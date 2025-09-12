Експерти за побоя в Русе: Първоначално идеята е била случаят да се прикрие

Новини
12 Септември, 2025 08:24 534 9

Според Андрей Янкулов реакцията на МВР е била пресилена, а за Бойко Найденов задържането на четиримата младежи е недопустимо

„Още в началото на случая с побоя на полицейския шеф в Русе се появиха версии, които една след друга бяха разбивани и стана все по-голямо объркването по отношение на официалното представяне на казуса“, коментира в „Тази сутрин“ по бТВ Бойко Найденов, бивш директор на Националната следствена служба.

„Първоначалната реакция на МВР беше пресилена. Прекалено категорично се даваха едни изявления, които впоследствие се оказа, че не отговарят на действителността“, заяви от своя страна Андрей Янкулов, старши правен експерт в „Антикорупционния фонд“.

Той даде пример с „гръмкото хвърляне“ на изказвания като посегателството срещу държавността, при положение че в случая не се касае за инцидент, който се характеризира по такъв начин, а по-скоро става въпрос за битово спречкване.

„Това наелектризира общественото мнение“, допълни Янкулов.

На въпрос защо този случай не е отразен в информационния бюлетин на полицията в Русе Бойко Найденов отговори, че не е изготвен, когато е трябвало и трябва да се даде обяснение за това.

Според Янкулов може да се допусне, че случаят е прикрит.

„Самият факт, че полицейските служители, дошли на място, не задържат тези лица, за мен издава това, че първоначалната идея е била този инцидент да не види бял свят. Но когато впоследствие нещата са се развили по друг начин заради травмата, която се е появила в по-късен момент, това е нямало как да стане и се е наложило да има реакция срещу случилото се“, коментира Андрей Янкулов.

По информация на Бойко Найденов не е спазен протокол за действие.

„За мен е интересно кой е събрал първите доказателства на място – дали това е бил следовател, или дознател. Има огромно значение, тъй като в този конфликт, след като е замесен служител на МВР, е било необходимо да отиде следовател. Доколкото знам, първите следствени действия са извършени от дознател“, заяви Найденов.

Според него задържането на четиримата младежи е недопустимо.

„Няма никакво основание да се предполага, че те ще се укрият. Задържането е най-тежката мярка за неотклонение, с която непрекъснато се злоупотребява“, допълни той.

Според двамата експерти е много важно да се установи кой е посегнал пръв.


  • 1 Това е

    2 1 Отговор
    истината! Прикриване на случая! Сега оставка на къдравата сю!

    08:28 12.09.2025

  • 2 ЗАТОВА

    2 1 Отговор
    КЪДРАВАТА СЮ СЕ ОВЪРТЕ КАТО ПИЛЕ У КАЛЧИЩЕ

    08:28 12.09.2025

  • 3 @@@

    1 0 Отговор
    Когато полицията излъже веднъж,
    Трябват Десет лъжи за да се прикрие
    Първата Лъжа!

    08:30 12.09.2025

  • 4 Анонимен

    1 0 Отговор
    Голям рев беше за един милиционер. Направо щяхме да плачем за него, ако не беше жив.

    08:31 12.09.2025

  • 5 Коня Солтуклиева

    0 0 Отговор
    Пацо Терасата освободи мястото
    И Дани Мити заминава консул във Валенсия... или Барселона! :))

    08:31 12.09.2025

  • 6 МВР

    0 0 Отговор
    Силни сме само когато сме с палки и щитове срещу неподготвени протестиращи. Иначе пишлемета и индианци ни бият където ни хванат.

    08:31 12.09.2025

  • 7 Дан Мито

    0 0 Отговор
    Мутренско-милиционерска тип държавност.

    08:32 12.09.2025

  • 8 Пич

    0 0 Отговор
    Сю беше майсторски врътнат още когато го назначиха за глава на МВР ! Знаеха че е само въпрос на време за да се издъни. И както казват турците - Воала !!!

    08:32 12.09.2025

  • 9 Сталин

    1 0 Отговор
    Време е да бъдат пребити съдии и прокурори,тези са най гнусните корумпирани негодници,децата трябва да бъдат освободени ,ако са били виновни защо не са арестувани на място ,а после пияното ченге е падал и се е наранил и тези негодници сега обвиняват децата

    08:32 12.09.2025

