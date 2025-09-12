Новини
Радостин Василев: Очаквам това да е първият вот на недоверие, подкрепен от цялата опозиция

Радостин Василев: Очаквам това да е първият вот на недоверие, подкрепен от цялата опозиция

12 Септември, 2025

„Разделили сме си с колегите от ПП-ДБ тежестта – ние отговаряме за вътрешен ред и сигурност, те отговарят за сектор „Правосъдие“ и в мотивите на вота така е разпределено

Очаквам това да е първият вот на недоверие, подкрепен от цялата опозиция, и да бъде с най-дългия и смислен дебат, това заяви лидерът на МЕЧ Радостин Василев в кулоарите на парламента.

„Днес до 13:00 ч. трябва да сме събрали подписите и заедно с ПП-ДБ да депозираме общ вот на недоверие. Ще бъде подкрепен и от няколко депутати от Алианса, други подписи няма да търсим“, посочи Василев.

По думите му всички мотиви са част от управлението на МВР министъра Даниел Митов и „свързаните с правосъдието огромни дефицити в държавата, които водят до липсата на правова държава в България“.

„Разделили сме си с колегите от ПП-ДБ тежестта – ние отговаряме за вътрешен ред и сигурност, те отговарят за сектор „Правосъдие“ и в мотивите на вота така е разпределено. Предполагам за дебатите другата седмица и гласуването управляващото мнозинство ще се събере, за да си подкрепи правителството. Не очаквам с този вот кабинета да колабира и падне, но очаквам да имаме време да говорим за това, което се случва в държавата. Даниел Митов се крие, не идва тук на изслушвания и да отговаря на въпроси“, допълни още Радостин Василев.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 честен ционист

    13 2 Отговор
    Костя очаква да се чупи от заседанието.

    Коментиран от #13

    11:48 12.09.2025

  • 2 Европейца

    13 13 Отговор
    И аз очаквам под косата на това недоразумение да се появи поне мъничко вещество със сив цвят ама тц - и медицината е безсилна

    11:50 12.09.2025

  • 3 Костя дЪ простя е бастун на Бойко

    10 11 Отговор
    Kaтyна на Късопейкин дали ще гласува срещу създателя и пазителя си бойко Тиквоний ?
    Вземете пуканки, ще има циркове, московски циркове.

    Коментиран от #41

    11:50 12.09.2025

  • 4 Нищоправеца

    15 11 Отговор
    Фъфлещия команч отново се опитва да се направи на фактор... резултата ще е същия както и досега - нула

    11:51 12.09.2025

  • 5 Възpожденец 🇧🇬

    13 13 Отговор
    Мутренското управление на ГЕРБ и Пеевски иска с бой да държи властта!
    Оня "плюнчо" Дилов написал, че си мечтае полицията да бие хората, а недоразумението Митов (вътрешен министър) е харесал публикацията.
    Тези дегенерати са записали, че партията им, ГЕРБ, е за европейско развитие. Досега номерът на ГЕРБ и Пеевски беше да лансират копейските партии, за да изглеждат на техен фон като "по-малкото зло".
    Хората обаче вече не кълват – еднакво зло са ГЕРБ, Пеевски и копейките.

    Коментиран от #14

    11:51 12.09.2025

  • 6 Последния Софиянец

    5 2 Отговор
    Шиши също.

    11:51 12.09.2025

  • 7 БгТoпИдиoт🇧🇬

    15 7 Отговор
    Радо очаквам да изпълниш обещанието си като управляеаш да извадиш от дупката му продажния болен чалгар славуца и да го покажеш публично като олицетворение на бoклyк! А преди това да затвориш границите за да не избяга с африкански с кеша от кражбите.

    11:51 12.09.2025

  • 8 Kyчka на Путлер ли е Бойко Борисов?

