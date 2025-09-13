Новини
Полският посланик у нас: Руските дронове са провокация

13 Септември, 2025 13:30 701 52

Истинска война няма да започне, смята Мачей Шимански

„След атаката с руски дронове във въздушното пространство на Полша стана ясно, че не става въпрос за случайност, а за сериозна провокация“, това заяви посланикът на Полша в България Мачей Шимански в ефира на „Събуди се“ по Нова тв.

Шимански даде ясна оценка за събитията от последните дни, при които Полша временно затвори въздушното си пространство и летището във Варшава, след като бе засечено навлизане на около 19 дрона, за които Беларус е подала предупреждение предварително.

„Тези дронове не носеха експлозиви, но бяха снабдени с големи резервоари за гориво – с ясната цел да могат да стигнат по-далеч“, заяви посланикът. По думите му ситуацията е „урок“ за Полша и съюзниците ѝ.

Мачей Шимански подчерта, че помощта на съюзниците от НАТО е била ключова за неутрализирането на заплахата. Той изтъкна ролята на Нидерландия, която е изпратила самолети, за да свалят руските дронове. Помогнали са също Франция, Италия и Германия, добави той.

По отношение на позицията на американския президент Доналд Тръмп, посланикът каза: „Тръмп се опитва да смири Русия, вярвайки, че Путин ще прояви разум“.

Според Шимански Европа е реагирала твърде късно на агресивното поведение на Русия. „Трябваше да бъдат взети по-сериозни мерки още преди години. Сега плащаме цената – висока, и не само финансова“, каза той, визирайки временното затваряне на варшавското летище и необходимостта от засилени отбранителни действия.

Полша работи активно с Украйна по подобряване на защитата срещу дронове. Посланикът разкри, че външният министър на Полша Радослав Шикорски е бил в Киев, където е финализирал споразумение за обмяна на опит и технологии.

„От месеци работим в тази посока “, подчерта Шимански.

Полският посланик отбеляза, че макар Русия в момента да е значително отслабена, опасността от нови провокации не е отпаднала: „Истинска война няма да започне, но не изключвам изпращането на дронове с експлозиви в бъдеще”.

Той допълни, че по суша и въздух НАТО има огромно преимущество, но малките дронове остават сериозно предизвикателство.


  • 1 Последния Софиянец

    30 6 Отговор
    А украинският дрон на плажа в Бургас какво е?

    Коментиран от #5, #10

    13:32 13.09.2025

  • 2 Последния Софиянец

    26 6 Отговор
    Франция, Италия, Холандия, Германия и Полша заедно свалиха само три дрона от 19.Пълен резил.

    13:34 13.09.2025

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Гледах го

    25 5 Отговор
    Жалко продадено нищожество, служещо си с лъжи, пропаганда и глупави опорки.

    Коментиран от #17

    13:35 13.09.2025

  • 5 Копейкин Костя

    4 28 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Дронът е на крепостните, ватенка, не е украински!

    13:37 13.09.2025

  • 6 Попето

    28 4 Отговор
    Стига с тия дронове, всичко бе една голяма измама, която евролибералите раздухват дни наред. Целта е ясна, да се осигурят милиони от парите на гражданите за въоръжаване, уж че Русия ще нападне натовските държави.

    13:37 13.09.2025

  • 7 Дойче зеле

    24 4 Отговор
    Според американски източници, Белорусия предупреждава Полша, че дронове от Украйна се приближават...

    13:37 13.09.2025

  • 8 Бегай

    11 4 Отговор
    Ревльо.

    13:38 13.09.2025

  • 9 чиста проба провокация

    23 6 Отговор
    Широко разпространената снимка на разрушената къща в Полша, за която се твърди,
    че е повредена от руски дрон, се отрича от местните жители. Хората отбелязват,
    че тази къща е била силно повредена по време на буря преди два месеца и
    състоянието ѝ не се е променило оттогава. Оказва се, че всичко там е фалшиво.
    Докарали са дронове в коли и отломки. Разложили са ги на тревата. И са заснели
    първата разрушена къща, на която са попаднали.

    13:38 13.09.2025

  • 10 ⚒️⚒️⚒️⚒️

    9 6 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    А, ти правиш ли разлика между летящ и паднал във, водата и донесен от течението..... Явно, НЕ!!

