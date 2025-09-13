Renew Europe за Благомир Коцев: Злоупотреба с превантивно задържане

Политическата формация Renew Europe в Европейския комитет на регионите излезе с позиция, след като Софийският градски съд реши да остави в затвора кмета на Варна, съобщи бТВ.
“Продължаваме да подкрепяме кмета на Варна Благомир Коцев. Софийският градски съд реши да го остави под стража. Въпреки че беше задържан повече от 60 дни без повдигнати обвинения, съдът отхвърли искането за по-лека мярка.
Арестът и продължаващото му задържане се основават на малко доказателства и неоснователни обвинения - дори един свидетел призна, че е дал показания под натиск. Това подчертава злоупотребата с превантивно задържане и поражда опасения относно справедливостта около политически чувствителни случаи“, посочват от Renew Europe.
„Групата Renew Europe в Европейския комитет на регионите подчертава, че това грубо отношение поражда сериозни съмнения по случая и отразява по-широки опасения за местната демокрация и върховенството на закона в България.
Ако обвиненията не могат да бъдат подкрепени с недвусмислени и достоверни доказателства, той трябва да бъде освободен, за да възобнови демократичния си мандат“, се казва още в позицията.
1 ЮРОПЕЕЦ
12:21 13.09.2025
2 Aлфа Bълкът
Коментиран от #5
12:22 13.09.2025
4 Ганчю
Коментиран от #7, #24
12:27 13.09.2025
5 редник
До коментар #2 от "Aлфа Bълкът":За съжаление - това е много вероятно, но ще платим всички ние...
12:28 13.09.2025
7 редник
До коментар #4 от "Ганчю":Колега, писали сме едновременно. 🙂
12:31 13.09.2025
9 ЗАЩО ПИШЕШ С ГЛАВНИ БУКВИ
До коментар #6 от "Промяна":ТИ КЬОРАВ ЛИ СИ
Коментиран от #12, #22, #23, #26
12:34 13.09.2025
10 Буда-орденонососеца за заслуги към Путин
"Аз съм npocт, ама вие сте още по npocти щом ми вярвате"
12:34 13.09.2025
11 ДОБРЕ ЛИ ТИ ПЛАЩАТ
До коментар #8 от "Промяна":ДАНО СЕ НАХРАНИШ
12:35 13.09.2025
12 Промяна
До коментар #9 от "ЗАЩО ПИШЕШ С ГЛАВНИ БУКВИ":Да Защо да не пиша с по големи букви ПО удобно ми е ЩОМ може постоянно да ни заливат с някакви измислени заблуди защо и аз да не пиша с главни букви Аман от Благо от Киро от Асен и сие
12:36 13.09.2025
14 УжасТ
До коментар #8 от "Промяна":Човече, осъзнаваш ли колко си негpaмотен?
Ту-тууу управлява до април 2021 г. , можеш ли да смяташ, явно не?
То бива д е б и л и в ГЕРБ, ама те са повече и от копейките .....
12:39 13.09.2025
15 ПОДЛИ Пе.дали
12:41 13.09.2025
16 000
12:42 13.09.2025
17 Очаквано
12:45 13.09.2025
18 ЗЛАТИНА ТЕНЕВА
Коментиран от #21
12:46 13.09.2025
19 Безобразие!
12:47 13.09.2025
20 Синя София
Коментиран от #27
12:52 13.09.2025
21 Рускиня
До коментар #18 от "ЗЛАТИНА ТЕНЕВА":Отговор:
Защото престъпниците (както се изразявате) плащат добре и то в брой!
12:53 13.09.2025
23 Тъзи
До коментар #9 от "ЗАЩО ПИШЕШ С ГЛАВНИ БУКВИ":Се търпи...
Има един нарцис, дето през ред пише
12:57 13.09.2025
24 Добро утро!
До коментар #4 от "Ганчю":За да не плащате, излезте и го подкрепете на протестите!
Институциите не са за лична употреба!
12:58 13.09.2025
25 КОЛЬО ПАРЪМА
12:59 13.09.2025
26 Аз да ти кажа
До коментар #9 от "ЗАЩО ПИШЕШ С ГЛАВНИ БУКВИ":Мъчи го ГРАНДОМАНИЯТА.
13:00 13.09.2025
27 Синьо-розова София
До коментар #20 от "Синя София":Тази година няма ли да правите гейпарад? Да не би Путин и Ердоган да са го забранили? А?💅
13:00 13.09.2025