Радостин Василев: Очаквам това да е първият вот на недоверие, подкрепен от цялата опозиция

Очаквам това да е първият вот на недоверие, подкрепен от цялата опозиция, и да бъде с най-дългия и смислен дебат, това заяви лидерът на МЕЧ Радостин Василев в кулоарите на парламента.
„Днес до 13:00 ч. трябва да сме събрали подписите и заедно с ПП-ДБ да депозираме общ вот на недоверие. Ще бъде подкрепен и от няколко депутати от Алианса, други подписи няма да търсим“, посочи Василев.
По думите му всички мотиви са част от управлението на МВР министъра Даниел Митов и „свързаните с правосъдието огромни дефицити в държавата, които водят до липсата на правова държава в България“.
„Разделили сме си с колегите от ПП-ДБ тежестта – ние отговаряме за вътрешен ред и сигурност, те отговарят за сектор „Правосъдие“ и в мотивите на вота така е разпределено. Предполагам за дебатите другата седмица и гласуването управляващото мнозинство ще се събере, за да си подкрепи правителството. Не очаквам с този вот кабинета да колабира и падне, но очаквам да имаме време да говорим за това, което се случва в държавата. Даниел Митов се крие, не идва тук на изслушвания и да отговаря на въпроси“, допълни още Радостин Василев.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 честен ционист
Коментиран от #13
11:48 12.09.2025
2 Европейца
11:50 12.09.2025
3 Костя дЪ простя е бастун на Бойко
Вземете пуканки, ще има циркове, московски циркове.
Коментиран от #41
11:50 12.09.2025
4 Нищоправеца
11:51 12.09.2025
5 Възpожденец 🇧🇬
Оня "плюнчо" Дилов написал, че си мечтае полицията да бие хората, а недоразумението Митов (вътрешен министър) е харесал публикацията.
Тези дегенерати са записали, че партията им, ГЕРБ, е за европейско развитие. Досега номерът на ГЕРБ и Пеевски беше да лансират копейските партии, за да изглеждат на техен фон като "по-малкото зло".
Хората обаче вече не кълват – еднакво зло са ГЕРБ, Пеевски и копейките.
Коментиран от #14
11:51 12.09.2025
6 Последния Софиянец
11:51 12.09.2025
7 БгТoпИдиoт🇧🇬
11:51 12.09.2025
8 Kyчka на Путлер ли е Бойко Борисов?
- бойко откриваше анклава в Камчия, редовия гербер протестира ли, че губим суверенитет?
- подариха пристанище Росенец, друг анклав, охраняван от вражески войски, редовия гербер протестира ли, че губим суверенитет?
- делю фактурата прекрати анекс с Росатом, един ден преди да изтече и за това пларихме 1,2 млрд., редовия гербер недоволства ли ?
- бойко опрости 1,3 млрд. $ на Газпром неустойки за старото трасе, редовия гербер недоволства ли ?
- бойко опрости осъдените от ЕС за свръх надценка на газ от Газпром 560 млн. $, редовия гербер недоволства ли ?
- бойко построи Турски поток на Путлер с наши пари, редовия гербер недоволства ли ?
- бойко допусна заселването на 500 000 руснаци по нашето черноморие, с цел да го анексират според зам. председателя на парламента на РФ, редовия гербер недоволства ли ?
- бойко прикри опита за покушение от руското ГРУ над български граждани, редовия гербер недоволства ли ?
- бойко и делян харизаха Булгартабак на банката на Путлер, редовия гербер недоволства ли ?
- банката на Путлер, заедно с велчеви, бойко и делян ограбиха КТБ,редовия гербер недоволства ли ?
- бойко защити кРадев за Боташ , било печатница за пари...
редовия гербер е неосъзната копейка !!!
бойко и пееевски са част от проблема, че се спира развитието на България да стане една нормална европейска страна.
11:52 12.09.2025
9 Наблюдател
1. Възраждане
2. Величие
Всички други са на една и съща ЛГБТ хранилка.
