Вергил Христов: Случаят в Русе е поредният, който се употребява политически

11 Септември, 2025 08:48 1 180 55

  • вергил христов-
  • побой-
  • русе

Той посочи, че не е нужно цялата информация по казуса да бъде преставена на обществото още в началото, защото върви разследване

Вергил Христов: Случаят в Русе е поредният, който се употребява политически - 1
Мария Атанасова

Случаят в Русе е поредният, който се употребява политически. Това става тенденция. Свидетели сме как МВР се използва за трупане на политически дивиденти. Информацията по казуса беше дадена по време на брифинги от длъжностни лица. Данни по досъдебно производство могат да бъдат представяни само с разрешение на прокуратурата. Не е нужно да се дава цялата информация още в началото, защото това може да бъде ущърб на разследването. Това каза Вергил Христов, член на УС на СФСМВР, в „Здравей, България”.

На въпроса защо четиримата не са задържани още същата вечер, на място, той посочи, че не за всеки скандал трябва да се пристъпи към арест. Това се случва, след като има достатъчно данни за необходимостта от задържането. Случаят с побоя е бил точно такъв.

По темата за бодикамерите за полицаите Христов посочи, че тези устройства са закупени и предстои раздаването им. Към момента има налични, но ще има допълнителни. Той подчерта, че полицаите, които са пристигнали на мястото на побоя в Русе, трябва да са имали бодикамери, а записите да са предадени на прокуратурата.


Поставете оценка:
Оценка 2.2 от 11 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 И тоя си

    19 1 Отговор
    Търси майстора!

    08:50 11.09.2025

  • 2 само уволнения оправят нещата

    23 2 Отговор
    уволнявайте ги тия дерибей със валст

    като се почнее от шефа на милицията та до министъра и замесника му всичко във бюрото по труда да заминава

    Коментиран от #6

    08:51 11.09.2025

  • 3 1488

    25 2 Отговор
    гербаджийте сьсипаха още един млад живот и изгониха 4 млн

    08:52 11.09.2025

  • 4 Поредният демократически неграмотник

    18 1 Отговор
    Политиката (от старогръцки: πολιτικός, гръцки: πόλις polis – град, държава, свързано с жителите на града или държавата) е умението да се управлява ...Все пак, тоз чиляк може би е блъснат от трамвай навремето.

    Коментиран от #5

    08:54 11.09.2025

  • 5 мьрсуль

    7 4 Отговор

    До коментар #4 от "Поредният демократически неграмотник":

    Политиката идва от популизъм.

    Коментиран от #12, #14

    08:55 11.09.2025

  • 6 Лъжещ демокрад

    11 1 Отговор

    До коментар #2 от "само уволнения оправят нещата":

    Полиция, не Народна милиция.

    08:55 11.09.2025

  • 7 Данчо

    12 1 Отговор
    Ами политически е то повечето проблеми са все политически !!

    08:55 11.09.2025

  • 8 ВИЖДА СЕ

    17 1 Отговор
    МВР за нищичко НЕ става , и се изявява като ОПГ !!!

    08:55 11.09.2025

  • 9 Абе

    17 2 Отговор
    какво разбира Сю от МВР?! Това е една марионетка на Боко и ШиШи!

    08:56 11.09.2025

  • 10 Много

    15 0 Отговор
    е смешно, като кажат че протестират ама нямали политически искания, а бе то всичко е политика, бе !

    08:58 11.09.2025

  • 11 Дърт пръч

    18 2 Отговор
    Кое е политическо бе пич? Политическо е, че направиха средна класа едни от най-бездарните и некадърни лица в нашата територия. Ето това е политическо. Също е политическо изгонването на милиони кадърни хора от страната. А това в Русе е просто поредното доказателство за пълната помия…

    08:59 11.09.2025

  • 12 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    6 1 Отговор

    До коментар #5 от "мьрсуль":

    Нормашмо е да не знаеш нещо❗
    Не е нормално да
    ДЕМОНСТРИРАШ НЕЗНАНИЕТО СИ ‼️
    Чети МАЛКО повече, че да разбереш
    колко МНОГО се излагаш😉

    Коментиран от #13, #16

    08:59 11.09.2025

  • 13 мьрсуль

    7 3 Отговор

    До коментар #12 от "🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️":

    колко ти плащат ГЕРБ-БСП-ИТН-НН

    Коментиран от #23

    09:00 11.09.2025

  • 14 Уточнявам

    6 1 Отговор

    До коментар #5 от "мьрсуль":

    Популизмът е термин с латински произход (от populus – народ) – политическа позиция или стил в реториката, адресирани към широки слоеве в обществото.

