България и Полша с общи действия за развитие на цифровата и транспортна инфраструктура

15 Септември, 2025 19:50 486 8

Искаме да запазим развитата пощенска мрежа, а в същото време нямаме право да плащаме реалните разходи и това води дружеството в сериозни затруднения, обясни Гроздан Караджов

Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

България и Полша срещат еднакви проблеми, свързани с финансирането и модернизацията на държавните пощенски оператори. Това стана ясно по време на среща между заместник министър-председателя и министър на транспорта и съобщенията Гроздан Караджов и вицепремиерa и министър на цифровите въпроси на Полша Кшищоф Гавковски.

„Искаме да запазим развитата пощенска мрежа, а в същото време нямаме право да плащаме реалните разходи и това води дружеството в сериозни затруднения“, обясни Гроздан Караджов. Той подчерта, че Български пощи има над 3000 клона, които предоставят универсалната пощенска услуга, а по европейските правила субсидията на годишна база за тази дейност не може да надвишава 15 млн. евро. „Хванати сме в капан, при който, за да изпълнява възложената му задача от държавата, дружеството трябва да трупа дългове“, каза още Караджов.

Вицепремиерът Гавковски обясни, че Полша има същия проблем с пощите. Те имат 30 000 обекта, в които работят 50 000 души. Общо в сектора са заети около 100 000 човека и през 2024 г. полската страна също е поискала разрешение от Европейската комисия за държавна помощ.

Двамата вицепремиери обсъдиха и укрепването на транспортните и цифрови връзки по направлението Север-Юг. „Една естествена бариера, каквато е река Дунав, трябва да бъде преодоляна с повече мостове между България и Румъния. Трябват ни мостове на всеки 70 км. В момента те са само два т.е. крайно недостатъчни“, допълни българският вицепремиер. Полският му колега изрази готовност за сътрудничество, пълна подкрепа за коридорите Север-Юг, както и за развитието на цифровата инфраструктура по тези направления.

Гроздан Караджов посочи, че предстои изграждане на широколентова свързаност между Средиземно и Черно море със спечелено финансиране по Механизма за свързана Европа. Предвидено е цифровата инфраструктура да минава през Гърция, България, Румъния, Молдова и Украйна. Планира се и изграждането на подводен кабел по Черно море между България и Грузия. Вицепремиерът Гавковски изрази желание Полша също да се включи към горните два проекта за оптични кабелни системи.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Майна

    3 0 Отговор
    С тези управляващи- са пудели на " лондонсити"
    Но..
    Тръмп заяви, че може да вкара още американци в Полша
    ,,Тръмп отново си играе с „Да, аз съм с теб на 100% - ти си на първо място.“ с ЕС/НАТО. Голямата му заплаха срещу Русия не е заплаха, защото Европа не може, няма и дори не иска да изпълни предварителните условия на Тръмп за американски действия. Той просто подготвя обществеността за отказ от НАТО. Въпросът е дали Тръмп ще напусне НАТО напълно или просто ще намали финансирането и военния принос. Първото е вероятно крайната цел, но остатъкът от НАТО все още може да нанесе огромни щети в региона, предвид сегашното му безумно ръководство. По-безопасна стратегия е да се остане вътре, с възможност за вето върху всичко, с НЯКОИ войски в театъра на военните действия като противотежест на европейската лудост."

    19:53 15.09.2025

  • 2 от село

    4 1 Отговор
    А поляците продават ли в пощите сирене и прясно мляко , за да няма спекула , защото тук шиши ще продава

    19:53 15.09.2025

  • 3 пешо

    4 0 Отговор
    не остана задник не улизан

    19:54 15.09.2025

  • 4 Майна

    3 0 Отговор
    Вероятно делегации между Русия с Лавров ще се срещнат- Захарова днес
    В Беларус вече са заедно руски с американски- обменят опит!
    Трябва да си идиот за да не схванеш..
    Лондонсити - пиши...

    Коментиран от #5

    19:56 15.09.2025

  • 5 Майна

    0 0 Отговор

    До коментар #4 от "Майна":

    Лавров и Рубио

    19:57 15.09.2025

  • 6 Цифроман

    0 0 Отговор
    ини цифри имаме у нашия град! сутрин, обед, вечер тях ручаме

    20:16 15.09.2025

  • 7 Ала бала

    1 0 Отговор
    Защо точно с Полша? Съседи ли са ни? Транспортните министри обсъждат друго. По-бърз транспорт на натювския аскер до Полша

    20:32 15.09.2025

  • 8 ЦИРК

    0 0 Отговор
    Ако това са си говорили са едни огромни глупости...

    Между България и Грузия има подводен кабел и той от няколко години е собственност на Дойче Телеком. Тези мостове дето ще ги градят къде ще водят ? Нещо не се сещам да има път преди и след мостовете през 70км. То ние двулентови пътища на равна земя като хората нямаме, те вече мостовете ще правят.

    20:52 15.09.2025

