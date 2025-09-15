България и Полша с общи действия за развитие на цифровата и транспортна инфраструктура

България и Полша срещат еднакви проблеми, свързани с финансирането и модернизацията на държавните пощенски оператори. Това стана ясно по време на среща между заместник министър-председателя и министър на транспорта и съобщенията Гроздан Караджов и вицепремиерa и министър на цифровите въпроси на Полша Кшищоф Гавковски.
„Искаме да запазим развитата пощенска мрежа, а в същото време нямаме право да плащаме реалните разходи и това води дружеството в сериозни затруднения“, обясни Гроздан Караджов. Той подчерта, че Български пощи има над 3000 клона, които предоставят универсалната пощенска услуга, а по европейските правила субсидията на годишна база за тази дейност не може да надвишава 15 млн. евро. „Хванати сме в капан, при който, за да изпълнява възложената му задача от държавата, дружеството трябва да трупа дългове“, каза още Караджов.
Вицепремиерът Гавковски обясни, че Полша има същия проблем с пощите. Те имат 30 000 обекта, в които работят 50 000 души. Общо в сектора са заети около 100 000 човека и през 2024 г. полската страна също е поискала разрешение от Европейската комисия за държавна помощ.
Двамата вицепремиери обсъдиха и укрепването на транспортните и цифрови връзки по направлението Север-Юг. „Една естествена бариера, каквато е река Дунав, трябва да бъде преодоляна с повече мостове между България и Румъния. Трябват ни мостове на всеки 70 км. В момента те са само два т.е. крайно недостатъчни“, допълни българският вицепремиер. Полският му колега изрази готовност за сътрудничество, пълна подкрепа за коридорите Север-Юг, както и за развитието на цифровата инфраструктура по тези направления.
Гроздан Караджов посочи, че предстои изграждане на широколентова свързаност между Средиземно и Черно море със спечелено финансиране по Механизма за свързана Европа. Предвидено е цифровата инфраструктура да минава през Гърция, България, Румъния, Молдова и Украйна. Планира се и изграждането на подводен кабел по Черно море между България и Грузия. Вицепремиерът Гавковски изрази желание Полша също да се включи към горните два проекта за оптични кабелни системи.
1 Майна
Но..
Тръмп заяви, че може да вкара още американци в Полша
,,Тръмп отново си играе с „Да, аз съм с теб на 100% - ти си на първо място.“ с ЕС/НАТО. Голямата му заплаха срещу Русия не е заплаха, защото Европа не може, няма и дори не иска да изпълни предварителните условия на Тръмп за американски действия. Той просто подготвя обществеността за отказ от НАТО. Въпросът е дали Тръмп ще напусне НАТО напълно или просто ще намали финансирането и военния принос. Първото е вероятно крайната цел, но остатъкът от НАТО все още може да нанесе огромни щети в региона, предвид сегашното му безумно ръководство. По-безопасна стратегия е да се остане вътре, с възможност за вето върху всичко, с НЯКОИ войски в театъра на военните действия като противотежест на европейската лудост."
19:53 15.09.2025
2 от село
19:53 15.09.2025
3 пешо
19:54 15.09.2025
4 Майна
В Беларус вече са заедно руски с американски- обменят опит!
Трябва да си идиот за да не схванеш..
Лондонсити - пиши...
Коментиран от #5
19:56 15.09.2025
5 Майна
До коментар #4 от "Майна":Лавров и Рубио
19:57 15.09.2025
6 Цифроман
20:16 15.09.2025
7 Ала бала
20:32 15.09.2025
8 ЦИРК
Между България и Грузия има подводен кабел и той от няколко години е собственност на Дойче Телеком. Тези мостове дето ще ги градят къде ще водят ? Нещо не се сещам да има път преди и след мостовете през 70км. То ние двулентови пътища на равна земя като хората нямаме, те вече мостовете ще правят.
20:52 15.09.2025