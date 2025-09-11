Новини
България »
Премиерът открива обновени детска градина и училище в община Симитли

Премиерът открива обновени детска градина и училище в община Симитли

11 Септември, 2025 07:35 428 17

  • росен желязков-
  • симитли

Росен Желязков ще присъства на официалното откриване на изцяло реновираната детска градина „Радост“ - филиал Център

Премиерът открива обновени детска градина и училище в община Симитли - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Министър-председателят Росен Желязков ще посети Симитли в четвъртък, 11 септември. От 12.30 часа премиерът ще присъства на официалното откриване на изцяло реновираната детска градина „Радост“ - филиал Център.

По-късно същия ден, от 13.30 часа министър-председателят Желязков ще посети обновеното и модернизирано училище „Св. Св. Кирил и Методий“ в село Крупник, община Симитли.


България
Поставете оценка:
Оценка 1.8 от 5 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 СЛАМЕН

    14 0 Отговор
    А хотела построен с откраднатото кога ще открива.

    07:38 11.09.2025

  • 2 Факт

    9 0 Отговор
    Колко сме хрисими, макар да подпомагаме войната!

    07:39 11.09.2025

  • 3 Шопо

    9 0 Отговор
    Тоя сламеник що ще в България?

    07:40 11.09.2025

  • 4 Следващото

    10 0 Отговор
    откриване - на тоалетна .

    07:41 11.09.2025

  • 5 УРОК ПО БЪЛГАРСКИ

    4 0 Отговор
    И не се казва бълха.рия.

    07:42 11.09.2025

  • 6 Гошо

    6 0 Отговор
    Ремонт на детска градина и премиер да провери шпакловката

    Друго сий в кюпа на богатити

    07:42 11.09.2025

  • 7 ПРОДАЖНИК

    5 0 Отговор
    За един хотел в парка продаде живота на българските мъже.

    07:44 11.09.2025

  • 8 Разгеле!

    4 0 Отговор
    Най-накрая Росенчо да отдели малко средства за нещо свястно-училища и детски градини...!
    А не за война,оръжия и...смърт...!

    07:44 11.09.2025

  • 9 Коня Солтуклиева

    5 0 Отговор
    В 14.30 премиерът ще посети Кмета, за да се види с Вожда...

    07:45 11.09.2025

  • 10 Мнение

    1 0 Отговор
    Да отиде да види пътя . Къде стават тапите.

    07:46 11.09.2025

  • 11 Даже не е построена

    5 0 Отговор
    А е само реновирана въпросната детска градина

    07:48 11.09.2025

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Сталин

    3 0 Отговор
    На този негодник не му е работа да открива детска градина,има много по-важни задачи да решава за държавата,или посолството ще решава вместо нашите политици ,скоро да пращат цървулите да гният в окопите на Одеса

    07:56 11.09.2025

  • 14 това нещо ако е премиер на държава

    3 0 Отговор
    трябва да го е грижа за тази държава и да е там където държавата гори вече седмици и на никой от властимащите не им пука

    07:57 11.09.2025

  • 15 крадец и

    2 0 Отговор
    престъпен хотелиер

    07:58 11.09.2025

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 ийтгф

    0 0 Отговор
    А хотела с водопад на жена ти кога ще го откриваш бре Костинбродски боклук дето си бъл Харин. ГЕРБ глупак от закуски ли сте спестявали със жена ти за хотела или от друго място са спестени парите.

    08:04 11.09.2025

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове