Нов сигнал за полицай, за който се твърди, че е провокирал демонстрантите (ВИДЕО)

28 Ноември, 2025 21:12 2 086 72

  • полицай-
  • провокация-
  • протести

Според автора на видеото това е полицаят, който беше заснет да се плези на протестиращите

Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Нови видеоклипове от протеста в Триъгълника на властта разбуниха социалните мрежи. Сигнал беше изпратен и до „Новините на NOVA”.

Участник в демонстрацията, заснел видеото, твърди, че един от служители на реда провокира протестиращите. Според автора на видеото това е полицаят, който беше заснет да се плези на демонстрантите.

Изпратихме официално запитване до МВР. Към момента няма коментар по темата, но от пресцентъра припомниха, че поведението на терен на въпросния служител на реда ще бъде обект на проверка от столичната дирекция на вътрешните работи.


  • 1 БЕЗ МАЙТАП

    32 4 Отговор
    Заслужава да се снима с Пеевски пред герба.

    21:18 28.11.2025

  • 2 Силиций

    26 5 Отговор
    Същински полисмен.Вида и поведението му са безупречни- подобаващо на службата,дълга и отговорността да защитава реда и закона в държавата и за хората от които взема пари за заплата.
    Или пази някои други?

    21:19 28.11.2025

  • 3 Гост

    48 4 Отговор
    Тоя няма нищо общо с полицията. Всъщност общото между тая тъпа мутра и полицията е шефа им пееф

    21:19 28.11.2025

  • 4 Гост

    53 4 Отговор
    Това не е полицай, а престъпник.

    Коментиран от #11, #50

    21:24 28.11.2025

  • 5 Гръмотин пулицай

    13 4 Отговор
    Тоз серсем не от нашите, пунеже не е убръснат!

    21:24 28.11.2025

  • 6 Какви са тия талибани

    36 6 Отговор
    В полицията?
    Нарисувани, брадясали, вонящи на алкохол и пури със запасани пищаци и готови да убият и невинен човек, ако ги е погледнал под око!
    Пример на казаното по- горе: Полицейският началник на Русе!

    21:25 28.11.2025

  • 7 Голям кеф

    22 4 Отговор
    Този чифутин ще го разжалват. Иначе много прилича на Георги дето ряза Дебора.😂😂😂😂😂😂

    21:28 28.11.2025

  • 8 Сатана Z

    21 2 Отговор
    Не клоквайте на видеото.За ваше добро е.Има само реклами.

    Коментиран от #20

    21:28 28.11.2025

  • 9 Мдаа

    31 2 Отговор
    Чист гербер на държавна хранилка.

    Коментиран от #21

    21:29 28.11.2025

  • 10 талиБАН

    20 2 Отговор
    Откак спряха тестовете за наркотици в ме ве ре, няма как да разберем, какво му е точно на горкия?

    21:29 28.11.2025

  • 11 Този е от щурмоваците

    20 2 Отговор

    До коментар #4 от "Гост":

    На Борисов!
    За Пеевски са ония с потурите! Защитниците на Росенец!

    21:29 28.11.2025

  • 12 маке

    5 19 Отговор
    Е добре де, полицая е с брада...и? Колко дебили в парламента и около депутатите са с бради и ни управляват, а? На крива ракета космоса и пречи, в случея, полицаят с брада...А протестиращите са вода света ненапита...

    21:29 28.11.2025

  • 13 Велев

    23 3 Отговор
    Веднага уволнение на тзи правокатор облечен във униформа! ВЕДНАГА!!! НА ТЕЯ ЛИ ИМ ПОВИШИХА ЗАПЛАТИТЕ БЕ!!!!!!!!

