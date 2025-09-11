Новини
Даниел Терзиев, забил трамвай №22 в подлез, остава за постоянно в ареста

Даниел Терзиев, забил трамвай №22 в подлез, остава за постоянно в ареста

11 Септември, 2025 11:32 359 5

Решението на съда не подлежи на обжалване

Даниел Терзиев, забил трамвай №22 в подлез, остава за постоянно в ареста - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Разследваният за инцидента с трамвай №22 Даниел Терзиев ще остане за постоянно в ареста, реши Апелативният съд в София. 22-годишният мъж на 2 септември с действията си предизвика дерайлиране на превозното средство, което се заби в подлез при Румънското посолство, съобщи бТВ.

При инцидента нямаше пострадали хора, нанесени бяха обаче сериозни материални щети. Според магистратите има опасности да се укрие и да извърши други престъпления.

Те уточниха, че опасността от укриване произтича от действията на обвиняемия след деянието – опитал се е да се укрие след инцидента. Решението на съда е окончателно и не подлежи на обжалване.

Предвиденото наказание по закона е от 5 до 15 години лишаване от свобода.

22-годишният мъж е осъждан за кражба. Той е извършил деянието в изпитателния срок на предходно осъждане от април месец тази година.


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    0 0 Отговор
    Да не е роднина на ДС Терзиев?

    11:33 11.09.2025

  • 2 Карлос Друсар

    1 0 Отговор
    Не-ви-нен!
    Невинен!

    11:34 11.09.2025

  • 3 Вече

    4 0 Отговор
    В Ареста са го нарекли " Ватмана " и му дават да върти множество ръчки...

    11:35 11.09.2025

  • 4 1488

    1 0 Отговор
    ,ще го пуснат
    нали е кметски син

    11:39 11.09.2025

  • 5 набързо само

    0 0 Отговор
    а кой ще плати за щетити
    той,майка му,баща му ,жена му
    или. народа

    11:41 11.09.2025

