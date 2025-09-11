Премиерът открива обновени детска градина и училище в община Симитли

Министър-председателят Росен Желязков ще посети Симитли в четвъртък, 11 септември. От 12.30 часа премиерът ще присъства на официалното откриване на изцяло реновираната детска градина „Радост“ - филиал Център.

По-късно същия ден, от 13.30 часа министър-председателят Желязков ще посети обновеното и модернизирано училище „Св. Св. Кирил и Методий“ в село Крупник, община Симитли.