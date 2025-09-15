България и Полша с общи действия за развитие на цифровата и транспортна инфраструктура

България и Полша срещат еднакви проблеми, свързани с финансирането и модернизацията на държавните пощенски оператори. Това стана ясно по време на среща между заместник министър-председателя и министър на транспорта и съобщенията Гроздан Караджов и вицепремиерa и министър на цифровите въпроси на Полша Кшищоф Гавковски.

„Искаме да запазим развитата пощенска мрежа, а в същото време нямаме право да плащаме реалните разходи и това води дружеството в сериозни затруднения“, обясни Гроздан Караджов. Той подчерта, че Български пощи има над 3000 клона, които предоставят универсалната пощенска услуга, а по европейските правила субсидията на годишна база за тази дейност не може да надвишава 15 млн. евро. „Хванати сме в капан, при който, за да изпълнява възложената му задача от държавата, дружеството трябва да трупа дългове“, каза още Караджов.

Вицепремиерът Гавковски обясни, че Полша има същия проблем с пощите. Те имат 30 000 обекта, в които работят 50 000 души. Общо в сектора са заети около 100 000 човека и през 2024 г. полската страна също е поискала разрешение от Европейската комисия за държавна помощ.

Двамата вицепремиери обсъдиха и укрепването на транспортните и цифрови връзки по направлението Север-Юг. „Една естествена бариера, каквато е река Дунав, трябва да бъде преодоляна с повече мостове между България и Румъния. Трябват ни мостове на всеки 70 км. В момента те са само два т.е. крайно недостатъчни“, допълни българският вицепремиер. Полският му колега изрази готовност за сътрудничество, пълна подкрепа за коридорите Север-Юг, както и за развитието на цифровата инфраструктура по тези направления.

Гроздан Караджов посочи, че предстои изграждане на широколентова свързаност между Средиземно и Черно море със спечелено финансиране по Механизма за свързана Европа. Предвидено е цифровата инфраструктура да минава през Гърция, България, Румъния, Молдова и Украйна. Планира се и изграждането на подводен кабел по Черно море между България и Грузия. Вицепремиерът Гавковски изрази желание Полша също да се включи към горните два проекта за оптични кабелни системи.