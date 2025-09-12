Новини
България »
Борис Бонев: Ще направим всичко възможно ГЕРБ да не се върне на бял кон

12 Септември, 2025 13:51 685 12

  • борис бонев-
  • спаси софия-
  • сос

На фона на очакванията и на нуждите на града, този мандат е много лош. И обвиненията не трябва да падат само върху кмета, а върху всички партии в СОС. Виня и нас самите, защото допуснахме грешки

Борис Бонев: Ще направим всичко възможно ГЕРБ да не се върне на бял кон - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

От "Спаси София" ще направим всичко възможно ГЕРБ да не се върне на бял кон. Това е наша политическа кауза, въпреки че там има доста качествен хора, заяви лидерът на "Спаси София" Борис Бонев в интервю пред БНР.

В предаването "Преди всички" той призна, че управлението на София дотук е провал:

"На фона на очакванията и на нуждите на града, този мандат е много лош. И обвиненията не трябва да падат само върху кмета, а върху всички партии в СОС. Виня и нас самите, защото допуснахме грешки както кадрови, така и в процеса на работа в СОС, а и с кмета. Но истината е, че ГЕРБ, която контролира мнозинството в СОС, е каквото ГЕРБ реши - това се приема, те са избрали стратегия на унищожение. Не желаят да подкрепят смислени предложения, да са проактивни, да коригират кмета с предложения за реформи".

Бонев е категоричен, че въпреки конфронтациите в СОС и възможността за връщане на ГЕРБ, заради допуснатите грешки на сегашните "Спаси София" няма да допусне връщането на ГЕРБ.

Борис Бонев коментира и данните от социологическо изследване и посочи като проблем за всички партии, че имат твърди ядра и игнорират 50% от населението:

"А това са хора, които имат мечти, проблеми, терзания и аспирации, няма как да бъдат игнорирани. Но явно не можем с посланията, които се отправят сега, да достигнем до тях и това е проблем".

Според него доброто управление не става с обещанията, които даваш:

"Доброто управление не се измерва с празни обещания, а с резултатите, които даваш на обществото. Когато имаш предизборна програма, трябва да спазваш обещанията и ул. "Цар Иван Шишман" е наше предизборно обещание и е логично да започнем да го изпълняваме".

"Спаси София" искат ул. "Цар Иван Шишман" да стане изцяло пешеходна зона и събират подписи за петиция. За два дни са събрали над 2000 подписа, днес продължават и на фестивала КвАРТал. Той призова софиянци да подкрепят подписката, защото проучване показва, че пешеходците са няколко пъти повече от автомобилите по улицата, а и 75% от инфраструктурата е за пешеходците.


България
  • 1 Последния Софиянец

    7 0 Отговор
    Че те къде са ходили?

    13:55 12.09.2025

  • 2 Промяна

    11 1 Отговор
    ТОВА НЕЩО ЛЪЖОВНО ЛЕЖИ ЛЪЖЕ ГРАБИ ТОВА НЕЩО ИЗЛЕЗ ВИЖ СОФИЯ КАКВА Е КОГАТО УПРАВЛЯВАШ ОТВРАТИТЕЛНИ ЦИНИЦИ

    13:56 12.09.2025

  • 3 Зрител

    12 0 Отговор
    Артисти които са готови на всичко за да са на сцената.В противен случай умират от глад.

    13:56 12.09.2025

  • 4 Нехис

    14 3 Отговор
    Тоест, искате още години да крадете и правите хиперинфлация?
    Не, благодаря.
    Предпочитам ГЕРБ на бял кон.

    13:58 12.09.2025

  • 5 Хмм

    11 2 Отговор
    Неприятно ми е да го призная, но предателите в ГЕРБ са най-малко. Тоя изтърсак е добре да разбере че никой не обича предателите.

    14:02 12.09.2025

  • 6 Миризлив пор

    14 1 Отговор
    Мис Бони, стига с това анти-герб говорене а вземете и свършете нещо полезно. Нали спечелихте изборите? Нали кмета е ваш? Какво пак някой друг ви е виновен?

    14:07 12.09.2025

  • 7 Кит

    5 1 Отговор
    Е, ясно е, че ще опитате да качите ГЕРБ на розово пони, само дето не съм сигурен, че Тиквата и малките му тиквички ще одобрят идеята....

    😂😂😂😂

    14:09 12.09.2025

  • 8 Виж сега,

    7 0 Отговор
    Недоразумението Бонка много си повярва. Ако ще и на челна стойка да стоиш да края на мандата,пак няма да видиш мечтата си осъществена. Видяхме ви заедно с променкаджиите, че не струвате пукната оара

    14:15 12.09.2025

  • 9 Герб са успешни

    3 3 Отговор
    Затова ще правим сечено до край

    14:18 12.09.2025

  • 10 Майора

    4 0 Отговор
    Мис Бони , след като си признавате че сте се провалили , единственият път е да подадете оставка и нови избори!

    14:20 12.09.2025

  • 11 Мишок

    1 0 Отговор
    Както и да се развият нещата, ще трябва да работи в Общинския съвет с Герб! Подобни изказвания само показват, че тоя не става

    14:33 12.09.2025

  • 12 Ха,ха ..

    1 1 Отговор
    Късно е чадо, вие ги изпрахте !!!

    14:33 12.09.2025

