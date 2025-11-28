Нов сигнал за полицай, за който се твърди, че е провокирал демонстрантите (ВИДЕО)

Нови видеоклипове от протеста в Триъгълника на властта разбуниха социалните мрежи. Сигнал беше изпратен и до „Новините на NOVA”.
Участник в демонстрацията, заснел видеото, твърди, че един от служители на реда провокира протестиращите. Според автора на видеото това е полицаят, който беше заснет да се плези на демонстрантите.
Изпратихме официално запитване до МВР. Към момента няма коментар по темата, но от пресцентъра припомниха, че поведението на терен на въпросния служител на реда ще бъде обект на проверка от столичната дирекция на вътрешните работи.
1 БЕЗ МАЙТАП
21:18 28.11.2025
2 Силиций
Или пази някои други?
21:19 28.11.2025
3 Гост
21:19 28.11.2025
4 Гост
Коментиран от #11, #50
21:24 28.11.2025
5 Гръмотин пулицай
21:24 28.11.2025
6 Какви са тия талибани
Нарисувани, брадясали, вонящи на алкохол и пури със запасани пищаци и готови да убият и невинен човек, ако ги е погледнал под око!
Пример на казаното по- горе: Полицейският началник на Русе!
21:25 28.11.2025
7 Голям кеф
21:28 28.11.2025
8 Сатана Z
Коментиран от #20
21:28 28.11.2025
9 Мдаа
Коментиран от #21
21:29 28.11.2025
10 талиБАН
21:29 28.11.2025
11 Този е от щурмоваците
До коментар #4 от "Гост":На Борисов!
За Пеевски са ония с потурите! Защитниците на Росенец!
21:29 28.11.2025
12 маке
21:29 28.11.2025
13 Велев
21:31 28.11.2025
14 ООрана държава
21:31 28.11.2025
15 Гост
21:31 28.11.2025
16 Промяна
21:32 28.11.2025
17 Гошо - тръбата
21:32 28.11.2025
18 Дрогата
21:32 28.11.2025
20 Мдаа
До коментар #8 от "Сатана Z":Ако задържиш на клипа може да копираш линка, после го отваряш в нов прозорец и работи.
21:33 28.11.2025
21 Промяна
До коментар #9 от "Мдаа":А ти си чист шарлатанин от саботажниците нали Нова на Прокопи толкова целенасочено заблуждава постоянно НЕ и вярвам не ги гледам
Коментиран от #23, #55
21:35 28.11.2025
22 От Бирд се свързаха по телефона
21:36 28.11.2025
24 Точна статия
Коментиран от #28
21:38 28.11.2025
25 ОБЕКТИВЕН
21:39 28.11.2025
26 Пенсионер ОСВ
Аз когато бях млад милиционер по устав се разрешаваше само мустаци.
А сега няма елементарни морални ценности и норми на поведение в полицията,какво падение..
Срам и позор..!
Коментиран от #68
21:39 28.11.2025
27 Промяна
21:42 28.11.2025
28 Промяна
До коментар #24 от "Точна статия":ГРАЖДАНИ БИЛИ ХАХАХАХА ОТИШЛИ ТАМ ДА БИЯТ ДА БЕЗЧИНСТВАТ НАЕТИТЕ ОТ ШАРЛАТАНИТЕ НОРМАЛЕН ПРОТЕСТИРАШ ЩЕ СЕ ВЛАЧИ ЛИ ПО УЛИЦИТЕ ЦЯЛА НОЩ
Коментиран от #38
21:43 28.11.2025
29 Истината
21:44 28.11.2025
30 Пампаец
21:44 28.11.2025
31 Отвратително
Коментиран от #33
21:44 28.11.2025
32 Тоя екземпляр
Тагаренко и нгого го работеше талибанче, ама по- младо от тоя брадат козел!
Всъщност, тоя що н си мери езика с ъс Слави от Долно- горно уйново?
21:46 28.11.2025
33 Промяна
До коментар #31 от "Отвратително":ОТВРАТИТЕЛНО Е ТОВА ЧЕ НОВА НА ПРОКОПИ РАЗПРОСТРАНЯВА ЛЪЖИ ЗА ПОЛИЦИЯТА ТОВА Е ГНУСНО ДА ЗНАЕШ НОВА ПОСТОЯННО ЗАБЛУЖДАВАТ ЗЛОБЕЯТ И СЕ СМЯТАТ ЗА БЕЗНАКАЗАНИ СЪЩО КАТО ШАРЛАТАНИТЕ
Коментиран от #57
21:47 28.11.2025
34 Байрям Байрям
21:47 28.11.2025
35 Ето кое е лицето и самоличността му
Коментиран от #41, #42
21:48 28.11.2025
36 1111
От МВР да отговорят защо този носи униформа! След това Митов да си подаде ОСТАВКАТА!
21:48 28.11.2025
37 Промяна
21:49 28.11.2025
38 Гост
До коментар #28 от "Промяна":Тури поне една запетая некъде, е така, за цвят бе, депесарче
21:51 28.11.2025
39 Фен
21:52 28.11.2025
40 ?????
Като им ги разширявали им е било хубаво, а като им се плезят е много лошо.
Или не?
Обърках се кво им харесва и кво не.
21:54 28.11.2025
41 Промяна
До коментар #35 от "Ето кое е лицето и самоличността му":МИРЧЕВИТЕ ФАБРИКИ ЗА ТРОЛОВЕМИРЧЕВ НАЛИ РЕВЕШЕ ЗА ГРАЖДАНИТЕ ЖАЛЪК ЦИНИК СИ
21:54 28.11.2025
42 Виж ти ...
До коментар #35 от "Ето кое е лицето и самоличността му":Атанасчик не ми звучи на български, значи освен от люпилнята на Библиотекарския ще се окаже, че е и от люпилнята на посолството, а?
21:54 28.11.2025
43 Промяна
Коментиран от #47
21:54 28.11.2025
44 Ето го гербаджията със заплата 10 хиляди
Коментиран от #45, #46, #49
21:55 28.11.2025
45 Анонимен
До коментар #44 от "Ето го гербаджията със заплата 10 хиляди":А ти защо не работиш за пари вместо да гледаш в канчето на другите Работи работа за пари кой те спира
Коментиран от #53
21:57 28.11.2025
46 Време е да има ОСТАВКИ!
До коментар #44 от "Ето го гербаджията със заплата 10 хиляди":МНОГО ОСТАВКИ! НА ЦЯЛОТО ПРАВИТЕЛСТВО, КОЕТО ИЗВАДИ ТАЛИБАНИТЕ СРЕЩУ ПРОТЕСТА!
Коментиран от #48
21:59 28.11.2025
47 Промяна
До коментар #43 от "Промяна":Мога само да се смея на това което лъжеш тук А ТОВА КОЕТО РАЗПРОСТРАНЯВА НОВА НА ПРОКОПИ Е С ЦЕЛ ДА ЗЛЕПОСТАВИ ПОЛИЦИЯТА ПРОКОПИЕВИТЕ МЕДИИ В АКЦИЯ ДА ЗАЩИТАВАТ ШАРЛАТАНИТЕ И ДА КЛЕВЕТЯТ ОСТАНАЛИТЕ ТОВА Е
22:00 28.11.2025
48 Промяна
До коментар #46 от "Време е да има ОСТАВКИ!":ТОВА Е ПОЛИЦИЯ А ВИЕ ДА НЕ СЕ СМЯТАТЕ ЗА ТЕРОРИСТИ КОИТО ВСИЧКО И Е ПОЗВОЛЕНО ДА БИЯТ ДА ЗАПЛАШВАТ ДА ТРОШАТ ДА ВАНДАЛСТВАТ ВИЕ ХАМАС ЛИ СТЕ КАКВИ СТЕ
Коментиран от #51, #56, #64
22:03 28.11.2025
49 МЕЖДУ ДРУГОТО
До коментар #44 от "Ето го гербаджията със заплата 10 хиляди":СЛУЧАЙНО ДА СИ СПОМНЯТЕ КОЙ СЕ ПЛЕЗЕШЕ ТАКА 👅, КАТО ИЗОГЛАВЕН, ОТ МАЛКИЯ ЕКРАН? ТОЧНО ТАКА -УЧИНДОЛСКИЯТ КЛОУН! ОБЗАЛАГАМ СЕ, ЧЕ ГИ ЧИПИРАТ НА ЕДНО И СЪЩО МЯСТО!
