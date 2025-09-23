Емблематичната модна марка строи жилищен небостъргач (СНИМКИ)

Проектът включва изграждането на 30-етажна кула на брега на морето в центъра на Лимасол. Cavalli от Limassol Blu Marine, ще бъде първият жилищен комплекс под марката Cavalli не само в Кипър, но и в целия средиземноморски регион.
Кулата ще бъде разположена на метри от пристанището и търговския район на града, предлагайки на жителите панорамна гледка към Средиземно море. Интериорът на всички жилища е проектиран от вътрешния креативен екип на Roberto Cavalli, гарантиращ уникален стил и изтънченост. Демонстрационният апартамент вече привлича вниманието със своите панорамни прозорци, просторни тераси и интегрирани технологии за интелигентен дом, всичко това на красиво крайбрежно място.
Строителството на кулата Cavalli вече е в напреднал стадий и се очаква да бъде завършено в рамките на 3 години. Жилищата ще бъдат разделени на три нива: апартамент, луксозен апартамент и супер апартамент. Всеки апартамент ще предлага панорамна гледка към морето, висококачествени довършителни работи и достъп до удобства от световна класа.
Архитектурно, сградата ще разполага с впечатляващо фоайе с висок таван, обзаведено с мебели Cavalli, каскадни водни елементи и частни асансьори за живущите, осигуряващи максимална поверителност и комфорт. Общите удобства включват 50-метров инфинити басейн с изглед към морето, създаващ атмосфера, подобна на курорт.
Здравето и благополучието са в основата на концепцията на проекта. Жителите ще имат достъп до уелнес център с площ от 1150 кв.м, включващ 25-метров закрит отопляем басейн, стаи за процедури, сауна и парна баня, както и напълно оборудвана фитнес зала. Други удобства включват кино, голф симулатор, бизнес център, салон за собственици и озеленени градини, които заемат 70% от общата площ на проекта, създавайки обширни зелени пространства за релаксация.
В апартаментите ще се предлага широка гама от консиерж услуги, от почистване и гледане на деца до лични тренировки, дизайн на апартаменти, поддръжка на градини в апартаментите и планиране на събития. Предлагат се и услуги за медицински сестри и пране, осигуряващи пълен комфорт и подкрепа на жителите.
„Ние не просто строим домове; ние отваряме нова глава в луксозния живот на Средиземно море“, каза Пантелис Лептос, съпрезидент на Leptos Group. Той добави, че партньорството с Роберто Кавали поставя Кипър на световната карта на брандираните жилища, привличайки вниманието на най-претенциозните купувачи.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 честен ционист
15:40 23.09.2025
2 Аз Кочо
За сравнение София най бедната столица в ЕС апартамент на тази цена вече няма, ако има го е нещо в което не може да се живее.
Дали масата български народ разбира за какво става дума или просто продължава на изхвърля пари през прозореца?!
15:42 23.09.2025
3 Цвете
16:21 23.09.2025
4 Цвете
16:23 23.09.2025
5 Цвете
16:23 23.09.2025
6 поразмилих доста
16:53 23.09.2025
7 Всичко което не е на брега на морето е
Хемингуей
Коментиран от #8
17:21 23.09.2025
8 мдаа
До коментар #7 от "Всичко което не е на брега на морето е":колите са мерцедес и всички останали....като Ферари, Майбах, Бентли, Ламборджини....
17:39 23.09.2025
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 На а кън
До коментар #10 от "Амадо":ъз си ти с наследстврно фамили
от карлуково
20:52 23.09.2025
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Амадо
До коментар #12 от "Аз Кочо":Миналата година като ти правих нали каза че съм най добра
21:02 23.09.2025
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Амадо
До коментар #17 от "Аз Кочо":Лъжеш, питай цяла София да ти каже
21:12 23.09.2025