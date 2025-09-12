Новини
Вътрешният министър: Ще има 4 нови лаборатории, в които ще се обработват кръвни проби на шофьори

12 Септември, 2025 17:31

Вътрешният министър: Ще има 4 нови лаборатории, в които ще се обработват кръвни проби на шофьори - 1
Ани Ефремова

В момента се работи по въвеждането в експлоатация на още четири нови лаборатории за обработване на кръвни проби, взети от водачи на моторни превозни средства. Това заяви министърът на вътрешните работи Даниел Митов по време на парламентарния контрол, цитиран от БНР.

Той не се ангажира със срокове кога ще заработят, но увери, че МВР ще положи всички усилия това да стане колкото се може по-скоро, за да се реши проблемът с дългото изчакване на резултати.

Тестовете обаче не могат да бъдат променяни, подчерта министър Митов и предложи друго решение - според него инструкциите за задържане на водачи на пътя при положителен тест за наркотици трябва да бъдат преразгледани и такава задача е възложена на ГД "Национална полиция":

"Дори и да има положителен резултат от теста за наркотици, не е необходимо да бъдат задържани във всеки един случай, но тук ще трябва, разбира се, да влезе в роля преценка на служителите на място, защото има хора, употребили наркотици, във видимо неадекватно състояние, които шофират. Има такива, при които тестът реагира положително поради други причини и тук е въпросът какви са тези причини".

Митов заяви, че органите на реда са наясно, че приети лекарства могат да са причина за положителни тестове:

"Ясно е, че тестовете са много чувствителни. Те за да могат да хванат наркотично вещество, да го отчетат, те трябва да са чувствителни. Затова трябва много внимателно да се четат листовките на лекарствата, които се приемат от хората, и да не се шофира веднага след употребата на такива лекарства, които могат да съдържат определени вещества. Тези тестове се ползват в цяла Европа и проблемът е повсеместен. Той не е само в България".

Според него трябва да има сътрудничество с Министерство на здравеопазването, за да бъдат водачите информирани за съставките в различни лекарствени продукти, на които тестът реагира.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Шопо

    43 0 Отговор
    Нагъл лъжец
    Оставка!

    17:40 12.09.2025

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Град Козлодуй

    45 2 Отговор
    Направете тест първо на органите и после на хората.
    Мутрата милиционер от Русе тествахте ли го ?
    Оставка !

    Коментиран от #18

    17:43 12.09.2025

  • 4 ТЕЗИ ЛАБОРАТОРИЙ

    33 1 Отговор
    ДА ИЗСЛЕДВАТ ГЕРБАДЖИЙСКОТО АЛЧНО СТАДО.

    17:44 12.09.2025

  • 5 ГЕРБмафи

    41 1 Отговор
    С две думи ГЕРБ, ще продължи с бухалките и рекета над невинни!? Какво значи, "четете листовките на лекарствата"!?!? Щом пише, че не пречат на шофиране, какъв е проблема? Ама давали фалшивоположителен резултат над фалшивите тестове? Е къде е проблема в тествете или ликарствата? Ама нямало да махнат тези тестове, защото са им инструмента за тормоз? Какво значи" по преценка на полицая"!? Знаем ги "преценките" на тия органи!

    17:45 12.09.2025

  • 6 Хаха

    25 0 Отговор
    Да бе да това го обещавате от 5 години 🦦

    17:45 12.09.2025

  • 7 ЕХЕЙ ДАНИЕЛКА

    16 0 Отговор
    АСЕН ГЕНОВ СЪМ /ЛИЛАВАТА ПЕРУКА/ .

    17:48 12.09.2025

  • 8 Много ясно

    30 1 Отговор
    За това, че МВР и КАТ не работят и министъра е некомпетентен, са виновни водачите на МПС.

    17:50 12.09.2025

  • 9 123

    26 1 Отговор
    Общи приказки - всеки министър на вътрешните работи последните 5 години обещава, че ще направи всичко възможно за да се увеличи броя на лабораториите. Явно това е някаква много вискотехнологична и скъпа разработка та затова засега никой не е успял да я реализира. Защо е необходимо да се правят, че нещо се опитват да направят, ако искаха вече във всеки областен град щеше да има по няколко работещи лаборатории.

    17:52 12.09.2025

  • 10 Гост

    24 1 Отговор
    Този пудел е инсталиран единствено, за да гарантира “спокойни” избори т.е. купуване на гласове в полза на прякор Тиквата и прякор Прасето.

    17:52 12.09.2025

  • 11 жясед

    23 1 Отговор
    Цялата държава я окупирахте групировките на СИК и Мултигруп и си облякохте костюмчетата и направите от България кочина. Мръсни боклуци и бандити и от милиционерите направихте служители на СИК и на лъжливия и крадлив циганин от ГЕРБ банкя. Ограбихте българите и е срам и позор такъв лъжец дето няма 1 ден трудов стаж да е министър. Дани амбреажа, калинке на ГЕРБ и некадърен лъжец, спешно трябва да се самоизриташ и е време да съобщиш на разбоиника от Банкя че е довиждане. Слава Богу, писна им на българите от разбойници и ще ви мятат.

