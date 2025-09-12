Случаят с бития полицейски началник: Четиримата задържани застават отново пред съда

Апелативният съд във Велико Търново ще гледа мерките на четиримата задържани по случая с побоя над полицейския началник Николай Кожухаров.

Обвиненията срещу тях са за хулиганство и нанасяне на тежка телесна повреда.

Преди седмица Окръжният съд в Русе ги остави в ареста с мотива, че могат да се укрият или да извършат друго престъпление.

Вчера близки на задържаните излязоха на протест пред съда в Русе. Поискаха ново разглеждане на доказателствата по случая и освобождаването на задържания 15-годишния Станислав Александров.

Защитата на ученика е поискала да бъдат предоставени всички видеозаписи – от камерите в района, както и от бодикамерите на полицаите.

Протестиращите в Русе настояха още за оставката на директора на областната дирекция на МВР ст. комисар Николай Кожухаров, който все още е в болница след инцидента.

Протест имаше и в София. От сдружение БОЕЦ поискаха оставката на вътрешния министър Даниел Митов.

Преди дни изтекоха и записи от охранителните камери в района на инцидента.

Според МВР на тях се вижда, че именно групата провокира агресията, а според защитата на задържаните, че познат на полицейския шеф започва първи.