Цветанка Андреева: Опозицията е разединена. Всички тези вотове на недоверие вдигат и цената на "ДПС-Ново начало"

Цветанка Андреева: Опозицията е разединена. Всички тези вотове на недоверие вдигат и цената на "ДПС-Ново начало"

12 Септември, 2025 18:21 532 24

  • цветанка андреева-
  • вотове на недоверие-
  • цена-
  • дпс- ново начало-
  • опозиция

Едва ли е възможно Ахмед Доган да изплува отново в политиката. Той е изгубил електората си, докато "ДПС-Ново начало" трупа активи. Не виждам как Доган може да бъде реанимиран в политиката, коментира политологът

Снимка: БГНЕС
Снимка: БГНЕС
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Поредният пети вот на недоверие е предварително предопределен и няма никаква интрига около него. Това донякъде го прави и безсмислен. Кабинетът изглежда сплотен и тези вотове са оздравителни за управляващата коалиция. Това заяви в "Денят на живо" по NOVA NEWS политологът Цветанка Андреева, цитирана от novini.bg. Тя коментира темата за петия пореден вот на недоверие към кабинета "Желязков".

"Темите на вота са важни за "Продължаваме промяната - Демократична България", но риториката им вече е изтъркана с това непрестанно повтаряне за завладяната държава. Опозицията е толкова слаба, че кабинетът почти не се занимава с нея. Кабинетът има много по-важни теми от опозицията - преминаването към еврото, социалните проблеми, боят сега в Русе примерно, който се политизира много, но това може да изиграе лоша шега на опозицията. Този акт на тези деца удря върху държавността, но и тези деца също така са наши и ние носим отговорност, че са възпитани да нямат респект към държавността. Случаят става особено значим заради телесната повреда на директора на полицията. Не смятам, че има причина министър Даниел Митов да подава оставка. Вината е по-скоро морална, отколкото политическа", добави тя.

"Очевидно може да очакваме още вотове на недоверие, но отново ще повторя, че опозицията е изключително слаба и разединена. Всички тези вотове вдигат и цената на "ДПС-Ново начало". Не знам колко ще е дълга подкрепата на Делян Пеевски. Той дава заявки за постове в изпълнителната власт, но по-скоро след едни следващи избори. Едва ли е възможно Ахмед Доган да изплува отново в политиката. Виждаме социологията от сутринта. Той е изгубил електората си, докато ДПС-Ново начало трупа активи. Не виждам как Доган може да бъде реанимиран в политиката. Според мен предсрочни избори няма да има до президентските", прогнозира Цветанка Андреева.


Поставете оценка:
Оценка 1 от 9 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Бъстър Кийтън

    19 3 Отговор
    Каменното лице,много неприятна личност!

    Коментиран от #4

    18:32 12.09.2025

  • 2 Възраждане

    5 4 Отговор
    Ние сме опозицията
    Другото е ала-бала

    18:34 12.09.2025

  • 3 Жеуезна логика

    11 0 Отговор
    Опозицията е разединена, а ОПГ коалицията е организирана.

    18:35 12.09.2025

  • 4 оня с коня

    8 4 Отговор

    До коментар #1 от "Бъстър Кийтън":

    ДОКОГА БЕ Дебили незнайни ще коментирате само Лицата и Фигурите на Политици,Анализатори и всякакви други,НО НЕ И това което казват?Всъщност отговорът е логичен - просто не разбирате което говорят и се ограничавате в това което виждате на снимките.

    Коментиран от #21

    18:37 12.09.2025

  • 5 Гост

    14 1 Отговор
    Толкова антипатична жена скоро не съм виждал. Дразни ме даже и на снимка. Отвратителна като поведение и излъчване. Горкия и мъж ,ако има такъв, сигурно ще го умори рано рано. То всичко се отключва на нервна почва.

    Коментиран от #6

    18:38 12.09.2025

  • 6 Евгени от Алфапласт

    3 5 Отговор

    До коментар #5 от "Гост":

    Бе, става си каката. Не бих я върнал.😎

    Коментиран от #11

    18:40 12.09.2025

  • 7 здравка клинчева

    12 1 Отговор
    кривоустата изобщо не лапка на шиши мал0мерката ама изобщо хахаха

    18:40 12.09.2025

  • 8 Добромир Живков Маркет Линкс

    9 0 Отговор
    Резултатите на „Има такъв народ“ показват спад в подкрепата – под 4-процентната бариера, а БСП са на границата – с 5%.

    „Малките участници в тази коалиция прогресивно губят подкрепа на декларативно ниво. Доколко това ще се случи на следващи предсрочни избори е трудно да прогнозираме, но това не носи позитиви за тези участници в управлението“, допълни Добромир Живков.

    18:42 12.09.2025

  • 9 Пропаганда

    7 1 Отговор
    Не, това не е вярно. Ако тази дама се вдигне от удобните столчета, на които и плащат да седи и мине през малките населени места ще се убеди, че такива вдигания на цена няма. народа е на друго мнение. Само един въпрос, защо бяха изпратени кметовете в НН, дали това не означава нещо за в бъдеще))))))

    18:43 12.09.2025

  • 10 Б.си бokлyka !

