Кирил Петков за оставането на Коцев в ареста: Или излизаме всички, или България става Грузия с политически затворници

Кирил Петков за оставането на Коцев в ареста: Или излизаме всички, или България става Грузия с политически затворници

12 Септември, 2025 17:27 685 26

  • кирил петков-
  • благомир коцев-
  • арест-
  • излизаме-
  • грузия-
  • политически затворници

Последната спирачка пред диктатурата са свободните хора на улицата. Днес съдът изигра ролята на прокуратура, а прокуратурата - на безаргументни двойкаджии, коментира депутатът от ПП

Кирил Петков за оставането на Коцев в ареста: Или излизаме всички, или България става Грузия с политически затворници - 1
Снимка: Фейсбук
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Последната спирачка пред диктатурата са свободните хора на улицата. Днес съдът изигра ролята на прокуратура, а прокуратурата - на безаргументни двойкаджии. Или излизаме всички, или България става Грузия с политически затворници. В 18:30 излезте пред Съдебната палата!

Това коментира пред журналисти Кирил Петков от ПП, след като съдът остави в ареста кмета на Варна Благомир Коцев.


България
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Дедо

    13 4 Отговор
    А го па тоа с таа брада, кат пърч.

    Коментиран от #4, #13

    17:30 12.09.2025

  • 2 Майора

    8 6 Отговор
    Жалко просто Киро , звено не си научил че единствено съдът решава кой е виновен и кой не! Така че научете това и после коментирайте!

    Коментиран от #7, #14

    17:31 12.09.2025

  • 3 Пътищар

    13 4 Отговор
    Добре, че ти асфалтирах г0мната на разклона де утрепахте човека !

    Коментиран от #11

    17:31 12.09.2025

  • 4 С брада и без

    10 3 Отговор

    До коментар #1 от "Дедо":

    Време е за белезници и затвор за Бойче Тиквата и за манекенът Пеевски.

    17:31 12.09.2025

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Последния Софиянец

    9 3 Отговор
    Много се запусна Кирчо.Трябва му бръснар.

    17:32 12.09.2025

  • 7 Ко каза?!

    6 0 Отговор

    До коментар #2 от "Майора":

    Шишкавите и Мазни екземпляри казват кой в кой затвор да се озове.

    17:32 12.09.2025

  • 8 Реалност

    1 12 Отговор
    Укpaинскoтo oбществo веднъж нanpaви фaтaлен избop - избpa npезидент мaфиoт, Янyкoвич - човекът на Путлер, зaеднo с неroвите npиближени, кoитo oткpaднaхa нaд 30 милиapдa дoлapa oт нaшaтa дъpжaвa. Те oбещaвaхa евponейски nът, a вместo тoвa noлyчихме диктaтypa и чyдoвищнa кopynция, кoятo yнищoжи нaшaтa цялoст, свoбoдaтa и демoкpaциятa. Дo днес yкpaинският нapoд изnитвa noследиците oт тoзи тежък и rpешен избop.
    Hе бих искaлa и бълrapският нapoд дa бъде npечynен oт noдoбнa мaфиoтскa влaст - влaст, кoятo npилara noлитически pеnpесии, кpaде и кynyвa rлaсoве.

    В Грузия се извърши прехода към диктатура, по същия начин както го правят пеевски и борисов, по един и същи учебник, учебника на КГБ.
    Не е далеч деня, в който пеевски ще завие рязко към москва.
    HЕ нa диктaтypaтa!

    17:32 12.09.2025

  • 9 Загрижен

    10 1 Отговор
    КирчУ, с теб никой вече не иска да излиза никъде, бе!
    Като излизахме и гласувахме за теб, ти и твойте хора какво направихте, бе?
    Станахте част от шайката на Гроб и тиквата.
    КирчУ, ти си политически труп. Предател!!!!

