Радостин Василев: Очаквам това да е първият вот на недоверие, подкрепен от цялата опозиция

Очаквам това да е първият вот на недоверие, подкрепен от цялата опозиция, и да бъде с най-дългия и смислен дебат, това заяви лидерът на МЕЧ Радостин Василев в кулоарите на парламента.

„Днес до 13:00 ч. трябва да сме събрали подписите и заедно с ПП-ДБ да депозираме общ вот на недоверие. Ще бъде подкрепен и от няколко депутати от Алианса, други подписи няма да търсим“, посочи Василев.

По думите му всички мотиви са част от управлението на МВР министъра Даниел Митов и „свързаните с правосъдието огромни дефицити в държавата, които водят до липсата на правова държава в България“.

„Разделили сме си с колегите от ПП-ДБ тежестта – ние отговаряме за вътрешен ред и сигурност, те отговарят за сектор „Правосъдие“ и в мотивите на вота така е разпределено. Предполагам за дебатите другата седмица и гласуването управляващото мнозинство ще се събере, за да си подкрепи правителството. Не очаквам с този вот кабинета да колабира и падне, но очаквам да имаме време да говорим за това, което се случва в държавата. Даниел Митов се крие, не идва тук на изслушвания и да отговаря на въпроси“, допълни още Радостин Василев.