22:04 28.11.2025
50 Ами
До коментар #4 от "Гост":Този не е полицай.Няма пагони а всички други имат
22:05 28.11.2025
51 Такива полицаи
До коментар #48 от "Промяна":Мястото и е в затвора да им разширят разбиранията за мъжественост
22:05 28.11.2025
52 обзалагам се
22:06 28.11.2025
53 Ава неграмотен ПРОМЯНА (анонимен)
До коментар #45 от "Анонимен":Работим всички за пари но не и за 10 хиляди на месец като този търтей на видеото
Коментиран от #60, #63
22:06 28.11.2025
54 Факт
22:06 28.11.2025
55 Мдаа
До коментар #21 от "Промяна":Днеска мисля, че ти казах вече един път, че не ме интересува мнението на някакъв б@клук.
Коментиран от #65
22:07 28.11.2025
57 ЯСНО!
До коментар #33 от "Промяна":И ти си полицай...
22:10 28.11.2025
58 Тоя е шофьора
Коментиран от #62
22:10 28.11.2025
60 Промяна
До коментар #53 от "Ава неграмотен ПРОМЯНА (анонимен)":Заслужеге си 10 хиляди защо завиждате кой ви пречи И като всички сте се нахвърлили срещу този човек с някаква омраза обиждате тричате някого без дори да го познавате ЗАЩОА колкото до НОВА да Позори един човек как така е ПРОКОПИЕВИТЕ МЕДИИ ТАКА ЗАБЛУЖДАВАТ ЛЪЖАТ МАМЯТ И дали изобщо е полицай ТОВА НЕ Е СПРАВЕДЛИВО ДА ЗНАЕТЕ И НЕ Е ПОЧТЕНО
22:13 28.11.2025
61 Асен
22:13 28.11.2025
62 Дали?
До коментар #58 от "Тоя е шофьора":Това сериозно ли е?
22:13 28.11.2025
63 Промяна
До коментар #53 от "Ава неграмотен ПРОМЯНА (анонимен)":Асен Василев Мирчев и сие не са ли търтеи лежат лъжат клеветят саботират същата тази държава от която прибират милиони То не са фабрики за тролове то не са медии Интернет ТЕЗИ НЕ СА ЛИ ТЪРГЕИ
22:15 28.11.2025
64 ХА ХА!
До коментар #48 от "Промяна":Нямам нищо общо с протеста!
Коментиран от #66
22:16 28.11.2025
65 Промяна
До коментар #55 от "Мдаа":И АЗ ДА ТИ КАЖА ВЪЗМУЩАВАМ СЕ ОТ ТАКИВА КАТО ТЕБ КОИТО ОБИЖДАТ И СЕ СМЯТАТ ЗА НЕЩО ПОВЕЧЕ ОТ ДРУГИТЕ ТОВА ПЪК Е МОЕТО МНЕНИЕ КАКТО ТИ СИ ИЗРАЗЯВАШ ПОСТОЯННО ТВОИТЕ КАК ДА КАЖА
22:17 28.11.2025
66 Промяна
До коментар #64 от "ХА ХА!":И аз
22:18 28.11.2025
67 да да
22:18 28.11.2025
68 ВЕЛИНСКИ
До коментар #26 от "Пенсионер ОСВ":ПРАВ СИ НАЧАЛНИК
АМА Я КАЖИ ЛИЧНО
КОЛКО БРАДИ И КОСИ НА СИ СТРИГАЛ ЗА НАЗИДАНИЕ
В КВАРТАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА МИЛИЦИЯТА...
22:18 28.11.2025
69 Трябваше
22:20 28.11.2025
70 здравко тошков кондуктор
22:20 28.11.2025
71 Шумен
22:21 28.11.2025
72 бай Ставри
22:23 28.11.2025