    09:00 11.09.2025

  • 15 Къдравелка Рунтавелка

    12 1 Отговор
    Безобразията в държавата са неизбежни! От едно управление на комунисти, мутри и чалгари, хората не трябва да очакват нищо добро!

    09:00 11.09.2025

  • 16 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    5 0 Отговор

    До коментар #12 от "🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️":

    Нормално е да не знаеш нещо❗....

    Коментиран от #22

    09:00 11.09.2025

  • 17 Зрител

    10 1 Отговор
    Да не вменявст гигантска винс на момпетата.Шефът сам Митов каза,че не е гледан на първия преглед със скенер.Жена му лъгала ,че го карала тя,после с патрул бил.Ако е бил със счупено ребро, за тези 3 часа ,ходейки се е довършил.А може и след това да се е счупил,все пак са били натаралянйани.

    09:01 11.09.2025

  • 18 Ялчин

    13 1 Отговор
    Двамата шопара унищожават България!

    09:01 11.09.2025

  • 19 Ком

    13 1 Отговор
    Гербаджиите пак са пуснали латернаджиите си да разтягат всевъзможни локуми!

    09:01 11.09.2025

  • 20 Сталин

    10 1 Отговор
    Абе стига ревахте за това гнусно ченге ,тези са най опасните криминали в България, шефовете на полицията,шефовете на НАП и съд и прокуратура това са най опасните бандити в България,шефовете на полицията пазят и подпомагат трафика и търговията с наркотици и контрабандата на цигари ,значи всички знаят откъде да си купят наркотици,само ченгетата не са чували,шефовете на НАП никога не преследват западните мародери и западни фирми да плащат данъци,да сте чули някога колко данък са платили Кауфланд Лидл и канадските крадци на злато ,а в същото време преследват бабичките дето продават една торба с домати на пазара да плащат данъци ,и защото западните мародери не плащат данъци то българската овца я дерат по три кожи,и съд и прокуратура пазят криминалната дейност на тези негодници които в повечето случаи са от племето с малките шапки

    09:01 11.09.2025

  • 21 оня с коня

    3 0 Отговор
    БГ-то Ще се оправи само и единственно
    Като гръмне AEЦ-а и унищожи тоя ко-фтиГЕH

    09:02 11.09.2025

  • 22 мьрсуль

    4 1 Отговор

    До коментар #16 от "🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️":

    знам че си платенб0клук от Ново Начало

    Коментиран от #24, #32

    09:02 11.09.2025

  • 23 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    2 0 Отговор

    До коментар #13 от "мьрсуль":

    Защо , защото си т.ъ.п
    и афишираш НЕЗНАНИЕТО СИ ли ❓
    "1984" - НЕВЕЖЕСТВОТО Е СИЛА❗

    09:02 11.09.2025

  • 24 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    0 0 Отговор

    До коментар #22 от "мьрсуль":

    Пореден ПОСТ в който показваш
    колко си П.Р.О.С.Т и
    парадираш с НЕЗНАНИЕТО
    си като ЗНАНИЕ❗

    09:05 11.09.2025

  • 25 фжесд

    8 1 Отговор
    Милиционер сега да ти го кажем и на теб и на другите милиционери, хубаво е да хленчите и само да искате ама вече взе да ни писва от вас. Вече вземате по 5до 10 хиляди лева заплати и добавки, и само хленчите, и по 20 заплати на куп и ранно пенсиониране и си бъркате само по носовете. За какво точно хленчиш??? За пиян полицай ли??? Ами ако ти тежи вече службата да се махаш а и да ходиш нещо да работиш за да ядеш, а??? Не стига че само пърдите ами и хленч без основание? Кои продава наркотици, кои го пази да продава??? Как ги вкарва тези наркотици??? Кои продава райски газ??? Вече 5 г се борите с райски газ. Децата се друсат пред училище, а ти само искаш по големи заплати и превилегии. Ами като ви тежи махайте се бре. Подаваш си рапорта и се махаш и отиваш да работиш. Ако си на работа гледаи да служиш на хората дето те хранят. Слава на Господ Иисус Христос не сте родени с фуражки на кратуните и като не можете без да пиете и да служите на хората на улицата и да ви няма. Все ще се намерят хора за 5-10 хиляди лева да служат на България, мИрси.

