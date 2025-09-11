Новини
Иван Янулов за боя с полицейски шеф: Моралът на подрастващите не е на необходимото ниво

11 Септември, 2025 09:36 451 19

  • иван янулов-
  • русе-
  • полицейски шеф

Полицейският служител, при изпълнение на полицейските си задължения, е неприкосновен, каза Янулов

Иван Янулов за боя с полицейски шеф: Моралът на подрастващите не е на необходимото ниво - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

„Остро осъждаме нападенията над служителите на МВР, тъй като смятаме, че това е нападение срещу държавността“, каза в „Тази сутрин“ Иван Янулов, член на Синдикалната федерация на служителите в МВР (СФСМВР).

Директорът на русенската полиция Николай Кожухаров остава в интензивното отделение, а спорът кой е нанесъл първият удар - той или младежите, продължава.

„Посегателството е предизвикано, но според мен възрастта на нападателите е показателна за това накъде се развива обществото като цяло. Моралът на подрастващите не е на необходимото ниво“, посочи той.

По думите му разследването ще установи кой посяга пръв.

„Саморазправата не е начин да се реши един проблем. Доколкото разбрах, директорът на областната дирекция се е легитимирал. Той е тръгнал да защити своя спътник, тъй като агресията е била насочена към него. Като полицай е бил длъжен да реагира“, коментира Иван Янулов.

Той заяви, че на кадрите не е видял удар отвън, а само как някой се навежда в колата.

„Полицейският служител, при изпълнение на полицейските си задължения, е неприкосновен. Това е записано в Закона за МВР. Като полицаи сме длъжни да реагираме дори в извънработно време и да вземем отношение, когато видим такъв случай“, посочи Янулов.

По думите му в този случай употребата на алкохол няма никакво значение.

„Аз виждам едно единствено действие – той да предотврати сбиването, което е възникнало и това е правилното действие“, заяви той.

"За нас е важно да се открие обективната истина и какво действително се е случило", допълни Янулов.

От Синдикалната федерация на служителите в МВР призовават също така случаят да не се политизира.


Поставете оценка:
Оценка 1.7 от 6 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 ъхъ

    17 2 Отговор
    Професионализмът ви още по-малко!

    09:38 11.09.2025

  • 2 честен ционист

    18 1 Отговор
    Гербаджията няма морал.

    Коментиран от #16

    09:39 11.09.2025

  • 3 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    16 2 Отговор
    "Полицейският служител, при изпълнение на полицейските си задължения, е неприкосновен"

    И СПРЯХ ДА ЧЕТА❗

    Защото още това НЯМА НИЩО ОБЩО СЪС СЛУЧАЯ В РУСЕ❗

    09:40 11.09.2025

  • 4 провинциалист

    11 2 Отговор
    Моралът на подрастващите не е на необходимото ниво, но е силно демократичен.

    09:40 11.09.2025

  • 5 Данко Харсъзина

    17 1 Отговор
    За сметка на това моралът на милицията е на много високо ниво. От къде ви изкопават все такива?

    09:41 11.09.2025

  • 6 Вашето мнение

    18 2 Отговор
    Какви служебни задължения бе? Разпасания герберунгел е бил фиркан и се е правил на мъж. А сю се караше на цялото общество, че някъкъв пиян с власт е бил набит.

    09:41 11.09.2025

  • 7 Мрън, мрън, мрън още спя зимен сън

    10 1 Отговор
    Господинът също сваля полемиката на ниско ниво. За съжаление, когато в нея са се намесили куп национални медии, вече е ясно, че се гонят други цели и не е нито справедливостта, нито разплитане на случай, каквито се случват всеки ден в българските градове. Личи си, че има мощна сила зад тази организация, сила готова да грабне властта, а участниците са просто пешки на дъската.

    09:41 11.09.2025

  • 9 мдам

    6 0 Отговор
    като излезе, да не яде пак бой сега ... а дано.

    09:45 11.09.2025

  • 10 рфвес

    9 1 Отговор
    Янкуло, още днес трябва да те изгонят дисциплинарно от милицията заради функционална неграмотност. С думи прости, защото си глупав, ама много глупав. Никои не е нападал полицаи а ти вече 7 дена не си разбрал че няма нападение върху полицаи??? Това показва че си много глупав и не разбираш нито текст нито видео материали??? Как са те взели в милицията и за какво те ползват такъв глупак??? И за плашило не стваш. Значи ако има покраи теб някои по умен колега нека да ти обясни че няма нападение ама никакво срещу полицаи. А отделно че и документите не познаваш и не знаеш че с алкохол работата става много по различна от не пил милиционер. Не правиш никаква разлика което също е голям проблем за системата. Кои те е взел наработа и за какво те държат това е въпроса??? Слава Богу всеки българин ви гледа какви сте "капацитети". Има значение също и в кои момент някои се предствая като милиционер???! Дали е в началото или след като е набит, голяма разлика има. Що не се махаш и да може някои по кадърен да работи за 10 хиляди лева на месец, ти явно не знаеш за какво си на работа.

    09:45 11.09.2025

  • 11 Ееее па то нивото и морала ...

    7 1 Отговор
    На Комшиите и милиционера е на много високо ниво

    09:46 11.09.2025

  • 12 Данко Харсъзина

    7 1 Отговор
    Моралът на милицията е на много високо ниво. Не пият, не крадът, не дерибействат, не слагат чадър на престъпниците и редовно ходят на църква.

    09:47 11.09.2025

  • 13 гълъбица Гица

    2 2 Отговор
    Като няма държава,естественное,че моралът на подрастващите не е на необходимото ниво. Откъде да дойде този морал,като възпитанието на младите хора е под всякаква критика?!

    09:50 11.09.2025

  • 14 Данко Харсъзина

    4 1 Отговор
    При такива ченгета, какъв морал търсите в подрастващите? Милиционерът не е само да бие люгето, а и да бъде пример за подражание. Къв пример дава милицията? Питам, и отговор не искам.

    09:51 11.09.2025

  • 15 покруса

    1 0 Отговор
    За възпитание и морал е трудно да се говори,защото вече главната роля в умовете на хората е заета от парите.

    09:53 11.09.2025

  • 16 Шопо

    3 0 Отговор

    До коментар #2 от "честен ционист":

    Оставка на къдравата Сю или на цялото правителство
    На Орлов мост е имало палатки и пак ще има !

    09:56 11.09.2025

  • 17 Умирам от смях

    2 0 Отговор
    А осъждате ли нападението на пиян мутроционерски шеф над граждани, които просто си карат колата?

    09:56 11.09.2025

  • 18 Някой

    1 0 Отговор
    И това е така, но моралът на работещите в МВР също е под всякаква критика. И не само там.
    Въобще, моралът достигна невиждани низини за последните почти 36 години... Ясни резултати от смяната на режимите.

    09:56 11.09.2025

  • 19 Лудгидия

    0 0 Отговор
    Единствената грешка която са допуснали младежите е, че не са ти скочили трупешката на главата на бордюра да я направят на пихтия мутра квартална...

    09:59 11.09.2025

