Цветанка Андреева: Опозицията е разединена. Всички тези вотове на недоверие вдигат и цената на "ДПС-Ново начало"

Поредният пети вот на недоверие е предварително предопределен и няма никаква интрига около него. Това донякъде го прави и безсмислен. Кабинетът изглежда сплотен и тези вотове са оздравителни за управляващата коалиция. Това заяви в "Денят на живо" по NOVA NEWS политологът Цветанка Андреева, цитирана от novini.bg. Тя коментира темата за петия пореден вот на недоверие към кабинета "Желязков".

"Темите на вота са важни за "Продължаваме промяната - Демократична България", но риториката им вече е изтъркана с това непрестанно повтаряне за завладяната държава. Опозицията е толкова слаба, че кабинетът почти не се занимава с нея. Кабинетът има много по-важни теми от опозицията - преминаването към еврото, социалните проблеми, боят сега в Русе примерно, който се политизира много, но това може да изиграе лоша шега на опозицията. Този акт на тези деца удря върху държавността, но и тези деца също така са наши и ние носим отговорност, че са възпитани да нямат респект към държавността. Случаят става особено значим заради телесната повреда на директора на полицията. Не смятам, че има причина министър Даниел Митов да подава оставка. Вината е по-скоро морална, отколкото политическа", добави тя.

"Очевидно може да очакваме още вотове на недоверие, но отново ще повторя, че опозицията е изключително слаба и разединена. Всички тези вотове вдигат и цената на "ДПС-Ново начало". Не знам колко ще е дълга подкрепата на Делян Пеевски. Той дава заявки за постове в изпълнителната власт, но по-скоро след едни следващи избори. Едва ли е възможно Ахмед Доган да изплува отново в политиката. Виждаме социологията от сутринта. Той е изгубил електората си, докато ДПС-Ново начало трупа активи. Не виждам как Доган може да бъде реанимиран в политиката. Според мен предсрочни избори няма да има до президентските", прогнозира Цветанка Андреева.