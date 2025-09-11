Вергил Христов: Случаят в Русе е поредният, който се употребява политически

Случаят в Русе е поредният, който се употребява политически. Това става тенденция. Свидетели сме как МВР се използва за трупане на политически дивиденти. Информацията по казуса беше дадена по време на брифинги от длъжностни лица. Данни по досъдебно производство могат да бъдат представяни само с разрешение на прокуратурата. Не е нужно да се дава цялата информация още в началото, защото това може да бъде ущърб на разследването. Това каза Вергил Христов, член на УС на СФСМВР, в „Здравей, България”.

На въпроса защо четиримата не са задържани още същата вечер, на място, той посочи, че не за всеки скандал трябва да се пристъпи към арест. Това се случва, след като има достатъчно данни за необходимостта от задържането. Случаят с побоя е бил точно такъв.

По темата за бодикамерите за полицаите Христов посочи, че тези устройства са закупени и предстои раздаването им. Към момента има налични, но ще има допълнителни. Той подчерта, че полицаите, които са пристигнали на мястото на побоя в Русе, трябва да са имали бодикамери, а записите да са предадени на прокуратурата.