    21:31 28.11.2025

  • 14 ООрана държава

    20 2 Отговор
    Къдравелко да излиза и да дава обяснения какъв е тоя наркоман

    21:31 28.11.2025

  • 15 Гост

    20 2 Отговор
    Къв полицай е тая назобена мутра, готова да убива всеки. Такива мутри ги наемат всякакви индивиди....и мевере

    21:31 28.11.2025

  • 16 Промяна

    7 6 Отговор
    АМА РАЗБИРА СЕ НОВА УСЛУЖЛИВАТА ШАРЛАТАНСКА ТЕЛЕВИЗИЯ РАЗБИРА СЕ ТЕ СА ТОЛКОВА ЗЛОБНИ ТАМ ЧЕ НЕЗНАМ КАК ЖИВЕЯТ С ТАЗИ ЗЛОБА ТАМ

    21:32 28.11.2025

  • 17 Гошо - тръбата

    21 3 Отговор
    Прилича на мутра от охранителна фирма. Дали са му полицейска униформа и 200 лева на ръка

    21:32 28.11.2025

  • 18 Дрогата

    15 2 Отговор
    не прощава

    21:32 28.11.2025

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Мдаа

    7 1 Отговор

    До коментар #8 от "Сатана Z":

    Ако задържиш на клипа може да копираш линка, после го отваряш в нов прозорец и работи.

    21:33 28.11.2025

  • 21 Промяна

    2 15 Отговор

    До коментар #9 от "Мдаа":

    А ти си чист шарлатанин от саботажниците нали Нова на Прокопи толкова целенасочено заблуждава постоянно НЕ и вярвам не ги гледам

    Коментиран от #23, #55

    21:35 28.11.2025

  • 22 От Бирд се свързаха по телефона

    16 1 Отговор
    С полицая с изплезения език гербаджия който отговори че е доволен от стандарта си на живот и заплата и каза за протестиращите "ще им дам аз едни провокации"

    21:36 28.11.2025

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Точна статия

    10 2 Отговор
    Ето как използват спрейове с паралитичен газ срещу гражданите на протеста

    Коментиран от #28

    21:38 28.11.2025

  • 25 ОБЕКТИВЕН

    15 2 Отговор
    Този талибан трябваше да е в ареста до сега ,но ще е награден от къдравата СЮ.

    21:39 28.11.2025

  • 26 Пенсионер ОСВ

    11 2 Отговор
    Боже Господи до какво доживяхме..
    Аз когато бях млад милиционер по устав се разрешаваше само мустаци.
    А сега няма елементарни морални ценности и норми на поведение в полицията,какво падение..
    Срам и позор..!

    Коментиран от #68

    21:39 28.11.2025

  • 27 Промяна

    3 11 Отговор
    ПОЛИЦАЙ ПРОВОКИРАЛ ТЕРОРИСТИТЕ НАЕТИ ОТ ШАРЛАТАНИТЕ РАЗПРОСТРАНЯВАТ ПРОКОПИЕВИТЕ ТЕЛЕВИЗИИ ТОВА КАК СЕ НАРИЧА

    21:42 28.11.2025

  • 28 Промяна

    2 9 Отговор

    До коментар #24 от "Точна статия":

    ГРАЖДАНИ БИЛИ ХАХАХАХА ОТИШЛИ ТАМ ДА БИЯТ ДА БЕЗЧИНСТВАТ НАЕТИТЕ ОТ ШАРЛАТАНИТЕ НОРМАЛЕН ПРОТЕСТИРАШ ЩЕ СЕ ВЛАЧИ ЛИ ПО УЛИЦИТЕ ЦЯЛА НОЩ

    Коментиран от #38

    21:43 28.11.2025

  • 29 Истината

    10 2 Отговор
    В сайта факти има статия - "МВР разследва случая с плезещия се срещу протестиращите полицай". Във фейсбук има публична група и там е публикувано цялото видео. Активист на партия ГЕРБ ,като всички 60 хиляди полицаи в България. Полицая заедно с група други полицаи отстъпва назад от протестиращите със спрей със сълзотворен газ в ръка. Протестиращ се обръща към него "Това ли сте полицаите ,ти ли си полицай я се виж" и полицая се плези като върви назад и отговаря " да аз съм полицай и вземам 6 пъти повече от такива като вас" и пръска със спрейове срещу гражданите и обгазява другите полицаи

    21:44 28.11.2025

  • 30 Пампаец

    3 8 Отговор
    Ма те жълтопаветните платени еуглени защото въобще не са провокирали полицаите .

    21:44 28.11.2025

  • 31 Отвратително

    11 3 Отговор
    На този индивид трябва да се направи тест за наркотици , много е смел , но напълни гащите !!!!

