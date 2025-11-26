Новини
Търговският обмен с Канада отбелязва ръст от над 80% за тази година

26 Ноември, 2025 14:22

За периода януари-юни 2025 г. стокообменът ни с Канада възлиза на над 310 млн. щ.д.

Търговският обмен с Канада отбелязва ръст от над 80% за тази година - 1
Снимка: МИИ
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Министърът на икономиката индустрията Петър Дилов проведе среща с новия търговски и икономически съветник в посолството на Канада в Румъния, акредитиран и за България, Джон Ормонд. Двамата обсъдиха икономическото сътрудничество между двете страни, както и възможностите за засилване на търговията и инвестициите. На нея присъства и заместник-министърът на икономиката и индустрията Дончо Барбалов.

По време на срещата стана ясно, че за периода януари-юни 2025 г. стокообменът ни с Канада възлиза на над 310 млн. щ.д., което е ръст от над 80%, спрямо същия период на 2024г.

Министър Дилов посочи, че България остава напълно ангажирана към задълбочаване на двустранното икономическо и търговско сътрудничество. „Готови сме да развиваме партньорствата в ключови сектори“, изтъкна той.

В последните години се наблюдава задълбочаване и подобряване на търговията между двете страни. От 2017 г. насам, когато започна временното прилагане на Всеобхватното икономическо и търговско споразумение между Канада и ЕС (CETA) износът ни на стоки за Канада е нараснал със 180%, а износът на услуги - с около 35%, стана ясно още на срещата.

Двамата обсъдиха и възможностите за привличането на нови инвестиции от Канада.

„Преките канадски инвестиции до момента са съсредоточени основно в добивната промишленост и аутсорсинга на бизнес процеси, като страната ни се стреми да развие инвестиционното сътрудничество и в секторите на високите технологии“, каза министър Дилов.

По негови думи България предлага много добри условия за инвестиции, от които канадските компании могат да се възползват.

Икономическият министър отбеляза, че членството на България в Шенгенското пространство и очакваното членство в Еврозоната от 01.01.2026 г. ще засилят външноикономическата интеграция а страната и ще създадат нови възможности за улесняване на бизнеса от двете страни.


България
  • 1 киру тъпуту

    1 1 Отговор
    ни вярвъм

    14:24 26.11.2025

  • 2 честен ционист

    1 6 Отговор
    Ганчо и канадско посолстов ли няма, че ходи до Букурещ да чаткосва комисионерите?

    Коментиран от #5

    14:25 26.11.2025

  • 3 Накино

    2 3 Отговор
    Мразим Канада....

    14:36 26.11.2025

  • 4 Цвете

    2 0 Отговор
    А РАЗГОВАРЯХА ЛИ ЗА ЗЛАТОТО НА БЪЛГАРИЯ, КОЕТО Е " ДАДЕНО " ЗА МНОГО ГОДИНИ????? ИНАЧЕ, ВСЕКИ Е ДОБРЕ ДОШЪЛ В БЪЛГАРИЯ, ДОРИ И КАТО ТУРИСТ. 🇧🇬

    14:40 26.11.2025

  • 5 Ей, трудно е

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "честен ционист":

    Няма да научиш българския език. Труден ти идва.

    14:40 26.11.2025

  • 6 Голям и мазен за НАТО, ЕС, САЩ и украйна

    4 0 Отговор
    Търговския обмен се състои във внос на стари коли от Канада. Голем успех.

    14:42 26.11.2025

  • 7 Мухаа ха!

    2 1 Отговор
    Ние на тях,златце с тонове,при Огромните концесионни такси - 2 грама за Ганчо- Гугланчо,за Дънди крокодила -998 гр.Те на нас- дървени стърготини.Да си правим ПДФ мебели.Но и тези мизерни количества злато,заминават в лондонското сити.Срещу хартия,във вид на лихва.След ЧНГ, и здравей еврозона,всичко заминава в ЕЦБ.Да се усети най после Гугланчо,че е в " клуба на богатите" Вашата повсеместна мизерия,няма да има в цяла Европа.Ще отнесете теслата и другите- който досега си вярваха ,че са станали" средна класа"До 2-3 години( максимум) като изпълнят директивата на сталинка от МВФ,за прогресивен данък,ще ви увиснат ченгетата до пъпа.. Онези- едрите акули,вече се усетиха,че бялото не е бяло,затова се надигнаха.Офф сете блеят по кошарите си,и гледат безроптно.

    14:47 26.11.2025

  • 8 Уса

    1 0 Отговор
    България изнася злато за Канада а какво внася никой не разбра

    15:56 26.11.2025

  • 9 За хвалба ли е

    1 1 Отговор
    Изнасят златото ни, крадат ни с още 180%, но ние сме доволни.

    16:06 26.11.2025

