Кирил Добрев: Ако Илияна Йотова има желание да се кандидатира, тя ще е следващият български президент

12 Септември, 2025 18:55

„БСП ще има кандидат за президент. Янаки Стоилов, Илияна Йотова, Крум Зарков са имена на хора, които ще бъдат номинирани. Знам кои хора се харесват за такава позиция. Президент ще стане този, който умее да събира, а не този, който разделя", коментира още заместник-председателят на парламентарната група на БСП

Снимка: bTV
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

„Няма да правя анализ нито на ръководството на МВР, нито на медийния му екип, но ще говоря като родител. Безспорно е от записа една кола, която се движи с голяма скорост в междублоково пространство. В нея има 3-4 младежи, взели колата на родителите си, които смятат, че са безсмъртни. Това са същите младежи, образно казано, които преди седмици влетяха в автобус и убиха лекар. В Разград преди месец се забиха в кафене и убиха трима. Като родител ми се е искало да им взема ключовете и да ги спра от движение. В края на краищата, в колата е имало непълнолетни, чиито родители не са знаели къде са.“

Това заяви Кирил Добрев, заместник-председател на парламентарната група на „БСП-Обединена левица“, в ефира на bTV по повод случая с полицейския шеф в Русе, цитиран от novini.bg.

„Когато нападаме институциите, държавността се руши. Образно казано, полицаят е същият, който свали преди седмица то 200 метра височина младежи. Когато имаме полицейско насилие, осъждаме МВР и искаме остава на министъра. Когато има насилие върху служител на МВР, също искаме оставката на министъра. Що си с шапка, що си без шапа. Имаме арогантни младежи, имаме човек, дръзнал да им направи забележка, и имаме четирима в ареста – двама вече на свобода, и един, който бере душа“, подчерта той.

Според него случаят се използва за политически цели и подгрява обществото за внесения днес вот на недоверие.

„БСП загуби близо 80% от електората си в последните години. Трудно на тези години мога да бъда революционер, но се опитвам да налагам нови хора в българската политика. Гордея се, че хора като Галин Дурев, Габриел, Биляна са част от нашата група и можем да оставим БСП на тях. Не бих казал, че БСП е „Ново начало”. Участваме в правителството, за да има някаква нормалност.“

На въпрос относно подкрепата на партията на Делян Пеевски за правителството, той подчерта: „Безспорно важните решения минават с помощта на ДПС – Ново начало, но никога до този момент не е проявена претенция. Решенията се вземат от трите партии. Мнозинствата са плаващи, важна е целта – да въведем еврото и България да се чувства пълноправен член на европейската демократична общност.“

Добрев призова да не се „преекспонира” проблемът с българския пенсионер и справянето му с еврото: „Той е доста напредничав, ще се справи.”

За наближаващите президентски избори у нас, зам.-председателят на ПГ на БСП-ОЛ заяви: „БСП ще има кандидат за президент. Янаки Стоилов, Илияна Йотова, Крум Зарков са имена на хора, които ще бъдат номинирани. Знам кои хора се харесват за такава позиция. Президент ще стане този, който умее да събира, а не този, който разделя. Затова не силното викане, противоборството и битката с институциите е основополагаща за спечелване на изборите. Бизнесът и хората искат спокойствие. Румен Радев е накрая на своя втори политически мандат, оттам нататък ще видим каква ще е кариерата му. Участвал съм в две негови кампании, лоша дума няма да кажа за президентската институция.”

Категоричен е, че ако Йотова има желание да се кандидатира, тя ще е следващият български президент.

За визитата на вицепремиера Атанас Зафиров на военния парад в Китай, Добрев защити съпартиеца си: „Исторически факти – България е втората държава с управляваща партия БКП, която признава Китай. Георги Димитров е идеолог на китайския социализъм или комунизъм. Така че отношенията на БСП с Китай са отдавна. Защо може Урсула фон дер Лайен да се снима с китайския президент, а Зафиров не може?“


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 ТОВА

    12 0 Отговор
    Леке няма нищо общо с баща му !

    Коментиран от #21

    18:59 12.09.2025

  • 2 Кандидат депутат

    8 0 Отговор
    Ай стига бе , а баце няма ли да се кандидатира

    19:00 12.09.2025

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 МИТОВ

    11 0 Отговор
    КРАДЕЦА НА ДЖИПОВЕ, АБЕ ТОЯ ЗАЩО НЕ Е В ЗАТВОРА

    Коментиран от #14

    19:01 12.09.2025

  • 5 Кирчу Тъпуту Добреф

    8 0 Отговор
    Всички ще плащате гражданска, и колоездачи и тротинеткаджии и пешеходци и регистрация в кат на обувките за ходене и преглед годишен на грайфера

    19:02 12.09.2025

  • 6 Стара чанта

    8 0 Отговор
    Тая колко ли пържоли опатква на едно Иедене ?

    19:03 12.09.2025

  • 7 Сталин

    10 0 Отговор
    Само тутурvтка не бяхме имали за президент

    19:03 12.09.2025

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Дедо

    8 0 Отговор
    Дебелата вицка ще стане президент ама на куково лято. Нищо че ходи на Свети Влас да целува ръката на Шефа на Мултигруп Вълканов за благословия.

