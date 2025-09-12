Кметът на Благоевград Методи Байкушев: Очевидно Благомир Коцев е бил достатъчно твърд и е настъпил нечии интереси

„Идвам от протеста, който беше пред Съдебната палата в защита на Благомир Коцев. Съдебното решение показва за пореден път пълната морална и професионална несъстоятелност на част от съдиите, а поведението на прокурорите беше срамно. В залата – едно мрънкане, слаба и дори липсваща аргументация, без отговори на елементарни въпроси като това защо основният свидетел Диян Иванов не е разпитан два месеца.“

Това заяви пред БНТ кметът на Благоевград Методи Байкушев, след като днес съдът остави в ареста кмета на Варна Благомир Коцев, а също и бившия зам.-кмет на София Никола Барбутов, цитиран от novini.bg.

„И софийският случай беше скандален и с неадекватно поведение на прокуратурата. Районният кмет каза, че не знае кой е направил записа, нищо че се чува, че държи микрофона и върви по коридорите. Трябва да обясняваме защо едни хора са невинни, при положение, че има доказателства за това. Когато КПК оказва натиск, заплашва, притиска хора, дава предварително подготвени свидетелски показания, тогава имаме огромен проблем и той е още по-голям, когато тези действия са срещу опозицията и конкретно срещу ПП и ДБ. Единствено политици от „Продължаваме промяната” и „Демократична България” са с повдигнати обвинения – Кирил Петков, Божидар Божанов, Лена Бориславова“, подчерта той.

Категоричен е, че с него не е имало разговор с искане за пари за партията: „Въображението на прокуратурата е ужасно бедно. Когато Христо Петров – Ицо Хазарта изпя „От тоя лев 70 стотинки са за мен, а трийсетте ги нося лично на Асен”, не можехме да предположим, че някой няма да избере шегата, а ще я превърне в поредните обвинения.”

Байкушев отново напомни, че контрабандистът Никола Николов – Паскал е на свобода, а Коцев е оставен в ареста.

„Напрежението се трупа. Протестът в Русе показва, че усещането за несправедливост е голямо“, смята кметът на Благоевград.

По думите му е очевидно, че Коцев е бил достатъчно твърд и е настъпил нечии интереси.