    Коментиран от #41, #42

    13:38 13.09.2025

  • 11 Цензура

    28 4 Отговор
    Не лъжи, пoдла шляxта. Максималният обхват на тия дронове е 700 километра. Тоест практически е невъзможно да долетят от Русия до полша. Какво се зъбите, боят ли си търсите? Ами пробвайте се, бе - ще си го получите !!!

    13:39 13.09.2025

  • 12 тръмп каза провокация е

    17 6 Отговор
    В полския сегмент на интернет потребителите стават все по-уверени, че историята с долетялите дронове е провокация от страна на Украйна. Тази версия изглежда логична за общество, което вече е уморено от постоянно участие в украинската криза и разбира, че всяка подобна „атака“ автоматично увеличава рисковете за самата Полша. Но нещо друго е много по-интересно - въпросът за бездействието на полската противовъздушна отбрана.

    13:39 13.09.2025

  • 13 А кой има интерес от това представление

    15 4 Отговор
    Най малко интерес има Русия с тая дронова инсценировка... основен интерес има Зелю да привлече НАТЮ в директен сблъсък с рашките.... това е видно и с просто око... абе селска вечеринка на Зелю...

    13:41 13.09.2025

  • 14 Мим

    10 3 Отговор
    Абе пане.Ами вие сами си го просите,като през вас минава почти всичкото оръжие за укрите.Редно дори ще е там от които склад до границата и тръгва за зеления да бъде взето на мушка и унищожено от руснаците.Така,че ,ако бе мирно стояло не бе чудо видяло...

    13:42 13.09.2025

  • 15 Украйна са взели камуфлажни дронове

    12 3 Отговор
    И са ги препратили към Полша за да активират по.5 на НАТО

    13:43 13.09.2025

  • 16 Тръмпича

    16 2 Отговор
    Прав е човека. Провокация от Киев, обвинявайки Москва.

    13:45 13.09.2025

  • 17 Румен Решетников

    3 9 Отговор

    До коментар #4 от "Гледах го":

    Па не го гледай. Гледай си там ТАСС , Цариград тв и т.н.
    И се увери, че Пасьолството на Рассия и Костя знаят, че се информираш от правилните източници...
    😀

    Коментиран от #19

    13:46 13.09.2025

  • 18 Дабемирно седяло

    10 3 Отговор
    Провокация от кой да не се окаже че от самите вас за да си намерите претекст да влезете в Украйна където руснаците ще ви размажат.

    Коментиран от #40

    13:47 13.09.2025

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Форд

    14 3 Отговор
    Айде не се излагай и ти! Всички разбраха постановката, барем си мълчете вече. То с една провокация в Полша започна втората световна и ви се разказа играта, сега още ли напирате?!

    13:52 13.09.2025

  • 21 ЖЕКО

    8 4 Отговор
    ЗАГУБАТА НЯМА ДА Е МНОГО ГОЛЯМА, ПОЛЯЦИТЕ СА ПО ДОЛНИ И ОТ УКРИТЕ ЗАТОВА И ХИТЛЕР И СТАЛИН СА ГИ МАЧКАЛИ

    13:52 13.09.2025

  • 22 Румен Решетников

    3 7 Отговор

    До коментар #19 от "Коментирай":

    Под нивото ми е да коментирам Волгин, ватенка!

    Коментиран от #27

    13:54 13.09.2025

  • 23 Радев не е казвал, че са РУСКИ хахаха

    3 12 Отговор
    Румен Георгиевич от КГБ, назначен на пост президентска пионка в България се накара едно хубаво по тиливизорът за ПРОВОКАЦИЯТА с дронове и ЕСКАЛАЦИЯТА, но УМЕЛО не спомена нито една думичка за началството си - Путин, Русия, оркистан и т.н.
    ЕНТЕРЕСНО !

    Коментиран от #29

    13:54 13.09.2025

  • 24 НИКО

    11 3 Отговор
    КАКВИ СА ТЕЯ ДРОНОВЕ И КАК СА СЕ ПРИЗЕМИЛИ НА КОКОШАРНИКА И ТОИ ОСТАНАЛ ЦЯЛ, ЖАЛКИ СМЕШНИ НАТОВЦИ

    13:55 13.09.2025

  • 25 Пешо z

    6 2 Отговор
    Еми провокация беше и ,кацането някога на чужд спортен самолет на червения площад по време на соца.Сега се връща топката.

