Омбудсманът алармира за скок на жалбите при фалшиво положителни тестове

Омбудсманът алармира за скок на жалбите при фалшиво положителни тестове

11 Септември, 2025 10:17 815 24

  • велислава делчева-
  • омбудсман-
  • фалшиво положителни тестове

Велислава Делчева поставя акцент и върху необходимостта от информационна кампания

Омбудсманът алармира за скок на жалбите при фалшиво положителни тестове - 1
Снимка: Прессъобщение
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Омбудсманът Велислава Делчева сезира министъра на вътрешните работи Даниел Митов и на здравеопазването д-р Силви Кирилов заради значително увеличение през последната година на жалбите на граждани - водачи на моторни превозни средства, с оплаквания за фалшиво положителни резултати от полеви тестове за наркотици. В допълнение те посочват, че това е установявано след доброволно подлагане на проверка за употреба на наркотични вещества.

В препоръките си до двамата министри общественият посредник посочва, че е необходимо да се приложи комплексен подход от мерки за преодоляване на проблема.

„Най-неотложната мярка е ускоряване на анализа на кръвните проби чрез разширяване на лабораторния капацитет и подобряване на координацията между институциите, така че резултатите да се предоставят в кратки и разумни срокове“, пише Велислава Делчева.

Тя настоява здравното министерство с медицински експерти и Националния съвет по наркотични вещества да изготвят официален списък с всички търговски наименования на лекарствени продукти, които съдържат наркотични вещества и могат да повлияят тестовете за наркотици, като списъкът да бъде публично достъпен и редовно актуализиран.

„Препоръчително е също да бъде сформирана експертна група, която да обсъди създаването на списък на лекарствени продукти, несъдържащи наркотични вещества, употребата на които, обаче, може да доведе до фалшиво положителен полеви тест за наркотици, който да е отворен и да може да се допълва“, подчертава омбудсманът.

Велислава Делчева поставя акцент и върху необходимостта от информационна кампания, насочена както към гражданите, така и към медицинската общност, относно възможността приеманите лекарства да влияят на резултатите от тестовете.

„Безспорно, противодействието на случаи с управляване на МПС под въздействие на психоактивни вещества е ключово в борбата за опазване живота и здравето на гражданите и осигуряване на безопасността по пътищата. Същевременно е необходимо хората да се защитят от непропорционални и неоправдани последици, произтичащи от недостатъци на системата за тестване“, изтъква още омбудсманът.

Според Делчева реализирането на тези мерки ще позволи да се постигне баланс между обществения интерес и защитата на индивидуалните права.

От жалбите, постъпили в институцията, омбудсманът обобщава проблемите в няколко групи: На първо място е широко разпространената практика МВР да използва полевите тестове DrugTest 5000 с цел превантивен ефект, което често води до фалшиво положителни резултати. Проблемът е, че това се случва дори при граждани, които не са употребявали наркотични вещества, а резултатът се дължи на прием на легални и често предписвани лекарства – обезболяващи, медикаменти за кашлица и др.

Така гражданите се оказват в ситуация на реален нарушител - образуват им се досъдебни производства, отнемат им се временно свидетелствата за управление, както и моторните превозни средства, задържат се за до 24-часа, а често биват ограничени и във възможността да упражняват професионалната си дейност.

Друг проблем е същественото забавяне при извършване на лабораторните анализи на кръвните проби, което създава продължителна правна несигурност. Има случаи, при които резултатите от кръвните проби се бавят с месеци, дори повече от година, което оставя хората без реална възможност да докажат своевременно своята невинност и да възстановят накърнените си права.

Велислава Делчева е категорична, че това положение е несъразмерно и непропорционално спрямо целите на контрола и нарушава презумпцията за невиновност, залегнала в основата на правовия ред.

„Още през 2023 г. беше поет ангажимент от министъра на вътрешните работи за разкриване на допълнителни лаборатории и обучение на специалисти, които да ускорят процеса по изследване на пробите. След пореден случай на гражданка, пострадала от фалшиво положителен тест, омбудсманът се самосезира през 2025 година и изпрати писмо до министъра на вътрешните работи. Омбудсманът беше информиран, че към момента изследвания се извършват във ВМА, Националния институт по криминалистика - МВР и Медицинския институт на МВР, а през 2023 година са закупени два робота за ускоряване на изследванията“, подчертава Делчева.

Тя обръща внимание, че към днешна дата заявените от МВР мерки за ускоряване на кръвните изследвания не са изпълнени и е налице необходимост от предприемане на спешни действия, насочени към съкращаване на сроковете за излизане на резултат от кръвната проба.

„В резултат на това, единствената възможност за пострадалите граждани от фалшиво положителни резултати е, след като им излезе кръвната проба, която отхвърля наличие на алкохол и наркотици, да потърсят обезщетение по съдебен ред за претърпените имуществени и морални вреди по реда на ЗОДОВ“, посочва общественият защитник.

Делчева акцентира на проблема, че към момента няма официален списък на лекарствата, които могат да дадат фалшиво положителен резултат при тест за наркотици.

„Недостатъчната информираност излага гражданите на значителен риск и поставя знак на равенство между лице, което е приело медикамент по лекарско предписание, и лице, което е съзнателно употребило наркотик, като и двете страни са подложени на еднакви санкции. Това подкопава доверието в държавните институции и води до негативни последици за обществото като цяло“, категоричен е омбудсманът.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 То пък

    6 0 Отговор
    омбудсман ли да видиш !

    10:19 11.09.2025

  • 2 Шопо

    15 0 Отговор
    Оставка на цялото правителство !

    10:23 11.09.2025

  • 3 хъхъ

    22 0 Отговор
    Ако бях един МВР министър, щях да извикам началниците в полицията и да им кажа: Колеги, какво да правим с тестовете - да тестваме ли и вас редовно с тях и да ви уволняваме, в случай че са положителни, или да спрем да тестваме с тях шофъорите по пътищата?

    И ще чакам отговора на умниците милиционери.

    Коментиран от #6

    10:23 11.09.2025

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 1488

    13 1 Отговор
    а аз тука от два месеца не мога да се избаня, ходя мрьсен и жаден и гладен с едни 349 евро, а някой премиери откраднаха водата на половин българия за да строят хотел с водопади за 9 млн от моите даньци

    10:24 11.09.2025

  • 6 Шопо

    13 0 Отговор

    До коментар #3 от "хъхъ":

    Да изметем цялата гербаджииска сган
    Оставка !

    10:25 11.09.2025

  • 7 ПАЛИЦАИ

    2 0 Отговор
    АБЕЕЕЕ КВИ ЛАБОРАТОРИИИ ША СА КЪПУВАТ Я ЗИМАЙТЕ БЕЕНВЕТА Х5 Х 7 ГРАБИВАГОНИ НА МЕРЦЕДЕСЮ.......
    ...

    10:27 11.09.2025

  • 8 многото напъване води до съмнения

    1 0 Отговор
    псевдо-дрогите ни заобикалят . ако някой е трезвен става инцидент заради улични дресьори . ако те хванат с драгчег висиш 10 месеца за резултат от кръвна проба . клементина карала пиинала . и стана паника . как княгинята в кафеза . там не е за хора . няма вода и храна . няма условия за спане и почивка . а няма глоби за тея с менте тестовете . демек уличавате а ти не си взел . ненаказан лъжец . денкоу щеше да вдига бр на лабораториите . танев имаше 1 и само във вма трябваше да се правят .

    10:32 11.09.2025

  • 9 Да,да

    4 0 Отговор
    Голяма работа е свъшила! Дайте и бонус 50к.

    10:38 11.09.2025

  • 10 Хаяско

    8 0 Отговор
    За какво ускоряване иде реч, след като срока за резултата от пробата е 18 месеца?!? А срока, в който МВР да върне книжката на водача е...3 месеца?!? Безобразие!!!

    10:38 11.09.2025

  • 11 Даниел

    12 0 Отговор
    Самия факт ,че спряха да тестват полицаите преди и след работа,трябваше да е достатъчен да бъде отменена наредбата за всички,а не да се налага да изпадаш в хипотеза,че си невинен!
    Интересно каква е стойността на обезщетенията платени от МВР на пострадалите?

