Военният министър: Няма GPS смущения при Кугърите в деня на кацането на самолета на Фон дер Лайен

Министърът на отбраната Атанас Запрянов обяви, че в деня на инцидента с кацането на самолета на председателката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен у нас, трите вертолета „Кугър“, които са го придружавали, не са изпитали GPS смущения.
Това стана ясно от отговора на министъра на въпрос, който депутатът от ПП-ДБ Ивайло Мирчев му зададе по време на парламентарен контрол на 2 септември.
Така, 10 дни по-късно, отговор все пак има.
Въпросът на Мирчев гласи:
„Съгласно наличната публична информация на мястото на инцидента с председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен е била налице и летателна техника на Министерството на отбраната (напр. хеликоптер „Кугър“). Вьв връзка с това, моля да отговорите писмено на следния въпрос:
Била ли е налице на мястото на инцидента българска военна летателна техника и ако да - то били ли са налице смущения, прекования или каквито и да било нарушения в нормалния режим на работа на въпросната техника?“
А отговорът е ясен –
„По време на запуска, излитането и полета на вертолетите, в периода 17:40 ч. - 18:10 ч. екипажите не са констатирали смущения в показанията на GPS и бордните прибори. Полетът на двата вертолета е изпълнен под ръководството на гражданските органи на ДП РВД, Пловдив Кула и Центьр за полетна информация – София“.
Министър Запрянов уточнява – става дума за три вертолета „Кугър“, като един от тях е бил резервен. До пристигането на самолета, в който е била председателката на ЕК, те са били на стоянки на перона. След това са излетели за Сопот в 17:50 часа, а резервният вертолет се е пребазирал обратно на летище Крумово. Кацането в района на ВМЗ – Сопот е било в 18:10 ч.
