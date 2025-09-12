Случаят с бития полицейски началник: Четиримата задържани застават отново пред съда

Апелативният съд във Велико Търново ще гледа мерките на четиримата задържани по случая с побоя над полицейския началник Николай Кожухаров.
Обвиненията срещу тях са за хулиганство и нанасяне на тежка телесна повреда.
Преди седмица Окръжният съд в Русе ги остави в ареста с мотива, че могат да се укрият или да извършат друго престъпление.
Вчера близки на задържаните излязоха на протест пред съда в Русе. Поискаха ново разглеждане на доказателствата по случая и освобождаването на задържания 15-годишния Станислав Александров.
Защитата на ученика е поискала да бъдат предоставени всички видеозаписи – от камерите в района, както и от бодикамерите на полицаите.
Протестиращите в Русе настояха още за оставката на директора на областната дирекция на МВР ст. комисар Николай Кожухаров, който все още е в болница след инцидента.
Протест имаше и в София. От сдружение БОЕЦ поискаха оставката на вътрешния министър Даниел Митов.
Преди дни изтекоха и записи от охранителните камери в района на инцидента.
Според МВР на тях се вижда, че именно групата провокира агресията, а според защитата на задържаните, че познат на полицейския шеф започва първи.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Малко му е било
Коментиран от #10
07:14 12.09.2025
2 1488
или като никога сьдиме и побойниците - шефа на районното и кюмшията му
Коментиран от #23
07:15 12.09.2025
3 Човека е
07:20 12.09.2025
4 само питам
Коментиран от #12, #14
07:20 12.09.2025
5 Страничен съдия
07:21 12.09.2025
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Как още не е изпаднал в кома
Коментиран от #15
07:26 12.09.2025
9 Коня Солтуклиева
07:28 12.09.2025
10 Пешо
До коментар #1 от "Малко му е било":Eee съда много бурзо действа..... а за обикновен гражданин...10-15г влачат
07:29 12.09.2025
11 ха ха
Коментиран от #28
07:29 12.09.2025
12 Пешо
До коментар #4 от "само питам":Да..... кои бяха.... защо заглъхнаха.. тук ролята на журналистите е да извафядят случая сега..
Как се е действало тогава и сега...
Ораааа събудете се..
07:31 12.09.2025
13 В Боювата
07:32 12.09.2025
14 За ,,Уния"-не знам какво стана...?!
До коментар #4 от "само питам":Но за ,,Ония"-знам,че нищо не им направиха...!
07:32 12.09.2025
15 Школата
До коментар #8 от "Как още не е изпаднал в кома":на Мутрьо Банкянския ! И дългогодишен закрилник ! Те такива се сдушват ! А до кога така ?
07:34 12.09.2025
16 оня с коня
Коментиран от #19, #25
07:38 12.09.2025
17 Стеф
Рожби на многогодишният упадък, представян ни за демократичен преход.
Коментиран от #26, #37
07:39 12.09.2025
18 Тиквун
07:41 12.09.2025
19 Гост
До коментар #16 от "оня с коня":Така ли действате вие милиционерите бе, мутро от 90-те - биете от засада, до неузнаваемост младежи, дори непълнолетни, за да защитите "гаджетата" си милиционери от други населени места, наритани в честен двубой, с голи ръце!? ГОЕм си "мъЖ", НЕма що...
Коментиран от #38
07:45 12.09.2025
20 Коста
Коментиран от #29, #31, #32
07:47 12.09.2025
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 Сталин
Коментиран от #35
07:48 12.09.2025
23 Шопо
До коментар #2 от "1488":МВР е ОПГ а прокуратурата и съда са продължение на ръката на МВР.
Никога няма да осъдят полицай, от един отбор са.
07:48 12.09.2025
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 оня с коня
До коментар #16 от "оня с коня":БГ-то Ще се оправи само и единственно
Като гръмне AEЦ-а и унищожи тоя ко-фтиГЕH
07:49 12.09.2025
26 Коста
До коментар #17 от "Стеф":Да направиш забележка на някой какво е бе тиквун? Престъпление ли?
07:49 12.09.2025
27 демократ
07:52 12.09.2025
28 двама от младежите
До коментар #11 от "ха ха":са от младежката групировка на герб…
07:52 12.09.2025
29 Гост
До коментар #20 от "Коста":На другаря съсед също нищо му няма, а видно от кадрите отнесе доста повече шамари от милиционера! Вижда се как двамата спокойно си тръгват пеша!
А що крият милиционера в болницата и какво се е случило до 04.00 часа, никой не знае....
07:53 12.09.2025
30 Дони
07:54 12.09.2025
31 Този коментар е премахнат от модератор.
32 ТИР
До коментар #20 от "Коста":Защото е предизвикал боя той или неговият спътник , отпратил е линейката и патрула , не са им направени тестове за алкохол и още нещо , а това че е набит е въпрос на сила и моментно състояние ,,,,
07:57 12.09.2025
33 Даниел Митов
Кожухаров да бъде разжалван и дисциплинарно уволнен!
08:05 12.09.2025
34 вен серемос
08:05 12.09.2025
35 ти дет са пишеш сталин
До коментар #22 от "Сталин":и исея си нямаш какво щеше да стане по негово време в този случай… тез добри деца щяха безвъзвратно да бъдат отведени в концлагер за посегателство срещу власта… а не са ги дондуркат и защитават…. ма що само тях защитавате бе… ми тоз с атв то дет уби жената… ми и той добро дете… ми другия дет се грабна от софия и уби жена в първомай и стана пред съда и каза че го чакало светло бъдеще бил студент и да го пуснат.. ми и той добро дете бе… ей тъй от вашта простотия и омраза растат все добри деца убиващи за нищо…. и вас ще ви застигне същото и тогава др песен ще запеете… до нови срещи с добрите деца а пияната полиция няма да дойде тъй че др сталин лоши времена ви очакват, молете се
08:13 12.09.2025
36 калина /алена
08:14 12.09.2025
37 като ти хвърлят една кола с бой
До коментар #17 от "Стеф":младите и настървени биячи ще разбереш разликата… овластените мутри няма да си мръднат пръста, а ние ще излезем на протест да ги пуснат та да доубият и някой такъв друг задник като теб
08:19 12.09.2025
38 оня с коня
До коментар #19 от "Гост":Не ме вкарвай в Пиесата - само изказах предположение.
08:31 12.09.2025