    10:39 11.09.2025

  • 12 жик так

    9 0 Отговор
    Полицаите правят теста за минути , а лабораториите за месеци , че и година !!!
    Явно куца някъде цялата работа . Пари за стари самолети има , а за лаборатории които ще се ползват и за други цели - няма .

    10:39 11.09.2025

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Коко

    5 0 Отговор
    Бутафорна служба както и синдикатите на централно командване от управляващите.Един вид узаконяване на беззаконието.

    10:46 11.09.2025

  • 17 Гено

    4 0 Отговор
    Тия дето четат и тия дето приказват, осъзнават ли от къде идват обезщетенията? От държавните пари, които сме платили от нашите данъци и други плащания. Т.е. заради осъзнатите грешки, за които е ясно на всички, трябва да се харчат пари, които могат да отидат за реални помощи на нуждаещи се, къде за трансплантации, къде за скъпи лекарства и т.н.

    Коментиран от #20, #23

    10:48 11.09.2025

  • 18 Боко праните гащи

    2 0 Отговор
    Къдравата Сю ше го изяде

    10:51 11.09.2025

  • 19 4️⃣4️⃣5️⃣5️⃣

    4 0 Отговор
    Много е грозно и несправедливо да бъдеш обвинен, че си наркоман, когато даже не си виждал наркотик!Човек трябва да бъде обявен за наркоман тогава, когато системно извършва такива нарушения. Когато има регистрирани прояви и признаци.Това си е сериозно обвинение. Не може с един фалшив тест от първи път да те третират като престъпник! Проверка за наркотици трябва да се прави, само ако водача има явни признаци и поведение. Вместо скъпи коли , да си купят скъпи и сигурни тестове и да карат курс към фирмата производител и да имат сертификат полицаите, които ги прилагат!

    11:01 11.09.2025

  • 20 4️⃣4️⃣5️⃣5️⃣

    2 0 Отговор

    До коментар #17 от "Гено":

    Ти какво искаш, хората да не търсят правата си, за да им остави държавата милистиня за хапчета ли? Трябва да са направи така, че когато глобяват държавна институция, глобата да бъде за сметка на чиновника, който не си е свършил работата!

    11:11 11.09.2025

  • 21 ДрайвингПлежър

    2 0 Отговор
    СЪД ЗА МИЛИЦИОНЕРИТЕ!!!
    Съдете ги дори ако ви кажат добър ден! Вероятно пак лужат и пак ще откраднат нещо от вас!!!
    Не може да ги бием, но може да ги съдим!!!

    11:12 11.09.2025

  • 22 Анонимен

    4 0 Отговор
    Да проверяват политиците всеки ден с тия тестове! За обикновения гражданин трябва да избира кръвен тест, а полевия да го приравнява на 200 лв рушвет.

    11:15 11.09.2025

  • 23 ДрайвингПлежър

    1 0 Отговор

    До коментар #17 от "Гено":

    Да, от нашите пари са... за това КАТО ГЛАСУВАШ МИСЛИШ! Щото ако не мислиш идват едни мутри и ти плащаш заради безобразията им!

    Ако тия кенфи си вършеха работата и отходните води не се изливаха по улицата, никой нямаше да ги съди - нали?! Е докато институциите, не само МВР - ВСИЧКИ не започнат да си вършат работата единствения изход е СЪД! Ако парите ходят за обезщетения, вместо както си казал , за да се помогне - може пък повече народ да се сети, че е важно какво правиш пред урната!

    11:17 11.09.2025

  • 24 има полунаркомани

    0 0 Отговор
    хем теста ги лови хем не са вземали дроги . това са лекарствени наркотици . поемат ги кат сироп за кашлица или хапче за кръвно . забавят се реакциите при шофирането . в ЕС са нараснали до 400 процента псевдотестовете с псевдодрогите . на снимката лявото оче е с блясък . може да е взела има едно лекарство за кашлица .

    11:26 11.09.2025

