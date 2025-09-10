Новини
България »
Запрянов и Н. Пр. Марчело Апичела обсъдиха стратегическото партньорство в отбраната

Запрянов и Н. Пр. Марчело Апичела обсъдиха стратегическото партньорство в отбраната

10 Септември, 2025 22:40 493 10

  • н. пр. марчело апичела-
  • атанас запрянов-
  • отбрана

Дискутирани бяха приоритетните проекти за осигуряване на изискванията за военна мобилност и за съвместно изграждане на военни съоръжения във войскови район „Кабиле“

Запрянов и Н. Пр. Марчело Апичела обсъдиха стратегическото партньорство в отбраната - 1
Снимка: МО
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Министърът на отбраната Атанас Запрянов и посланикът на Италианската република в България Н. Пр. Марчело Апичела проведоха среща днес, 10 септември, по време на която разгледаха актуални въпроси от двустранния дневен ред в областта на отбраната и сигурността.

В рамките на разговорите беше подчертано отличното военно сътрудничество между двете държави, което непрекъснато се задълбочава с оглед на стратегическото партньорство в сферата. Акцент беше поставен и върху ползотворното взаимодействие за укрепване на евроатлантическото единство и солидарност, както и за засилването на сдържащия и отбранителен потенциал на Алианса. В тази връзка министър Запрянов отново изказа благодарност за изключителния принос на Италия като рамкова държава на Многонационалната бойна група на НАТО в България. Двете страни изразиха пълна солидарност с Украйна и нейните легитимни усилия да се противопостави на руската военна агресия и да възстанови своята териториална цялост.

Дискутирани бяха приоритетните проекти за осигуряване на изискванията за военна мобилност и за съвместно изграждане на военни съоръжения във войскови район „Кабиле“ за целите на дейността на Многонационалната бойна група и разширяването на нейния капацитет. Сред основните теми на разговорите бяха още концепцията на НАТО за колективна отбрана, сигурността в региона на Черно море, приоритетните проекти за модернизация на въоръжените сили и възможностите за италианската и българската отбранителни индустрии.

В срещата участваха заместник-министърът на отбраната Аделина Николова и заместник-ръководителят на италианската мисия в София Едоардо Ди Паоло.


България
Поставете оценка:
Оценка 5 от 2 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Ганя Путинофила

    5 5 Отговор
    Новата студена война вече започна!
    Маскалия пак отива в кереча!

    Коментиран от #2, #8

    22:42 10.09.2025

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Браво Запряно!

    4 1 Отговор
    България пъррва трябва да нападни мрръсните русснаци! Атака Запряно!

    22:54 10.09.2025

  • 4 Варварката

    0 0 Отговор
    Западната римска при хан Аспарух,хаха

    23:02 10.09.2025

  • 5 681

    0 0 Отговор
    Ма като пада Константинопол не са мислили много като гледам

    23:03 10.09.2025

  • 6 Кап. Берторели

    4 1 Отговор
    Тези и двамата са изкукали, как така ще решават съдбата на бъдещите поколения и народи???

    23:07 10.09.2025

  • 7 за Прянов

    3 0 Отговор
    НЕМА ПАРИ да съборим старите сгради в подалянията, а за нови ПА ИЧ НЕМА, за войници също НЕМА.

    23:25 10.09.2025

  • 8 НаБааТи

    2 0 Отговор

    До коментар #1 от "Ганя Путинофила":

    Фърчилото

    23:25 10.09.2025

  • 9 Тома

    1 0 Отговор
    Защо ми се струва че това е общ некролог

    23:37 10.09.2025

  • 10 Капитан Берторели, хахахаха😂😂😂😂

    2 0 Отговор
    Като чуя за "италиански военни" и умирам от смях! В момента командващ НАТО в България и туземната армия е тъкмо италианец! Единственото бойно качество, което притежават е да бягат бързо!

    23:38 10.09.2025

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове