Случаят с бития полицейски началник: Четиримата задържани застават отново пред съда

Случаят с бития полицейски началник: Четиримата задържани застават отново пред съда

12 Септември, 2025 07:12 1 278 38

  • николай кожухаров-
  • велико търново-
  • русе-
  • ученик

Защитата на ученика е поискала да бъдат предоставени всички видеозаписи

Случаят с бития полицейски началник: Четиримата задържани застават отново пред съда - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Апелативният съд във Велико Търново ще гледа мерките на четиримата задържани по случая с побоя над полицейския началник Николай Кожухаров.

Обвиненията срещу тях са за хулиганство и нанасяне на тежка телесна повреда.

Преди седмица Окръжният съд в Русе ги остави в ареста с мотива, че могат да се укрият или да извършат друго престъпление.

Вчера близки на задържаните излязоха на протест пред съда в Русе. Поискаха ново разглеждане на доказателствата по случая и освобождаването на задържания 15-годишния Станислав Александров.

Защитата на ученика е поискала да бъдат предоставени всички видеозаписи – от камерите в района, както и от бодикамерите на полицаите.

Протестиращите в Русе настояха още за оставката на директора на областната дирекция на МВР ст. комисар Николай Кожухаров, който все още е в болница след инцидента.

Протест имаше и в София. От сдружение БОЕЦ поискаха оставката на вътрешния министър Даниел Митов.

Преди дни изтекоха и записи от охранителните камери в района на инцидента.

Според МВР на тях се вижда, че именно групата провокира агресията, а според защитата на задържаните, че познат на полицейския шеф започва първи.


България
Поставете оценка:
Оценка 3.6 от 10 гласа.
  • 1 Малко му е било

    25 7 Отговор
    Тъз мутра другия път ще се замисли...

    Коментиран от #10

    07:14 12.09.2025

  • 2 1488

    12 6 Отговор
    а що са 4, нал бяха две момчета
    или като никога сьдиме и побойниците - шефа на районното и кюмшията му

    Коментиран от #23

    07:15 12.09.2025

  • 3 Човека е

    16 4 Отговор
    без мъжко достойнство!

    07:20 12.09.2025

  • 4 само питам

    28 6 Отговор
    а уния милиционери дето биха младежите зад колоните какво стана с тях? осъдихте ли ги ?

    Коментиран от #12, #14

    07:20 12.09.2025

  • 5 Страничен съдия

    20 5 Отговор
    Могат да се укрият или да извършат друго престъпление, затова - в ареста. А шефа лежи, за да не отиде пак да се напие със съседа и невръстното си дете.

    07:21 12.09.2025

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Как още не е изпаднал в кома

    21 6 Отговор
    Се чудя... По скалъпена история скоро не беше имало, СРАМ!

    Коментиран от #15

    07:26 12.09.2025

  • 9 Коня Солтуклиева

    8 3 Отговор
    Адвокат Методи Лалов ще се развихри! :))

    07:28 12.09.2025

  • 10 Пешо

    13 2 Отговор

    До коментар #1 от "Малко му е било":

    Eee съда много бурзо действа..... а за обикновен гражданин...10-15г влачат

    07:29 12.09.2025

  • 11 ха ха

    9 3 Отговор
    нещата около случея не намирисват а смърдят , дали са се познавали от преди ? някакви финансови неуредици ? да не им е обещано плащане за да дрифтят и тероризират населението с цел "нови закони" ? в тая територия идиотиите нямат граници и започват от политиците и техните протежета в службите

    Коментиран от #28

    07:29 12.09.2025

  • 12 Пешо

    7 1 Отговор

    До коментар #4 от "само питам":

    Да..... кои бяха.... защо заглъхнаха.. тук ролята на журналистите е да извафядят случая сега..
    Как се е действало тогава и сега...



    Ораааа събудете се..

    07:31 12.09.2025

  • 13 В Боювата

    17 5 Отговор
    Мека ли ще съдят момчетата ? Със и без записи грозното пиянско деяние на милиционера и комшията му е нагло , противозаконно и ясно за всеки трезво мислещ . 99 различни версии от самото начало ! Оставка !

    07:32 12.09.2025

  • 14 За ,,Уния"-не знам какво стана...?!

    12 1 Отговор

    До коментар #4 от "само питам":

    Но за ,,Ония"-знам,че нищо не им направиха...!

    07:32 12.09.2025

  • 15 Школата

    14 1 Отговор

    До коментар #8 от "Как още не е изпаднал в кома":

    на Мутрьо Банкянския ! И дългогодишен закрилник ! Те такива се сдушват ! А до кога така ?

    07:34 12.09.2025

  • 16 оня с коня

    6 3 Отговор
    Не че ще повлияят на Разследването и Присъдата тия "Протестиращи",но добре е да осъзнаят че е Желателно Младежите да останат в Ареста при това колкото по-дълго,толкова по-добре.Защото:НЯМА КАК Колеги и безброй Познати и Приятели на Бития Началник да оставят нещата без последствия- и Четиримата ще бъдат прилежно обработени до Неузнаваемост от "неизвестни лица" които пък нормално няма да са от Русе.

    Коментиран от #19, #25

    07:38 12.09.2025

  • 17 Стеф

    11 1 Отговор
    А каква е разликата, между настървените млади биячи и овластената самозабравила се мутра- началник?
    Рожби на многогодишният упадък, представян ни за демократичен преход.

    Коментиран от #26, #37

    07:39 12.09.2025

  • 18 Тиквун

    11 1 Отговор
    Къдравата Сю трябва да лежи поне 3 години в затвора за извършените от него престъпления - манипулации, заплахи, набеждаване на децата!

    07:41 12.09.2025

  • 19 Гост

    8 3 Отговор

    До коментар #16 от "оня с коня":

    Така ли действате вие милиционерите бе, мутро от 90-те - биете от засада, до неузнаваемост младежи, дори непълнолетни, за да защитите "гаджетата" си милиционери от други населени места, наритани в честен двубой, с голи ръце!? ГОЕм си "мъЖ", НЕма що...

    Коментиран от #38

    07:45 12.09.2025

  • 20 Коста

    3 10 Отговор
    Защо човекът полицай трябва да си подаде оставката си поред тъпите ПП ДБта след като това се е случило НЕ през работно време? И в крайна сметка е бил бит и е в болница. Защо е бил бит той ? А никой от пребилите го не е в болница?

    Коментиран от #29, #31, #32

    07:47 12.09.2025

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Сталин

    11 2 Отговор
    Време е да бъдат пребити съдии и прокурори,тези са най гнусните корумпирани негодници,децата трябва да бъдат освободени ,ако са били виновни защо не са арестувани на място ,а после пияното ченге е падал и се е наранил и тези негодници сега обвиняват децата

    Коментиран от #35

    07:48 12.09.2025

  • 23 Шопо

    11 4 Отговор

    До коментар #2 от "1488":

    МВР е ОПГ а прокуратурата и съда са продължение на ръката на МВР.
    Никога няма да осъдят полицай, от един отбор са.

    07:48 12.09.2025

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 оня с коня

    1 4 Отговор

    До коментар #16 от "оня с коня":

    БГ-то Ще се оправи само и единственно
    Като гръмне AEЦ-а и унищожи тоя ко-фтиГЕH

    07:49 12.09.2025

  • 26 Коста

    3 3 Отговор

    До коментар #17 от "Стеф":

    Да направиш забележка на някой какво е бе тиквун? Престъпление ли?

    07:49 12.09.2025

  • 27 демократ

    1 2 Отговор
    Аз две неразбрах колко са ги били и кой кого е бил

    07:52 12.09.2025

  • 28 двама от младежите

    2 2 Отговор

    До коментар #11 от "ха ха":

    са от младежката групировка на герб…

    07:52 12.09.2025

  • 29 Гост

    5 3 Отговор

    До коментар #20 от "Коста":

    На другаря съсед също нищо му няма, а видно от кадрите отнесе доста повече шамари от милиционера! Вижда се как двамата спокойно си тръгват пеша!
    А що крият милиционера в болницата и какво се е случило до 04.00 часа, никой не знае....

    07:53 12.09.2025

  • 30 Дони

    0 6 Отговор
    Целта на всички пожари,взривове и излезли мотриси е една:Да подготви почвата за преврат!просиянците не могат да допуснат този техен анклав създаден 1878г да отиде в ръцете на ЕС чрез €€€!Ще има битки и е редно Държавниците ,които са в момента да се вземат в ръце и да държат Здраво кормилото на власта!

    07:54 12.09.2025

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 ТИР

    4 1 Отговор

    До коментар #20 от "Коста":

    Защото е предизвикал боя той или неговият спътник , отпратил е линейката и патрула , не са им направени тестове за алкохол и още нещо , а това че е набит е въпрос на сила и моментно състояние ,,,,

    07:57 12.09.2025

  • 33 Даниел Митов

    7 1 Отговор
    На съд!
    Кожухаров да бъде разжалван и дисциплинарно уволнен!

    08:05 12.09.2025

  • 34 вен серемос

    4 2 Отговор
    Метресата на Бойко Борисов Силвия Великова беше наречена от Костадинов в предаването по БНР-Лъжкиня, Предателка, Манипулаторка, защитичка на Борисов, Пеевски, ПП/ДБ, на пуделите от ЕС .БРАВО на Костадинов!!! Аз отдавна пиша,тази измислена журналистка ,без образование да бъде уволнена дисциплинарно от БНР.НАПРАВЕТЕ ГО!!!

    08:05 12.09.2025

  • 35 ти дет са пишеш сталин

    1 0 Отговор

    До коментар #22 от "Сталин":

    и исея си нямаш какво щеше да стане по негово време в този случай… тез добри деца щяха безвъзвратно да бъдат отведени в концлагер за посегателство срещу власта… а не са ги дондуркат и защитават…. ма що само тях защитавате бе… ми тоз с атв то дет уби жената… ми и той добро дете… ми другия дет се грабна от софия и уби жена в първомай и стана пред съда и каза че го чакало светло бъдеще бил студент и да го пуснат.. ми и той добро дете бе… ей тъй от вашта простотия и омраза растат все добри деца убиващи за нищо…. и вас ще ви застигне същото и тогава др песен ще запеете… до нови срещи с добрите деца а пияната полиция няма да дойде тъй че др сталин лоши времена ви очакват, молете се

    08:13 12.09.2025

  • 36 калина /алена

    1 0 Отговор
    Уволнете дисциплинарно метресата на Бойко Борисов -Силвия Великова.Тя скочи против Костадин Костадинов от Възраждане! Силвия Великова е манипулаторка, лъжкиня, без образование, и кани само пуделите на ПП/ДБ, на ИТН, на СДС, на ДъПъСъ,на Герб.А, истината е че получава заплата Посолството ,за да говори против Русия и Православните държави.Силвия Великова говори и против България!! Уволнете я от БНР!!!Казах!!!

    08:14 12.09.2025

  • 37 като ти хвърлят една кола с бой

    0 1 Отговор

    До коментар #17 от "Стеф":

    младите и настървени биячи ще разбереш разликата… овластените мутри няма да си мръднат пръста, а ние ще излезем на протест да ги пуснат та да доубият и някой такъв друг задник като теб

    08:19 12.09.2025

  • 38 оня с коня

    0 0 Отговор

    До коментар #19 от "Гост":

    Не ме вкарвай в Пиесата - само изказах предположение.

    08:31 12.09.2025

