Вътрешният министър: Ще има 4 нови лаборатории, в които ще се обработват кръвни проби на шофьори

В момента се работи по въвеждането в експлоатация на още четири нови лаборатории за обработване на кръвни проби, взети от водачи на моторни превозни средства. Това заяви министърът на вътрешните работи Даниел Митов по време на парламентарния контрол, цитиран от БНР.
Той не се ангажира със срокове кога ще заработят, но увери, че МВР ще положи всички усилия това да стане колкото се може по-скоро, за да се реши проблемът с дългото изчакване на резултати.
Тестовете обаче не могат да бъдат променяни, подчерта министър Митов и предложи друго решение - според него инструкциите за задържане на водачи на пътя при положителен тест за наркотици трябва да бъдат преразгледани и такава задача е възложена на ГД "Национална полиция":
"Дори и да има положителен резултат от теста за наркотици, не е необходимо да бъдат задържани във всеки един случай, но тук ще трябва, разбира се, да влезе в роля преценка на служителите на място, защото има хора, употребили наркотици, във видимо неадекватно състояние, които шофират. Има такива, при които тестът реагира положително поради други причини и тук е въпросът какви са тези причини".
Митов заяви, че органите на реда са наясно, че приети лекарства могат да са причина за положителни тестове:
"Ясно е, че тестовете са много чувствителни. Те за да могат да хванат наркотично вещество, да го отчетат, те трябва да са чувствителни. Затова трябва много внимателно да се четат листовките на лекарствата, които се приемат от хората, и да не се шофира веднага след употребата на такива лекарства, които могат да съдържат определени вещества. Тези тестове се ползват в цяла Европа и проблемът е повсеместен. Той не е само в България".
Според него трябва да има сътрудничество с Министерство на здравеопазването, за да бъдат водачите информирани за съставките в различни лекарствени продукти, на които тестът реагира.