    17:52 12.09.2025

  • 12 Дориана

    22 0 Отговор
    Всички патерици и подчинени на Борисов са меко казано отврат.

    17:53 12.09.2025

  • 13 Оставка

    11 2 Отговор
    Най-модерните министър от основаването на държавата

    17:53 12.09.2025

  • 14 Гошо

    22 1 Отговор
    Толкова глупав и некадърен министър в мвр никога не е имало...
    Дано един ден те сполети непалския сценарии,палячоооо...

    17:56 12.09.2025

  • 15 Шоо

    20 0 Отговор
    Голям льольо е тоя

    17:56 12.09.2025

  • 16 Познавач

    20 1 Отговор
    Значи, човек ако има главоболие не трябва да пие нурофен, защото чувствителният тест ще реагира и човекът ще има проблеми! Но за главоболие болнични не дават и този човек тръгва на път с главоболие и той става разсеян заради болката, може да стане дтп, но ще е чист на теста. Преценете, какво е по опасно!!!

    Коментиран от #20

    17:57 12.09.2025

  • 17 Ватманяк

    13 0 Отговор
    Това "ще има" гао слушаму още от Денков отпреди 2-3 години, мухльовци

    17:59 12.09.2025

  • 18 Шопо

    8 0 Отговор

    До коментар #3 от "Град Козлодуй":

    Ако сега има избори ГЕРБ ще бъдат първа политическа сила, за това къдравата Сю не подава оставка надява се цялото правителство да падне.

    18:06 12.09.2025

  • 19 Жалък герберски oтnaдъk ! 🤡

    14 2 Отговор
    Няма по некадърни и по крадливи от герберухите !
    За 9 месеца взеха повече заеми от колкото сумарно за предходните 3 години, в които имаше световни кризи.
    Повишиха тока 2 пъти повече от колкото сумарно за предходните 3 години.
    Инфлацията е 2,5 пъти по висока, от колкото сумарно за предходните 3 години
    Пенсии и заплати са замразени, освен на "Тупкащото сърце на партията" - милиционерите
    ....

    18:08 12.09.2025

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Изявен Амбриаж

    10 0 Отговор
    Е Министър на МВР!? Деете Прасета ще унищожат окончателно България!

    18:16 12.09.2025

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Шьофьорчето

    10 0 Отговор
    Ченгетата няма да ги проверяват ,защото те никога ,ама никога не ги употребяват ,щото са постоянно на работа.

    18:20 12.09.2025

  • 24 Томи

    7 0 Отговор
    Голям тъпак, честно!

    18:23 12.09.2025

  • 25 схема

    9 0 Отговор
    Митов моралния купува нови 500 мерцедеса за МВР без да минава през бюджета.

    18:23 12.09.2025

  • 26 вуйчо Ваню

    3 0 Отговор
    А кой и как ще гарантира,че тези лаборатории ще бъдат независими?Какви ще са кадрите,защото присъдите по новия закон са ужасни.

    18:37 12.09.2025

  • 27 колю надървения

    4 1 Отговор
    милата тя, новинка казва ,ко прайш ма ....парцаааал

    18:38 12.09.2025

  • 28 Присмехулник

    1 0 Отговор
    О, Готин, чупка, разбийш ли! Кога ще се направиш все едно, че те е изяла мечката? Май е най-добре да се поразходиш край метоха в Сопот?

    18:42 12.09.2025

  • 29 Евгени от Алфапласт

    2 0 Отговор
    Резултатът на ченгето от Русе е бил такъв, че е повредил дрегера. Затова не се показва.🤣

    18:46 12.09.2025

  • 30 Алф

    5 0 Отговор
    Оставка оставка оставка излизаме на огромни протести мерзавци лъжливи

    18:47 12.09.2025

  • 31 Демократичен феодализъм

    1 0 Отговор
    В белите държави, кръвните проби
    излизат до две-три дни.
    Ако нашТе нешТастници ме спрат
    и теста ми излезе положителен
    дали ще ми признаят кръвна проба
    от немска лаборатория примерно ?

    18:55 12.09.2025

  • 32 Не ми е безразлично!

    0 1 Отговор
    А, защо ФАКТИ не пише как УНСС са ги сбарали по бели гащи, за това, че от години приемат студенти над квотата, дадена им от държавата за прием на студенти по държавната поръчка? За незнаещите, да кажа, че таксата на такива студенти не може да бъде по-висока от две трети от средствата за издръжка на обучението. Т.е. 66,6 % сме надплащали ние, от нашите данъци. А таксите са от 600 лв. нагоре. Предполагам, че можете да ги видите на сайта им.

    19:02 12.09.2025

  • 33 Факт

    1 0 Отговор
    Проблема е фалшивите проби и лабораториите няма да го решат! Случаите ще се трупат, докато системата спре!

    19:09 12.09.2025

  • 34 Некой

    0 0 Отговор
    И що да не могат да бъдат променяни?
    Да не са изсечени в скала до Мадарския конник.
    Трябва да се съди държавата за неустойки, и то не в Български съд.
    Е тогава ще разберем дали не могат да ги променят.

    19:10 12.09.2025

