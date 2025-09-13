Областният управител на Плевен: Няма да стане да имаме 24 часа вода изведнъж

„Идеята ни е да увеличим периода, в който имаме вода. Няма да стане да имаме 24 часа вода изведнъж, но с малки стъпки се надявам нещата да се случат по-бързо. Не ни достигат около 200-250 литра в секунда, които могат да осигурят 24-часово водоснабдяване. Сега вода пред делничните дни има от 6 до 9 ч. и вечер от 19 до 22 ч. С малките стъпки нещата се получават, не е с магическа пръчка да се случат. Надявам се на търпение“, каза областният управител на Плевен Мартин Мачев в предаването „Тази събота“.
По думите му проблемите са и от довеждащия водопровод, и от инфраструктурната мрежа в града, която предстои да бъде подменена.
„Това ще стане поетапно, няма изведнъж всички улици в града да бъдат разкопани, а поетапно и ще бъде сменена водопроводната мрежа“, каза Мачев.
Областният управител на Плевен каза, че предстоят нови сондажи и подмяна на тръби.
„Едно от решенията, които взехме е, че кладенецът при село Ясен ще бъде включен във водопреносната мрежа. Дебитът му е 10 литра в секунда. Пробите от ВиК излязоха, водата е годна за питейно-битови нужди. Предстоят нови сондажи, например, този в Кожухарска чешка вече е готов и следващата седмица трябва да бъде направено пробонабирането. Нов сондаж ще започнем при село Брестовец. Със сигурност литрите, които очакваме няма да бъдат така главоломните, които се упоменават в публичното пространство“, обясни той.
11 Механик
Ако няма вода, от къде ще я вземете щом постепенно ще увеличавате подаването и?
Не е валяло сериозно, така че не виждам какво се е променило от началото на лятото. Защо не почнахте да увеличавате подаването още по-рано, а почвате точно сега??
ЛЪ-ЖЕШ, кмете! Лъжеш като брадата ромка на кооперативен пазар.
10:24 13.09.2025
