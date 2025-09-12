Кирил Добрев: Ако Илияна Йотова има желание да се кандидатира, тя ще е следващият български президент

„Няма да правя анализ нито на ръководството на МВР, нито на медийния му екип, но ще говоря като родител. Безспорно е от записа една кола, която се движи с голяма скорост в междублоково пространство. В нея има 3-4 младежи, взели колата на родителите си, които смятат, че са безсмъртни. Това са същите младежи, образно казано, които преди седмици влетяха в автобус и убиха лекар. В Разград преди месец се забиха в кафене и убиха трима. Като родител ми се е искало да им взема ключовете и да ги спра от движение. В края на краищата, в колата е имало непълнолетни, чиито родители не са знаели къде са.“

Това заяви Кирил Добрев, заместник-председател на парламентарната група на „БСП-Обединена левица“, в ефира на bTV по повод случая с полицейския шеф в Русе, цитиран от novini.bg.

„Когато нападаме институциите, държавността се руши. Образно казано, полицаят е същият, който свали преди седмица то 200 метра височина младежи. Когато имаме полицейско насилие, осъждаме МВР и искаме остава на министъра. Когато има насилие върху служител на МВР, също искаме оставката на министъра. Що си с шапка, що си без шапа. Имаме арогантни младежи, имаме човек, дръзнал да им направи забележка, и имаме четирима в ареста – двама вече на свобода, и един, който бере душа“, подчерта той.

Според него случаят се използва за политически цели и подгрява обществото за внесения днес вот на недоверие.

„БСП загуби близо 80% от електората си в последните години. Трудно на тези години мога да бъда революционер, но се опитвам да налагам нови хора в българската политика. Гордея се, че хора като Галин Дурев, Габриел, Биляна са част от нашата група и можем да оставим БСП на тях. Не бих казал, че БСП е „Ново начало”. Участваме в правителството, за да има някаква нормалност.“

На въпрос относно подкрепата на партията на Делян Пеевски за правителството, той подчерта: „Безспорно важните решения минават с помощта на ДПС – Ново начало, но никога до този момент не е проявена претенция. Решенията се вземат от трите партии. Мнозинствата са плаващи, важна е целта – да въведем еврото и България да се чувства пълноправен член на европейската демократична общност.“

Добрев призова да не се „преекспонира” проблемът с българския пенсионер и справянето му с еврото: „Той е доста напредничав, ще се справи.”

За наближаващите президентски избори у нас, зам.-председателят на ПГ на БСП-ОЛ заяви: „БСП ще има кандидат за президент. Янаки Стоилов, Илияна Йотова, Крум Зарков са имена на хора, които ще бъдат номинирани. Знам кои хора се харесват за такава позиция. Президент ще стане този, който умее да събира, а не този, който разделя. Затова не силното викане, противоборството и битката с институциите е основополагаща за спечелване на изборите. Бизнесът и хората искат спокойствие. Румен Радев е накрая на своя втори политически мандат, оттам нататък ще видим каква ще е кариерата му. Участвал съм в две негови кампании, лоша дума няма да кажа за президентската институция.”

Категоричен е, че ако Йотова има желание да се кандидатира, тя ще е следващият български президент.

За визитата на вицепремиера Атанас Зафиров на военния парад в Китай, Добрев защити съпартиеца си: „Исторически факти – България е втората държава с управляваща партия БКП, която признава Китай. Георги Димитров е идеолог на китайския социализъм или комунизъм. Така че отношенията на БСП с Китай са отдавна. Защо може Урсула фон дер Лайен да се снима с китайския президент, а Зафиров не може?“