Даниел Терзиев, забил трамвай №22 в подлез, остава за постоянно в ареста

Разследваният за инцидента с трамвай №22 Даниел Терзиев ще остане за постоянно в ареста, реши Апелативният съд в София. 22-годишният мъж на 2 септември с действията си предизвика дерайлиране на превозното средство, което се заби в подлез при Румънското посолство, съобщи бТВ.

При инцидента нямаше пострадали хора, нанесени бяха обаче сериозни материални щети. Според магистратите има опасности да се укрие и да извърши други престъпления.

Те уточниха, че опасността от укриване произтича от действията на обвиняемия след деянието – опитал се е да се укрие след инцидента. Решението на съда е окончателно и не подлежи на обжалване.

Предвиденото наказание по закона е от 5 до 15 години лишаване от свобода.

22-годишният мъж е осъждан за кражба. Той е извършил деянието в изпитателния срок на предходно осъждане от април месец тази година.