    Коментиран от #33

    21:44 28.11.2025

  • 32 Тоя екземпляр

    7 3 Отговор
    Сигурно чеша Сю по- дълбоко
    Тагаренко и нгого го работеше талибанче, ама по- младо от тоя брадат козел!
    Всъщност, тоя що н си мери езика с ъс Слави от Долно- горно уйново?

    21:46 28.11.2025

  • 33 Промяна

    2 10 Отговор

    До коментар #31 от "Отвратително":

    ОТВРАТИТЕЛНО Е ТОВА ЧЕ НОВА НА ПРОКОПИ РАЗПРОСТРАНЯВА ЛЪЖИ ЗА ПОЛИЦИЯТА ТОВА Е ГНУСНО ДА ЗНАЕШ НОВА ПОСТОЯННО ЗАБЛУЖДАВАТ ЗЛОБЕЯТ И СЕ СМЯТАТ ЗА БЕЗНАКАЗАНИ СЪЩО КАТО ШАРЛАТАНИТЕ

    Коментиран от #57

    21:47 28.11.2025

  • 34 Байрям Байрям

    3 4 Отговор
    Ейййй. М,Ъ,Р,Ш,Л,Я,Ц,И

    21:47 28.11.2025

  • 35 Ето кое е лицето и самоличността му

    5 1 Отговор
    Разкрит от най големия разследващ сайт и активист на ГЕРБ

    Коментиран от #41, #42

    21:48 28.11.2025

  • 36 1111

    9 3 Отговор
    Този не може да е полицай! Как си представяте полицай с брада на талибан да ходи така на работа?
    От МВР да отговорят защо този носи униформа! След това Митов да си подаде ОСТАВКАТА!

    21:48 28.11.2025

  • 37 Промяна

    2 6 Отговор
    ОТВРАТИТЕЛНО Е ТОВА ЧЕ НАЕТИ ХУЛИГАНИ ТРОШАТ БИЯТ ЗАПЛАШВАТ ТОВА Е ОТВРАТИТЕЛНО НОВА ТЕЛЕВИЗИЯ ТОВА НЕ ГО ПОКАЗВАТЕ ОТВРАТИТЕЛНО Е САБОТАЖИТЕ НА ШАРЛАТАНИТЕ ПРЕДВОЖДАНИ ОТ ЧЕРЕПЪТ

    21:49 28.11.2025

  • 38 Гост

    8 2 Отговор

    До коментар #28 от "Промяна":

    Тури поне една запетая некъде, е така, за цвят бе, депесарче

    21:51 28.11.2025

  • 39 Фен

    2 2 Отговор
    Ми да дойдат красивите, и умните. На Божков. И да го запалят със слама.

    21:52 28.11.2025

  • 40 ?????

    4 5 Отговор
    Много нежни тия демонстранти бе с разширени сфинктери.
    Като им ги разширявали им е било хубаво, а като им се плезят е много лошо.
    Или не?
    Обърках се кво им харесва и кво не.

    21:54 28.11.2025

  • 41 Промяна

    1 4 Отговор

    До коментар #35 от "Ето кое е лицето и самоличността му":

    МИРЧЕВИТЕ ФАБРИКИ ЗА ТРОЛОВЕМИРЧЕВ НАЛИ РЕВЕШЕ ЗА ГРАЖДАНИТЕ ЖАЛЪК ЦИНИК СИ

    21:54 28.11.2025

  • 42 Виж ти ...

    6 0 Отговор

    До коментар #35 от "Ето кое е лицето и самоличността му":

    Атанасчик не ми звучи на български, значи освен от люпилнята на Библиотекарския ще се окаже, че е и от люпилнята на посолството, а?