    09:08 11.09.2025

  • 26 Факти

    2 4 Отговор
    Всеки случай се употребява политически. Всеки! И това е напълно нормално. Нека коментираме обективно. Всички видяхме клиповете. Децата и детето вървят по пътя, което е грешно. Да, но от тази страна са паркирали коли и няма къде другаде да се върви. От другата страна има тротоар, но това не е достатъчно. Проблемът тръгва от общината, която не е осигурила комфортна пешеходците. Продължаваме с автомобилът, който преминава опасно бързо и опасно близо до жената с детето. Това вече е проблем. Мъжът маха с ръце и се кара. Може би не е било нужно, но не е направил нищо лошо. Шофьорът посяга да го удари през прозореца - два пъти. Лъжа е, че мъжът бил посегнал. Вижда се добре, че той два пъти се дърпа рязко назад защото шофьорът посяга към него. После бандата слиза и набиват мъжа и полицая. Дали двамата са пили няма никакво значение. Това не е престъпление. Дали полицаят се е легитимирал няма никакво значение. Да пребиваш хора е престъпление, което трябва да бъде наказано.

    Коментиран от #30, #52

    09:09 11.09.2025

  • 27 Петьо Петков

    4 1 Отговор
    Вергиле олекваш ежедневно,многото пари ти замъгляват мозъка.........

    09:09 11.09.2025

  • 28 Мнение

    9 1 Отговор
    Случат в Русе доказва, че Герб владее полицията, че част от нея работи като ОПГ. Нямат право да говорят за държавност. Една държава се състои от 3 елемента. Народ, територия и ефективно работещи институции. По друг начин казано ние нямаме държава защото имаме неработен и лъжливи институции които разпродава територията и унищожават народа си.

    Коментиран от #45

    09:10 11.09.2025

  • 29 Къдравата Сю

    7 1 Отговор
    Не става !

    09:12 11.09.2025

  • 30 фжвес

    5 1 Отговор

    До коментар #26 от "Факти":

    Само законни органи могат да установят нарушения или инцидент, а не всеки пияндурин дето е пил да раздава правосъдие и да си мисли че той ще определя кои как кара. Само законно установени органи. Не може всеки пиян морков да спира колите на пътя и да бие шамари, защото е с пиян приятел полицаи. Като не могат да пият да си седят в къщи. Като се правят на шерифи, шут от зад и на борсата.

    09:16 11.09.2025

  • 31 Вергил Христов?? Камери има отдавна

    4 1 Отговор
    Закупени, защо не се ползват??? Не желаят Полицайте да имат Работещи камери, а вие трябва да раздадете поредната закупена Партита, и се Мотаете??? Няма Желание в МВР да се види как работи Полицията!! Всичко останало са Праазни извинения!

    09:16 11.09.2025

  • 32 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    0 0 Отговор

    До коментар #22 от "мьрсуль":

    Аз пък знам, че си ЗАЧЕНАТ @Н@ЛНО❗
    И си излязъл чрез новост в медицината- @Н@ЛНО СЕЧЕНИЕ‼️

    09:19 11.09.2025

  • 33 Морски

    0 0 Отговор
    Като бях дете ме приеха в болница със силни болки в стомах/ корем.Тогава техниката не беше развита и нищо не се видя.Докато ме държаха 4 часа на легло,аз започнах да умирам.Спукан панкреас с перитонит.Ако бяха ме диагностицирали по- рано можеше да се размина с този ужас( боли много и се бориш за живот).Същото е и предполагам с шефа.Травмата не е била голяма,но недиагностицирана навреме прави разкъсвания.Не е чак толкова безскруполно набит колкото го представят.

    Коментиран от #35

    09:21 11.09.2025

  • 34 Тия от колата слезли и пребили човек

    3 2 Отговор
    Което е самоуправство
    Младежите от колата е трябвало да се обадят на 112 щом някой им е посегнал пръв
    същото важи и за потърпевшите трябвало е да се обадят на 112 след като са видяли че автомобил дрифти на пътя и застрашава пешеходци

    Коментиран от #46

    09:30 11.09.2025

  • 35 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    0 0 Отговор

    До коментар #33 от "Морски":

    Защо са те държали на шеглп, а не са те и,писали с "нищо ти няма" 🤔
    Защото са знаели, че МОЖЕ да има ВЪТРЕШЕН кръвоизлив или възпаление❕
    А тези защо не са ги прибрали-
    биячите за даване показания,
    битите за преглед и изследване❕

    Коментиран от #38

    09:32 11.09.2025

  • 36 Гост

    4 0 Отговор
    Милиционерът каза, че според Етичния кодекс на МВР полицаите са на служба 24 часа, ама пропусна да спомене дали това важи, ако са употребили алкохол и/или други упойващи вещества! Щото на шефа, легитимирал се за милиционер било "ирелевантно" да се взимат и не са взети проби за алкохол/наркотици, което само по себе си е огромен автогол и то от "засада" за защитната теза на милиционера!

