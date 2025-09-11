Новини
ПАСЕ препоръчва край на мониторинга за България

11 Септември, 2025 16:05 583 13

Занапред страната ни ще бъде наблюдавана само чрез редовните периодични прегледи, както всички останали държави членки, коментира във фейсбук Деница Сачева- вицепрезидент на Парламентарната асамблея на Съвета на Европа

Излезе официалното прессъобщение, с което се съобщава, че на 9 септември Комисията за мониторинг на ПАСЕ предложи да бъде закрит диалогът след мониторинг с България, което означава, че занапред страната ни ще бъде наблюдавана само чрез редовните периодични прегледи, както всички останали държави членки. Това съобщи на страницата си във фейсбук Деница Сачева, вицепрезидент на Парламентарната асамблея на Съвета на Европа, цитирана от dariknews.bg.

Сачева допълни, че ПАСЕ приветства факта, че България е преодоляла политическата криза и нестабилността – илюстрирани чрез седем поредни предсрочни парламентарни избори между 2021 и 2024 г. – и че през януари 2025 година е сформирано коалиционно правителство, което демонстрира „устойчива политическа воля да се спазват ангажиментите и задълженията, поети в сътрудничество с механизмите на Съвета на Европа“.

"Комисията също така приветства реформата в Наказателно-процесуалния кодекс и конституционните изменения, ограничаващи правомощията на Прокуратурата, мерките срещу корупцията на високо ниво и приемането на Закона за противодействие на корупцията, Закона за защита на жалбоподателите, и измененията в Закона за обществените поръчки, насочени към повече прозрачност. Комисията припомня и че реформата на съдебната система и прокуратурата е само частично изпълнена и призовава българските власти да я довършат. Подчертава се и необходимостта да продължим усилията за интеграцията на ромското население, както и за изпълнението на решенията на Европейския съд по правата на човека", уточни тя.

Окончателното решение за отпадане на постмониторинга ще бъде взето на 1 октомври по време на пленарната сесия на ПАСЕ.

"Това е важен момент за България: след 26 години в постмониторингова процедура страната ни е на път да бъде призната като стабилен и равноправен член на европейската демократична общност", допълни още Деница Сачева.

През юни т.г. президентът на ПАСЕ Теодорос Русополус се срещна с председателят на ГЕРБ Бойко Борисов и по време на срещата беше обсъдено сътрудничеството на България със Съвета на Европа.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Гост

    13 1 Отговор
    ЩЕ ПОВЪРНА.....

    Коментиран от #12

    16:07 11.09.2025

  • 2 Тома

    10 0 Отговор
    Въх мари майко че до сега какво наблюдавана тези след като цяла банка с милиарди откраднаха тези които са пак на власт

    16:09 11.09.2025

  • 3 За това де!

    9 0 Отговор
    И те са напасаха с млрд. от България!

    16:09 11.09.2025

  • 4 Уплашен

    9 0 Отговор
    Ако с тая женица попадна на самотен остров дълго ще изкарам без жена но тая е бая корава и може да ме надвие

    Коментиран от #13

    16:09 11.09.2025

  • 5 честен ционист

    8 0 Отговор
    Смятайте, Непал бяха най-щастливата нация у света, даже си имаха и министерство на щастието. Като гледам, какво става там не ми се мисли при най-нещастния Ганчо, какво се задава.

    16:10 11.09.2025

  • 6 ужас

    5 0 Отговор
    Нищо е БГ не е мръднало, просто и те станаха зле и им станахме необходими за да ни оберат

    16:14 11.09.2025

  • 7 Име

    1 0 Отговор
    Да се смееш ли, да плачеш ли?! Прибраха ни валутните резерви, и малкото злато което беше останало в БНБ, и вече няма да ни наблюдават!

    16:20 11.09.2025

  • 8 Алчна ,

    1 0 Отговор
    подмолна и фалшива ! Плюеше по Бою , сега е залепнала за него .

    16:22 11.09.2025

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Какви Пасквили !

    2 0 Отговор
    Какви Пасквили !

    Само !

    Европа !

    Същата !

    Като България !

    Про -- ф -- анизъм и Про --- фа --- ни !

    Навсякъде !

    И Във Всичко !

    16:28 11.09.2025

  • 11 провинциалист

    0 1 Отговор
    Ясно е, че жълтопаветните ОПГ-та имат предостатъчно възможности за репресиране на народната воля, но че това се подкрепя от ЕС поставя ситуацията в съвсем друг ракурс. Не че нещо се е променило сега, просто сме свидетели на поредното доказателство.

    16:36 11.09.2025

  • 12 А ЛИБЕГОВ

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "Гост":

    ТИ У РЕД ЛИ СИ

    16:47 11.09.2025

  • 13 А ЛИБЕГОВ

    0 0 Отговор

    До коментар #4 от "Уплашен":

    ПЪЗЛЮ ТРЕБЕ ДА СИ МАИСТОР ГОЛЯМ -ЗА ДА РАБОТИШ НА ГОЛЯМ ТЕЗГЯХ

    16:49 11.09.2025

