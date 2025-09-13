"Възраждане" излиза на протест в София

Днес партия "Възраждане" организира "национален протест с искане за оставка на кабинета".
В 16,00 часа протестиращите ще се съберат в София пред триъгълника на властта, БНБ и Народното събрание. Според партията на Костадин Костадинов "страната ни се намира в упадък — икономически, морален и институционален, а България заслужава управление, което служи на народа, а не на чужди интереси".
"Възраждане" готви национални протести за сваляне на правителството
"България заслужава повече, тя не се продава, не се предава и няма да позволим да се управлява без волята на своя народ", се казва в призива на "Възраждане".
1 Как
Коментиран от #13, #33
08:31 13.09.2025
2 Дам
Коментиран от #35
08:32 13.09.2025
3 Бою
Конграулейшънс мен.
08:33 13.09.2025
4 Анонимен
08:34 13.09.2025
5 фгесв
08:34 13.09.2025
7 Да припомня на мераклиите за €врото
спрямо БВП-то си,
Италия 160%,
Франция само 260%......
Добре дошли в клуба на богатите !
Коментиран от #9, #37
08:36 13.09.2025
9 Да ти припомня
До коментар #7 от "Да припомня на мераклиите за €врото":че в Сибир има много хубави зимни хотели, изпозвай си рублите и бягай да живееш там, Чакат те.
Коментиран от #16
08:39 13.09.2025
10 Някой
1. Някъде 17-18 милиарда лева нов дълг;
2. Дефицит;
3. Инфлация. Само от преди месец и дни цени на продукти от 0.99лв са на 1.19лв. Нищо че се скъсаха да лъжат за еврозоната;
4. За референдума потъпкване на конституцията (член 1 алинеи 2 (властта произлиза от народа и се прилага непосредствено ...) и 3 (за суверенитета и че институции не могат да си го присвояват)). Потъпкване на демокрацията и избора на народа. Лъжи и за нарушен договор, където се изисква нашето одобрение след одобрение по критерии (ДФЕС, член 140, параграф 3, на когото се основава и закона за еврото);
5. Пожари които не могат да угасят повече от седмица;
6. Безводие при едно от летата с най-много дъжд. Предната година по Коледа без ток 4-6 дни и от там от помпи разни и без вода.
Кое в държавата е наред?
08:39 13.09.2025
11 Асен
08:40 13.09.2025
13 Прав си!
До коментар #1 от "Как":Възраждане е в скрита договорка с простата и крадлива герберска Тиква Борисов и крадливите му депутати и министри. Костадинов имитира че е опозиция и в същото време трупа пачки и банковите му сметки са доволни пълни
08:41 13.09.2025
14 ИВАН
Коментиран от #17
08:43 13.09.2025
15 Хайде
Коментиран от #30
08:43 13.09.2025
16 Не на €врото
До коментар #9 от "Да ти припомня":Дания, Швеция, Полша, Унгария......
не ползват услугите на заробващото €вро !
Коментиран от #24
08:43 13.09.2025
18 Време е
08:45 13.09.2025
20 Εβροмин ΔиΛиΤε.....
До коментар #17 от "А,какво правиш":Явно не правите разлика
между Европа и временното явление ЕС !
Коментиран от #26
08:47 13.09.2025
24 Дания
До коментар #16 от "Не на €врото":Глупако Е с фиксиран курс,както беше България. Всички тези държави имат договор за въвеждане на общото платежно средство. Един съюз,една валута. Щатите,като са отделни щати с отделни правителства с различни валути ли са? Швейцария,като са кантони с отделни парламенти с различни валути ли са?
Коментиран от #25
08:50 13.09.2025
25 С ρоζ@βите якички
До коментар #24 от "Дания":Ви се отдава да развивате кухи теории !
Коментиран от #27
08:53 13.09.2025
26 Не бе
До коментар #20 от "Εβροмин ΔиΛиΤε.....":Ти не правиш, ти се мъчиш тука. Европейската цивилизация е едно и ние сме били и сме час от нея бре. Така е било,така ще бъде. Като не те кефи,няма лошо,изнасяй се, всеки има право на избор, как и къде да живее,демокрация. Не те кефи,ок,напусни
Коментиран от #29
08:53 13.09.2025
27 На кухи хора
До коментар #25 от "С ρоζ@βите якички":,,кухи,,теории
Коментиран от #34
08:54 13.09.2025
28 Пич
08:54 13.09.2025
29 Колко точно го каза
До коментар #26 от "Не бе":Европейска цивилизация,
което не кореспондира с нововъведение
европейски ценНости .
Горко И на старата Европа !
08:58 13.09.2025
30 Не беце
До коментар #15 от "Хайде":На колесника и у Мемфис. Там Доню че ти прати гвардията да те пази.
09:00 13.09.2025
31 батко
09:01 13.09.2025
32 Ристе
А сухия пакет си е бакшиш
09:02 13.09.2025
34 КухСи
До коментар #27 от "На кухи хора":Ти.
Сега е модерно да виреете такива....
09:05 13.09.2025
36 Бедняшката русофилска иzмет
09:09 13.09.2025
37 вуйчо Ваню
До коментар #7 от "Да припомня на мераклиите за €врото":Какво го интересува работника коя държава колко дълг имала.Гражданина го интересува да си прекара живота човешки,да има работа и достойно заплащане.САЩ е с най-голяма задлъжнялост,нали?Но всички се натискат да живеят и работят там.Защо?Например Гърците за затънали от дългове,но това не пречи на гърците да си живеят добре и никой не бяга от родината си.Даже Джокович се мести да живее в Атина.Защо?
09:10 13.09.2025
38 ГОРД ВЪЗРОЖДЕНЕЦ
09:11 13.09.2025
39 Историк
09:11 13.09.2025