Кирил Петков за оставането на Коцев в ареста: Или излизаме всички, или България става Грузия с политически затворници

Последната спирачка пред диктатурата са свободните хора на улицата. Днес съдът изигра ролята на прокуратура, а прокуратурата - на безаргументни двойкаджии. Или излизаме всички, или България става Грузия с политически затворници. В 18:30 излезте пред Съдебната палата!
Това коментира пред журналисти Кирил Петков от ПП, след като съдът остави в ареста кмета на Варна Благомир Коцев.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Дедо
Коментиран от #4, #13
17:30 12.09.2025
2 Майора
Коментиран от #7, #14
17:31 12.09.2025
3 Пътищар
Коментиран от #11
17:31 12.09.2025
4 С брада и без
До коментар #1 от "Дедо":Време е за белезници и затвор за Бойче Тиквата и за манекенът Пеевски.
17:31 12.09.2025
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Последния Софиянец
17:32 12.09.2025
7 Ко каза?!
До коментар #2 от "Майора":Шишкавите и Мазни екземпляри казват кой в кой затвор да се озове.
17:32 12.09.2025
8 Реалност
Hе бих искaлa и бълrapският нapoд дa бъде npечynен oт noдoбнa мaфиoтскa влaст - влaст, кoятo npилara noлитически pеnpесии, кpaде и кynyвa rлaсoве.
В Грузия се извърши прехода към диктатура, по същия начин както го правят пеевски и борисов, по един и същи учебник, учебника на КГБ.
Не е далеч деня, в който пеевски ще завие рязко към москва.
HЕ нa диктaтypaтa!
17:32 12.09.2025
9 Загрижен
Като излизахме и гласувахме за теб, ти и твойте хора какво направихте, бе?
Станахте част от шайката на Гроб и тиквата.
КирчУ, ти си политически труп. Предател!!!!
17:33 12.09.2025
10 Пенчо доктора
Коментиран от #15
17:33 12.09.2025
11 Гост
До коментар #3 от "Пътищар":То верно май май така стана.
17:34 12.09.2025
12 Гос
17:35 12.09.2025
13 ППарапетман
До коментар #1 от "Дедо":Развъдник за ленинибуби😅
17:35 12.09.2025
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Пази се
До коментар #10 от "Пенчо доктора":Да не те докопа до някой парапет, че няма вече да си Пенчо доктора, а Пенчо разпрания.
Коментиран от #20
17:36 12.09.2025
16 оня с коня
До коментар #5 от "Хахаха":А ти готов ли си със осигуряване на Руските танкове зад гърба на "Народния Съд"?Щото без тях няма как да стане работата...
17:36 12.09.2025
17 Ха ХаХа
Коментиран от #22
17:36 12.09.2025
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Дориана
17:38 12.09.2025
20 Пенчо доктора
До коментар #15 от "Пази се":Няма страшно,аз съм имунизиран срещу ковид ,а кирчо може да стане само теляк на сопола,за толкова има акъл.
17:38 12.09.2025
21 Дааа,
17:39 12.09.2025
22 Пенчо доктора
До коментар #17 от "Ха ХаХа":Щото искат да ги мислят за нормални.
17:39 12.09.2025
23 Хмм
17:40 12.09.2025
24 ГОРД ВЪЗРОЖДЕНЕЦ
17:42 12.09.2025
25 Пецата
17:42 12.09.2025
26 Гочо
17:44 12.09.2025