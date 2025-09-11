Желязков: Системите в страната са подготвени за въвеждане на еврото

Системите в страната са подготвени за въвеждане на еврото, налице са всички предпоставки процесът да премине плавно. За целта е важно да има стабилност и правителството прави всичко възможно да я осигури, като решава проблемите на бизнеса и на гражданите. Това заяви министър-председателят Росен Желязков в Благоевград, където участва в дискусия, част от Националната информационна кампания за въвеждане на еврото. Ще положим максимално усилия, в това число със стабилна парламентарна подкрепа, за да създаваме всички предпоставки за нормално функциониране на държавата, категоричен беше Желязков. По думите му политическият дебат също е важен коректив за политиките, но той не трябва да се превръща в самоцел за деструктивност, нито пък да се фокусира върху това да няма редовно правителство, да има турболенция, системите да не работят пълноценно и да има несигурност във функционирането на публичния сектор.
В новата геополитическа среда трябва да се намерят правилни политически решения, които не са реактивни само на проблемите, които ни съпътстват в днешния ден, а трябва да се гледа доста по-напред, отбеляза министър-председателят Росен Желязков. Премиерът посочи, че членство на България в еврозоната ще допринесе за икономическото развитие на страната ни и за благоденствието на българските граждани. Желязков отбеляза, че членството ни в еврозоната е и последната стъпка към пълноценната европейска интеграция в структурите и системите на Европейския съюз. Ние няма да приемем чужда валута, приемаме нашата европейска валута, която ще позволи на България да е по-пълноценна като участник в единния европейски пазар, заяви премиерът Желязков.
Сред ползите, които министър-председателят открои от въвеждането на еврото, са стабилност и предвидимост. Единната валута намалява валутните рискове. Наред с това са и по-ниските транзакционни разходи - това ще го усети всеки, който активно търгува и активно участва в стопанския оборот. Икономическата интеграция също по никакъв начин не трябва да остава по-назад като аргумент. Тя насърчава интеграцията между страните членки и в голяма степен намалява различията. Еврозоната много по-добре защитава от предизвикателства страните членки. Предимство е и финансовата дисциплина. Не на последно място - членството в еврозоната е важен атестат за инвестиционната привлекателност на страната.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 честен ционист
Коментиран от #19
12:52 11.09.2025
2 Гусин премиера
12:52 11.09.2025
3 Ти се
12:53 11.09.2025
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Росен Желязков
12:55 11.09.2025
6 гост
12:55 11.09.2025
7 Помак
12:56 11.09.2025
8 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️
ХОТЕЛчето с ВОДОПАДчето, ЧЕ ТО ......
утре може и цяла България да се окаже купена, а ние да плащаме наем‼️
12:56 11.09.2025
9 ОТЕЦ АНВРОСИЙ
Коментиран от #16
12:56 11.09.2025
10 И Киев е Руски
12:57 11.09.2025
11 СЛАМЕНИЯ
12:58 11.09.2025
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Цветан ЦВ
13:01 11.09.2025
14 джиляско
13:02 11.09.2025
15 депутат Меч
13:03 11.09.2025
16 краде пари
До коментар #9 от "ОТЕЦ АНВРОСИЙ":угажда си!
13:07 11.09.2025
17 Виц
13:08 11.09.2025
18 пъпешов
13:12 11.09.2025
19 2020
До коментар #1 от "честен ционист":Защо НИКОЙ не обясни - какво налага точно сега да се въвежда чужда валута? Дали е свързано с фалита на франсетата или с общшия фалит на ЕССС.
Защо Полша, Чехия, Унгария, Румъния, Дания, Швеция - бягат от общия кюп???
13:15 11.09.2025