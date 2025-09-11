Новини
Ахмед Доган: Имаме нов политически проект, ще участвам в него

11 Септември, 2025 16:27 1 091 18

За мен какви ли не приказки се носят по социалните медии и други неофициални медии – жив съм, здрав съм, не съм получил инфаркт, не ходя наляво и надясно като пиянде, откри Доган пресконференцията.

Имаме нов проект, днес беше учредителната сбирка, която трябва да подготви национална конференция за създаване на нов политически обект, заяви на брифинг Ахмед Доган. Tой обеща по-детайлна пресконференция, но поиска малко време. Ще държа на това обещание, увери Доган, предават от БТА.

За мен какви ли не приказки се носят по социалните медии и други неофициални медии – жив съм, здрав съм, не съм получил инфаркт, не ходя наляво и надясно като пиянде, откри той пресконференцията. Ще участвам в този политически проект, дали ще го оглавя - колегите ще решат, отговори той на въпрос дали ще бъде лидер на новата политическа сила.

Днес беше учреден Инициативен комитет и избрано ръководство на комитета, което да подготви провеждането на Национално-учредителна конференция за създаване на политическа партия - "Алианс за права и свободи-АПС", обяви в декларация Танер Али.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Питане

    11 3 Отговор
    В "проекта" ще предложиш участие на Svin Ята ?

    16:31 11.09.2025

  • 2 честен ционист

    8 4 Отговор
    Партия Аль-Хизб аль-Араби аль Филастини

    16:31 11.09.2025

  • 3 !!!!!

    12 3 Отговор
    Тоя боkлук не се наяде.

    16:31 11.09.2025

  • 4 Бъдеще

    22 2 Отговор
    Ей, не сме деветдесетте години. Времето ти мина, вече не те броят и за пешка. Налягай си парцалите и се радвай, че не са те подгонили за мизериите които направи през живота си...

    16:31 11.09.2025

  • 5 !!!!!

    12 2 Отговор
    Тоя боkлук не се наяде.

    16:32 11.09.2025

  • 6 Неподписан

    7 0 Отговор
    Започна вече,на дядо да приличаш докторе...

    16:39 11.09.2025

  • 7 Красимир Петров

    12 0 Отговор
    Доган е един от най-крупните крадци на 35 годишният "преход".

    16:41 11.09.2025

  • 8 Кемал

    7 0 Отговор
    Историята е доказала, че със стари бърками не се прави нов бардак! Какви права и свободи ще защитавате? На деребеи ти ли?

    16:41 11.09.2025

  • 9 бай чекмеджан

    4 0 Отговор
    Имате нов политически проект, ще участвам в него
    ако има сготвен сокол по ловджийски и
    чекмеджета с перушина

    16:41 11.09.2025

  • 10 Ачо

    1 2 Отговор
    Ако не обявиш,че ще работиш упорито за създаване на държавна собственост,за внедряване в държавното управление на етническите групи цигани,помаци,турци,нищо ново няма да си направил.Етносите в България трябва да влизат в Президенството,Министерския съвет,Народното събрание,Областните управи и всички други институции.България не е само на една група.Тука живеят много групи и те имат право на участие в управлението на страната!Иначе няма да лгласуваме за теб за да се съюзиш после с пеевски!Мисли му добре!

    16:43 11.09.2025

  • 11 хъхъ

    3 0 Отговор
    Нов...политически проект със стари...политици.

    16:45 11.09.2025

  • 12 За мен какви ли не приказки се носят

    3 0 Отговор
    верно ли бе ефендиоглу

    що писарите тук не писаха нищо това лято
    след като шиш ефенди те разпердушини
    и отиде в епопея на ненужните забравени

    16:45 11.09.2025

  • 13 хмммм

    1 1 Отговор
    Успех!!!

    16:45 11.09.2025

  • 14 ЧОЧО

    0 0 Отговор
    Трябва да не се регистрирват нови партии,има достатъчно много.Как в Америка има две основни партии,и при нас да стане така.Нямат наяждане,само лапат субсидии или да съществуват само с членския си внос.То е лесно за лаене Държавата да те субсидира.

    16:45 11.09.2025

  • 15 Шиши

    2 0 Отговор
    Шишко питал ли си

    16:45 11.09.2025

  • 16 Лудия

    1 0 Отговор
    Имунитет да има там му е зора на баш деребея. Остане ли просто гражданина Доган ще му се стоварят и проблемите от золумите които е надробил

    16:46 11.09.2025

  • 17 Демократ

    2 0 Отговор
    ТАЯ ГАД НЯМА ЛИ ДА СЕ ОТКАЖЕ НАЙ-ПОСЛЕ.
    ТОЯ, ЗАЕДНО С ТРЕНЧЕВ И ДР. СЯ НАЙ-ВРЕДНИТЕ ЗА ПРЕХОДА У НАС.
    ОТВРАТИ!!!!

    16:50 11.09.2025

  • 18 Промяна

    0 0 Отговор
    ДОГАН ПОКАНИ МИРЧЕВ ЗАЕДНО СТЕ В ЛОДКАТА НА РОСЕНЕЦ АЛЧНИЦИ ДЕРИБЕИ

    16:55 11.09.2025