    13:56 13.09.2025

  • 26 ГЕТО

    7 3 Отговор
    ПОЛЯКА ОПЛАКА ЛИ СЕ ЧЕ ПУТИН СКОРО ЩЕ ИМ ХОДИ НА ГОСТИ И НЕ САМО В ПОЛША АМИ И В БЪЛГАРИЯ РУМЪНИЯ

    Коментиран от #30

    13:57 13.09.2025

  • 27 Така е

    5 1 Отговор

    До коментар #22 от "Румен Решетников":

    Тролея под всякакво ниво.

    13:58 13.09.2025

  • 28 ЦЕКО

    9 3 Отговор
    ДУМАТА НАТО ВЕЧЕ ПРЕДИЗВИКВА СМЯХ У ХОРАТА

    13:59 13.09.2025

  • 29 Колко ли се мрази някой

    2 2 Отговор

    До коментар #23 от "Радев не е казвал, че са РУСКИ хахаха":

    за да го ползват за циганин по форумите. Не вярвам да е само защото е много просттт.

    14:00 13.09.2025

  • 30 Копейкин Костя

    3 7 Отговор

    До коментар #26 от "ГЕТО":

    Скоро? Станаха четири години от началото на блицкрига на крепостните и завалиите още не могат да стигнат до Одеса и Киев, а ти ги чакаш в България.... 😀

    Коментиран от #33, #35

    14:00 13.09.2025

  • 31 ФЕРИ

    7 3 Отговор
    НАТО СИ Е СЪЗДАДЕНО ЗА ЗАПАДНИТЕ СТРАНИ ,КОИ ЩЕ ЗАЩИТАВА ИЗТОЧНО ЕВРОПЕИЦИ БЕ БУДАЛИ ПРОСТИ

    14:01 13.09.2025

  • 32 калина /алена

    7 3 Отговор
    Полската шляхта преди много години беше размазана от войските на Русия по времето на Екатерина Велика! И сега ще се случи същото ,ако още се зъбите на Русия и Путин поляци!!! А, при Волинското клане -вие поляците бяхте клани от украинците,тогава и сега привърженици на Степан Бандера.Колкото до Русия,търсите си смъртта,заедно с ОКРАИНА!!!Панове, чака ви ТАНАТОС!!!

    Коментиран от #37

    14:02 13.09.2025

  • 33 ВЕЛКО

    6 2 Отговор

    До коментар #30 от "Копейкин Костя":

    КОГАТО СЕ СРАЖАВАШ С НАИ РАЗВИТИТЕ СТРАНИ ВОИНАТА Е ТРУДНА И БАВНА , НО РУСИЯ БАВНО НО СЛАВНО ВИ МАЧКА И СКОРО Я ЧАКАИТЕ НА ЗАПАДНАТА ВИ ГРАНИЦА ПОЛША ПЪРВА ЩЕ УСЕТИ ДЕБЕЛИЯ

    Коментиран от #43

    14:04 13.09.2025

  • 34 Величко

    4 2 Отговор
    Оффф ... , все ми се струва , че това беше театрална пиеска , но тези , които повярваха изцапаха гащите... ! Бог дедя Вова няма да праща дронове... Очаквайте да ви прати нещо по- надеждно ...

    14:06 13.09.2025

  • 35 Ти се радвай

    6 2 Отговор

    До коментар #30 от "Копейкин Костя":

    че не искат да дойдат тук, а си прочистват източна Украйна от фашистите.

    14:07 13.09.2025

  • 36 Поне да бяха уточнили бройката

    5 3 Отговор
    То бяха 30, после 13, после 19, после 9.- и всичките без заряд. И само две снимки - единият целичък кацнал кротко в тревата, другият - облечен с тиксо, с различни крила, паднан на покрива на някакъв курник, ама без да го строши. Аре малко по-сериозно! А как дрон с обхват 700 километра е прелетял почти 2000 километра - трябва да питаме Шерлок Холмс!

