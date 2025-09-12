Новини
България »
Военният министър: Няма GPS смущения при Кугърите в деня на кацането на самолета на Фон дер Лайен

Военният министър: Няма GPS смущения при Кугърите в деня на кацането на самолета на Фон дер Лайен

12 Септември, 2025 14:46 683 19

  • gps смущения-
  • кугъри-
  • самолет-
  • фон дер лайен

Депутатът от ПП-ДБ Ивайло Мирчев му зададе въпрос на парламентарен контрол за това дали е имало смущения в хеликоптерите по време на кацането на Фон дер Лайен

Военният министър: Няма GPS смущения при Кугърите в деня на кацането на самолета на Фон дер Лайен - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Министърът на отбраната Атанас Запрянов обяви, че в деня на инцидента с кацането на самолета на председателката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен у нас, трите вертолета „Кугър“, които са го придружавали, не са изпитали GPS смущения.

Това стана ясно от отговора на министъра на въпрос, който депутатът от ПП-ДБ Ивайло Мирчев му зададе по време на парламентарен контрол на 2 септември.

Така, 10 дни по-късно, отговор все пак има.

Въпросът на Мирчев гласи:

„Съгласно наличната публична информация на мястото на инцидента с председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен е била налице и летателна техника на Министерството на отбраната (напр. хеликоптер „Кугър“). Вьв връзка с това, моля да отговорите писмено на следния въпрос:

Била ли е налице на мястото на инцидента българска военна летателна техника и ако да - то били ли са налице смущения, прекования или каквито и да било нарушения в нормалния режим на работа на въпросната техника?“

А отговорът е ясен –

„По време на запуска, излитането и полета на вертолетите, в периода 17:40 ч. - 18:10 ч. екипажите не са констатирали смущения в показанията на GPS и бордните прибори. Полетът на двата вертолета е изпълнен под ръководството на гражданските органи на ДП РВД, Пловдив Кула и Центьр за полетна информация – София“.

Министър Запрянов уточнява – става дума за три вертолета „Кугър“, като един от тях е бил резервен. До пристигането на самолета, в който е била председателката на ЕК, те са били на стоянки на перона. След това са излетели за Сопот в 17:50 часа, а резервният вертолет се е пребазирал обратно на летище Крумово. Кацането в района на ВМЗ – Сопот е било в 18:10 ч.


България
Поставете оценка:
Оценка 5 от 7 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Без коментар

    13 2 Отговор
    Без коментар.

    14:48 12.09.2025

  • 2 Синухе

    21 1 Отговор
    Малеее, ама излагацията беше пълна!

    14:49 12.09.2025

  • 3 Много хубава снимка

    11 1 Отговор
    За развод.

    14:50 12.09.2025

  • 4 Робин Хорсфол

    15 1 Отговор
    Да пуснат слуха, че сестрати е к..ва, а ти после доказвай, че нямаш сестра.

    Коментиран от #18

    14:50 12.09.2025

  • 5 Наско GPSa

    11 1 Отговор
    Ние с Мирчев знаем най-добре!

    14:51 12.09.2025

  • 6 Последния Софиянец

    14 1 Отговор
    В Сопот ме накараха да преместя колата защото отгоре ще прелети хеликоптера на Урсула.Викам:Да не мислите че имам базука в багажника?

    14:51 12.09.2025

  • 7 Шарл Мишел - Бриджит фен

    18 0 Отговор
    Толкова ли не схванахте, че това е фек на Урсула, за да излезе нападната от Путин ?

    14:52 12.09.2025

  • 8 всичко е провокации

    16 0 Отговор
    Широко разпространената снимка на разрушената къща в Полша, за която се твърди, че е повредена от руски дрон, се отрича от местните жители. Хората отбелязват, че тази къща е била силно повредена по време на буря преди два месеца и състоянието ѝ не се е променило оттогава. Оказва се, че всичко там е фалшиво. Докарали са дронове в коли и отломки. Разложили са ги на тревата. И са заснели първата разрушена къща, на която са попаднали. Единственият въпрос е, какво да кажем за дядото и бабата, които са гледали новините за дрона, когато той е ударил покрива им?

    14:52 12.09.2025

  • 9 Последния Софиянец

    14 1 Отговор
    Два военни хеликоптера стовариха Урсула в гората зад ВМЗ Сопот и през тръните я вкараха през товарната рампа в цеха за снаряди.Резил.Бойко беше бесен.

    14:53 12.09.2025

  • 10 Град Симитли

    13 0 Отговор
    На Танас Джуджето му увехна.... реномето! :))

    14:53 12.09.2025

  • 11 ООрана държава

    15 0 Отговор
    Още ли дъвчете тая дъвка? Не разбрахте ли че нищо не е станало

    14:56 12.09.2025

  • 12 Ма вие

    11 1 Отговор
    Подложковци продължавате ли да се оправдавате за мърсулските терикатлъци

    14:57 12.09.2025

  • 13 Макарон да беше дошъл

    11 1 Отговор
    И без друго ще им плащаме заемите.

    14:57 12.09.2025

  • 14 То защо беше това височайшо

    12 0 Отговор
    Посещение че забравих.

    14:59 12.09.2025

  • 15 ГОРД ВЪЗРОЖДЕНЕЦ

    4 0 Отговор
    ДА ТАКА ЩЕ ИЗЛЕЗЕ И СЪС ,,РУСКИТЕ ДРОНОВЕ,,ПАДНАЛИ ВЪВ ПОЛСКА ТЕРИТОРИЯ ,МАЙ ЩЕ ИЗЛЯЗАТ УКРАИНСКИ ЗА ДА СЕ НАБЕДЯТ БРАТЯТА РУСНАЦИ И НАШИ ОСВОБОДИТЕЛИ.

    15:28 12.09.2025

  • 16 мишесми

    2 0 Отговор
    Още продължават да ни, занимават с тази скалъпена хибридна британска постановка и разработка! Айде, стига вече не мина номера "да разлаем кучетата"!

    15:48 12.09.2025

  • 17 Фелдмаршала от БДЖ

    0 0 Отговор
    Подмавам си оставката.
    Ставам кантонер.

    15:58 12.09.2025

  • 18 По време на изборна кампания

    0 0 Отговор

    До коментар #4 от "Робин Хорсфол":

    в Америка единият от кандидатите казва на своя щаб:
    "Искам да пуснете слух, че моят опонент е правил кекс с прасе"
    "Ама това не е вярно, няма как да е вярно"
    "Абе знам, че не е вярно, но искам да го видя по телевизията да го отрича"

    16:00 12.09.2025

  • 19 Да попитам,

    0 0 Отговор
    Защо като пътуваме със самолет трябва да включваме телефоните на самолетен режим? А на всички Височайше персони телефоните им са били сигурно включени и сигурно са говорили по тях? А Това смущава приборите в пилотската кабина. Дали не е това причината?😆

    16:00 12.09.2025

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове