Желязков: Полагаме усилия в развитието на спорта като превенция срещу противообществените прояви

13 Септември, 2025 11:08 607 25

В началото на август, правителството отпусна 2 млн. лева, с които да се извърши ремонт и реконструкция на част от покривното пространство, за изграждане на напълно нова зала за борба за нуждите на двата клуба по борба на ЦСКА в Спортния комплекс

„Полагаме целенасочени усилия към младежта, към спорта, като превенция срещу противообществените прояви. Нека съперничеството да бъде тук на тепиха, а не на улицата“. За това призова министър-председателят Росен Желязков при посещението си в Спортния комплекс на 4-ти километър в София. Премиерът и министърът на младежта и спорта Иван Пешев провериха изпълнението на строително-ремонтните работи, както и готовността на залата да заработи още в първите дни на новата година за учениците от спортното училище на ЦСКА – СУ „Ген. Владимир Стойчев“.

В началото на август, правителството отпусна 2 млн. лева, с които да се извърши ремонт и реконструкция на част от покривното пространство, за изграждане на напълно нова зала за борба за нуждите на двата клуба по борба на ЦСКА в Спортния комплекс. „Тези пари вече са вложени в този спортен комплекс, който преди това беше абсолютна руина. Тук ще тренират всички отбори на ЦСКА, това са над 100 души. Развиването на спортната база и спортната инфраструктура е ангажимент и на държавата“, подчерта Желязков.

Министърът Иван Пешев посочи, че ремонтът върви с много бързо темпо, за около 40 дни повечето дейности са вече извършени. Целта е да се спести пътуването на децата и учениците до други спортни бази, за да вложат времето и усилията си в по-пълноценна подготовка. „Изгради се нова зала по най-модерните технологии за състезателите по борба. Строителните дейности са напълно завършени, остават довършителните работи, за да могат децата от 15 септември да влязат и да водят пълноценна подготовка“, заяви министърът на младежта и спорта. Модернизирането на спортната инфраструктура е водеща в правителствената програма и е приоритет на министър Иван Пешев. Предстои останалите спортни съоръжения и зали в спортния комплекс на 4-ти километър да бъдат поетапно възстановени, за да могат родните спортисти да имат условия за подготовка.

Ремонтирани са около 5000 кв.м покриви - на правата лекоатлетическа писта, на боксовите зали и санитарните помещения към тях, както и покрива на залите за самбо и фехтовка. Реновирана е правата писта, която е превърната в зала за борба с две съблекални, душове и санитарни помещения, две треньорски стаи, четири тепиха и фитнес зала. Общата реконструирана площ е близо 1000 кв.м. Подменена е изцяло електроинсталацията, изградена е нова ВиК инсталация, сменени са всички прозорци и врати на залата, направена е изолация на цялата зала.

Съблекалните са оборудвани с нови шкафчета и пейки, всяка баня разполага с по 6 душа и санитарно помещение. Целият безистен, който води към входа на залата е реновиран и осветен, а пред врата на залата е изградена площадка.

С отпуснатите средства е възстановено пълноценното функциониране на комплекса. Изпълнението на строително-ремонтните дейности осигури модерна и безопасна спортна среда, която да отговаря на съвременните стандарти. По този начин правителството подкрепя тренировъчния процес както на учениците, така и на всички желаещи да спортуват.


  • 1 От устата

    13 1 Отговор
    му нищо читаво не излиза , както и от делата му !

    Коментиран от #24

    11:11 13.09.2025

  • 2 БОКО НО НЕ КРАДЕЦА

    11 1 Отговор
    ДЖИЛЯЗКОВ ФАШИСКА ПОДЛОГА

    11:12 13.09.2025

  • 3 Излагация

    6 1 Отговор
    Я се кротни! Кой каквото ти каже и айде… Белязков казал!
    Мъдрите съвети на Мао.
    Локалите как ще ги превъзпиташ?

    11:14 13.09.2025

  • 4 Последния Софиянец

    7 2 Отговор
    Във Франция издигнаха барикадите.Днес в 16 часа започваме и в София.

    Коментиран от #6

    11:14 13.09.2025

  • 5 Mими Кучева🐕‍🦺

    6 1 Отговор
    И тоя пусна младежите по водопада!🌈🌈🌈🛴🛴🛴🥳🤣👍

    Коментиран от #9

    11:16 13.09.2025

  • 6 Mими Кучева🐕‍🦺

    4 3 Отговор

    До коментар #4 от "Последния Софиянец":

    Нема ли да раздаваш на протестиращите огризки от ресторанта?🦧🤣🖕🤣🦧

    11:17 13.09.2025

  • 7 пешо

    3 1 Отговор
    ще настанява спортисти в хотела си

    11:21 13.09.2025

  • 8 Хотел като половин НДК.