    Коментиран от #42

    09:32 11.09.2025

  • 37 За самоуправство

    3 0 Отговор
    Има закон и трябва да се приложи в случая

    Коментиран от #54

    09:33 11.09.2025

  • 38 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    0 0 Отговор

    До коментар #35 от "🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️":

    Защо са те държали на легло, а не са те изписали с "нищо ти няма" 🤔.....

    09:33 11.09.2025

  • 39 руси

    0 0 Отговор
    к0п0я да почерпи щом не са го евали

    09:33 11.09.2025

  • 40 Някой

    5 1 Отговор
    Обществото не вярва на институциите и има защо. Не вярва и на медии, колко пъти една и съща медия днес пишат едно, смед 2 дни пишат обратното. Медиите преписват една от друга дори и фалшижите новини. А работата им е да публикуват проверена информация. Трябва да има стнадарти, не трябва медии да издават присъди, а трябва да информират и да излагат позициите и на дверте засегнати страни.

    За това данните по досъдебното производство не трябва да биват засекретявани. Институциите искат засекретяване на мръсните си тайни.

    Излиза министъра и казва публично, че младежи са дрифтирали, оказва се че това е лъжа и няма такова нещо. Как може министър да лъже. Пак същият министър излиза и казва, че били карали бързо. А на видеото се вижда, че когато светват стоп светлините на колата тя спира за 1-2 метра, това не е бързо каране. Пак същият министър казвса, че младежите са нападнали полицай. Но и това не е вярно, приятелят на полицая е започнал боя, полицая е без униформа и пиян. Това че някой е полицай не дава право на приятелите му да раздават юмручно "правосъдие"

    09:35 11.09.2025

  • 41 Стефко

    4 1 Отговор
    Не кореспондират с фактите и обстоятелствата, твърденията на господина. Нито за действията на място, нито за боди камерите. Също за камерите в автомобилите. Не зная какъв полицай е, но явно по такива причини понякога има некомпетентни действия.

    09:35 11.09.2025

  • 42 здравка клинчева

    3 1 Отговор

    До коментар #36 от "Гост":

    ясно защо ,бил е пиян на кирка - все пак се е връщал от кьор софра

    09:35 11.09.2025

  • 43 Е,как няма да се представя

    3 0 Отговор
    Политически,като министрите на Вътрешните работи действат като партийни кадри?Маринов депутат от ГЕРБ,Калинката Стоянов депутат от Новото начало .

    09:35 11.09.2025

  • 44 Трябва да се инструктират гражданите при

    1 0 Отговор
    Конфликтни ситуации да се обаждат на 112
    Което сега не се прилага

    Коментиран от #50, #55

    09:36 11.09.2025

  • 45 Някой

    1 0 Отговор

    До коментар #28 от "Мнение":

    И народ нямаме, имаме наши(ГЕРБ, ДПС, БСП ...), ваши(ППДБ) и онези, които са срещу всеки и срещу всичко("Възраждане", МЕЧ, "Величие").
    САМОУНИЩОЖАВАМЕ СЕ

    09:41 11.09.2025

  • 46 Гост

    1 0 Отговор

    До коментар #34 от "Тия от колата слезли и пребили човек":

    В САЩ нямаше да слязат, а директно да го гръмнат от вътре, защото законът ги защитава при законна самоотбрана! Пробвай на някой в САЩ цивилен и пиян да му се изправиш пред колата и тръгнеш да му отваряш вратата в 00,30 през ноща! Това ще е последното ти дейстние в живота...

