Ангел Славчев, "Възраждане" : Още през юли подготвихме вот на недоверие за безводието. Само "Величие" се подписаха

11 Септември, 2025 20:09

Славчев определи кризата с безводието като "умишлено безхаберие, за да могат да се крадат пари". Каза, че "Възраждане" са внесли предложения за изменения в Закона за ВиК, така че общините да могат сами да си управляват инфраструктурата. От ПП-ДБ също имали подобен законопроект.

Снимка: БНТ
Нашата задача като опозиция е да свалим това правителство и затова организираме протест в събота. Това заяви в "Още от деня" по БНТ депутатът от "Възраждане" Ангел Славчев.

Той обясни, че "Възраждане" още през юли са подготвили вот на недоверие на тема безводие - тогава преговаряли и с другите опозиционни партии, но единствено от "Величие" са ги подкрепили и са се подписали.

Имаше някои грозни сцени, включително с партии като МЕЧ, които ни казаха, че трябва да им се молим на вратата, за да го подпишат. Не можах да ги разбера. Аз им казах, че това е вот заради безводието, най-голямата криза в момента. Ходил съм лично да говоря с представители на всички партии. ПП-ДБ отказаха да го подпишат, нямаше аргумент. Ако смятат, че проблемът с безводието е "руско влакче", нека бъде така".

Славчев определи кризата с безводието като "умишлено безхаберие, за да могат да се крадат пари". Каза, че "Възраждане" са внесли предложения за изменения в Закона за ВиК, така че общините да могат сами да си управляват инфраструктурата. От ПП-ДБ също имали подобен законопроект.

"Разбрахме се с ПП-ДБ и техните представители в комисията по екология - да подкрепим ние техния и те нашия, за да можем да направим работна група. Аз говорих с "Величие", МЕЧ, те също казаха, че ще го подкрепят, за да има работна група и от двата законопроекта да излезе един общ. След два часа дебати дойде гласуването и ПП-ДБ гласуваха "въздържали се", въпреки че преди това бяхме говорили абсолютно човешки. Когато ги попитах защо го правят, те казаха - политическо решение", каза депутатът.


България
  • 1 Яшар

    8 2 Отговор
    Патоки

    20:15 11.09.2025

  • 2 Руска урво,

    12 8 Отговор
    Я си е.......... м.......ата

    20:18 11.09.2025

  • 3 Новак

    8 6 Отговор
    Коце, скоро ще пиеш бира с Волен.

    Коментиран от #12

    20:20 11.09.2025

  • 4 Хмм

    6 4 Отговор
    от какво се оплакват, те също не подписват вотовете на недоверие на другите партии, да не говорим за излизането от зала когато гласовете им са решаващи за приемане на глупостите на борисов и пеевски, дори борисов благодари персонално на костадинов, че гласува заедно с ГЕРБ

    Коментиран от #34

    20:20 11.09.2025

  • 5 Промяна

    7 7 Отговор
    ГНУС ПРОПУТИНСКИ ЗАЩО НЕ ЗАБРАНЯТ ТЕЗИ ПУТИНСКИ ПОДДРЪЖНИЦИ ЗАЩО НЕ ГИ ИЗХВЪРЛЯТ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯТ НИ ПАРЛАМЕНТ

    Коментиран от #24

    20:21 11.09.2025

  • 6 Промяна

    6 7 Отговор
    ГНУС ПРОПУТИНСКИ ЗАЩО НЕ ЗАБРАНЯТ ТЕЗИ ПУТИНСКИ ПОДДРЪЖНИЦИ ЗАЩО НЕ ГИ ИЗХВЪРЛЯТ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯТ НИ ПАРЛАМЕНТ

    Коментиран от #15

    20:22 11.09.2025

  • 7 Наблюдател

    6 8 Отговор
    Време е за Възраждане!

    Коментиран от #11

    20:33 11.09.2025

  • 8 марш бе

    7 6 Отговор
    гадни копейки връщайте парите!

    Коментиран от #13, #27

    20:36 11.09.2025

  • 9 Лозенград

    5 4 Отговор
    проблемите с безводието са от 1989
    този на кой ще прави вот на доверие

    20:40 11.09.2025

  • 10 Красимир Петров

    6 3 Отговор
    Всички 240 сте продажници работещи за собствените си ингереси

    20:41 11.09.2025

  • 11 Кирчо

    3 0 Отговор

    До коментар #7 от "Наблюдател":

    Къде в Сибир ли

    Коментиран от #20

    20:45 11.09.2025

  • 12 ГОРД ВЪЗРОЖДЕНЕЦ

    6 6 Отговор

    До коментар #3 от "Новак":

    И КАТО СЕ СЪБУДИШ СТАНАЛО ВРЕМЕ ЗА ЗАКУСКА.ВЪЗРАЖДАНЕ СА НАЙ ГОЛЯМАТА ПАРЛАМЕНТАРНО ПРЕСТАВЕНА ПАРТИЯ ЗАЩОТО ГЕРБ СДС СА КОАЛИЦИЯ И КАТО РАЗДЕЛЯТ ДЕПУТАТИТЕ НА ДВЕТЕ ПАРТИИ ПО РАВНО СТАВАТ ПО 33 КОЛКОТО ИМОТ И ВЪЗРАЖДАНЕ ,А ППДБ И ТЕ СА КОАЛИЦИЯ И СЪС ТРИМА ПОВЕЧЕ ОТ ВЪЗРАЖДАНЕ 36 КАТО ГИ РАЗДЕЛЯТ ПО РАВНО СТАВАТ ПО 18 ДЕПУТАТА ОТ ПП И ДБИ ОТИВАТ ПОД АПС КОИТО СА 19 ДЕПУТАТА.И ОТ СТРАХ ДА НЕ СЕ ХОДИ НА НОВИ ПРЕСРОЧНИ ИЗБОРИ ЗАЩОТО ВЪЗРАЖДАНЕ ЩЕ СА ПЪРВИ И ЩЕ УПРАВЛЯВАТ БСП-ОЛ И ИТН СЕДНАХА ВЪВ СКУТА НА ПРАСЕТО ПЕЕВСКИ И НЕГОВАТА ХРАНА ТИКВАТА БОКО.

    20:45 11.09.2025

  • 13 ГОРД ВЪЗРОЖДЕНЕЦ

    4 5 Отговор

    До коментар #8 от "марш бе":

    КОЛКО ИМ ДАДЕ БРЕ ТЪПАНАР ТА ДА ТИ ГИ ВРЪЩАТ.

    Коментиран от #14

    20:47 11.09.2025

  • 14 заминавай в раша бе

    6 6 Отговор

    До коментар #13 от "ГОРД ВЪЗРОЖДЕНЕЦ":

    рубладжия!!!!

    Коментиран от #17

    20:49 11.09.2025

  • 15 ГОРД ВЪЗРОЖДЕНЕЦ

    6 8 Отговор

    До коментар #6 от "Промяна":

    ДАЙ БОЖЕ РУСИЯ И ПУТИН ДА ДОЙДАТ ДА НИ ОСВОБОДЯТ ЗА ТРЕТИ ПЪТ ОТ ТАЗИ СМЪРДЕЛА ЕВРОАНТЛАНТИЧЕСКА КОЧИНА КОЯТО УНИЩОЖИ И РАЗРУШИ БЪЛГАРИЯ СЛЕД ПАДАНЕ НА СОЦА.

    Коментиран от #29, #30

    20:51 11.09.2025

  • 16 ГОРД ВЪЗРОЖДЕНЕЦ

    3 7 Отговор
    НА 13 СЕПТЕМВРИ 2025 ГОДИНА СЪБОТА ОТ 16 ЧАСА ЦЕЛИЯТ БЪЛГАРСКИ НАРОД ПРЕД ПАРЛАМЕНТА ЗА СВАЛЯНЕ НА ТОВА ВРЕДНО МАФИОТСКА ПРАВИТЕЛСТВО И МНОЗИНСТВО ВЪВ ПАРЛАМЕНТА ИЗБРАНО СЪС КУПЕНИ ИКОНТРОЛИРАНИ ВОТОВЕ И 30-35 ПРОЦЕНТА ИЗБИРАТЕЛНА АКТИВНОСТ.И ТОВА НЯМА ДА Е ЕДИНСТВЕНИЯТ А ПРОТЕСТИ ДО ДУПКА ДО ПАДАНЕ НА ПРАВИТЕЛСТВОТО И ОТИВАНЕ НА ИЗБОРИ.

    Коментиран от #18

    20:55 11.09.2025

  • 17 ГОРД ВЪЗРОЖДЕНЕЦ

    3 6 Отговор

    До коментар #14 от "заминавай в раша бе":

    ДА ПО ДОБРЕ РУБЛАДЖИЯ ОТКОЛКОТО ТОВА ТЪПО ЕВРО НАТЛАПЕНО ОТ ЕВРОАНТЛАНТИЧЕСКАТА КОЧИНА БЕЗ ДА СЕ ПИТА БЪЛГАРСКИЯТ НАРОД ДАЛИ ГО ИСКА.

    Коментиран от #31

    20:58 11.09.2025

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Факт

    0 2 Отговор
    Да търсят депутати от десет безводни области!

    21:04 11.09.2025

  • 20 Търновец

    2 5 Отговор

    До коментар #11 от "Кирчо":

    В Сибир Русите ходят с кофи на реката за вода, няма пътища и използуват коне тук заприличваме на тях

    Коментиран от #22, #28

    21:05 11.09.2025

  • 21 Възраждане

    2 5 Отговор
    Сте измекярки продажни

    21:05 11.09.2025

  • 22 Му ха ха ха

    1 1 Отговор

    До коментар #20 от "Търновец":

    Ти кон виждал ли си

    21:06 11.09.2025

  • 23 НИКО

    3 3 Отговор
    УКРАИНЕЦ СЕ ОКАЗА УБИЕЦА НА АМЕРИКАНЕЦА КЪРК

    21:08 11.09.2025

  • 24 Мухльото

    2 3 Отговор

    До коментар #5 от "Промяна":

    Този парламент е нелигитимен ве ушаф

    21:08 11.09.2025

  • 25 Абре

    2 3 Отговор
    Защо правите реклама тези нищоправци от възражжждение с рашистко-фашистки уклон?

    21:08 11.09.2025

  • 26 123456

    2 5 Отговор
    защо веднъж не признаете Величие и не им благодарите скромно ! Да, подкрепят ви !

    21:08 11.09.2025

  • 27 Копейка

    0 3 Отговор

    До коментар #8 от "марш бе":

    Я не обиждай ве този е центажия

    21:09 11.09.2025

  • 28 Му ха ха ха

    0 2 Отговор

    До коментар #20 от "Търновец":

    Аве пешеходец в Бг и магарета нема

    21:10 11.09.2025

  • 29 Промяна

    2 2 Отговор

    До коментар #15 от "ГОРД ВЪЗРОЖДЕНЕЦ":

    РОБСКИ МОЗЪК СИ РОБ СИ ПИШИ ОТ СВОЕ ИМЕ РОБЕ АЗ И СЕМЕЙСТВОТО НИ СМЕ СВОБОДНИ А ВИЕ БЕГОМ ПРИ ПУТИН ТУК Е ЕВРОПА НАТО ЕВРОЗОНА ШЕНГЕН

    Коментиран от #32, #37

    21:21 11.09.2025

  • 30 Смрадльованите от кремъл

    2 1 Отговор

    До коментар #15 от "ГОРД ВЪЗРОЖДЕНЕЦ":

    ГИ НЕЩЕМ!!!

