Възвращаемостта при жилищата остава 4%

През третото тримесечие на текущата година инвестиционният обем в недвижими имоти в София възлиза на 227.2 млн. EUR, а възвръщаемостта в различните сегменти на пазара остава непроменена спрямо предходното тримесечие - 7.75% за офиси и търговски площи, 7.5% за индустриални и 4% за жилищни имоти, сочат данните на консултантската компания Colliers.

Общата квадратура на съществуващите офиси в София е 2 483 300 кв.м., с 306 700 кв.м. в процес на строителство. Свободните площи са 12.0% за клас „А“ и 13.7% за клас „Б“, като средните офертни наемни нива възлизат съответно на 15 и 10 EUR/кв.м на месец.

Съществуващите индустриални и логистични площи в София са 1 436 000 кв.м., като още 144 500 кв.м. са в процес на строителство. Свободните площи при този тип имоти са само 2.1%. Наемните нива са без промяна - 5.5 EUR/кв.м./месец за имоти клас А и 4 EUR/кв.м./месец – клас Б.

Наемните цени в София остават стабилни и в сегмента на търговските площи. Те възлизат на 45 EUR/кв.м./месец при търговските центрове, 12 EUR/кв.м./месец при ритейл парковете и 58 EUR/кв.м./месец на бул. „Витоша“. Нови търговски центрове не са стартирали строителство, а при парковете 62 500 кв.м. са в процес на строеж.

Данните на Colliers показват, че делът на свободните площи остават стабилни и възлизат на 3% в моловете и търговските паркове, а на бул. „Витошa“ е 2,4%.

В средно-високия и висок сегмент на жилищния пазар в София средните продажни цени с включени ДДС и паркомясто за самостоятелни къщи достигат 700 000 EUR, за къща близнак са 620 000 EUR, а за редова къща възлизат на 460 000 EUR.

Предлагането на къщи в комплекси възлиза на 1910 жилищни единици, а в строеж са още 1500.

Подробна статистика за средните цени на имоти в България по градове и квартали може да видите в imot.bg