    11 9 Отговор
    - бойко прикриваше кражбите на Лукойл, които не платиха нито една стотинка данък, редовия гербер недоволства ли ?
    - бойко откриваше анклава в Камчия, редовия гербер протестира ли, че губим суверенитет?
    - подариха пристанище Росенец, друг анклав, охраняван от вражески войски, редовия гербер протестира ли, че губим суверенитет?
    - делю фактурата прекрати анекс с Росатом, един ден преди да изтече и за това пларихме 1,2 млрд., редовия гербер недоволства ли ?
    - бойко опрости 1,3 млрд. $ на Газпром неустойки за старото трасе, редовия гербер недоволства ли ?
    - бойко опрости осъдените от ЕС за свръх надценка на газ от Газпром 560 млн. $, редовия гербер недоволства ли ?
    - бойко построи Турски поток на Путлер с наши пари, редовия гербер недоволства ли ?
    - бойко допусна заселването на 500 000 руснаци по нашето черноморие, с цел да го анексират според зам. председателя на парламента на РФ, редовия гербер недоволства ли ?
    - бойко прикри опита за покушение от руското ГРУ над български граждани, редовия гербер недоволства ли ?
    - бойко и делян харизаха Булгартабак на банката на Путлер, редовия гербер недоволства ли ?
    - банката на Путлер, заедно с велчеви, бойко и делян ограбиха КТБ,редовия гербер недоволства ли ?
    - бойко защити кРадев за Боташ , било печатница за пари...
    редовия гербер е неосъзната копейка !!!
    бойко и пееевски са част от проблема, че се спира развитието на България да стане една нормална европейска страна.

    11:52 12.09.2025

  • 9 Наблюдател

    5 15 Отговор
    Има само 2 партии в българския парламент които са истинска опозиция и това са:
    1. Възраждане
    2. Величие

    Всички други са на една и съща ЛГБТ хранилка.

    11:55 12.09.2025

  • 10 358

    10 3 Отговор
    За къде бързаш?, няма да влезнеш в следващия парламент

    11:57 12.09.2025

  • 11 Анджо

    9 4 Отговор
    Тоя Муньо се поболе и започна да дебелее, ако се качи на власт ?дали ще ослабне. Това ще е уникален случай.

    11:57 12.09.2025

  • 12 Промяна

    11 7 Отговор
    КАКВО СЕ СЛУЧВА ВЕЧЕ 5 ГОДИНИ ТУК БОЖКОВИ ГЕЛОВЕ СЛУГИ САБОТЬОРИ СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ

    11:57 12.09.2025

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 ГОРД ВЪЗРОЖДЕНЕЦ

    11 12 Отговор
    УТРЕ 13 СЕПТЕМВРИ 2025 ГОДИНА ОТ 16 ЧАСА ЩЕ ИМА ОБЩОНАЦИОНАЛЕН ПРОТЕСТ ПРЕД ПАРЛАМЕНТА ВЪВ СОФИЯ ПРОТИВ ТОВА КОРУМПИРАНО И МАФИОТСКО ПРАВИТЕЛСТВО.ВЕЛИЧИЕ ВЪЗРАЖДАНЕ И ГРАЖДАНСКИ ОРГАНИЗАЦИИ ЩЕ УЧАСТВАТ.ЕЛАТЕ И ПРИВЪРЖЕНИЦИТЕ НА МЕЧ И ППДБ И ПОДКРЕПЕТЕ ПРОТЕСТА.А КОЛКОТО ДО ВОТА ВЪЗРАЖДАНЕ ЩЕ ПОДКРЕПЯТ НО УПРАВЛЯВАЩОТО МНОЗИНСТВО ПЛЮС ДПС НОВО НАЧАЛО СА 131 ДЕПУТАТА И НАЛИ СЕ СЕЩАТЕ ЧЕ НЯМА ДАМИНЕ ПРИ 109 ДЕПУТАТИ ОТ ОПОЗИЦИЯТА.

    Коментиран от #23

    11:59 12.09.2025

  • 16 Минск-16

    11 11 Отговор
    Хората искат стабилно управление, каквото ни дават Пеевски и Борисов. За това и те са категорично първи на всички избори! Стига тоя хаос и гейство! Искаме нормално правителство и ред!