    5 1 Отговор
    Грабене , грабене.

    11:22 13.09.2025

  • 9 Последния Софиянец

    8 2 Отговор

    До коментар #5 от "Mими Кучева🐕‍🦺":

    Днес сме решили да направим шествие до хотела с водопад на Росен Желязков.С няколко туби бензин.

    Коментиран от #10

    11:24 13.09.2025

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Сандо

    7 2 Отговор
    Ръждясалият изостави държавните дела и тръгна всеки ден по рекламни мероприятие да си вдига рейтинга.

    11:31 13.09.2025

  • 12 ,55 от Козлодуй

    5 1 Отговор
    А ще има ли рафтинг по водопад ?

    11:35 13.09.2025

  • 13 Ръката

    9 1 Отговор
    в джоба , хотел не за 9 , а за 90 милиона - усилия полагал бил Костинбродски !

    11:36 13.09.2025

  • 14 Никой

    1 1 Отговор
    След като разгомихме Испания - мисля че беше - 12 на нула - не съм ги броил - но около 16 на нула и Грузия - 40 на нула. Защо ни занимават със спорт - една от най-силните икономики в света - не сме бедни. Требва да се оправи това-онова - онзи ден имаше на улицата подозрителна хартия от вестник - та - НСБОП - ДАНС и ГДБОП, КпКонпи, Решиха случая.

    Спортът е второстепенен. При такива убедителни успехи - защо изобщо и да го поддържаме - и да ни гонят - не могат да ни настигнат.

    Умни хора ни управляват - по същество.

    11:41 13.09.2025

  • 15 хотел с водопад

    2 1 Отговор
    Полагаме усилия за вас.Ние можем само с едно хотелче с водопад направено с държавна заплатка.Всичкото за вас го правим бълхаааари.

    11:42 13.09.2025

  • 16 Хартиена коалиция

    2 1 Отговор
    Жеуезния чуек и по училищата тръгна, да оправя спорта и транспорта. Жалка работа.

    11:49 13.09.2025

  • 17 Видяяхме ги!

    1 1 Отговор
    Видяхме ги твоите усилия бе, Дърварков, пардон - Желязков! Че ти толкова усилия положи в печатането на онези 250 хиляди бюлетини, готови да потеглят по предназначение, но попълнени, естествено, в полза на престъпната ГЕРБерастка шайка на мутрата от СИК Боко тиквата - слугата на Прасето! Какви усилия, какви пет лева бе, Дърварков?! И не те ли е срам?! Я да ни обадиш откъде жена ти намери 30 милиона за да си построи този огромен, луксозен хотел в японски стил, че и с водопад на едната стена?! Откъде бе, Дорварков?! Вие във вашето сеемйство от закуски ли спестявате?!

    11:49 13.09.2025

  • 18 СЛАМЕНИЯ

    1 1 Отговор
    Кога ще откриваш хотела?

    12:02 13.09.2025

  • 19 Силиций

    1 1 Отговор
    Предимно с клубове по мутрофитнес и силикон.... "No brain, no pain"

    12:03 13.09.2025

  • 20 Синя София

    0 0 Отговор
    Спортът търпи развитие,черво рекетьори, солови групировки,нарко канали,ченгета,министри, министър председател,спорт и мафия е едно и също... справка тиквата Борисов

    12:10 13.09.2025

  • 21 ЩЯЛ ДА КРЪСТИ ХОТЕЛА

    1 0 Отговор
    Славата на окраина.

    12:15 13.09.2025

  • 22 Делта Бард

    1 0 Отговор
    Ясно от ТУКа ще наема борчета за охрана на хотел ХАЯАШИ само за БОГАТАШИ

    12:20 13.09.2025

  • 23 От заглавието

    2 0 Отговор
    Те властниците си живеят в свой собствен свят. Те си имат някакъв дневен ред напълно различен от хората и абсолютно неадекватен на реалностите.

    12:20 13.09.2025

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Де го чукаш де се пука

    1 0 Отговор
    Ни в клин ни в ръкав почва някакви неща дето нямат абсолютно никаква връзка с действителността и съответно отказва да понесе отговорност за пълния провал на това ретроградно неуспешно управление.

    12:28 13.09.2025

