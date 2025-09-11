Новини
Желязков: Системите в страната са подготвени за въвеждане на еврото

11 Септември, 2025 12:50 444 19

  • росен желязков-
  • евро

В новата геополитическа среда трябва да се намерят правилни политически решения, каза той

Снимка: МС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Системите в страната са подготвени за въвеждане на еврото, налице са всички предпоставки процесът да премине плавно. За целта е важно да има стабилност и правителството прави всичко възможно да я осигури, като решава проблемите на бизнеса и на гражданите. Това заяви министър-председателят Росен Желязков в Благоевград, където участва в дискусия, част от Националната информационна кампания за въвеждане на еврото. Ще положим максимално усилия, в това число със стабилна парламентарна подкрепа, за да създаваме всички предпоставки за нормално функциониране на държавата, категоричен беше Желязков. По думите му политическият дебат също е важен коректив за политиките, но той не трябва да се превръща в самоцел за деструктивност, нито пък да се фокусира върху това да няма редовно правителство, да има турболенция, системите да не работят пълноценно и да има несигурност във функционирането на публичния сектор.

В новата геополитическа среда трябва да се намерят правилни политически решения, които не са реактивни само на проблемите, които ни съпътстват в днешния ден, а трябва да се гледа доста по-напред, отбеляза министър-председателят Росен Желязков. Премиерът посочи, че членство на България в еврозоната ще допринесе за икономическото развитие на страната ни и за благоденствието на българските граждани. Желязков отбеляза, че членството ни в еврозоната е и последната стъпка към пълноценната европейска интеграция в структурите и системите на Европейския съюз. Ние няма да приемем чужда валута, приемаме нашата европейска валута, която ще позволи на България да е по-пълноценна като участник в единния европейски пазар, заяви премиерът Желязков.

Сред ползите, които министър-председателят открои от въвеждането на еврото, са стабилност и предвидимост. Единната валута намалява валутните рискове. Наред с това са и по-ниските транзакционни разходи - това ще го усети всеки, който активно търгува и активно участва в стопанския оборот. Икономическата интеграция също по никакъв начин не трябва да остава по-назад като аргумент. Тя насърчава интеграцията между страните членки и в голяма степен намалява различията. Еврозоната много по-добре защитава от предизвикателства страните членки. Предимство е и финансовата дисциплина. Не на последно място - членството в еврозоната е важен атестат за инвестиционната привлекателност на страната.


България
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 честен ционист

    14 1 Отговор
    А системите могат ли да кажат, какъв ще е обменният курс на 1ви януари 2026?

    Коментиран от #19

    12:52 11.09.2025

  • 2 Гусин премиера

    16 1 Отговор
    са сетен път доказва че мъдроста го е подминала

    12:52 11.09.2025

  • 3 Ти се

    15 1 Отговор
    запаси със стотина милионен семеен хотел , а ?

    12:53 11.09.2025

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Росен Желязков

    13 1 Отговор
    И хотела ми с водопад е готов да взима в евро

    12:55 11.09.2025

  • 6 гост

    9 1 Отговор
    Пак, за кой ли път ни закачиха като катраник на счупената каруца поела по стръмния път към пропастта! Англичаните излязоха, французите също искат да излязат от ЕС. "Глупавите" датчани, шведи, чехи, поляци, дори румънци се правят на ударени по въпроса за еврото, но нашите пишман - политици се натискат! КОМУ ЛИ Е ИЗГОДНО И КОЙ ЩЕ НАМАЖЕ ФИЛИЯТА ОТ ДВЕТЕ СТРАНИ??????????

    12:55 11.09.2025

  • 7 Помак

    8 1 Отговор
    Росен срамува ли се ,че не е чист българин ,а от смесен произход?

    12:56 11.09.2025

  • 8 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    11 1 Отговор
    МИСирКИ, кога ще го запитате за
    ХОТЕЛчето с ВОДОПАДчето, ЧЕ ТО ......
    утре може и цяла България да се окаже купена, а ние да плащаме наем‼️

    12:56 11.09.2025

  • 9 ОТЕЦ АНВРОСИЙ

    12 1 Отговор
    ОТ КЪДЕ СА ПАРИТЕ ЗА ХОТЕЛЧЕТО ТОВА СА ПАРИ ВЗЕТИ ОТ НАРОДА И ГОСПОД ЩЕ ВИ НАКАЖЕ НЯКОЙ ДЕН МОЖЕ ДА СТАНЕ ЗЕМЕТРЕСЕНИЕ И ХОТЕЛЧЕТО ДА СЕ СРУТИ ЗАЕДНО С ВАС ГОСПОД СИ ЗНАЕЕЕ РАБОТАТА ДАЙ БОЖЕ!

    Коментиран от #16

    12:56 11.09.2025

  • 10 И Киев е Руски

    10 1 Отговор
    Тоя е по вреден за България отколкото ваксините на на лудата гинеколжка

    12:57 11.09.2025

  • 11 СЛАМЕНИЯ

    9 1 Отговор
    Стаите в хотела в евро ли ще са??

    12:58 11.09.2025

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Цветан ЦВ

    6 1 Отговор
    Какво става бе колега Борисов мен ме разкара за един апартамент с асансьор тия хотели си трескат ти си трайкаш Що така!

    13:01 11.09.2025

  • 14 джиляско

    5 1 Отговор
    ще си купя още някое хотелче а може и цял град да си взема някой!

    13:02 11.09.2025

  • 15 депутат Меч

    5 1 Отговор
    Росене направи хотела там да си водиме невестите Рая Наделян и Видинската КП да ги трескаме с 200!

    13:03 11.09.2025

  • 16 краде пари

    4 1 Отговор

    До коментар #9 от "ОТЕЦ АНВРОСИЙ":

    угажда си!

    13:07 11.09.2025

  • 17 Виц

    4 1 Отговор
    Привечер в парка.Пусто! Млада двойка,сгушени на пейка.Той:- моля те,дай само да е погаля с него! - Нее,страх ме е! Той: моля те,много те ,моля! Само с връхчето на главичката!- Нее,страх ме е! В този момент,се обажда едно бабе,от една странична пейка, която не са видяли в тъмницата..Дъще,не му вервай.Му и рамо няма!..Та и нас така,с еврото.Лекичко,докато разберем,че рамо няма.

    13:08 11.09.2025

  • 18 пъпешов

    2 1 Отговор
    чекмеджарните по общини са подготвени за въвеждане на еврото

    13:12 11.09.2025

  • 19 2020

    3 1 Отговор

    До коментар #1 от "честен ционист":

    Защо НИКОЙ не обясни - какво налага точно сега да се въвежда чужда валута? Дали е свързано с фалита на франсетата или с общшия фалит на ЕССС.
    Защо Полша, Чехия, Унгария, Румъния, Дания, Швеция - бягат от общия кюп???

    13:15 11.09.2025

