Иван Янулов за боя с полицейски шеф: Моралът на подрастващите не е на необходимото ниво

„Остро осъждаме нападенията над служителите на МВР, тъй като смятаме, че това е нападение срещу държавността“, каза в „Тази сутрин“ Иван Янулов, член на Синдикалната федерация на служителите в МВР (СФСМВР).
Директорът на русенската полиция Николай Кожухаров остава в интензивното отделение, а спорът кой е нанесъл първият удар - той или младежите, продължава.
„Посегателството е предизвикано, но според мен възрастта на нападателите е показателна за това накъде се развива обществото като цяло. Моралът на подрастващите не е на необходимото ниво“, посочи той.
По думите му разследването ще установи кой посяга пръв.
„Саморазправата не е начин да се реши един проблем. Доколкото разбрах, директорът на областната дирекция се е легитимирал. Той е тръгнал да защити своя спътник, тъй като агресията е била насочена към него. Като полицай е бил длъжен да реагира“, коментира Иван Янулов.
Той заяви, че на кадрите не е видял удар отвън, а само как някой се навежда в колата.
„Полицейският служител, при изпълнение на полицейските си задължения, е неприкосновен. Това е записано в Закона за МВР. Като полицаи сме длъжни да реагираме дори в извънработно време и да вземем отношение, когато видим такъв случай“, посочи Янулов.
По думите му в този случай употребата на алкохол няма никакво значение.
„Аз виждам едно единствено действие – той да предотврати сбиването, което е възникнало и това е правилното действие“, заяви той.
"За нас е важно да се открие обективната истина и какво действително се е случило", допълни Янулов.
От Синдикалната федерация на служителите в МВР призовават също така случаят да не се политизира.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 ъхъ
09:38 11.09.2025
2 честен ционист
Коментиран от #16
09:39 11.09.2025
3 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️
И СПРЯХ ДА ЧЕТА❗
Защото още това НЯМА НИЩО ОБЩО СЪС СЛУЧАЯ В РУСЕ❗
09:40 11.09.2025
4 провинциалист
09:40 11.09.2025
5 Данко Харсъзина
09:41 11.09.2025
6 Вашето мнение
09:41 11.09.2025
7 Мрън, мрън, мрън още спя зимен сън
09:41 11.09.2025
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 мдам
09:45 11.09.2025
10 рфвес
09:45 11.09.2025
11 Ееее па то нивото и морала ...
09:46 11.09.2025
12 Данко Харсъзина
09:47 11.09.2025
13 гълъбица Гица
09:50 11.09.2025
14 Данко Харсъзина
09:51 11.09.2025
15 покруса
09:53 11.09.2025
16 Шопо
До коментар #2 от "честен ционист":Оставка на къдравата Сю или на цялото правителство
На Орлов мост е имало палатки и пак ще има !
09:56 11.09.2025
17 Умирам от смях
09:56 11.09.2025
18 Някой
Въобще, моралът достигна невиждани низини за последните почти 36 години... Ясни резултати от смяната на режимите.
09:56 11.09.2025
19 Лудгидия
09:59 11.09.2025