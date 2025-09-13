Новини
Областният управител на Плевен: Няма да стане да имаме 24 часа вода изведнъж

13 Септември, 2025 09:51 663 17

С малки стъпки нещата се получават, надявам се на търпение, каза Мартин Мачев

Областният управител на Плевен: Няма да стане да имаме 24 часа вода изведнъж - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова

„Идеята ни е да увеличим периода, в който имаме вода. Няма да стане да имаме 24 часа вода изведнъж, но с малки стъпки се надявам нещата да се случат по-бързо. Не ни достигат около 200-250 литра в секунда, които могат да осигурят 24-часово водоснабдяване. Сега вода пред делничните дни има от 6 до 9 ч. и вечер от 19 до 22 ч. С малките стъпки нещата се получават, не е с магическа пръчка да се случат. Надявам се на търпение“, каза областният управител на Плевен Мартин Мачев в предаването „Тази събота“.

По думите му проблемите са и от довеждащия водопровод, и от инфраструктурната мрежа в града, която предстои да бъде подменена.

„Това ще стане поетапно, няма изведнъж всички улици в града да бъдат разкопани, а поетапно и ще бъде сменена водопроводната мрежа“, каза Мачев.

Областният управител на Плевен каза, че предстоят нови сондажи и подмяна на тръби.

„Едно от решенията, които взехме е, че кладенецът при село Ясен ще бъде включен във водопреносната мрежа. Дебитът му е 10 литра в секунда. Пробите от ВиК излязоха, водата е годна за питейно-битови нужди. Предстоят нови сондажи, например, този в Кожухарска чешка вече е готов и следващата седмица трябва да бъде направено пробонабирането. Нов сондаж ще започнем при село Брестовец. Със сигурност литрите, които очакваме няма да бъдат така главоломните, които се упоменават в публичното пространство“, обясни той.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 подменяйте тръбите

    5 1 Отговор
    и то бързо и качествено а не лай на празно

    09:55 13.09.2025

  • 2 партия и обръчи от фирми

    10 0 Отговор
    Ако се спрат Големите кражби, особено от частните ВЕЦ в района, водата вероятно ще е достатъчна. Няма как 80% от водата да се "губи" по мрежата! По-голямата част от нея се краде!

    Коментиран от #3

    09:56 13.09.2025

  • 3 Нищоправеца

    9 0 Отговор

    До коментар #2 от "партия и обръчи от фирми":

    Абсолютно си прав! В цялата страна проблемите с липса на вода са породени само и единствено от ВЕЦ-овете, които смучат непрекъснато и не плащат.... никой обаче не бърка в тази каша - да поизсветли аджеба кои са собствениците на тези ВЕЦ-ове

    10:00 13.09.2025

  • 4 604

    5 1 Отговор
    Фърляй оставката крадлив баклоук.

    10:03 13.09.2025

  • 5 на кого му пука че плевен няма вода?

    0 3 Отговор
    те цяло лято не се изкъпаха че зимата ли ще се къпят във студеното?

    10:05 13.09.2025

  • 6 оня с коня

    1 1 Отговор
    БГ-то Ще се оправи само и единственно
    Като гръмне AEЦ-а и унищожи тоя ко-фтиГЕH

    10:10 13.09.2025

  • 7 Да,да

    3 1 Отговор
    Малки стъпки - големи комисионни!

    10:11 13.09.2025

  • 8 ТуТункамон, Жипси Кинг 👑

    2 1 Отговор
    кметя е мой чуек

    10:13 13.09.2025

  • 9 ДА СЕ ЗНАЕ

    3 1 Отговор
    Урсула съсипа ЕС а Борисов съсипа България.

    10:14 13.09.2025

  • 10 ЧОЧО

    2 0 Отговор
    Трябваше хората да протестира,че да се събудите.Лошо е когато каруцата изпревари коня.

    10:15 13.09.2025

  • 11 Механик

    3 0 Отговор
    Тоя управител има акъл на бръмбар.
    Ако няма вода, от къде ще я вземете щом постепенно ще увеличавате подаването и?
    Не е валяло сериозно, така че не виждам какво се е променило от началото на лятото. Защо не почнахте да увеличавате подаването още по-рано, а почвате точно сега??
    ЛЪ-ЖЕШ, кмете! Лъжеш като брадата ромка на кооперативен пазар.

    10:24 13.09.2025

  • 12 Даниел

    1 0 Отговор
    А защо стана така,г-н областен управител ще ни кажете ли?

    10:45 13.09.2025

  • 13 ами този

    1 0 Отговор
    пишман управител, и кохортата му без заплати.Когато осигурят нормален живот на данъкоплатеца, тогава да си получат възнаграждението.

    10:48 13.09.2025

  • 14 Абе,

    1 0 Отговор
    важното е 24 часова помощ за зеленият шмъркач...

    10:48 13.09.2025

  • 15 Да ге

    0 0 Отговор
    Стъпка в правилната посока е да се казва истината на хората.

    10:50 13.09.2025

  • 16 Гаргата

    1 0 Отговор
    С тоз юартин мачев едно време как се друсахме в анаконда не р истинсна чак пък областен го направил авера му малкофански няма такава мафия

    10:56 13.09.2025

  • 17 разбор

    1 0 Отговор
    Въпроса е защо спахте до сега,както за проблемите по трасетата,така и за кражбите на вода.Мълчаливо сте толерирали кражбите на вода срещу гласуване,нали?Не е възможно да има 80% загуби и никой да не нададе глас.Така,че или се изселвайте или мълчете.

    11:06 13.09.2025

