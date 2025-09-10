Запрянов и Н. Пр. Марчело Апичела обсъдиха стратегическото партньорство в отбраната

Министърът на отбраната Атанас Запрянов и посланикът на Италианската република в България Н. Пр. Марчело Апичела проведоха среща днес, 10 септември, по време на която разгледаха актуални въпроси от двустранния дневен ред в областта на отбраната и сигурността.
В рамките на разговорите беше подчертано отличното военно сътрудничество между двете държави, което непрекъснато се задълбочава с оглед на стратегическото партньорство в сферата. Акцент беше поставен и върху ползотворното взаимодействие за укрепване на евроатлантическото единство и солидарност, както и за засилването на сдържащия и отбранителен потенциал на Алианса. В тази връзка министър Запрянов отново изказа благодарност за изключителния принос на Италия като рамкова държава на Многонационалната бойна група на НАТО в България. Двете страни изразиха пълна солидарност с Украйна и нейните легитимни усилия да се противопостави на руската военна агресия и да възстанови своята териториална цялост.
Дискутирани бяха приоритетните проекти за осигуряване на изискванията за военна мобилност и за съвместно изграждане на военни съоръжения във войскови район „Кабиле“ за целите на дейността на Многонационалната бойна група и разширяването на нейния капацитет. Сред основните теми на разговорите бяха още концепцията на НАТО за колективна отбрана, сигурността в региона на Черно море, приоритетните проекти за модернизация на въоръжените сили и възможностите за италианската и българската отбранителни индустрии.
В срещата участваха заместник-министърът на отбраната Аделина Николова и заместник-ръководителят на италианската мисия в София Едоардо Ди Паоло.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Ганя Путинофила
Маскалия пак отива в кереча!
Коментиран от #2, #8
22:42 10.09.2025
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Браво Запряно!
22:54 10.09.2025
4 Варварката
23:02 10.09.2025
5 681
23:03 10.09.2025
6 Кап. Берторели
23:07 10.09.2025
7 за Прянов
23:25 10.09.2025
8 НаБааТи
До коментар #1 от "Ганя Путинофила":Фърчилото
23:25 10.09.2025
9 Тома
23:37 10.09.2025
10 Капитан Берторели, хахахаха😂😂😂😂
23:38 10.09.2025