Ангел Славчев, "Възраждане" : Още през юли подготвихме вот на недоверие за безводието. Само "Величие" се подписаха

Нашата задача като опозиция е да свалим това правителство и затова организираме протест в събота. Това заяви в "Още от деня" по БНТ депутатът от "Възраждане" Ангел Славчев.
Той обясни, че "Възраждане" още през юли са подготвили вот на недоверие на тема безводие - тогава преговаряли и с другите опозиционни партии, но единствено от "Величие" са ги подкрепили и са се подписали.
Имаше някои грозни сцени, включително с партии като МЕЧ, които ни казаха, че трябва да им се молим на вратата, за да го подпишат. Не можах да ги разбера. Аз им казах, че това е вот заради безводието, най-голямата криза в момента. Ходил съм лично да говоря с представители на всички партии. ПП-ДБ отказаха да го подпишат, нямаше аргумент. Ако смятат, че проблемът с безводието е "руско влакче", нека бъде така".
Славчев определи кризата с безводието като "умишлено безхаберие, за да могат да се крадат пари". Каза, че "Възраждане" са внесли предложения за изменения в Закона за ВиК, така че общините да могат сами да си управляват инфраструктурата. От ПП-ДБ също имали подобен законопроект.
"Разбрахме се с ПП-ДБ и техните представители в комисията по екология - да подкрепим ние техния и те нашия, за да можем да направим работна група. Аз говорих с "Величие", МЕЧ, те също казаха, че ще го подкрепят, за да има работна група и от двата законопроекта да излезе един общ. След два часа дебати дойде гласуването и ПП-ДБ гласуваха "въздържали се", въпреки че преди това бяхме говорили абсолютно човешки. Когато ги попитах защо го правят, те казаха - политическо решение", каза депутатът.
1 Яшар
20:15 11.09.2025
2 Руска урво,
20:18 11.09.2025
3 Новак
20:20 11.09.2025
4 Хмм
20:20 11.09.2025
5 Промяна
20:21 11.09.2025
6 Промяна
20:22 11.09.2025
7 Наблюдател
20:33 11.09.2025
8 марш бе
20:36 11.09.2025
9 Лозенград
този на кой ще прави вот на доверие
20:40 11.09.2025
10 Красимир Петров
20:41 11.09.2025
11 Кирчо
До коментар #7 от "Наблюдател":Къде в Сибир ли
20:45 11.09.2025
12 ГОРД ВЪЗРОЖДЕНЕЦ
До коментар #3 от "Новак":И КАТО СЕ СЪБУДИШ СТАНАЛО ВРЕМЕ ЗА ЗАКУСКА.ВЪЗРАЖДАНЕ СА НАЙ ГОЛЯМАТА ПАРЛАМЕНТАРНО ПРЕСТАВЕНА ПАРТИЯ ЗАЩОТО ГЕРБ СДС СА КОАЛИЦИЯ И КАТО РАЗДЕЛЯТ ДЕПУТАТИТЕ НА ДВЕТЕ ПАРТИИ ПО РАВНО СТАВАТ ПО 33 КОЛКОТО ИМОТ И ВЪЗРАЖДАНЕ ,А ППДБ И ТЕ СА КОАЛИЦИЯ И СЪС ТРИМА ПОВЕЧЕ ОТ ВЪЗРАЖДАНЕ 36 КАТО ГИ РАЗДЕЛЯТ ПО РАВНО СТАВАТ ПО 18 ДЕПУТАТА ОТ ПП И ДБИ ОТИВАТ ПОД АПС КОИТО СА 19 ДЕПУТАТА.И ОТ СТРАХ ДА НЕ СЕ ХОДИ НА НОВИ ПРЕСРОЧНИ ИЗБОРИ ЗАЩОТО ВЪЗРАЖДАНЕ ЩЕ СА ПЪРВИ И ЩЕ УПРАВЛЯВАТ БСП-ОЛ И ИТН СЕДНАХА ВЪВ СКУТА НА ПРАСЕТО ПЕЕВСКИ И НЕГОВАТА ХРАНА ТИКВАТА БОКО.
20:45 11.09.2025
13 ГОРД ВЪЗРОЖДЕНЕЦ
До коментар #8 от "марш бе":КОЛКО ИМ ДАДЕ БРЕ ТЪПАНАР ТА ДА ТИ ГИ ВРЪЩАТ.
20:47 11.09.2025
14 заминавай в раша бе
До коментар #13 от "ГОРД ВЪЗРОЖДЕНЕЦ":рубладжия!!!!
20:49 11.09.2025
15 ГОРД ВЪЗРОЖДЕНЕЦ
До коментар #6 от "Промяна":ДАЙ БОЖЕ РУСИЯ И ПУТИН ДА ДОЙДАТ ДА НИ ОСВОБОДЯТ ЗА ТРЕТИ ПЪТ ОТ ТАЗИ СМЪРДЕЛА ЕВРОАНТЛАНТИЧЕСКА КОЧИНА КОЯТО УНИЩОЖИ И РАЗРУШИ БЪЛГАРИЯ СЛЕД ПАДАНЕ НА СОЦА.
