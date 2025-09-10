Кабинетът разреши на БДЖ да продаде недвижими имоти в София

Министерският съвет даде съгласие на „Холдинг БДЖ“ ЕАД да продаде недвижими имоти в София. Те се намират в местността „НЗП Илиянци-запад“, район „Надежда“. Продажбата ще се извърши чрез пряко договаряне на цена, не по-ниска от определената от независим оценител.
Правителствената пресслужба уточнява, че продажбата се осъществява, тъй като при строителството на Северната скоростна тангента в част от тези имоти е изградена временна пътна връзка, която впоследствие става постоянна част от транспортната инфраструктура на кв. „Илиянци“.
Кабинетът реши, че предоставя безвъзмездно на НКЖИ управлението на имот - публична държавна собственост. Имотът се намира на територията на Русе. Предоставянето на имота на НКЖИ е във връзка с изграждане на интермодален терминал в Северен централен район на планиране в България - Русе.
Правителството предостави безвъзмездно на НКЖИ управлението на два самостоятелни обекта в приемното здание на железопътна гара Русе. Към момента обектите се управляват от Агенция „Митници“ - Митница Русе, но са с отпаднала необходимост. Те ще бъдат използвани от НКЖИ за дейностите по управление на железопътната инфраструктура.
С решение на правителството се отчуждават имоти - частна собственост, необходими за изграждането на Обект „Път П-56 пътен възел „Скобелева майка“ - път П-86 (Югоизточен обход на гр. Пловдив)“ от км 98+000 до км 102+820“, в землищата на гр. Пловдив и селата Ягодово и Брестник в община Родопи. Пътната отсечка ще е с габарит Г20 - с две платна, разделени със средна разделителна ивица, с по две ленти за движение в посока и банкети. Проектът е обявен за обект с национално значение. Той е от изключително значение за облекчаване и извеждане на транзитния поток извън град Пловдив и запазване на жизнената и екологична среда на жителите и безопасността им, както и безпроблемното преминаване на транзитния трафик. Решението може да се обжалва пред административен съд по местонахождение на имотите в 14-дневен срок от съобщаването му на заинтересованите лица по реда на Административнопроцесуалния кодекс.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Ген Мутафчийски
15:23 10.09.2025
2 бою циганина
Коментиран от #6
15:26 10.09.2025
3 ПиПи
15:26 10.09.2025
4 Мафията
15:27 10.09.2025
5 гръндж
15:31 10.09.2025
6 бою циганина
До коментар #2 от "бою циганина":от маалата пак ша избираме
само кебабшета и бира да носят
а ние ша ти помагаме с кражбите баате
15:32 10.09.2025
7 37.51т
15:34 10.09.2025
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Честито
15:36 10.09.2025
10 Разпродажба
Коментиран от #14
15:37 10.09.2025
11 Гане Пиперков
15:37 10.09.2025
12 жесдр
15:37 10.09.2025
13 Мими
15:39 10.09.2025
14 Последния Софиянец
До коментар #10 от "Разпродажба":Централна гара София е собственост на Шиши
15:41 10.09.2025
15 урсула
15:41 10.09.2025
16 Цвете
15:43 10.09.2025
17 Далавери
15:45 10.09.2025
18 Цвете
15:46 10.09.2025
19 Гост
15:47 10.09.2025
20 Цвете
15:48 10.09.2025
21 Нямам думи!
Коментиран от #24, #25
15:49 10.09.2025
22 Факт
15:51 10.09.2025
23 Луд
15:51 10.09.2025
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 ИМАМ ДУМИ!
До коментар #21 от "Нямам думи!":Бай-Тошо- строеше!
Тия крадат построеното от него...!
16:02 10.09.2025