Даниел Терзиев, забил трамвай №22 в подлез, остава за постоянно в ареста

Разследваният за инцидента с трамвай №22 Даниел Терзиев ще остане за постоянно в ареста, реши Апелативният съд в София. 22-годишният мъж на 2 септември с действията си предизвика дерайлиране на превозното средство, което се заби в подлез при Румънското посолство, съобщи бТВ.
При инцидента нямаше пострадали хора, нанесени бяха обаче сериозни материални щети. Според магистратите има опасности да се укрие и да извърши други престъпления.
Те уточниха, че опасността от укриване произтича от действията на обвиняемия след деянието – опитал се е да се укрие след инцидента. Решението на съда е окончателно и не подлежи на обжалване.
Предвиденото наказание по закона е от 5 до 15 години лишаване от свобода.
22-годишният мъж е осъждан за кражба. Той е извършил деянието в изпитателния срок на предходно осъждане от април месец тази година.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Последния Софиянец
11:33 11.09.2025
2 Карлос Друсар
Невинен!
11:34 11.09.2025
3 Вече
11:35 11.09.2025
4 1488
нали е кметски син
11:39 11.09.2025
5 набързо само
той,майка му,баща му ,жена му
или. народа
11:41 11.09.2025