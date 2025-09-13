Новини
Renew Europe за Благомир Коцев: Злоупотреба с превантивно задържане

13 Септември, 2025 12:15 969 27

  • благомир коцев-
  • renew europe-
  • арест

Без доказателства трябва да бъде освободен

Renew Europe за Благомир Коцев: Злоупотреба с превантивно задържане - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Политическата формация Renew Europe в Европейския комитет на регионите излезе с позиция, след като Софийският градски съд реши да остави в затвора кмета на Варна, съобщи бТВ.

“Продължаваме да подкрепяме кмета на Варна Благомир Коцев. Софийският градски съд реши да го остави под стража. Въпреки че беше задържан повече от 60 дни без повдигнати обвинения, съдът отхвърли искането за по-лека мярка.

Арестът и продължаващото му задържане се основават на малко доказателства и неоснователни обвинения - дори един свидетел призна, че е дал показания под натиск. Това подчертава злоупотребата с превантивно задържане и поражда опасения относно справедливостта около политически чувствителни случаи“, посочват от Renew Europe.

„Групата Renew Europe в Европейския комитет на регионите подчертава, че това грубо отношение поражда сериозни съмнения по случая и отразява по-широки опасения за местната демокрация и върховенството на закона в България.

Ако обвиненията не могат да бъдат подкрепени с недвусмислени и достоверни доказателства, той трябва да бъде освободен, за да възобнови демократичния си мандат“, се казва още в позицията.


България
Подобни новини


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ЮРОПЕЕЦ

    5 10 Отговор
    ОСВОБОДЕТЕ МАРИ ЛЬОПЕН.

    12:21 13.09.2025

  • 2 Aлфа Bълкът

    15 8 Отговор
    Тоя е лесен €2млн не му мърдат като осъди държавата в Страсбург.

    Коментиран от #5

    12:22 13.09.2025

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Ганчю

    17 6 Отговор
    Ние ще платим за задържането на Коцев

    Коментиран от #7, #24

    12:27 13.09.2025

  • 5 редник

    11 4 Отговор

    До коментар #2 от "Aлфа Bълкът":

    За съжаление - това е много вероятно, но ще платим всички ние...

    12:28 13.09.2025

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 редник

    2 2 Отговор

    До коментар #4 от "Ганчю":

    Колега, писали сме едновременно. 🙂

    12:31 13.09.2025

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 ЗАЩО ПИШЕШ С ГЛАВНИ БУКВИ

    5 4 Отговор

    До коментар #6 от "Промяна":

    ТИ КЬОРАВ ЛИ СИ

    Коментиран от #12, #22, #23, #26

    12:34 13.09.2025

  • 10 Буда-орденонососеца за заслуги към Путин

    12 6 Отговор
    Браво бойко, браво борисов, доказа на Европа, че си една дoлна, отмъстителна мyтpa, един достоен представител на мyтpo-милиционерското наследство на СССР.

    "Аз съм npocт, ама вие сте още по npocти щом ми вярвате"

    12:34 13.09.2025

  • 11 ДОБРЕ ЛИ ТИ ПЛАЩАТ

    4 6 Отговор

    До коментар #8 от "Промяна":

    ДАНО СЕ НАХРАНИШ

    12:35 13.09.2025

  • 12 Промяна

    6 5 Отговор

    До коментар #9 от "ЗАЩО ПИШЕШ С ГЛАВНИ БУКВИ":

    Да Защо да не пиша с по големи букви ПО удобно ми е ЩОМ може постоянно да ни заливат с някакви измислени заблуди защо и аз да не пиша с главни букви Аман от Благо от Киро от Асен и сие

    12:36 13.09.2025

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 УжасТ

    7 3 Отговор

    До коментар #8 от "Промяна":

    Човече, осъзнаваш ли колко си негpaмотен?
    Ту-тууу управлява до април 2021 г. , можеш ли да смяташ, явно не?
    То бива д е б и л и в ГЕРБ, ама те са повече и от копейките .....

    12:39 13.09.2025

  • 15 ПОДЛИ Пе.дали

    4 3 Отговор
    Бивши пе.дали няма - подкрепят се като братя по целия свят.

    12:41 13.09.2025

  • 16 000

    3 4 Отговор
    Запознати са с фактите - подкрепят го ората. Ес е пълен цирк.

    12:42 13.09.2025

  • 17 Очаквано

    4 5 Отговор
    Европейските крими корумпета защитават престъпници

    12:45 13.09.2025

  • 18 ЗЛАТИНА ТЕНЕВА

    5 5 Отговор
    Защо разни престъпници се месят в работата на съда?

    Коментиран от #21

    12:46 13.09.2025

  • 19 Безобразие!

    3 5 Отговор
    Крадливите соросоиди храбро бранят своят побратим! Единствено в България се организират митинги в подкрепа на корупцията и престъпността!

    12:47 13.09.2025

  • 20 Синя София

    3 1 Отговор
    България е руско,турска провинция, каквото става в Русия и Турция,двамата дебели веднага го прилагат в България,

    Коментиран от #27

    12:52 13.09.2025

  • 21 Рускиня

    0 0 Отговор

    До коментар #18 от "ЗЛАТИНА ТЕНЕВА":

    Отговор:
    Защото престъпниците (както се изразявате) плащат добре и то в брой!

    12:53 13.09.2025

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Тъзи

    0 0 Отговор

    До коментар #9 от "ЗАЩО ПИШЕШ С ГЛАВНИ БУКВИ":

    Се търпи...
    Има един нарцис, дето през ред пише

    12:57 13.09.2025

  • 24 Добро утро!

    0 0 Отговор

    До коментар #4 от "Ганчю":

    За да не плащате, излезте и го подкрепете на протестите!
    Институциите не са за лична употреба!

    12:58 13.09.2025

  • 25 КОЛЬО ПАРЪМА

    1 0 Отговор
    Зима идва нека е на топло там да седи.

    12:59 13.09.2025

  • 26 Аз да ти кажа

    0 0 Отговор

    До коментар #9 от "ЗАЩО ПИШЕШ С ГЛАВНИ БУКВИ":

    Мъчи го ГРАНДОМАНИЯТА.

    13:00 13.09.2025

  • 27 Синьо-розова София

    0 0 Отговор

    До коментар #20 от "Синя София":

    Тази година няма ли да правите гейпарад? Да не би Путин и Ердоган да са го забранили? А?💅

    13:00 13.09.2025

