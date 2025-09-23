Новини
Емблематичната модна марка строи жилищен небостъргач (СНИМКИ)

Емблематичната модна марка строи жилищен небостъргач (СНИМКИ)

23 Септември, 2025 15:35 2 778 18

30-етажната кула ще е на брега на морето в центъра на Лимасол

Емблематичната модна марка строи жилищен небостъргач (СНИМКИ) - 1
Снимки: limassolblumarine.com
Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Проектът включва изграждането на 30-етажна кула на брега на морето в центъра на Лимасол. Cavalli от Limassol Blu Marine, ще бъде първият жилищен комплекс под марката Cavalli не само в Кипър, но и в целия средиземноморски регион.

Кулата ще бъде разположена на метри от пристанището и търговския район на града, предлагайки на жителите панорамна гледка към Средиземно море. Интериорът на всички жилища е проектиран от вътрешния креативен екип на Roberto Cavalli, гарантиращ уникален стил и изтънченост. Демонстрационният апартамент вече привлича вниманието със своите панорамни прозорци, просторни тераси и интегрирани технологии за интелигентен дом, всичко това на красиво крайбрежно място.

Строителството на кулата Cavalli вече е в напреднал стадий и се очаква да бъде завършено в рамките на 3 години. Жилищата ще бъдат разделени на три нива: апартамент, луксозен апартамент и супер апартамент. Всеки апартамент ще предлага панорамна гледка към морето, висококачествени довършителни работи и достъп до удобства от световна класа.

Архитектурно, сградата ще разполага с впечатляващо фоайе с висок таван, обзаведено с мебели Cavalli, каскадни водни елементи и частни асансьори за живущите, осигуряващи максимална поверителност и комфорт. Общите удобства включват 50-метров инфинити басейн с изглед към морето, създаващ атмосфера, подобна на курорт.

Здравето и благополучието са в основата на концепцията на проекта. Жителите ще имат достъп до уелнес център с площ от 1150 кв.м, включващ 25-метров закрит отопляем басейн, стаи за процедури, сауна и парна баня, както и напълно оборудвана фитнес зала. Други удобства включват кино, голф симулатор, бизнес център, салон за собственици и озеленени градини, които заемат 70% от общата площ на проекта, създавайки обширни зелени пространства за релаксация.

В апартаментите ще се предлага широка гама от консиерж услуги, от почистване и гледане на деца до лични тренировки, дизайн на апартаменти, поддръжка на градини в апартаментите и планиране на събития. Предлагат се и услуги за медицински сестри и пране, осигуряващи пълен комфорт и подкрепа на жителите.

„Ние не просто строим домове; ние отваряме нова глава в луксозния живот на Средиземно море“, каза Пантелис Лептос, съпрезидент на Leptos Group. Той добави, че партньорството с Роберто Кавали поставя Кипър на световната карта на брандираните жилища, привличайки вниманието на най-претенциозните купувачи.

Кипър
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 честен ционист

    5 18 Отговор
    Разликата да настаняваш скъсани укропам без пари по хотелите из Слънчака и да даваш златна виза на заможни руснаци купили си квартира от Кавали.

    15:40 23.09.2025

  • 2 Аз Кочо

    11 2 Отговор
    На цена от 184 500 евро се купува апартамент 90 + м2 в столицата на Канада-Отава, държава от Г7 и страна с най големия жилищен балон в света

    За сравнение София най бедната столица в ЕС апартамент на тази цена вече няма, ако има го е нещо в което не може да се живее.

    Дали масата български народ разбира за какво става дума или просто продължава на изхвърля пари през прозореца?!

    15:42 23.09.2025

  • 3 Цвете

    4 2 Отговор
    КРАСОТАТА НЯМА ГРАНИЦИ.🏝🏖🏜 НЕ МОЖЕ ДА СЕ СРАВНЯВА С КАКВОТО И ДА БИЛО. ТОВА Е " КАВАЛИ " .И ОГРОМНАТА КРАСОТА НА СРЕДИЗЕМНО МОРЕ. БЛАГОРОДНО ЗАВИЖДАМ НА ТЕЗИ, КОИТО ЩЕ СЕ ВЪЗПОЛЗВАТ С ЧАРА И КРАЙБРЕЖИЕТО. 🏖🏖🏖

    16:21 23.09.2025

  • 4 Цвете

    2 2 Отговор
    КРАСОТАТА НЯМА ГРАНИЦИ.🏝🏖🏜 НЕ МОЖЕ ДА СЕ СРАВНЯВА С КАКВОТО И ДА БИЛО. ТОВА Е " КАВАЛИ " .И ОГРОМНАТА КРАСОТА НА СРЕДИЗЕМНО МОРЕ. БЛАГОРОДНО ЗАВИЖДАМ НА ТЕЗИ, КОИТО ЩЕ СЕ ВЪЗПОЛЗВАТ С ЧАРА И КРАЙБРЕЖИЕТО. 🏖🏖🏖

    16:23 23.09.2025

  • 5 Цвете

    2 2 Отговор
    КРАСОТАТА НЯМА ГРАНИЦИ.🏝🏖🏜 НЕ МОЖЕ ДА СЕ СРАВНЯВА С КАКВОТО И ДА БИЛО. ТОВА Е " КАВАЛИ " .И ОГРОМНАТА КРАСОТА НА СРЕДИЗЕМНО МОРЕ. БЛАГОРОДНО ЗАВИЖДАМ НА ТЕЗИ, КОИТО ЩЕ СЕ ВЪЗПОЛЗВАТ С ЧАРА И КРАЙБРЕЖИЕТО. 🏖🏖🏖

    16:23 23.09.2025

  • 6 поразмилих доста

    5 2 Отговор
    няма да купувам

    16:53 23.09.2025

  • 7 Всичко което не е на брега на морето е

    3 5 Отговор
    Дълбока провинция
    Хемингуей

    Коментиран от #8

    17:21 23.09.2025

  • 8 мдаа

    5 0 Отговор

    До коментар #7 от "Всичко което не е на брега на морето е":

    колите са мерцедес и всички останали....като Ферари, Майбах, Бентли, Ламборджини....

    17:39 23.09.2025

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 На а кън

    3 2 Отговор

    До коментар #10 от "Амадо":

    ъз си ти с наследстврно фамили
    от карлуково

    20:52 23.09.2025

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Амадо

    3 2 Отговор

    До коментар #12 от "Аз Кочо":

    Миналата година като ти правих нали каза че съм най добра

    21:02 23.09.2025

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Амадо

    2 3 Отговор

    До коментар #17 от "Аз Кочо":

    Лъжеш, питай цяла София да ти каже

    21:12 23.09.2025