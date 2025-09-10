Новини
Кабинетът разреши на БДЖ да продаде недвижими имоти в София

Кабинетът разреши на БДЖ да продаде недвижими имоти в София

10 Септември, 2025 15:22

Правителствената пресслужба уточнява, че продажбата се осъществява, тъй като при строителството на Северната скоростна тангента в част от тези имоти е изградена временна пътна връзка, която впоследствие става постоянна част от транспортната инфраструктура на кв. „Илиянци“

Мария Атанасова

Министерският съвет даде съгласие на „Холдинг БДЖ“ ЕАД да продаде недвижими имоти в София. Те се намират в местността „НЗП Илиянци-запад“, район „Надежда“. Продажбата ще се извърши чрез пряко договаряне на цена, не по-ниска от определената от независим оценител.

Кабинетът реши, че предоставя безвъзмездно на НКЖИ управлението на имот - публична държавна собственост. Имотът се намира на територията на Русе. Предоставянето на имота на НКЖИ е във връзка с изграждане на интермодален терминал в Северен централен район на планиране в България - Русе.

Кабинетът реши, че предоставя безвъзмездно на НКЖИ управлението на имот - публична държавна собственост. Имотът се намира на територията на Русе. Предоставянето на имота на НКЖИ е във връзка с изграждане на интермодален терминал в Северен централен район на планиране в България - Русе.

Правителството предостави безвъзмездно на НКЖИ управлението на два самостоятелни обекта в приемното здание на железопътна гара Русе. Към момента обектите се управляват от Агенция „Митници“ - Митница Русе, но са с отпаднала необходимост. Те ще бъдат използвани от НКЖИ за дейностите по управление на железопътната инфраструктура.

С решение на правителството се отчуждават имоти - частна собственост, необходими за изграждането на Обект „Път П-56 пътен възел „Скобелева майка“ - път П-86 (Югоизточен обход на гр. Пловдив)“ от км 98+000 до км 102+820“, в землищата на гр. Пловдив и селата Ягодово и Брестник в община Родопи. Пътната отсечка ще е с габарит Г20 - с две платна, разделени със средна разделителна ивица, с по две ленти за движение в посока и банкети. Проектът е обявен за обект с национално значение. Той е от изключително значение за облекчаване и извеждане на транзитния поток извън град Пловдив и запазване на жизнената и екологична среда на жителите и безопасността им, както и безпроблемното преминаване на транзитния трафик. Решението може да се обжалва пред административен съд по местонахождение на имотите в 14-дневен срок от съобщаването му на заинтересованите лица по реда на Административнопроцесуалния кодекс.


  • 1 Ген Мутафчийски

    17 0 Отговор
    Яко ще се краде!

    15:23 10.09.2025

  • 2 бою циганина

    12 0 Отговор
    не мога да спра с кражбите

    Коментиран от #6

    15:26 10.09.2025

  • 3 ПиПи

    13 0 Отговор
    Сигурно чрез някой Шиши ще ги купи.Или някой около Бацката.

    15:26 10.09.2025

  • 4 Мафията

    14 0 Отговор
    Така се прави когато искат да фалират дружество и то държавно!

    15:27 10.09.2025

  • 5 гръндж

    14 0 Отговор
    Този кабинет започва да разпродава България.Явно на минпредса някой му е заповядал да го прави.

    15:31 10.09.2025

  • 6 бою циганина

    3 2 Отговор

    До коментар #2 от "бою циганина":

    от маалата пак ша избираме
    само кебабшета и бира да носят

    а ние ша ти помагаме с кражбите баате

    15:32 10.09.2025

  • 7 37.51т

    7 0 Отговор
    Да продаде и подлеза пред Ц.Г.София 2 пъти го ремонтираха ,като си оставиха ръцете смърди на пикня и др."квопраим" с металната конструкция на усми(ф)ката Софиански......част от ремонта по едно време беше боя по бетоновите колони на фасадата ...да се смееш ли да плачеш ли

    15:34 10.09.2025

  • 9 Честито

    2 6 Отговор
    Русофилите така сме научени от господаря русия,да грабим народа,нямаме нито ден трудов стаж, станишев Вигенин, костов, банкянския русофил

    15:36 10.09.2025

  • 10 Разпродажба

    6 0 Отговор
    Жп гара София няма ли да продадат, а пероните да ги дадат на концесия?

    Коментиран от #14

    15:37 10.09.2025

  • 11 Гане Пиперков

    6 0 Отговор
    Последното останало непродадено от територията е БДЖ.

    15:37 10.09.2025

  • 12 жесдр

    5 0 Отговор
    Крадат разпродават България и теглят заеми на гърба на всички българи и хранят бандера фашистите в Украйна а тука им давали вече по 2400 лева да си имат. Ограбиха българите тези паразити и само разруха във всеки отрасъл. Време е да си го получат. Оставка, некадърници.

    15:37 10.09.2025

  • 13 Мими

    6 0 Отговор
    Всичко трябва да се разпродаде за ст. на наши хора тази година, че догодина след приемането на еврото инфлацията ще е 500% и може да има народно въстание. Продайте централна гара, бездруго не се ползва, хубав терен е за някое хотелче с водопад отпред.

