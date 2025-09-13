Полският посланик у нас: Руските дронове са провокация

„След атаката с руски дронове във въздушното пространство на Полша стана ясно, че не става въпрос за случайност, а за сериозна провокация“, това заяви посланикът на Полша в България Мачей Шимански в ефира на „Събуди се“ по Нова тв.
Шимански даде ясна оценка за събитията от последните дни, при които Полша временно затвори въздушното си пространство и летището във Варшава, след като бе засечено навлизане на около 19 дрона, за които Беларус е подала предупреждение предварително.
„Тези дронове не носеха експлозиви, но бяха снабдени с големи резервоари за гориво – с ясната цел да могат да стигнат по-далеч“, заяви посланикът. По думите му ситуацията е „урок“ за Полша и съюзниците ѝ.
Мачей Шимански подчерта, че помощта на съюзниците от НАТО е била ключова за неутрализирането на заплахата. Той изтъкна ролята на Нидерландия, която е изпратила самолети, за да свалят руските дронове. Помогнали са също Франция, Италия и Германия, добави той.
По отношение на позицията на американския президент Доналд Тръмп, посланикът каза: „Тръмп се опитва да смири Русия, вярвайки, че Путин ще прояви разум“.
Според Шимански Европа е реагирала твърде късно на агресивното поведение на Русия. „Трябваше да бъдат взети по-сериозни мерки още преди години. Сега плащаме цената – висока, и не само финансова“, каза той, визирайки временното затваряне на варшавското летище и необходимостта от засилени отбранителни действия.
Полша работи активно с Украйна по подобряване на защитата срещу дронове. Посланикът разкри, че външният министър на Полша Радослав Шикорски е бил в Киев, където е финализирал споразумение за обмяна на опит и технологии.
„От месеци работим в тази посока “, подчерта Шимански.
Полският посланик отбеляза, че макар Русия в момента да е значително отслабена, опасността от нови провокации не е отпаднала: „Истинска война няма да започне, но не изключвам изпращането на дронове с експлозиви в бъдеще”.
Той допълни, че по суша и въздух НАТО има огромно преимущество, но малките дронове остават сериозно предизвикателство.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Последния Софиянец
Коментиран от #5, #10
13:32 13.09.2025
2 Последния Софиянец
13:34 13.09.2025
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Гледах го
Коментиран от #17
13:35 13.09.2025
5 Копейкин Костя
До коментар #1 от "Последния Софиянец":Дронът е на крепостните, ватенка, не е украински!
13:37 13.09.2025
6 Попето
13:37 13.09.2025
7 Дойче зеле
13:37 13.09.2025
8 Бегай
13:38 13.09.2025
9 чиста проба провокация
че е повредена от руски дрон, се отрича от местните жители. Хората отбелязват,
че тази къща е била силно повредена по време на буря преди два месеца и
състоянието ѝ не се е променило оттогава. Оказва се, че всичко там е фалшиво.
Докарали са дронове в коли и отломки. Разложили са ги на тревата. И са заснели
първата разрушена къща, на която са попаднали.
13:38 13.09.2025
10 ⚒️⚒️⚒️⚒️
До коментар #1 от "Последния Софиянец":А, ти правиш ли разлика между летящ и паднал във, водата и донесен от течението..... Явно, НЕ!!
Коментиран от #41, #42
13:38 13.09.2025
11 Цензура
13:39 13.09.2025
12 тръмп каза провокация е
13:39 13.09.2025
13 А кой има интерес от това представление
13:41 13.09.2025
14 Мим
13:42 13.09.2025
15 Украйна са взели камуфлажни дронове
13:43 13.09.2025
16 Тръмпича
13:45 13.09.2025
17 Румен Решетников
До коментар #4 от "Гледах го":Па не го гледай. Гледай си там ТАСС , Цариград тв и т.н.
И се увери, че Пасьолството на Рассия и Костя знаят, че се информираш от правилните източници...
😀
Коментиран от #19
13:46 13.09.2025
18 Дабемирно седяло
Коментиран от #40
13:47 13.09.2025
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Форд
13:52 13.09.2025
21 ЖЕКО
13:52 13.09.2025
22 Румен Решетников
До коментар #19 от "Коментирай":Под нивото ми е да коментирам Волгин, ватенка!
Коментиран от #27
13:54 13.09.2025
23 Радев не е казвал, че са РУСКИ хахаха
ЕНТЕРЕСНО !
