"Възраждане" излиза на протест в София

"Възраждане" излиза на протест в София

13 Септември, 2025 08:30

Според партията на Костадин Костадинов "страната ни се намира в упадък"

Светослава Ингилизова

Днес партия "Възраждане" организира "национален протест с искане за оставка на кабинета".

В 16,00 часа протестиращите ще се съберат в София пред триъгълника на властта, БНБ и Народното събрание. Според партията на Костадин Костадинов "страната ни се намира в упадък — икономически, морален и институционален, а България заслужава управление, което служи на народа, а не на чужди интереси".

"Възраждане" готви национални протести за сваляне на правителството

"България заслужава повече, тя не се продава, не се предава и няма да позволим да се управлява без волята на своя народ", се казва в призива на "Възраждане".


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Как

    19 29 Отговор
    Възраждане са хулигани до един!

    Коментиран от #13, #33

    08:31 13.09.2025

  • 2 Дам

    18 28 Отговор
    Тия събират един автобус хора и то платени.

    Коментиран от #35

    08:32 13.09.2025

  • 3 Бою

    14 25 Отговор
    Коцее, да се непренапрегнеш и да стане некой сакатлък, само дотолкова колкото ти платих. Нали си говорихме: Дъ шоу маск гоо он.
    Конграулейшънс мен.

    08:33 13.09.2025

  • 4 Анонимен

    22 8 Отговор
    Желаем им успешно и безопасно провеждане!

    08:34 13.09.2025

  • 5 фгесв

    10 17 Отговор
    Циганина Коци е единствената опозиция в Света, която се бори с другата опозиция??? Само Възраждане на този лъжлив циганин Води борба против Меч и Величие??? В парламента са всички крадци от прехода дето ограбиха България, ГЕРБ, БСП, ДПС а Коци се бори с Меч и Величие. Напазарувал ги е циганина от ГЕРБ банкя и Коци лъже българите. Слава на Господ Иисус Христос от километри се вижда кога някои лъже.

    08:34 13.09.2025

  • 7 Да припомня на мераклиите за €врото

    32 9 Отговор
    Германия е със 140% външен дълг
    спрямо БВП-то си,
    Италия 160%,
    Франция само 260%......
    Добре дошли в клуба на богатите !

    Коментиран от #9, #37

    08:36 13.09.2025

  • 9 Да ти припомня

    9 21 Отговор

    До коментар #7 от "Да припомня на мераклиите за €врото":

    че в Сибир има много хубави зимни хотели, изпозвай си рублите и бягай да живееш там, Чакат те.

    Коментиран от #16

    08:39 13.09.2025

  • 10 Някой

    17 7 Отговор
    Само тази година:
    1. Някъде 17-18 милиарда лева нов дълг;
    2. Дефицит;
    3. Инфлация. Само от преди месец и дни цени на продукти от 0.99лв са на 1.19лв. Нищо че се скъсаха да лъжат за еврозоната;
    4. За референдума потъпкване на конституцията (член 1 алинеи 2 (властта произлиза от народа и се прилага непосредствено ...) и 3 (за суверенитета и че институции не могат да си го присвояват)). Потъпкване на демокрацията и избора на народа. Лъжи и за нарушен договор, където се изисква нашето одобрение след одобрение по критерии (ДФЕС, член 140, параграф 3, на когото се основава и закона за еврото);
    5. Пожари които не могат да угасят повече от седмица;
    6. Безводие при едно от летата с най-много дъжд. Предната година по Коледа без ток 4-6 дни и от там от помпи разни и без вода.
    Кое в държавата е наред?

    08:39 13.09.2025

  • 11 Асен

    10 7 Отговор
    Ама като взима тлъстата заплата и субсидия не реве???

    08:40 13.09.2025

  • 13 Прав си!

    10 11 Отговор

    До коментар #1 от "Как":

    Възраждане е в скрита договорка с простата и крадлива герберска Тиква Борисов и крадливите му депутати и министри. Костадинов имитира че е опозиция и в същото време трупа пачки и банковите му сметки са доволни пълни

    08:41 13.09.2025

  • 14 ИВАН

    10 8 Отговор
    Не на еврото, не на циганизацията, нато вън, не ви искаме и европейските ценности - задръжте си ги за вас.

    Коментиран от #17

    08:43 13.09.2025

  • 15 Хайде

    5 7 Отговор
    От протеста на влакове и чао за масква

    Коментиран от #30

    08:43 13.09.2025

  • 16 Не на €врото

    10 7 Отговор

    До коментар #9 от "Да ти припомня":

    Дания, Швеция, Полша, Унгария......
    не ползват услугите на заробващото €вро !

    Коментиран от #24

    08:43 13.09.2025

  • 18 Време е

    4 6 Отговор
    за Алтернатива за България !!!

    08:45 13.09.2025

  • 20 Εβροмин ΔиΛиΤε.....

    5 7 Отговор

    До коментар #17 от "А,какво правиш":

    Явно не правите разлика
    между Европа и временното явление ЕС !

    Коментиран от #26

    08:47 13.09.2025

  • 24 Дания

    8 7 Отговор

    До коментар #16 от "Не на €врото":

    Глупако Е с фиксиран курс,както беше България. Всички тези държави имат договор за въвеждане на общото платежно средство. Един съюз,една валута. Щатите,като са отделни щати с отделни правителства с различни валути ли са? Швейцария,като са кантони с отделни парламенти с различни валути ли са?

    Коментиран от #25

    08:50 13.09.2025

  • 25 С ρоζ@βите якички

    1 4 Отговор

    До коментар #24 от "Дания":

    Ви се отдава да развивате кухи теории !

    Коментиран от #27

    08:53 13.09.2025

  • 26 Не бе

    6 3 Отговор

    До коментар #20 от "Εβροмин ΔиΛиΤε.....":

    Ти не правиш, ти се мъчиш тука. Европейската цивилизация е едно и ние сме били и сме час от нея бре. Така е било,така ще бъде. Като не те кефи,няма лошо,изнасяй се, всеки има право на избор, как и къде да живее,демокрация. Не те кефи,ок,напусни

    Коментиран от #29

    08:53 13.09.2025

  • 27 На кухи хора

    5 0 Отговор

    До коментар #25 от "С ρоζ@βите якички":

    ,,кухи,,теории

    Коментиран от #34

    08:54 13.09.2025

  • 28 Пич

    4 6 Отговор
    Обречена кауза ! Дори и да бутнат Тиквата и Шиши , после пак избори , и пак Тиквата и Шиши !!! Вчера ли гледах прогноза на Н- ската социологическа агенция - пак от същото !!! Никой няма да ни пусне да се измъкнем от лапите на НАТО и Урсулианците. Революция само може да оправи нещата !!!

    08:54 13.09.2025

  • 29 Колко точно го каза

    2 2 Отговор

    До коментар #26 от "Не бе":

    Европейска цивилизация,
    което не кореспондира с нововъведение
    европейски ценНости .
    Горко И на старата Европа !

    08:58 13.09.2025

  • 30 Не беце

    0 1 Отговор

    До коментар #15 от "Хайде":

    На колесника и у Мемфис. Там Доню че ти прати гвардията да те пази.

    09:00 13.09.2025

  • 31 батко

    4 3 Отговор
    Долре.Събаряте правителството,и какво?Утопичната Ви цел е чрез събарянето Му да спрете процеса за влизането в зоната,нали?Няма да стане Копейкин.Днес и Максуда няма да възстане.Народа е избрал ЕС.

    09:01 13.09.2025

  • 32 Ристе

    1 0 Отговор
    Не знам за вас ама за мен 60 лв са си 60 лв.
    А сухия пакет си е бакшиш

    09:02 13.09.2025

  • 34 КухСи

    0 1 Отговор

    До коментар #27 от "На кухи хора":

    Ти.
    Сега е модерно да виреете такива....

    09:05 13.09.2025

  • 36 Бедняшката русофилска иzмет

    1 0 Отговор
    От нова година и тя ще получава заплати в евро.

    09:09 13.09.2025

  • 37 вуйчо Ваню

    2 1 Отговор

    До коментар #7 от "Да припомня на мераклиите за €врото":

    Какво го интересува работника коя държава колко дълг имала.Гражданина го интересува да си прекара живота човешки,да има работа и достойно заплащане.САЩ е с най-голяма задлъжнялост,нали?Но всички се натискат да живеят и работят там.Защо?Например Гърците за затънали от дългове,но това не пречи на гърците да си живеят добре и никой не бяга от родината си.Даже Джокович се мести да живее в Атина.Защо?

    09:10 13.09.2025

  • 38 ГОРД ВЪЗРОЖДЕНЕЦ

    0 2 Отговор
    ДА ВИДИМЕ ДНЕС ДАЛИ ЩЕ Е ЕДИН АВТОБУС ,ЗАЩОТО НЕ САМО ВЪЗРАЖДАНЕ А И ВЕЛИЧИЕ И ГРАЖДАНСКИ ОРГАНИЗАЦИИ.И ПОНЕЖЕ ПРОДАЖНИТЕ МЕДИИ БНТ,БТВ,И НОВА И ДРУГИ ОТ ТОЗИ РОД НЕ ОТРАЗЯВАТ ПРОТЕСТИТЕ ГЛЕДАЙТЕ ПО КАНАЛ 3 ПРОТЕСТА.

    09:11 13.09.2025

  • 39 Историк

    4 0 Отговор
    Фюрерът Копейкин това прави вече 5 години и лошото е, че държавата допуска това фашизиране на обществото. Той изпълнява задачите, спуснати от Путин- да има хаос непрекъснато, да се развихрят нисшите страсти сред хората и насилието да настъпва навсякъде, да се пречи всячески на България да бъде на мястото си- в Европа, поне география да научат тези науки злобари. Поддръжниците на копейкин открито заявяват че ще се борят срещу България, ако Путин им нареди.

    09:11 13.09.2025