    19:04 12.09.2025

  • 10 Мамин

    5 0 Отговор
    жален, надява се че ще избегне възмездието.

    19:04 12.09.2025

  • 11 НАСКО

    9 0 Отговор
    ТОЯ КОГАТО И ДА ГО ПРЕБИЕШ НЯМА ДА Е КЪСНО

    19:04 12.09.2025

  • 12 стига

    3 1 Отговор
    руски подлоги президенти на българия бе и диот и!

    19:04 12.09.2025

  • 13 Татарски циганин

    5 1 Отговор
    Естествено, нали е играла кючеци с татарския циганин Ахмед Доган, шансовете й са изключително големи!

    19:04 12.09.2025

  • 14 ДОБРИ

    8 1 Отговор

    До коментар #4 от "МИТОВ":

    ТО И БОИКО АВТОКРАДЕЦА ПОНЕ ПОЛЕЖА МАЛКО В ЧЕХИЯ

    Коментиран от #20, #24

    19:06 12.09.2025

  • 15 Тервел

    3 1 Отговор
    Мен ще ме е срам да имам Президент жена която коленичи пред руския поп агент и му целува ръцете пред цяла България. Това е СРАМ и ПОЗОР .

    Коментиран от #19

    19:06 12.09.2025

  • 16 Лорда

    8 0 Отговор
    ПОКАЖЕТЕ ГО ТОЯ, БЕРЯЩИЯ ДУША!!! ПОКАЖЕТЕ РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ЛЕКАРСКИТЕ ЕКСПЕРТИЗИ!!! ПОКАЖЕТЕ РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ТЕСТОВЕТЕ ЗА АЛКОХОЛ И НАРКОТИЦИ НА ПОЛИЦАЯ И СЪСЕДА МУ!!! СТИГА ПРИКАЗКИ НА ВЯТЪРА!!!

    19:06 12.09.2025

  • 17 Някой

    3 1 Отговор
    Добрев и министър Митив как пък разбраха, че колата се е движила с висока скорост. На думите на "боксьора", който е започнал боя, на жените им, не може да се вяра. Има видео записи от камери, по тях може да се направи експертиза с каква скорст се е движела колата.
    Несериозна е да се дава мнение, само на база показанията на едната страна в конфликта. Несериозна е министра на МВР да заема страна в случая, трябваше да изчака резултатите от проверката и тогава да говори.

    19:07 12.09.2025

  • 18 Гедер

    1 0 Отговор
    Предизборният плакат на Йотова трябва да я изобразява коленичила пред руския поп с пагони Гундяев ,а зад гърба и да стои права и да я гледа строго Митрофанова.

    19:08 12.09.2025

  • 19 Сталин

    5 0 Отговор

    До коментар #15 от "Тервел":

    Това нищо не е ,тя е лапала и папура на Прасето

    19:09 12.09.2025

  • 20 ТЕКО

    4 0 Отговор

    До коментар #14 от "ДОБРИ":

    Е НЕМА ТАКАВА ДЪРЖАВА МИНИСТЪР ПРЕДСЕДАТЕЛ АВТОКРАДЕЦ И ЗАТВОРНИК В ЧЕХИЯ, НАЛИ БОИКО

    19:09 12.09.2025

  • 21 Весело

    4 0 Отговор

    До коментар #1 от "ТОВА":

    Крушата не пада по далеч от дървото, щом сина е ..., бащата е същия. Няма читави членове на БСП, всички са мафия.

    19:10 12.09.2025

  • 22 Абсолютна

    3 0 Отговор
    трагикомедия от другаря бияч ! Нещо абсурдно ! Коя е тя , че да решава ? И целият народ български , ако тя реши , ще гласува тя да е премиер на Държавата ни ? Нещо абсурдно !

    19:10 12.09.2025

  • 23 Цецко

    1 1 Отговор
    Тая дебеланка ще има да коленичи и да целува ръцете на всички руски шефове които посреща в България. Направо ще лази по червения килим пред руските си господари

    19:11 12.09.2025

  • 24 И в Унгария

    2 0 Отговор

    До коментар #14 от "ДОБРИ":

    има геройства .

    19:11 12.09.2025

  • 25 оня с коня

    1 1 Отговор
    Тоя приказва и изглежда СЪЩО КАТО Човек,но някакси не се сеща че ГЕРБ И НОВО НАЧАЛО ще решат Кой да седне на Премиерския стол.

    19:13 12.09.2025

  • 26 Майна

    1 0 Отговор
    Подобни няма да наместите
    Стига ни Тримореца
    БСП е отровна за България

    19:13 12.09.2025

  • 27 ДВА ПРЪСТА ЧЕЛО

    1 0 Отговор
    И ЗА ЦЕЦКА ЦАЧЕВА ГОВОРЕХА ТАКА...ЩЕ СТАНЕ АМА ПРЕЗ КРИВ МАКАРОН.....

    19:14 12.09.2025

  • 28 Помак

    1 0 Отговор
    Йотова .по скоро Не ,има натрупани негативи ,позволява си да поучава но не дава решения ...Зарков ..няма мъжко присъствие! ...Съгласен за Янаки Стоилов . Много свестен човек и голям професионалист , спокоен по бащински и братски назидателен .Харесвам го !

    19:15 12.09.2025