11:55 12.09.2025
10 358
11:57 12.09.2025
11 Анджо
11:57 12.09.2025
12 Промяна
11:57 12.09.2025
15 ГОРД ВЪЗРОЖДЕНЕЦ
Коментиран от #23
11:59 12.09.2025
16 Минск-16
Коментиран от #22
11:59 12.09.2025
17 Промяна
До коментар #13 от "Наблюдател":ЗАБРАНА ЗА ПРОПУТИНИСТИ СЪС ЗАКОН НЯМАТ МЯСТО В ЕВРОПЕЙСКИЯТ БЪЛГАРСКИ ПАРЛАМЕНТ
Коментиран от #35
12:00 12.09.2025
18 Промяна
12:01 12.09.2025
19 хъхъ
12:01 12.09.2025
20 Промяна
12:03 12.09.2025
21 Анджо
12:04 12.09.2025
22 Кажи честно ... 🤣
До коментар #16 от "Минск-16":Знаем ги хората, можем да ги изброим поименно ... 🤣🤣🤣
12:06 12.09.2025
23 Анджо
До коментар #15 от "ГОРД ВЪЗРОЖДЕНЕЦ":Пак ли плакатите ще бъдат повече от хората.,👅
Коментиран от #30
12:07 12.09.2025
24 а бе
12:10 12.09.2025
25 Докато в България
12:11 12.09.2025
26 Курдо Коленков
12:11 12.09.2025
28 ЕДГАР КЕЙСИ
12:17 12.09.2025
29 Новата коалиция
12:23 12.09.2025
30 ГОРД ВЪЗРОЖДЕНЕЦ
До коментар #23 от "Анджо":НЯМАТ ДРУГ ИЗБОР ,ИЛИ РЕФЕРЕНДУМ ЗА ЗАПАЗВАНЕ НА БЪЛГАРСКИЯТ ЛЕВ ИЛИ БЪЛГАРИЯ ЗАГИВА.А ЗА ДА ИМА РЕФЕРЕНДУМ ДО КРАЯ НА ОКТОМВРИ ТОВА КОРУМПИРАНО ПРАВИТЕЛСТВИО НА ТИКВАТА И ШОПАРА БОРИСОВ И ПЕЕВСКИ ТРЯБВА ДА ПАДНЕ И ЗА ТОВА ПРОТЕСТИ ДО ДУПКА..ДОРИ МОЖЕ ДА СЕ МИНЕ И НА БЕЗСРОЧНИ БЛОКАДИ СЪС ТРАКТОРИ ФАДРОМИ БУЛДОЗЕРИ ТЕЖКИ КАМЬОНИ ПА ГЛАВНИ ПЪТИЩА И МАГИСТРАЛИ ВЪВ ЦЯЛАТА СТРАНА И ВСИЧКИ ГРАНИЧНИ ПУНКТОВЕ И ДВАТА МОСТА НА ДУНАВ ДО ПАДАНЕ НА ТОВА ПРАВИТЕЛСТВО.
Коментиран от #42
12:24 12.09.2025
31 Благой от СОФстрой
12:25 12.09.2025
32 Мирчо Шопарчето
12:28 12.09.2025
33 до горд въжрожденец
Коментиран от #34, #39
12:34 12.09.2025
34 Ма н аф
До коментар #33 от "до горд въжрожденец":Пее расите днес сте мноо активни.
12:37 12.09.2025
35 Ма н аф
До коментар #17 от "Промяна":Пее раски мечти.
12:38 12.09.2025
36 Голем смех
Коментиран от #37
12:39 12.09.2025
37 Бели денс
До коментар #36 от "Голем смех":Може, заедно онова другото такова от кв. Максуда, Варна :)
12:40 12.09.2025
38 Доволен от вота
12:43 12.09.2025
40 ТИР
за да се промени това трябва съживяване на икономиката и връщането към основния поминък на българина - селското стопанство което не означава само жито,царевица и слънчоглед,,,сключване на единствено изгодни договори без оглед на всякакви загробващи директиви,,,критериите вноса на суровини единствено цената е фактора... коя партия би изпълнила това ?
12:50 12.09.2025
41 Двуличие
До коментар #3 от "Костя дЪ простя е бастун на Бойко":За съжаление на г-н Борисов се пада огромна тежест , възложена му от американското правителство. Той трябва да организира и опозицията , и цирковете в парламента, и пропагандата на ЛГБТ у нас , и измислената конфронтация между него и президента. Изобщо трябва да си голям талант да се справиш едновременно с толкова дейности и да се правиш , че не си ти . Малко на шизофрения клони тази работа.
12:52 12.09.2025
42 кАпЙейка с кухая лейка
До коментар #30 от "ГОРД ВЪЗРОЖДЕНЕЦ":Работата тук не е икономическа, дори първокурсниците в Иконимическия знаят, че в Еврозоната е много по-изгодно за страната и бизнеса. Работата е политическа, или по -скоро геополитическа. Влизането в Еврозоната ще ни откъсне още повече от евразийския модел на блатото, което е огромен камък в галошите на кремълци, имали народа ни винаги за безропотен и послушен слуга, като копейките и все още съществуващите тук-там русороби.
13:08 12.09.2025