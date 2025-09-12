Киселова: Имаме намерение дебатите по вота на недоверие да са в сряда, за да се запознаем с мотивите на колегите

Към момента имаме намерение дебатите по вота на недоверие да бъдат в сряда, за да можем да се запознаем с мотивите, които колегите са приложили към проекта на решение. Това каза в Панагюрище председателят на Народното събрание Наталия Киселова, предават от БТА.

Тя добави, че внасянето на искането е било очаквано. От няколко дни имаше заявки, че ще бъде внесено искане за вот на недоверие, темата също беше очаквана – „Правосъдие и вътрешен ред“, добави тя. Мотивите още не са пристигнали, добави Киселова.

По-рано днес депутати от „Продължаваме промяната – Демократична България“ (ПП-ДБ) и „Морал, единство, чест“ (МЕЧ) внесоха искане за вот на недоверие км правителството в деловодството на Народното събрание. Вотът е на тема „Провалът във вътрешния ред и сигурността, правосъдието и завладяната държава“.

Вотът е внесен с подписите на ПП-ДБ, МЕЧ и „Алианс за права и свободи“ (АПС), каза Божидар Божанов.