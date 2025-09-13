Renew Europe за Благомир Коцев: Злоупотреба с превантивно задържане

Политическата формация Renew Europe в Европейския комитет на регионите излезе с позиция, след като Софийският градски съд реши да остави в затвора кмета на Варна, съобщи бТВ.

“Продължаваме да подкрепяме кмета на Варна Благомир Коцев. Софийският градски съд реши да го остави под стража. Въпреки че беше задържан повече от 60 дни без повдигнати обвинения, съдът отхвърли искането за по-лека мярка.

Арестът и продължаващото му задържане се основават на малко доказателства и неоснователни обвинения - дори един свидетел призна, че е дал показания под натиск. Това подчертава злоупотребата с превантивно задържане и поражда опасения относно справедливостта около политически чувствителни случаи“, посочват от Renew Europe.

„Групата Renew Europe в Европейския комитет на регионите подчертава, че това грубо отношение поражда сериозни съмнения по случая и отразява по-широки опасения за местната демокрация и върховенството на закона в България.

Ако обвиненията не могат да бъдат подкрепени с недвусмислени и достоверни доказателства, той трябва да бъде освободен, за да възобнови демократичния си мандат“, се казва още в позицията.