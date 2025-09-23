Емблематичната модна марка строи жилищен небостъргач (СНИМКИ)

Проектът включва изграждането на 30-етажна кула на брега на морето в центъра на Лимасол. Cavalli от Limassol Blu Marine, ще бъде първият жилищен комплекс под марката Cavalli не само в Кипър, но и в целия средиземноморски регион.

Кулата ще бъде разположена на метри от пристанището и търговския район на града, предлагайки на жителите панорамна гледка към Средиземно море. Интериорът на всички жилища е проектиран от вътрешния креативен екип на Roberto Cavalli, гарантиращ уникален стил и изтънченост. Демонстрационният апартамент вече привлича вниманието със своите панорамни прозорци, просторни тераси и интегрирани технологии за интелигентен дом, всичко това на красиво крайбрежно място.

Строителството на кулата Cavalli вече е в напреднал стадий и се очаква да бъде завършено в рамките на 3 години. Жилищата ще бъдат разделени на три нива: апартамент, луксозен апартамент и супер апартамент. Всеки апартамент ще предлага панорамна гледка към морето, висококачествени довършителни работи и достъп до удобства от световна класа.

Архитектурно, сградата ще разполага с впечатляващо фоайе с висок таван, обзаведено с мебели Cavalli, каскадни водни елементи и частни асансьори за живущите, осигуряващи максимална поверителност и комфорт. Общите удобства включват 50-метров инфинити басейн с изглед към морето, създаващ атмосфера, подобна на курорт.

Здравето и благополучието са в основата на концепцията на проекта. Жителите ще имат достъп до уелнес център с площ от 1150 кв.м, включващ 25-метров закрит отопляем басейн, стаи за процедури, сауна и парна баня, както и напълно оборудвана фитнес зала. Други удобства включват кино, голф симулатор, бизнес център, салон за собственици и озеленени градини, които заемат 70% от общата площ на проекта, създавайки обширни зелени пространства за релаксация.

В апартаментите ще се предлага широка гама от консиерж услуги, от почистване и гледане на деца до лични тренировки, дизайн на апартаменти, поддръжка на градини в апартаментите и планиране на събития. Предлагат се и услуги за медицински сестри и пране, осигуряващи пълен комфорт и подкрепа на жителите.

„Ние не просто строим домове; ние отваряме нова глава в луксозния живот на Средиземно море“, каза Пантелис Лептос, съпрезидент на Leptos Group. Той добави, че партньорството с Роберто Кавали поставя Кипър на световната карта на брандираните жилища, привличайки вниманието на най-претенциозните купувачи.

