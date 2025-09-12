Новини
Желязков на наградите „Национална диплома“: Да си отличник е постоянното желание да надскочиш себе си

12 Септември, 2025 11:24 306 6

Министър-председателят Росен Желязков отправи специални поздравления към учителите и родителите на отличниците и пожела на всички успех

Да си отличник не е просто етикет, а да си винаги отличник не е стигма. Това е голямото състезание на човека със самия себе си, желанието да се надскочи, да се докаже, да продължи напред и да се чувства неудовлетворен, докато не постигне този успех в надпреварата със себе си. Това заяви министър-председателят Росен Желязков, който връчи почетните отличия „Национална диплома“ на зрелостници от Випуск 2025 на официална церемония в Националния археологически музей в София.

Премиерът Желязков поздрави отличниците за избора им да продължат висшето си образование в България. Ще дадете онази репутация с Вашия успех на университетите, реципрочно на познанието, което те ще Ви дадат, за да продължите напред, посочи Желязков и изтъкна значението на добродетелното използване на науката за развитието на човечеството.

Министър-председателят Росен Желязков отправи специални поздравления към учителите и родителите на отличниците и пожела на всички успех.

Отличието „Национална диплома“ се присъжда всяка година на зрелостници с отличен (6,00) успех по всички учебни предмети, вписани в дипломата за средно образование, държавните зрелостни изпити, както и за изявени способности в областта на науките, технологиите, изкуствата и спорта. Наградата е национално признание за високите постижения на учениците от българските училища.


  • 1 честен ционист

    6 0 Отговор
    Ако искаш от двойкаджия в живота да станеш отличник, то стани член на ГЕРБ.

    11:25 12.09.2025

  • 2 Сандо

    4 0 Отговор
    Тоя няма ли си работа,че е тръгнал по рекламни мероприятия да ръси глупотевини?Или след като съсипаха съвсем държавата вече ги е страх и срам да си отидат по работните места?

    11:26 12.09.2025

  • 3 Ще е Хублаво !

    1 0 Отговор
    Ще е Хублаво !

    Да си Сложат Очила !

    Защото Нещата не са само това което Виждаш !

    Ти !

    А И Още Нещо !

    До тук !

    С Отличниците !

    Просто !

    Няема Кой !

    Да ги Научи !

    11:28 12.09.2025

  • 4 Джилязку отличника

    1 0 Отговор
    И Джилязку е бил отличник, затова сега си има хотел с водопад. Боко Тиквича също бил голям отличник, шестиците ги получавал, все едно маа филии със свинска мас. Шиши и той отличник бил, затова сега си живее в луксозен хотел и си има прислуга

    11:28 12.09.2025

  • 5 честен ционист

    0 0 Отговор
    Отличниците по предмет "Ислям и добродетели" ще получават колан с екслозиви за награда.

    11:30 12.09.2025

  • 6 редник

    0 0 Отговор
    Честито на наградените!
    Здраве и да не стихва интересът им към Знанието!

    11:32 12.09.2025

