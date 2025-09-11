ПАСЕ препоръчва край на мониторинга за България

Излезе официалното прессъобщение, с което се съобщава, че на 9 септември Комисията за мониторинг на ПАСЕ предложи да бъде закрит диалогът след мониторинг с България, което означава, че занапред страната ни ще бъде наблюдавана само чрез редовните периодични прегледи, както всички останали държави членки. Това съобщи на страницата си във фейсбук Деница Сачева, вицепрезидент на Парламентарната асамблея на Съвета на Европа, цитирана от dariknews.bg.

Сачева допълни, че ПАСЕ приветства факта, че България е преодоляла политическата криза и нестабилността – илюстрирани чрез седем поредни предсрочни парламентарни избори между 2021 и 2024 г. – и че през януари 2025 година е сформирано коалиционно правителство, което демонстрира „устойчива политическа воля да се спазват ангажиментите и задълженията, поети в сътрудничество с механизмите на Съвета на Европа“.

"Комисията също така приветства реформата в Наказателно-процесуалния кодекс и конституционните изменения, ограничаващи правомощията на Прокуратурата, мерките срещу корупцията на високо ниво и приемането на Закона за противодействие на корупцията, Закона за защита на жалбоподателите, и измененията в Закона за обществените поръчки, насочени към повече прозрачност. Комисията припомня и че реформата на съдебната система и прокуратурата е само частично изпълнена и призовава българските власти да я довършат. Подчертава се и необходимостта да продължим усилията за интеграцията на ромското население, както и за изпълнението на решенията на Европейския съд по правата на човека", уточни тя.

Окончателното решение за отпадане на постмониторинга ще бъде взето на 1 октомври по време на пленарната сесия на ПАСЕ.

"Това е важен момент за България: след 26 години в постмониторингова процедура страната ни е на път да бъде призната като стабилен и равноправен член на европейската демократична общност", допълни още Деница Сачева.

През юни т.г. президентът на ПАСЕ Теодорос Русополус се срещна с председателят на ГЕРБ Бойко Борисов и по време на срещата беше обсъдено сътрудничеството на България със Съвета на Европа.