Премиерът открива обновени детска градина и училище в община Симитли

Министър-председателят Росен Желязков ще посети Симитли в четвъртък, 11 септември. От 12.30 часа премиерът ще присъства на официалното откриване на изцяло реновираната детска градина „Радост“ - филиал Център.
По-късно същия ден, от 13.30 часа министър-председателят Желязков ще посети обновеното и модернизирано училище „Св. Св. Кирил и Методий“ в село Крупник, община Симитли.
1 СЛАМЕН
07:38 11.09.2025
2 Факт
07:39 11.09.2025
3 Шопо
07:40 11.09.2025
4 Следващото
07:41 11.09.2025
5 УРОК ПО БЪЛГАРСКИ
07:42 11.09.2025
6 Гошо
Друго сий в кюпа на богатити
07:42 11.09.2025
7 ПРОДАЖНИК
07:44 11.09.2025
8 Разгеле!
А не за война,оръжия и...смърт...!
07:44 11.09.2025
9 Коня Солтуклиева
07:45 11.09.2025
10 Мнение
07:46 11.09.2025
11 Даже не е построена
07:48 11.09.2025
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Сталин
07:56 11.09.2025
14 това нещо ако е премиер на държава
07:57 11.09.2025
15 крадец и
07:58 11.09.2025
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 ийтгф
08:04 11.09.2025