20:51 11.09.2025
16 ГОРД ВЪЗРОЖДЕНЕЦ
20:55 11.09.2025
17 ГОРД ВЪЗРОЖДЕНЕЦ
До коментар #14 от "заминавай в раша бе":ДА ПО ДОБРЕ РУБЛАДЖИЯ ОТКОЛКОТО ТОВА ТЪПО ЕВРО НАТЛАПЕНО ОТ ЕВРОАНТЛАНТИЧЕСКАТА КОЧИНА БЕЗ ДА СЕ ПИТА БЪЛГАРСКИЯТ НАРОД ДАЛИ ГО ИСКА.
20:58 11.09.2025
19 Факт
21:04 11.09.2025
20 Търновец
До коментар #11 от "Кирчо":В Сибир Русите ходят с кофи на реката за вода, няма пътища и използуват коне тук заприличваме на тях
21:05 11.09.2025
21 Възраждане
21:05 11.09.2025
22 Му ха ха ха
До коментар #20 от "Търновец":Ти кон виждал ли си
21:06 11.09.2025
23 НИКО
21:08 11.09.2025
24 Мухльото
До коментар #5 от "Промяна":Този парламент е нелигитимен ве ушаф
21:08 11.09.2025
25 Абре
21:08 11.09.2025
26 123456
21:08 11.09.2025
27 Копейка
До коментар #8 от "марш бе":Я не обиждай ве този е центажия
21:09 11.09.2025
28 Му ха ха ха
До коментар #20 от "Търновец":Аве пешеходец в Бг и магарета нема
21:10 11.09.2025
29 Промяна
До коментар #15 от "ГОРД ВЪЗРОЖДЕНЕЦ":РОБСКИ МОЗЪК СИ РОБ СИ ПИШИ ОТ СВОЕ ИМЕ РОБЕ АЗ И СЕМЕЙСТВОТО НИ СМЕ СВОБОДНИ А ВИЕ БЕГОМ ПРИ ПУТИН ТУК Е ЕВРОПА НАТО ЕВРОЗОНА ШЕНГЕН
21:21 11.09.2025
30 Смрадльованите от кремъл
До коментар #15 от "ГОРД ВЪЗРОЖДЕНЕЦ":ГИ НЕЩЕМ!!!
21:25 11.09.2025
31 Не е
До коментар #17 от "ГОРД ВЪЗРОЖДЕНЕЦ":По- добер. Вие рублевците сте проклятието за България. От 100 години я унищожавате.
21:27 11.09.2025
32 ГОРД ВЪЗРОЖДЕНЕЦ
До коментар #29 от "Промяна":ПОНЕ 80 ПРОЦЕНТА ОТ БЪЛГАРИТЕ ОБИЧАТ БРАТСКА РУСИЯ НАШАТА ОСВОБОДИТЕЛКА.САМО ПЕНСИОНЕРИТЕ ВЪВ БЪЛГАРИЯ СА НАД 2 МИЛИОНА ИЛИ ЕДНА ТРЕТА ОТ НАСЕЛЕНИЕТО НА БЪЛГАРИЯ И БОЛШИНСТВОТО ОТ ТЯХ ОБИЧАТ БРАТСКА РУСИЯ.А КАКВО ДА ГОВОРИМЕ ЗА ТЕЗИ 65-70 ПРОЦЕНТА ОТ БЪЛГАРИТЕ ОТВРАТЕНИ ОТ ЕВРОАНТЛАНТИЧЕСКАТА СМЪРДЕЛА КОЧИНА КОЯТО ЗА 36 ГОДИНИ СЛЕД ПАДАНЕ НА СОЦА РАЗРУШИ И УНИЩОЖИ БЪЛГАРИЯ НА ПОРЕДИЦАТА ОТ ПРЕСРОЧНИ ИЗБОРИ НЕ ХОДИ ДА ГЛАСУВА.
21:28 11.09.2025
34 Минувач
До коментар #4 от "Хмм":Това са пълни тъпотии, което си написал.
Първо - с Възраждане или без тях в зала, коалицията на властта си приема, каквото си поиска, защото има мнозинство.
Второ - Възраждане още от самото начало не се регистрират в началото на деня, за да няма кворум и няма заседание, на което коалицията на ББ и Пеевски да си приемат техните закони. Само, че Меч, ППДБ и Величие винаги се регистрират и правят кворума, после има заседание и онези си приемат нещата.
Сега, когато Възраждане ги няма в зала е същото - дори днес коалицията бяха само 110 депутата и, ако ППДБ, Меч, АПС и Величие не се бяха регистрирали, то тогава нямаше да се приемат законите на ББ и Пеевски.
Сега разбра ли, коя е псевдо-опозицията и кои всъщност крепят кворума и властта.
21:29 11.09.2025
35 Ми не
До коментар #32 от "ГОРД ВЪЗРОЖДЕНЕЦ":Под 5% сте русоробетата, ама вресливи сливи.
21:30 11.09.2025
37 Минувач
До коментар #29 от "Промяна":Ти ли си свободен, бе, пръч!
Ти си само свободен да се коалираш с мафията, с ББ и Пеевски, за това си свободен.
И вземи да я научиш тая география, като пишеш, че тук било Европа, а Русия не била видиш ли, хаххаха.
Ще ти кажа, че само европейската част на Русия пак би била най-голямата държава в Европа, с най-голямо население (руснаците, живеещи само в европейска Русия), най-големия град в Европа е Москва, и с една от най0силните икономики в Европа, мисля втора след Германия. Ето това е Русия само в европейската си част, ти си тръгнал да разправяш, къде била Европа, хаххахаха.
21:34 11.09.2025