    17:33 12.09.2025

  • 10 Пенчо доктора

    4 2 Отговор
    Този любовник на гуглена изглежда като Реджеп Иведик с тази брада,само да не е на виагра че ще му падне реномето.

    Коментиран от #15

    17:33 12.09.2025

  • 11 Гост

    9 1 Отговор

    До коментар #3 от "Пътищар":

    То верно май май така стана.

    17:34 12.09.2025

  • 12 Гос

    6 2 Отговор
    Киро е чапкънин

    17:35 12.09.2025

  • 13 ППарапетман

    4 0 Отговор

    До коментар #1 от "Дедо":

    Развъдник за ленинибуби😅

    17:35 12.09.2025

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Пази се

    2 1 Отговор

    До коментар #10 от "Пенчо доктора":

    Да не те докопа до някой парапет, че няма вече да си Пенчо доктора, а Пенчо разпрания.

    Коментиран от #20

    17:36 12.09.2025

  • 16 оня с коня

    1 6 Отговор

    До коментар #5 от "Хахаха":

    А ти готов ли си със осигуряване на Руските танкове зад гърба на "Народния Съд"?Щото без тях няма как да стане работата...

    17:36 12.09.2025

  • 17 Ха ХаХа

    4 2 Отговор
    Как така всички обратни си пускат бради?

    Коментиран от #22

    17:36 12.09.2025

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Дориана

    4 0 Отговор
    Революция в България , това е решението . Диктатура се сваля с масови протести.

    17:38 12.09.2025

  • 20 Пенчо доктора

    3 1 Отговор

    До коментар #15 от "Пази се":

    Няма страшно,аз съм имунизиран срещу ковид ,а кирчо може да стане само теляк на сопола,за толкова има акъл.

    17:38 12.09.2025

  • 21 Дааа,

    4 0 Отговор
    Това е съдийката на Барцелонски и Магнитски. Тя оправда и Костинбродския за бюлетините. От ясно, по ясно. Чакай от тази правосъдие.

    17:39 12.09.2025

  • 22 Пенчо доктора

    2 0 Отговор

    До коментар #17 от "Ха ХаХа":

    Щото искат да ги мислят за нормални.

    17:39 12.09.2025

  • 23 Хмм

    2 0 Отговор
    Петков смята, че всичко може да се реши на улицата, с протести, а беше премиер, спомнете си протеста срещу свалянето на минчев като шеф на НС, излязоха да протестират срещу решение на НС, което го е избрало за премиер, ами оказа се, че са били прави, Минчев е разследван в ЕС за злоупотреба с власт, Коцев направи голяма услуга, преасфалтира пътя на катастрофата при която загина човек, но точно малките камъчета обръщат колата, така и с вас

    17:40 12.09.2025

  • 24 ГОРД ВЪЗРОЖДЕНЕЦ

    1 0 Отговор
    ЕМИ УТРЕ 13 СЕПТЕМВРИ 2025 ГОДИНА ОТ 16 ЧАСА ЦЯЛА БЪЛГАРИЯ НА ПРОТЕСТА ПРЕД ПАРЛАМЕНТА ДО СВАЛЯНЕ НА ТОВА ПРАВИТЕЛСТВО И МНОЗИНСТВО ВЪВ ПАРЛАМЕНТА.ВСИЧКИ ПАРТИИ И ГРАЖДАНСКИ СДРУЖЕНИЯ И ГРАЖДАНИ КОИТО СА ПРОТИВ ТАЗИ УПРАВЛЯВАЩА МАФИЯ НА ПРОТЕСТА.

    17:42 12.09.2025

  • 25 Пецата

    1 0 Отговор
    Кирчо си мисли, че като пусне брада и ще поумнее. Така не става, трябва си мозък.

    17:42 12.09.2025

  • 26 Гочо

    0 0 Отговор
    Най са честни у шоплука, защото там има най-много цъ--ли, епъци, кекъци, чекъци, мекъци и т.н.

    17:44 12.09.2025

