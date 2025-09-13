Желязков: Полагаме усилия в развитието на спорта като превенция срещу противообществените прояви

„Полагаме целенасочени усилия към младежта, към спорта, като превенция срещу противообществените прояви. Нека съперничеството да бъде тук на тепиха, а не на улицата“. За това призова министър-председателят Росен Желязков при посещението си в Спортния комплекс на 4-ти километър в София. Премиерът и министърът на младежта и спорта Иван Пешев провериха изпълнението на строително-ремонтните работи, както и готовността на залата да заработи още в първите дни на новата година за учениците от спортното училище на ЦСКА – СУ „Ген. Владимир Стойчев“.
В началото на август, правителството отпусна 2 млн. лева, с които да се извърши ремонт и реконструкция на част от покривното пространство, за изграждане на напълно нова зала за борба за нуждите на двата клуба по борба на ЦСКА в Спортния комплекс. „Тези пари вече са вложени в този спортен комплекс, който преди това беше абсолютна руина. Тук ще тренират всички отбори на ЦСКА, това са над 100 души. Развиването на спортната база и спортната инфраструктура е ангажимент и на държавата“, подчерта Желязков.
Министърът Иван Пешев посочи, че ремонтът върви с много бързо темпо, за около 40 дни повечето дейности са вече извършени. Целта е да се спести пътуването на децата и учениците до други спортни бази, за да вложат времето и усилията си в по-пълноценна подготовка. „Изгради се нова зала по най-модерните технологии за състезателите по борба. Строителните дейности са напълно завършени, остават довършителните работи, за да могат децата от 15 септември да влязат и да водят пълноценна подготовка“, заяви министърът на младежта и спорта. Модернизирането на спортната инфраструктура е водеща в правителствената програма и е приоритет на министър Иван Пешев. Предстои останалите спортни съоръжения и зали в спортния комплекс на 4-ти километър да бъдат поетапно възстановени, за да могат родните спортисти да имат условия за подготовка.
Ремонтирани са около 5000 кв.м покриви - на правата лекоатлетическа писта, на боксовите зали и санитарните помещения към тях, както и покрива на залите за самбо и фехтовка. Реновирана е правата писта, която е превърната в зала за борба с две съблекални, душове и санитарни помещения, две треньорски стаи, четири тепиха и фитнес зала. Общата реконструирана площ е близо 1000 кв.м. Подменена е изцяло електроинсталацията, изградена е нова ВиК инсталация, сменени са всички прозорци и врати на залата, направена е изолация на цялата зала.
Съблекалните са оборудвани с нови шкафчета и пейки, всяка баня разполага с по 6 душа и санитарно помещение. Целият безистен, който води към входа на залата е реновиран и осветен, а пред врата на залата е изградена площадка.
С отпуснатите средства е възстановено пълноценното функциониране на комплекса. Изпълнението на строително-ремонтните дейности осигури модерна и безопасна спортна среда, която да отговаря на съвременните стандарти. По този начин правителството подкрепя тренировъчния процес както на учениците, така и на всички желаещи да спортуват.
1 От устата
Коментиран от #24
11:11 13.09.2025
2 БОКО НО НЕ КРАДЕЦА
11:12 13.09.2025
3 Излагация
Мъдрите съвети на Мао.
Локалите как ще ги превъзпиташ?
11:14 13.09.2025
4 Последния Софиянец
Коментиран от #6
11:14 13.09.2025
5 Mими Кучева🐕🦺
Коментиран от #9
11:16 13.09.2025
6 Mими Кучева🐕🦺
До коментар #4 от "Последния Софиянец":Нема ли да раздаваш на протестиращите огризки от ресторанта?🦧🤣🖕🤣🦧
11:17 13.09.2025
7 пешо
11:21 13.09.2025
8 Хотел като половин НДК.
11:22 13.09.2025
9 Последния Софиянец
До коментар #5 от "Mими Кучева🐕🦺":Днес сме решили да направим шествие до хотела с водопад на Росен Желязков.С няколко туби бензин.
Коментиран от #10
11:24 13.09.2025
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Сандо
11:31 13.09.2025
12 ,55 от Козлодуй
11:35 13.09.2025
13 Ръката
11:36 13.09.2025
14 Никой
Спортът е второстепенен. При такива убедителни успехи - защо изобщо и да го поддържаме - и да ни гонят - не могат да ни настигнат.
Умни хора ни управляват - по същество.
11:41 13.09.2025
15 хотел с водопад
11:42 13.09.2025
16 Хартиена коалиция
11:49 13.09.2025
17 Видяяхме ги!
11:49 13.09.2025
18 СЛАМЕНИЯ
12:02 13.09.2025
19 Силиций
12:03 13.09.2025
20 Синя София
12:10 13.09.2025
21 ЩЯЛ ДА КРЪСТИ ХОТЕЛА
12:15 13.09.2025
22 Делта Бард
12:20 13.09.2025
23 От заглавието
12:20 13.09.2025
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 Де го чукаш де се пука
12:28 13.09.2025