    09:44 11.09.2025

  • 47 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 48 Трябва да се узаконят видеорегистраторит

    1 1 Отговор
    Всеки автомобил с видеорегистратор
    Щом на полицаите ще им слагат боди камери
    Трябва и на всеки автомобил видеорегистратор

    09:47 11.09.2025

  • 49 лошото е какво е събрано

    1 0 Отговор
    и как е действано . нарушаван е закона . законите и наредбите не са спазени . а има мвр шев намесен . и 50 хипотези . ако погледнем казуса с страшната улица . ходиш си в 1 през нощта . шум от кола раздира тишината . свирене на гуми или ручене на ускоряващ автомобил . излизат фарове от завоя . стряскаш се и решаваш да направиш път . решаваш че автомобила е машина и може да те травмира . с 40 . до 50 знаеш че няма да умреш . дотук фиш за 20 лева . шамар и псувни - 1000 за хулиганство или венец лавров на съседа . петрова на 2 бири се отместила а георги на 1 бира скочил пред колата . да го гази . ненормално .

    09:48 11.09.2025

  • 50 Някой

    2 0 Отговор

    До коментар #44 от "Трябва да се инструктират гражданите при":

    НАИВНИК, ти някога обаждал ли си се на тел. 112?
    Въобще, ако дойде полиция ще е след часове или на другия ден. И има голяма вероятност нарушителя, заради който си се обадил да дойде полиция да се окаже полицай, приятел на полицай, роднина на полицай ... и теб да те изкарат нарушител, дори престъпник.

    У нас никоя институция не си върши работата, у нас всичко е липса на правосъдие и шуробаджанащина. У нас всичко зависи от парламента или президента, а парламента зависи от "вожда" на управляащите. Закона е става каквото каже "вожда". Толкова е просто, за да бъдат независимо висшите съдии и главния прокурор трявба да биват избирани пряко от народа както си избираме кметове, не че избирателите избираме добре, но ще е по-добре отколкото мафията да назаначава всеки с власт както е сега.

    Първото нещо полицията, прокуратурата и съдебната система трявба наистина да станат такива, а не шуробаджнашки БУХАЛКИ каквито са сега.

    09:49 11.09.2025

  • 51 ту-туу

    1 0 Отговор
    Изчакайте да манипулираме информацията и тогава ще я представим на обществото

    09:55 11.09.2025

  • 52 Гост

    0 0 Отговор

    До коментар #26 от "Факти":

    Как оппедели, че колата минава "опасно" - с радар или кво!?
    Какво прави невръстно дете с колело в 00.30 часа на платното за движение и защо не е в леглото!?
    Другарят на милиционера не вика по шофьора, а застава на пътя му, като местен дерибей, готов за саморазправа, при това пиян!
    Никой не посяга, а и няма как от шофьорското място да го удря /пробвай дали е възможно, ако не вярваш/, а същият другар хнаща и пробва да издърпа шофьора през прозореца и като го изпуска, полита назад, за което твърди милиционера, ме било "нападение" от шофьора!
    След като не успява с издърпването, налита да го удря през прозореца!
    Логично младежите излизат и им хвърлят един бой на пиян.урниците при явна самозащита!
    Отделно се вижда през ноща как има стърчащ кол без знак, но на другия ден абсолютно незаконно според мен, без да е приключило следствие и експертиза се слагат на кола 2 бр. знаци - ограничение 30 и неравност!

    09:57 11.09.2025

  • 53 Aлфа Bълкът

    1 0 Отговор
    Натопихте келешите набързо, всички медии вкупом четат морал за възпитанието на младите за неуважението към властите.
    И как да уважаваш такива? Кой ти зачита полиция, разни шефчета на държавни и районни институции? Всичко е сложено да пази мафията която управлява.
    Затова повече такива келеши трябват дето бият наред, пе да се оправи държавата.

    09:58 11.09.2025

  • 54 Някой

    1 0 Отговор

    До коментар #37 от "За самоуправство":

    А има ли закон за САМОЗАЩИТА?
    Ако някой нахлуе в дома ти, в автомобила ти ... ИМАЩ ли право да се защитиш с всякакви средства? Закона кой пази, собстеника или престъпниците нахлули в чужда собственост?
    Има ли закон, пешеходците да не ходят по пътното платно, а автомобилите да не паркират по тотоарите.

    До жилището на шефа на полицията масово автомобили паркират по тротоарите и той не си изпълнява служебноте задължения да прекрати това. Какъв полицай е, като не си изпълнява служебните задължения да следи за спазването на закона и да глобява нарушителите.

    09:58 11.09.2025

  • 55 Гост

    0 0 Отговор

    До коментар #44 от "Трябва да се инструктират гражданите при":

    Накрая от цялата дандания ще излезе, че на 112 са се обадили момчетата от колата, а не милиционера или другаря му....

    09:59 11.09.2025

