Борис Бонев: Ще направим всичко възможно ГЕРБ да не се върне на бял кон

От "Спаси София" ще направим всичко възможно ГЕРБ да не се върне на бял кон. Това е наша политическа кауза, въпреки че там има доста качествен хора, заяви лидерът на "Спаси София" Борис Бонев в интервю пред БНР.

В предаването "Преди всички" той призна, че управлението на София дотук е провал:

"На фона на очакванията и на нуждите на града, този мандат е много лош. И обвиненията не трябва да падат само върху кмета, а върху всички партии в СОС. Виня и нас самите, защото допуснахме грешки както кадрови, така и в процеса на работа в СОС, а и с кмета. Но истината е, че ГЕРБ, която контролира мнозинството в СОС, е каквото ГЕРБ реши - това се приема, те са избрали стратегия на унищожение. Не желаят да подкрепят смислени предложения, да са проактивни, да коригират кмета с предложения за реформи".

Бонев е категоричен, че въпреки конфронтациите в СОС и възможността за връщане на ГЕРБ, заради допуснатите грешки на сегашните "Спаси София" няма да допусне връщането на ГЕРБ.

Борис Бонев коментира и данните от социологическо изследване и посочи като проблем за всички партии, че имат твърди ядра и игнорират 50% от населението:

"А това са хора, които имат мечти, проблеми, терзания и аспирации, няма как да бъдат игнорирани. Но явно не можем с посланията, които се отправят сега, да достигнем до тях и това е проблем".

Според него доброто управление не става с обещанията, които даваш:

"Доброто управление не се измерва с празни обещания, а с резултатите, които даваш на обществото. Когато имаш предизборна програма, трябва да спазваш обещанията и ул. "Цар Иван Шишман" е наше предизборно обещание и е логично да започнем да го изпълняваме".

"Спаси София" искат ул. "Цар Иван Шишман" да стане изцяло пешеходна зона и събират подписи за петиция. За два дни са събрали над 2000 подписа, днес продължават и на фестивала КвАРТал. Той призова софиянци да подкрепят подписката, защото проучване показва, че пешеходците са няколко пъти повече от автомобилите по улицата, а и 75% от инфраструктурата е за пешеходците.