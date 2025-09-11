Новини
Мечки по улиците на Доспат

Мечки по улиците на Доспат

11 Септември, 2025 15:16

  • мечки-
  • доспат

Местните власти през август са се отзовали на над 30 сигнала за набези от мечки

Мечки по улиците на Доспат - 1
Снимка: Shutterstock
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Мечка е заснета да се разхожда по улица в Доспат, съобщи бТВ. Секретарят на общинската администрация Веселин Калфов посочи, че дивото животно е заснето от охранителна камера на ул. „Георги С. Раковски“ от местен жител.

По думите на Калфов мечката е със средна големина. Камерата е уловила животното в 3 часа посред нощ пред къщата на Валентин Ашиков.

„През последните години сме нямали движение на мечки в района, това е първата, която се появява“, каза Николай Кехайов пред БТА, директор на Държавно горско стопанство - Доспат. От горското стопанство смятат, че става въпрос за една и съща мечка с тази, която е снимана преди два дни на язовирната стена.

Тогава е подаден сигнал на тел. 112 и е извършена съвместна проверка с представители на Регионалната инспекция по околна среда и води (РИОСВ) в Смолян. „Предполага се, че става въпрос за преминаваща през района мечка, която навлиза в покрайнините на града. До този момент тя е засечена само с камери“, допълни Кехайов.

Местните жители обаче са притеснени и настояват за контрол над популацията на мечки в района, защото срещите с тях зачестяват.

От РИОСВ – Смолян са дали предписание да се увеличи осветлението в района и да се поставят устройства, които да генерират шум, за да плашат мечката.

По данни на РИОСВ през месец август са извършени 31 проверки за установяване на щети върху селскостопанско и ловностопанско имущество или домашни животни, нанесени от защитения вид кафява мечка. Най-голям брой набези на мечка има село Две Тополи, община Баните, където са констатирани три щети.


България
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 хъхъ

    5 2 Отговор
    Руски мечки по улиците на Доспат.

    Коментиран от #4, #11

    15:17 11.09.2025

  • 2 Бриджитката съм, Бардо

    4 2 Отговор
    Дано мечки ви изеат

    15:17 11.09.2025

  • 3 сензации: Мечки по улиците на Доспат

    3 0 Отговор
    амче една е мечката мари писарке пълнежова
    да беше постнала барем снимка на истинската

    15:26 11.09.2025

  • 4 Руски мечки по улиците

    6 1 Отговор

    До коментар #1 от "хъхъ":

    стръвници налитащи на русофоборчета цъкащи за копейки

    15:28 11.09.2025

  • 5 Данко Харсъзина

    5 1 Отговор
    Доспат е на 1200м. в гората, а язовира си е в града. Как да няма мечки?
    Язовирната стена на яз. Огоста си е в Монтана, но там мечки няма защото местните ги тепат и изяждат.

    15:33 11.09.2025

  • 6 има лесно

    5 0 Отговор
    Мечки ли?
    Има лесно.
    Пратете последният софиянец и проблема е решен.
    Голям бабаит е!

    15:34 11.09.2025

  • 7 преминаващ

    7 1 Отговор
    А набезите на свине в парламента? Няма ли да ги намаляват...

    15:42 11.09.2025

  • 8 преминаващ

    6 1 Отговор
    А набезите на свине в парламента? Няма ли да ги намаляват...

    15:42 11.09.2025

  • 9 Дедо

    5 0 Отговор
    Уж бяхме държава на Лъвовете и Левовете пък то мечки обикалят .

    15:48 11.09.2025

  • 10 Търновец

    4 1 Отговор
    Животинката е отивала най вероятно към сметището или към кофите с боклук. Всяка вечер търговските вериги изхвърлят плодове и зеленчуци и други лакомства с изтекъл срок дето тази животинка търси - да стоварят тези лакомства на километър от населеното място. По добре да не дразнят мечката с разни шумове - да си гладен не е престъпление. Тя не е направила нищо лошо - защо са викали полиция?

    15:53 11.09.2025

  • 11 Перо

    3 1 Отговор

    До коментар #1 от "хъхъ":

    Бегайте помачориии

    15:55 11.09.2025

  • 12 Трябва !

    3 0 Отговор
    Трябва !

    Да я Направят !

    Почетен Гражданин !

    На Града !

    16:20 11.09.2025

  • 13 да му мислят

    2 0 Отговор
    местните ако дрифтят посред нощ. Може да се блъснат в мечка (скоро имаше случай на мотор блъснал се в крава в Родопско село) или от страх да загубят управление.

    16:29 11.09.2025

  • 14 Мис Меца

    1 0 Отговор
    Мецаната на снимката е красавица, с тази окраска като с бяла яка :)

    16:29 11.09.2025

  • 15 Елин радев

    1 0 Отговор
    Най опасната мечка е в община Доспат (кмета)

    16:36 11.09.2025

  • 16 Бръм

    0 0 Отговор
    Хубаво си обикаля мечката, ама къде е Джанго с градушката? Сигурно се е запил някъде, та мечката обикаля да го търси.

    Коментиран от #17

    16:42 11.09.2025

  • 17 Бръм

    1 0 Отговор

    До коментар #16 от "Бръм":

    ,,градушка" - гадулка

    16:43 11.09.2025