    14:09 13.09.2025

  • 37 Христо Христов

    3 5 Отговор

    До коментар #32 от "калина /алена":

    Поляците размазаха болшевиките под стените на Варшава, обаче тези исторически подробности не ти изнасят, а?

    Коментиран от #45

    14:09 13.09.2025

  • 38 факт

    5 3 Отговор
    Тази година се навършват 80 години от волинските кланета, при които укрите изклаха между 30 000 - 80 000 поляци. Сега поляците поддържат украинците и ще си платят цената за това.

    14:10 13.09.2025

  • 39 Хихи

    3 3 Отговор
    Е "Орешник" е подарък за Коледа

    14:10 13.09.2025

  • 40 демократ

    4 7 Отговор

    До коментар #18 от "Дабемирно седяло":

    Много тъ па поговорка както и чреклонена главица.
    Руски из роди искат да държат българина покорен и да фо ползват. Велики са Поляците защото казват това не е русия това е ПОЛША същите са и Украинците Велик народ казват ние НЕ сме алкаши ние сме Украинци.

    Коментиран от #44

    14:10 13.09.2025

  • 41 Бялджип

    2 3 Отговор

    До коментар #10 от "⚒️⚒️⚒️⚒️":

    А морските мини, които се появяват в нашите териториални води и са от минните заграждения на Украйна, преди това също ли са били летящи ?

    14:11 13.09.2025

  • 42 А ракетите

    4 1 Отговор

    До коментар #10 от "⚒️⚒️⚒️⚒️":

    Които издумкаха трактора и една къща
    в Полша, какви бяха ?

    14:11 13.09.2025

  • 43 Копейкин Костя

    3 1 Отговор

    До коментар #33 от "ВЕЛКО":

    Намали алкохола и лепилото дорогой!!!

    14:12 13.09.2025

  • 44 Колко да са велики

    6 2 Отговор

    До коментар #40 от "демократ":

    да стоят и да гледат как един продажник на власт унищожи Украйна или поляците как ги ползват за евтини интриги. Ако бе една идея по умна, щеше да знаеш.

    14:15 13.09.2025

  • 45 И кога е било това?

    1 0 Отговор

    До коментар #37 от "Христо Христов":

    Ама сериозно, дай некво инфо?

    Коментиран от #47

    14:16 13.09.2025

  • 46 така, така

    5 2 Отговор
    Тоя вместо да ми реве, да беше дал разумно обяснение защо държава с НАТО-вско ПВО не можа да неутрализира 19 (или колкото там бяха) дрона. Еле, че са получили данни от Беларус - и бройката са знаели, и направлението още преди дроновете да влезнат в Полша. И какво успяха да направят поляците - едно нищо, издирваха часове наред къде са паднали дроновете.
    Не знам дали поляците осъзнават провала си и унижението. Полша е прифронтова държава, а не е способна да реагира.
    Ехо, направиха ви за смях, ма не само поляците, ами цялото НАТО! Хич не ми се мисли как ще реагират смешниците на хиперзвукови ракети и други играчки като Орешник.

    14:16 13.09.2025

  • 47 Христо Христов

    1 1 Отговор

    До коментар #45 от "И кога е било това?":

    1920-та. "Чудото на Висла " !

    Коментиран от #48

    14:20 13.09.2025

  • 48 факт

    2 0 Отговор

    До коментар #47 от "Христо Христов":

    По всичко личи, че скоро поляците ще трябва да повторят "чудото". Дали ще успеят е въпрос с понижена трудност.

    14:24 13.09.2025

  • 49 Костя копейката

    1 2 Отговор
    Защитаващите путин, ако той им го .......отзад, ще кажат, че е искал да ги почеше, толкова са продажни горките!

    Коментиран от #50

    14:26 13.09.2025

  • 50 Никога не съди за другите

    1 1 Отговор

    До коментар #49 от "Костя копейката":

    по себе си. Само глупак го ползват да се излага с евтини лъжи и глупава пропаганда.

    14:32 13.09.2025

  • 51 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 52 дядото

    0 0 Отговор
    а аз се чудех каква е причината за толкова активните посещения на мър сула,коща и други от ес и нато из страните на източна европа.те пък с трици ловели магарици.

    14:46 13.09.2025