    15:39 10.09.2025

  • 14 Последния Софиянец

    4 0 Отговор

    До коментар #10 от "Разпродажба":

    Централна гара София е собственост на Шиши

    15:41 10.09.2025

  • 15 урсула

    5 0 Отговор
    територията трябва да продаде всичко си, за да спаси Украйна и Европа от злия путин

    15:41 10.09.2025

  • 16 Цвете

    1 0 Отговор
    ЗА ТОВА ЛИ " ОГЪНАХА " РЕЛСИТЕ????? ПОСЛЕ, КАЗВАЛИ ИСТИНАТА. ТОЛКОВА ПЛАДНЕШКИ ГРАБЕЖИ Е ИМАЛО СЛЕД 9 СЕПТЕМВРИ 44 ГОДИНА. ВСИЧКИ КРАСИВИ ДОМОВЕ ПО УЛИЦА " ОБОРИЩЕ " СА БИЛИ " ПРИВАТИЗИРАНИ " И ДО ДЕН ДНЕШЕН ЖИВЕЯТ " ДЕЧИЦАТА " НА ТЕЗИ ГЛАВОРЕЗИ.ИСТИНА Е , НАЛИ???? ВИЕ ГИ НАДМИНАХТЕ. 😅🤣😂🤨🫣🤫🤔🫡🫡🫡🫡🫡🫡🫡Прошляци и крадци.

    15:43 10.09.2025

  • 17 Далавери

    1 0 Отговор
    и алъш вериш !

    15:45 10.09.2025

  • 18 Цвете

    1 0 Отговор
    ЗА ТОВА ЛИ " ОГЪНАХА " РЕЛСИТЕ????? ПОСЛЕ, КАЗВАЛИ ИСТИНАТА. ТОЛКОВА ПЛАДНЕШКИ ГРАБЕЖИ Е ИМАЛО СЛЕД 9 СЕПТЕМВРИ 44 ГОДИНА. ВСИЧКИ КРАСИВИ ДОМОВЕ ПО УЛИЦА " ОБОРИЩЕ " СА БИЛИ " ПРИВАТИЗИРАНИ " И ДО ДЕН ДНЕШЕН ЖИВЕЯТ " ДЕЧИЦАТА " НА ТЕЗИ ГЛАВОРЕЗИ.ИСТИНА Е , НАЛИ???? ВИЕ ГИ НАДМИНАХТЕ. 😅🤣😂🤨🫣🤫🤔🫡🫡🫡🫡🫡🫡🫡Прошляци и крадци.

    15:46 10.09.2025

  • 19 Гост

    3 0 Отговор
    Страшна гавра с народа, ама страшна гавра

    15:47 10.09.2025

  • 20 Цвете

    2 0 Отговор
    ЗА ТОВА ЛИ " ОГЪНАХА " РЕЛСИТЕ????? ПОСЛЕ, КАЗВАЛИ ИСТИНАТА. ТОЛКОВА ПЛАДНЕШКИ ГРАБЕЖИ Е ИМАЛО СЛЕД 9 СЕПТЕМВРИ 44 ГОДИНА. ВСИЧКИ КРАСИВИ ДОМОВЕ ПО УЛИЦА " ОБОРИЩЕ " СА БИЛИ " ПРИВАТИЗИРАНИ " И ДО ДЕН ДНЕШЕН ЖИВЕЯТ " ДЕЧИЦАТА " НА ТЕЗИ ГЛАВОРЕЗИ.ИСТИНА Е , НАЛИ???? ВИЕ ГИ НАДМИНАХТЕ. 😅🤣😂🤨🫣🤫🤔🫡🫡🫡🫡🫡🫡🫡Прошляци и крадци.

    15:48 10.09.2025

  • 21 Нямам думи!

    3 0 Отговор
    Ей, тия боклуци още разпродават след 36 г. "демокрация", построеното от Бай Тошо!

    Коментиран от #24, #25

    15:49 10.09.2025

  • 22 Факт

    0 0 Отговор
    Така харизаха и златодобива на русия,15 концесии,всички са дадени на руснаци,като ги крият зад офшорки,

    15:51 10.09.2025

  • 23 Луд

    1 0 Отговор
    БДЖ НЯМА НИКАКВИ СОБСТВЕНИ ИМОТИ И НИКОГА НЕ Е ИКАЛА.ВСИЧКО Е СОБСТВЕНОСТ НА БЪЛГАРСКИЯТ НАРОД.ПРОВЕРЕТЕ КАДЕ СА ВАГОНИТЕ КОИ ГИ ОТКРАДНА И КОЛКО МИЛИОНА ИЗЧЕЗНАХА ЯКО ДИМ ОТ БЪЛГАРСКИЯТ НАРОД КОИТО ГИ Е КУПИЛ И ВСИЧКО ПОСТРОИЛ.

    15:51 10.09.2025

  • 25 ИМАМ ДУМИ!

    0 0 Отговор

    До коментар #21 от "Нямам думи!":

    Бай-Тошо- строеше!
    Тия крадат построеното от него...!

    16:02 10.09.2025

