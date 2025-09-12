Кирил Петков за оставането на Коцев в ареста: Или излизаме всички, или България става Грузия с политически затворници

Последната спирачка пред диктатурата са свободните хора на улицата. Днес съдът изигра ролята на прокуратура, а прокуратурата - на безаргументни двойкаджии. Или излизаме всички, или България става Грузия с политически затворници. В 18:30 излезте пред Съдебната палата!

Това коментира пред журналисти Кирил Петков от ПП, след като съдът остави в ареста кмета на Варна Благомир Коцев.