    Коментиран от #22

    11:59 12.09.2025

  • 17 Промяна

    10 4 Отговор

    До коментар #13 от "Наблюдател":

    ЗАБРАНА ЗА ПРОПУТИНИСТИ СЪС ЗАКОН НЯМАТ МЯСТО В ЕВРОПЕЙСКИЯТ БЪЛГАРСКИ ПАРЛАМЕНТ

    Коментиран от #35

    12:00 12.09.2025

  • 18 Промяна

    7 6 Отговор
    ЗАБРАНА ЗА ПРОПУТИНИСТИ СЪС ЗАКОН НЯМАТ МЯСТО В ЕВРОПЕЙСКИЯТ БЪЛГАРСКИ ПАРЛАМЕНТ

    12:01 12.09.2025

  • 19 хъхъ

    13 5 Отговор
    Нали те видяхме и тебе в НС как му се четкаш на Дилян и му се мазниш беее,ти си Тошко две-резервен вариант. Само копейкин да не те изпревари да седне в скута на дебелия

    12:01 12.09.2025

  • 20 Промяна

    5 10 Отговор
    ФРАНЦИЯ ПОЛИЦИЯ БИЕ ГЕРМАНИЯ БИЕ И В БЪЛГАРИЯ ТРЯБВА ДА БИЕ ЩЕ ПОМАГАМЕ В БОЯ НИЕ ОТ ГЕРБ ВЛАСТА НЯМА ДА ВИ ДАДЕМ ГОЛИ БЕДНЯЦИ БАЧКАТОРИ ПРИБИРАЙТЕ СЕ ПО ДУПКИТЕ СИ

    12:03 12.09.2025

  • 21 Анджо

    7 1 Отговор
    Тия водят политиката на курнела разрушителната на партия БСП(БКП) . ВОТ на не доверие до дупка до като съсипем партията, е аз се моля богу в крайна сметка да изчезнат от политическият живот на България.

    12:04 12.09.2025

  • 22 Кажи честно ... 🤣

    5 2 Отговор

    До коментар #16 от "Минск-16":

    Знаем ги хората, можем да ги изброим поименно ... 🤣🤣🤣

    12:06 12.09.2025

  • 23 Анджо

    9 2 Отговор

    До коментар #15 от "ГОРД ВЪЗРОЖДЕНЕЦ":

    Пак ли плакатите ще бъдат повече от хората.,👅

    Коментиран от #30

    12:07 12.09.2025

  • 24 а бе

    7 2 Отговор
    колосания колко партии смени за да се добереш до власта но маи не ставаш за тая работа затова се откажи от този си мерак видяхме те колко струваш като министър на спорта и младежта

    12:10 12.09.2025

  • 25 Докато в България

    5 1 Отговор
    не се премине към непалска демокрация, нищо няма да се промени!

    12:11 12.09.2025

  • 26 Курдо Коленков

    8 4 Отговор
    Какъв вот бе противен мангусар? Вие ли ще управлявате после? Некадърни сте! Махайте се!

    12:11 12.09.2025

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 ЕДГАР КЕЙСИ

    6 2 Отговор
    НА СНИМКАТА ЕДИН ИНДОБЪЛГАРИН ..................... ФАКТ !

    12:17 12.09.2025

  • 29 Новата коалиция

    7 3 Отговор
    ПП+МЕЧ+Възраждане+Величие - ПП се осветлиха като главните копейкаджии !!!

    12:23 12.09.2025

  • 30 ГОРД ВЪЗРОЖДЕНЕЦ

    4 6 Отговор

    До коментар #23 от "Анджо":

    НЯМАТ ДРУГ ИЗБОР ,ИЛИ РЕФЕРЕНДУМ ЗА ЗАПАЗВАНЕ НА БЪЛГАРСКИЯТ ЛЕВ ИЛИ БЪЛГАРИЯ ЗАГИВА.А ЗА ДА ИМА РЕФЕРЕНДУМ ДО КРАЯ НА ОКТОМВРИ ТОВА КОРУМПИРАНО ПРАВИТЕЛСТВИО НА ТИКВАТА И ШОПАРА БОРИСОВ И ПЕЕВСКИ ТРЯБВА ДА ПАДНЕ И ЗА ТОВА ПРОТЕСТИ ДО ДУПКА..ДОРИ МОЖЕ ДА СЕ МИНЕ И НА БЕЗСРОЧНИ БЛОКАДИ СЪС ТРАКТОРИ ФАДРОМИ БУЛДОЗЕРИ ТЕЖКИ КАМЬОНИ ПА ГЛАВНИ ПЪТИЩА И МАГИСТРАЛИ ВЪВ ЦЯЛАТА СТРАНА И ВСИЧКИ ГРАНИЧНИ ПУНКТОВЕ И ДВАТА МОСТА НА ДУНАВ ДО ПАДАНЕ НА ТОВА ПРАВИТЕЛСТВО.

    Коментиран от #42

    12:24 12.09.2025

  • 31 Благой от СОФстрой

    4 1 Отговор
    3иганeто от плевенско не знае че "очакването" е храна за глyпаците-неписмени като него!

    12:25 12.09.2025

  • 32 Мирчо Шопарчето

    1 1 Отговор
    И аз, и аз!

    12:28 12.09.2025

  • 33 до горд въжрожденец

    6 3 Отговор
    а бе копеика абе руска подлога марш у коневръза

    Коментиран от #34, #39

    12:34 12.09.2025

  • 34 Ма н аф

    0 0 Отговор

    До коментар #33 от "до горд въжрожденец":

    Пее расите днес сте мноо активни.

    12:37 12.09.2025

  • 35 Ма н аф

    0 0 Отговор

    До коментар #17 от "Промяна":

    Пее раски мечти.

    12:38 12.09.2025

  • 36 Голем смех

    6 2 Отговор
    Туй сигане на снимката кючек може ли да играе ? :) хахахахахахаа

    Коментиран от #37

    12:39 12.09.2025

  • 37 Бели денс

    6 1 Отговор

    До коментар #36 от "Голем смех":

    Може, заедно онова другото такова от кв. Максуда, Варна :)

    12:40 12.09.2025

  • 38 Доволен от вота

    1 0 Отговор
    Сгъвай цирка, идваме със сопите.

    12:43 12.09.2025

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 ТИР

    0 1 Отговор
    България е най бедната страна в ЕС и с демографска криза ,,,
    за да се промени това трябва съживяване на икономиката и връщането към основния поминък на българина - селското стопанство което не означава само жито,царевица и слънчоглед,,,сключване на единствено изгодни договори без оглед на всякакви загробващи директиви,,,критериите вноса на суровини единствено цената е фактора... коя партия би изпълнила това ?

    12:50 12.09.2025

  • 41 Двуличие

    0 2 Отговор

    До коментар #3 от "Костя дЪ простя е бастун на Бойко":

    За съжаление на г-н Борисов се пада огромна тежест , възложена му от американското правителство. Той трябва да организира и опозицията , и цирковете в парламента, и пропагандата на ЛГБТ у нас , и измислената конфронтация между него и президента. Изобщо трябва да си голям талант да се справиш едновременно с толкова дейности и да се правиш , че не си ти . Малко на шизофрения клони тази работа.

    12:52 12.09.2025

  • 42 кАпЙейка с кухая лейка

    0 0 Отговор

    До коментар #30 от "ГОРД ВЪЗРОЖДЕНЕЦ":

    Работата тук не е икономическа, дори първокурсниците в Иконимическия знаят, че в Еврозоната е много по-изгодно за страната и бизнеса. Работата е политическа, или по -скоро геополитическа. Влизането в Еврозоната ще ни откъсне още повече от евразийския модел на блатото, което е огромен камък в галошите на кремълци, имали народа ни винаги за безропотен и послушен слуга, като копейките и все още съществуващите тук-там русороби.

    13:08 12.09.2025

