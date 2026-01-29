Вземете 50% отстъпка за хостинг от

И Велислава Делчева отказа да е служебен премиер

29 Януари, 2026 14:26 544 6

"Омбудсманът като независим орган, който трябва да защитава правата на гражданите тогава, когато държавата действа или бездейства в техен общ ущърб, няма място в изпълнителната власт.", коментира пред медиите Делчева след срещата с президента Йотова

И Велислава Делчева отказа да е служебен премиер - 1
Снимка: БГНЕС
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Продължават консултациите при президента Илияна Йотова за служебен премиер. Днес първата среща на държавния глава беше с омбудсмана Велислава Делчева. След срещата Делчева направи коментар пред медиите, съобщават от БНТ.

"Да, говорих с президента Йотова и отново потвърдих това, което заявявам на българските граждани още в момента, в който беше издигната моята кандидатура за омбудсман и моето искрено и вътрешно убеждение, че омбудсманът като независим орган, който трябва да защитава правата на гражданите тогава, когато държавата действа или бездейства в техен общ ущърб, няма място в изпълнителната власт. Това се потвърждава и от последните няколко месеца, в които аз бях избрана за омбудсман. За същия период през миналата година е имало 3 пъти по-малко жалби на граждани, отколкото в периода, в който има омбудсман. Което означава, че за българските граждани е изключително важно да има човек, действащ на тази позиция. След година и половина не мисля, че е редно отново да изоставяме българските граждани и те да останат без защитник на техните права. Като последно допълнение ще кажа отново, че има европейски и международни стандарти, които също изискват омбудсманът да остане максимално независим от останалите власти в държавата".
"На президента Йотова казах, че в този един момент заставам отново на позицията си, че омбудсманът не може да изпълнява задължения на служебен премиер, след което отново да се върне като омбудсман, който защитава правата на гражданите. Институцията на омбудсмана е нещо, което е в полза на всеки един гражданин. Омбудсманът е човекът, който решава всекидневните проблеми, личните проблеми, индивидуалните, отделните проблеми на гражданите", допълни Делчева.
След Делчева президентът ще се срещне с нейния заместник - Мария Филипова.


България
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Сякаш някой я иска

    4 1 Отговор
    тая гербаджийска фигурантка

    14:28 29.01.2026

  • 2 То оставаше

    7 0 Отговор
    и да приеме ?! Не става и за омбудсман жената , но я курдисаха .

    14:28 29.01.2026

  • 3 СТЪКМИСТИКА

    4 1 Отговор
    Негодниците от парламента да минат на минимална заплата, като 1/2 от работещите.

    14:31 29.01.2026

  • 4 явер

    0 1 Отговор
    Не да отказват, а всички трябва да са съгласни и и.д. президент да си избира, защото при постъпване на работа всичките от "домовата книга" са знаели и подписали документи, че са съгласни да заемат длъжноста премиер.

    14:43 29.01.2026

  • 5 Слава Богу

    2 0 Отговор
    От кифлите не става и чеп за зеле.

    14:47 29.01.2026

  • 6 АГАТ а Кристи

    0 1 Отговор
    Това какво говори ?
    И тя е достоен човек !
    НЕ ЖЕЛАЕ да е под шапката на една комунистка, заселила десетки хиляди руснаци по черноморието ни, явно с цел евентуална "Заддунайская"

    14:48 29.01.2026