    21:54 28.11.2025

  • 43 Промяна

    3 1 Отговор
    ТРОЛ СЪМ, ПЛАЩАТ МИ НА ИЗТРОЛЕНА БУКВА

    Коментиран от #47

    21:54 28.11.2025

  • 44 Ето го гербаджията със заплата 10 хиляди

    6 2 Отговор
    Когато е срещу протестиращите 2020 и сега края на 2025 г. И номера на значката и полицейската му карта

    Коментиран от #45, #46, #49

    21:55 28.11.2025

  • 45 Анонимен

    1 6 Отговор

    До коментар #44 от "Ето го гербаджията със заплата 10 хиляди":

    А ти защо не работиш за пари вместо да гледаш в канчето на другите Работи работа за пари кой те спира

    Коментиран от #53

    21:57 28.11.2025

  • 46 Време е да има ОСТАВКИ!

    4 1 Отговор

    До коментар #44 от "Ето го гербаджията със заплата 10 хиляди":

    МНОГО ОСТАВКИ! НА ЦЯЛОТО ПРАВИТЕЛСТВО, КОЕТО ИЗВАДИ ТАЛИБАНИТЕ СРЕЩУ ПРОТЕСТА!

    Коментиран от #48

    21:59 28.11.2025

  • 47 Промяна

    1 4 Отговор

    До коментар #43 от "Промяна":

    Мога само да се смея на това което лъжеш тук А ТОВА КОЕТО РАЗПРОСТРАНЯВА НОВА НА ПРОКОПИ Е С ЦЕЛ ДА ЗЛЕПОСТАВИ ПОЛИЦИЯТА ПРОКОПИЕВИТЕ МЕДИИ В АКЦИЯ ДА ЗАЩИТАВАТ ШАРЛАТАНИТЕ И ДА КЛЕВЕТЯТ ОСТАНАЛИТЕ ТОВА Е

    22:00 28.11.2025

  • 48 Промяна

    1 3 Отговор

    До коментар #46 от "Време е да има ОСТАВКИ!":

    ТОВА Е ПОЛИЦИЯ А ВИЕ ДА НЕ СЕ СМЯТАТЕ ЗА ТЕРОРИСТИ КОИТО ВСИЧКО И Е ПОЗВОЛЕНО ДА БИЯТ ДА ЗАПЛАШВАТ ДА ТРОШАТ ДА ВАНДАЛСТВАТ ВИЕ ХАМАС ЛИ СТЕ КАКВИ СТЕ

    Коментиран от #51, #56, #64

    22:03 28.11.2025

  • 49 МЕЖДУ ДРУГОТО

    4 1 Отговор

    До коментар #44 от "Ето го гербаджията със заплата 10 хиляди":

    СЛУЧАЙНО ДА СИ СПОМНЯТЕ КОЙ СЕ ПЛЕЗЕШЕ ТАКА 👅, КАТО ИЗОГЛАВЕН, ОТ МАЛКИЯ ЕКРАН? ТОЧНО ТАКА -УЧИНДОЛСКИЯТ КЛОУН! ОБЗАЛАГАМ СЕ, ЧЕ ГИ ЧИПИРАТ НА ЕДНО И СЪЩО МЯСТО!

    22:04 28.11.2025

  • 50 Ами

    4 1 Отговор

    До коментар #4 от "Гост":

    Този не е полицай.Няма пагони а всички други имат

    22:05 28.11.2025

  • 51 Такива полицаи

    3 1 Отговор

    До коментар #48 от "Промяна":

    Мястото и е в затвора да им разширят разбиранията за мъжественост

    22:05 28.11.2025

  • 52 обзалагам се

    6 0 Отговор
    че този не е служител на полицията или жандармерията. Рязко се отличава от останалите - с брада и шапка е, държи се гаменски, сякаш е друсан, може би е служител на Делта гард. Няма да разберем, естествено, но ако полицията допуска такива индивиди, които не са нейни служители, значи виновна е полицията.

    22:06 28.11.2025

  • 53 Ава неграмотен ПРОМЯНА (анонимен)

    6 1 Отговор

    До коментар #45 от "Анонимен":

    Работим всички за пари но не и за 10 хиляди на месец като този търтей на видеото

    Коментиран от #60, #63

    22:06 28.11.2025

  • 54 Факт

    1 0 Отговор
    На провокации не трябва да се отвръща!

    22:06 28.11.2025

  • 55 Мдаа

    3 3 Отговор

    До коментар #21 от "Промяна":

    Днеска мисля, че ти казах вече един път, че не ме интересува мнението на някакъв б@клук.

