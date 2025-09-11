Мечка е заснета да се разхожда по улица в Доспат, съобщи бТВ. Секретарят на общинската администрация Веселин Калфов посочи, че дивото животно е заснето от охранителна камера на ул. „Георги С. Раковски“ от местен жител.
По думите на Калфов мечката е със средна големина. Камерата е уловила животното в 3 часа посред нощ пред къщата на Валентин Ашиков.
„През последните години сме нямали движение на мечки в района, това е първата, която се появява“, каза Николай Кехайов пред БТА, директор на Държавно горско стопанство - Доспат. От горското стопанство смятат, че става въпрос за една и съща мечка с тази, която е снимана преди два дни на язовирната стена.
Тогава е подаден сигнал на тел. 112 и е извършена съвместна проверка с представители на Регионалната инспекция по околна среда и води (РИОСВ) в Смолян. „Предполага се, че става въпрос за преминаваща през района мечка, която навлиза в покрайнините на града. До този момент тя е засечена само с камери“, допълни Кехайов.
Местните жители обаче са притеснени и настояват за контрол над популацията на мечки в района, защото срещите с тях зачестяват.
От РИОСВ – Смолян са дали предписание да се увеличи осветлението в района и да се поставят устройства, които да генерират шум, за да плашат мечката.
По данни на РИОСВ през месец август са извършени 31 проверки за установяване на щети върху селскостопанско и ловностопанско имущество или домашни животни, нанесени от защитения вид кафява мечка. Най-голям брой набези на мечка има село Две Тополи, община Баните, където са констатирани три щети.
1 хъхъ
Коментиран от #4, #11
15:17 11.09.2025
2 Бриджитката съм, Бардо
15:17 11.09.2025
3 сензации: Мечки по улиците на Доспат
да беше постнала барем снимка на истинската
15:26 11.09.2025
4 Руски мечки по улиците
До коментар #1 от "хъхъ":стръвници налитащи на русофоборчета цъкащи за копейки
15:28 11.09.2025
5 Данко Харсъзина
Язовирната стена на яз. Огоста си е в Монтана, но там мечки няма защото местните ги тепат и изяждат.
15:33 11.09.2025
6 има лесно
Има лесно.
Пратете последният софиянец и проблема е решен.
Голям бабаит е!
15:34 11.09.2025
7 преминаващ
15:42 11.09.2025
8 преминаващ
15:42 11.09.2025
9 Дедо
15:48 11.09.2025
10 Търновец
15:53 11.09.2025
11 Перо
До коментар #1 от "хъхъ":Бегайте помачориии
15:55 11.09.2025
12 Трябва !
Да я Направят !
Почетен Гражданин !
На Града !
16:20 11.09.2025
13 да му мислят
16:29 11.09.2025
14 Мис Меца
16:29 11.09.2025
15 Елин радев
16:36 11.09.2025
16 Бръм
Коментиран от #17
16:42 11.09.2025
17 Бръм
До коментар #16 от "Бръм":,,градушка" - гадулка
16:43 11.09.2025