    21:25 11.09.2025

  • 31 Не е

    1 1 Отговор

    До коментар #17 от "ГОРД ВЪЗРОЖДЕНЕЦ":

    По- добер. Вие рублевците сте проклятието за България. От 100 години я унищожавате.

    Коментиран от #36

    21:27 11.09.2025

  • 32 ГОРД ВЪЗРОЖДЕНЕЦ

    2 2 Отговор

    До коментар #29 от "Промяна":

    ПОНЕ 80 ПРОЦЕНТА ОТ БЪЛГАРИТЕ ОБИЧАТ БРАТСКА РУСИЯ НАШАТА ОСВОБОДИТЕЛКА.САМО ПЕНСИОНЕРИТЕ ВЪВ БЪЛГАРИЯ СА НАД 2 МИЛИОНА ИЛИ ЕДНА ТРЕТА ОТ НАСЕЛЕНИЕТО НА БЪЛГАРИЯ И БОЛШИНСТВОТО ОТ ТЯХ ОБИЧАТ БРАТСКА РУСИЯ.А КАКВО ДА ГОВОРИМЕ ЗА ТЕЗИ 65-70 ПРОЦЕНТА ОТ БЪЛГАРИТЕ ОТВРАТЕНИ ОТ ЕВРОАНТЛАНТИЧЕСКАТА СМЪРДЕЛА КОЧИНА КОЯТО ЗА 36 ГОДИНИ СЛЕД ПАДАНЕ НА СОЦА РАЗРУШИ И УНИЩОЖИ БЪЛГАРИЯ НА ПОРЕДИЦАТА ОТ ПРЕСРОЧНИ ИЗБОРИ НЕ ХОДИ ДА ГЛАСУВА.

    Коментиран от #33, #35

    21:28 11.09.2025

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 Минувач

    0 1 Отговор

    До коментар #4 от "Хмм":

    Това са пълни тъпотии, което си написал.
    Първо - с Възраждане или без тях в зала, коалицията на властта си приема, каквото си поиска, защото има мнозинство.
    Второ - Възраждане още от самото начало не се регистрират в началото на деня, за да няма кворум и няма заседание, на което коалицията на ББ и Пеевски да си приемат техните закони. Само, че Меч, ППДБ и Величие винаги се регистрират и правят кворума, после има заседание и онези си приемат нещата.
    Сега, когато Възраждане ги няма в зала е същото - дори днес коалицията бяха само 110 депутата и, ако ППДБ, Меч, АПС и Величие не се бяха регистрирали, то тогава нямаше да се приемат законите на ББ и Пеевски.
    Сега разбра ли, коя е псевдо-опозицията и кои всъщност крепят кворума и властта.

    21:29 11.09.2025

  • 35 Ми не

    1 0 Отговор

    До коментар #32 от "ГОРД ВЪЗРОЖДЕНЕЦ":

    Под 5% сте русоробетата, ама вресливи сливи.

    21:30 11.09.2025

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 Минувач

    0 1 Отговор

    До коментар #29 от "Промяна":

    Ти ли си свободен, бе, пръч!
    Ти си само свободен да се коалираш с мафията, с ББ и Пеевски, за това си свободен.
    И вземи да я научиш тая география, като пишеш, че тук било Европа, а Русия не била видиш ли, хаххаха.
    Ще ти кажа, че само европейската част на Русия пак би била най-голямата държава в Европа, с най-голямо население (руснаците, живеещи само в европейска Русия), най-големия град в Европа е Москва, и с една от най0силните икономики в Европа, мисля втора след Германия. Ето това е Русия само в европейската си част, ти си тръгнал да разправяш, къде била Европа, хаххахаха.

    21:34 11.09.2025

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