    Коментиран от #65

    22:07 28.11.2025

  • 56 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 57 ЯСНО!

    3 1 Отговор

    До коментар #33 от "Промяна":

    И ти си полицай...

    22:10 28.11.2025

  • 58 Тоя е шофьора

    5 0 Отговор
    На Пеевски от БОП-а

    Коментиран от #62

    22:10 28.11.2025

  • 59 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 60 Промяна

    1 3 Отговор

    До коментар #53 от "Ава неграмотен ПРОМЯНА (анонимен)":

    Заслужеге си 10 хиляди защо завиждате кой ви пречи И като всички сте се нахвърлили срещу този човек с някаква омраза обиждате тричате някого без дори да го познавате ЗАЩОА колкото до НОВА да Позори един човек как така е ПРОКОПИЕВИТЕ МЕДИИ ТАКА ЗАБЛУЖДАВАТ ЛЪЖАТ МАМЯТ И дали изобщо е полицай ТОВА НЕ Е СПРАВЕДЛИВО ДА ЗНАЕТЕ И НЕ Е ПОЧТЕНО

    22:13 28.11.2025

  • 61 Асен

    2 2 Отговор
    Е то къде отиват парите на данъкоплатеца да защитава мафията в парламента.

    22:13 28.11.2025

  • 62 Дали?

    1 0 Отговор

    До коментар #58 от "Тоя е шофьора":

    Това сериозно ли е?

    22:13 28.11.2025

  • 63 Промяна

    2 3 Отговор

    До коментар #53 от "Ава неграмотен ПРОМЯНА (анонимен)":

    Асен Василев Мирчев и сие не са ли търтеи лежат лъжат клеветят саботират същата тази държава от която прибират милиони То не са фабрики за тролове то не са медии Интернет ТЕЗИ НЕ СА ЛИ ТЪРГЕИ

    22:15 28.11.2025

  • 64 ХА ХА!

    1 0 Отговор

    До коментар #48 от "Промяна":

    Нямам нищо общо с протеста!

    Коментиран от #66

    22:16 28.11.2025

  • 65 Промяна

    0 2 Отговор

    До коментар #55 от "Мдаа":

    И АЗ ДА ТИ КАЖА ВЪЗМУЩАВАМ СЕ ОТ ТАКИВА КАТО ТЕБ КОИТО ОБИЖДАТ И СЕ СМЯТАТ ЗА НЕЩО ПОВЕЧЕ ОТ ДРУГИТЕ ТОВА ПЪК Е МОЕТО МНЕНИЕ КАКТО ТИ СИ ИЗРАЗЯВАШ ПОСТОЯННО ТВОИТЕ КАК ДА КАЖА

    22:17 28.11.2025

  • 66 Промяна

    0 1 Отговор

    До коментар #64 от "ХА ХА!":

    И аз

    22:18 28.11.2025

  • 67 да да

    3 0 Отговор
    НОВА каза,че искат да го лапат целия.....

    22:18 28.11.2025

  • 68 ВЕЛИНСКИ

    1 0 Отговор

    До коментар #26 от "Пенсионер ОСВ":

    ПРАВ СИ НАЧАЛНИК
    АМА Я КАЖИ ЛИЧНО
    КОЛКО БРАДИ И КОСИ НА СИ СТРИГАЛ ЗА НАЗИДАНИЕ
    В КВАРТАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА МИЛИЦИЯТА...

    22:18 28.11.2025

  • 69 Трябваше

    1 2 Отговор
    да ви бие не да ви се плези !

    22:20 28.11.2025

  • 70 здравко тошков кондуктор

    1 0 Отговор
    туй полицай ли е поп вечерко лие ,или муйджин ,еб.,,, и полицая......оръфляк.

    22:20 28.11.2025

  • 71 Шумен

    0 0 Отговор
    Този по скоро е джихадист облечен в полицейската униформа и е здраво предрусал със нещо

    22:21 28.11.2025

  • 72 бай Ставри

    0 0 Отговор
    Цялата Промяна с ДБ, Диди и Буци в затвора..и този да им е надзирател и още 100 като него !

    22:23 28.11.2025