Коментиран от #29
13:54 13.09.2025
24 НИКО
13:55 13.09.2025
25 Пешо z
13:56 13.09.2025
26 ГЕТО
Коментиран от #30
13:57 13.09.2025
27 Така е
До коментар #22 от "Румен Решетников":Тролея под всякакво ниво.
13:58 13.09.2025
28 ЦЕКО
13:59 13.09.2025
29 Колко ли се мрази някой
До коментар #23 от "Радев не е казвал, че са РУСКИ хахаха":за да го ползват за циганин по форумите. Не вярвам да е само защото е много просттт.
14:00 13.09.2025
30 Копейкин Костя
До коментар #26 от "ГЕТО":Скоро? Станаха четири години от началото на блицкрига на крепостните и завалиите още не могат да стигнат до Одеса и Киев, а ти ги чакаш в България.... 😀
Коментиран от #33, #35
14:00 13.09.2025
31 ФЕРИ
14:01 13.09.2025
32 калина /алена
Коментиран от #37
14:02 13.09.2025
33 ВЕЛКО
До коментар #30 от "Копейкин Костя":КОГАТО СЕ СРАЖАВАШ С НАИ РАЗВИТИТЕ СТРАНИ ВОИНАТА Е ТРУДНА И БАВНА , НО РУСИЯ БАВНО НО СЛАВНО ВИ МАЧКА И СКОРО Я ЧАКАИТЕ НА ЗАПАДНАТА ВИ ГРАНИЦА ПОЛША ПЪРВА ЩЕ УСЕТИ ДЕБЕЛИЯ
Коментиран от #43
14:04 13.09.2025
34 Величко
14:06 13.09.2025
35 Ти се радвай
До коментар #30 от "Копейкин Костя":че не искат да дойдат тук, а си прочистват източна Украйна от фашистите.
14:07 13.09.2025
36 Поне да бяха уточнили бройката
14:09 13.09.2025
37 Христо Христов
До коментар #32 от "калина /алена":Поляците размазаха болшевиките под стените на Варшава, обаче тези исторически подробности не ти изнасят, а?
Коментиран от #45
14:09 13.09.2025
38 факт
14:10 13.09.2025
39 Хихи
14:10 13.09.2025
40 демократ
До коментар #18 от "Дабемирно седяло":Много тъ па поговорка както и чреклонена главица.
Руски из роди искат да държат българина покорен и да фо ползват. Велики са Поляците защото казват това не е русия това е ПОЛША същите са и Украинците Велик народ казват ние НЕ сме алкаши ние сме Украинци.
Коментиран от #44
14:10 13.09.2025
41 Бялджип
До коментар #10 от "⚒️⚒️⚒️⚒️":А морските мини, които се появяват в нашите териториални води и са от минните заграждения на Украйна, преди това също ли са били летящи ?
14:11 13.09.2025
42 А ракетите
До коментар #10 от "⚒️⚒️⚒️⚒️":Които издумкаха трактора и една къща
в Полша, какви бяха ?
14:11 13.09.2025
43 Копейкин Костя
До коментар #33 от "ВЕЛКО":Намали алкохола и лепилото дорогой!!!
14:12 13.09.2025
44 Колко да са велики
До коментар #40 от "демократ":да стоят и да гледат как един продажник на власт унищожи Украйна или поляците как ги ползват за евтини интриги. Ако бе една идея по умна, щеше да знаеш.
14:15 13.09.2025
45 И кога е било това?
До коментар #37 от "Христо Христов":Ама сериозно, дай некво инфо?
Коментиран от #47
14:16 13.09.2025
46 така, така
Не знам дали поляците осъзнават провала си и унижението. Полша е прифронтова държава, а не е способна да реагира.
Ехо, направиха ви за смях, ма не само поляците, ами цялото НАТО! Хич не ми се мисли как ще реагират смешниците на хиперзвукови ракети и други играчки като Орешник.
14:16 13.09.2025
47 Христо Христов
До коментар #45 от "И кога е било това?":1920-та. "Чудото на Висла " !
Коментиран от #48
14:20 13.09.2025
48 факт
До коментар #47 от "Христо Христов":По всичко личи, че скоро поляците ще трябва да повторят "чудото". Дали ще успеят е въпрос с понижена трудност.
14:24 13.09.2025
49 Костя копейката
Коментиран от #50
14:26 13.09.2025
50 Никога не съди за другите
До коментар #49 от "Костя копейката":по себе си. Само глупак го ползват да се излага с евтини лъжи и глупава пропаганда.
14:32 13.09.2025
51 Този коментар е премахнат от модератор.
52 дядото
14:46 13.09.2025