    13 1 Отговор
    Много ни е важно мнението на тоя герберски бokлyk !
    Дайте сега Харизан и Харалан, и те да ни обяснят за "евроатлантическите демократи" бойко и делян, за бандитите борисив и пеевски.

    18:43 12.09.2025

  • 11 Гост

    7 0 Отговор

    До коментар #6 от "Евгени от Алфапласт":

    Е така се лъжем мъжете и после що така стана.

    18:43 12.09.2025

  • 12 Само да кажа

    5 1 Отговор
    Агресията идва от нередовен $€К$, да легализират домовете за забавления. Тъкмо политическите труженички ще започнат да практикуват професията си, а и да изкарват парите си с достойнство. Данаци също ще се плащат.

    18:45 12.09.2025

  • 13 Не ми е безразлично!

    2 0 Отговор
    А, защо ФАКТИ не пише как УНСС са ги сбарали по бели гащи, за това, че от години приемат студенти над квотата, дадена им от държавата за прием на студенти по държавната поръчка? За незнаещите, да кажа, че таксата на такива студенти не може да бъде по-висока от две трети от средствата за издръжка на обучението. Т.е. 66,6 % сме надплащали ние, от нашите данъци. А таксите са от 600 лв. нагоре. Предполагам, че можете да ги видите на сайта им.

    18:47 12.09.2025

  • 14 Цура

    8 0 Отговор
    се появи и тя !

    18:48 12.09.2025

  • 15 Този коментар съдържа снимка/видео и ще бъде публично достъпен след одобрение от модератор.

  • 16 Наивник на средна възраст

    7 0 Отговор
    Тц тц тц,това недоразумение се чуди само как да оправдае приходите от Пеевски.То бива,бива.но кога ще спрете да показвате тези платени клакьори - наети срещу заплащане лица, които аплодират или освиркват публични изяви, или в преносен смисъл, лица, които възхваляват или одобряват нещо с користни цели.Днес милионерчето Добрев,в качеството на "баща" взе да умува и тълкува,да се подмазва защитавайки недоразумението МВР.... Ужас - не можеш да видиш едно отговорно,застанало на страната на истината журналистическо мнение съгласно пропагандираната журналистическа етика....Само мирис на пари и зависимости построени в/у материални въжделения.... Само през 2022г. в Мексико са убити 11 журналисти изпъняващи своя журналистически дълг,стоящи на страната на истината,на страната на интересите на гражданите - , заяви организацията за наблюдение на медиите "Репортери без граници" (RSF) в доклад, който документира тревожни доказателства за отвличания, нападения и арести на служители в медиите.ЗАТОВА искренно моля наричащите себе си журналисти в България поне да не споменават думи като етика,отговорност.....

    18:55 12.09.2025

  • 17 Мишо

    5 0 Отговор
    Цял хотел с водопад, отделно ресторант и осем апартамента в центъра на София вдигат плюс вило. И това е, което се знае за Джилязко. А Благо кмета от Варна си взимал по двеста хилки кеш по срещи в ресторанти, за да прокарва точните обществени поръчки... Всички са за затвора

    18:58 12.09.2025

  • 18 Дедо

    2 0 Отговор
    Когато се казва ДПС Ново начало и хората си представят Пеевски и партия на етническите турци в България. А истината е че ДПС Ново начало и ГЕРБ са реално партии създадени и контролирани от група лица от Бившата Държавна Сигурност. Някои от тях починаха , но са заместени от техни подготвени кадри от службите. Реално Пеевски е лице на един мощен кръг от руски агенти в България.

    19:01 12.09.2025

  • 19 78291

    1 0 Отговор
    Вдига музика ти тиквен и 🐷,това същество е много заблудено, ама скоро ще остане без работа

    19:01 12.09.2025

  • 20 Определено

    2 0 Отговор
    Вот на недоверие, чийто успех зависи решително от ДПС НН , в действителност обслужва техните интереси и очевидно е приятелска услуга на Делян Пеевски , за да продължава да търгува с постове своята подкрепа за правителството при гласуването в НС. Браво на ""далновидността"" на ПП/ДБ, а може би ПР лицемерие.

    19:02 12.09.2025

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Този коментар съдържа снимка/видео и ще бъде публично достъпен след одобрение от модератор.

  • 23 Ще си купим депутати

    1 1 Отговор
    Пеевски явно иска нови избори ,за да купи нови депутати да получи пълно мнозинство в парламента.

    19:09 12.09.2025

  • 24 УКРАИНСКИ СНАИПЕРИСТ

    1 0 Отговор
    В БЪЛГАРИЯ РАЗРЕШИХА ЛИ ВЕЧЕ ЛОВА НА ДИВИ ПРАСЕТА

    19:15 12.09.2025

