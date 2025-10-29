Новини
Възвращаемостта при жилищата остава 4%

Възвращаемостта при жилищата остава 4%

29 Октомври, 2025 16:05 432 4

Най-висока е при офисите 7.75%

Възвращаемостта при жилищата остава 4% - 1
Снимка: М. Богданова ©
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

През третото тримесечие на текущата година инвестиционният обем в недвижими имоти в София възлиза на 227.2 млн. EUR, а възвръщаемостта в различните сегменти на пазара остава непроменена спрямо предходното тримесечие - 7.75% за офиси и търговски площи, 7.5% за индустриални и 4% за жилищни имоти, сочат данните на консултантската компания Colliers.

Общата квадратура на съществуващите офиси в София е 2 483 300 кв.м., с 306 700 кв.м. в процес на строителство. Свободните площи са 12.0% за клас „А“ и 13.7% за клас „Б“, като средните офертни наемни нива възлизат съответно на 15 и 10 EUR/кв.м на месец.

Съществуващите индустриални и логистични площи в София са 1 436 000 кв.м., като още 144 500 кв.м. са в процес на строителство. Свободните площи при този тип имоти са само 2.1%. Наемните нива са без промяна - 5.5 EUR/кв.м./месец за имоти клас А и 4 EUR/кв.м./месец – клас Б.

Наемните цени в София остават стабилни и в сегмента на търговските площи. Те възлизат на 45 EUR/кв.м./месец при търговските центрове, 12 EUR/кв.м./месец при ритейл парковете и 58 EUR/кв.м./месец на бул. „Витоша“. Нови търговски центрове не са стартирали строителство, а при парковете 62 500 кв.м. са в процес на строеж.

Данните на Colliers показват, че делът на свободните площи остават стабилни и възлизат на 3% в моловете и търговските паркове, а на бул. „Витошa“ е 2,4%.

В средно-високия и висок сегмент на жилищния пазар в София средните продажни цени с включени ДДС и паркомясто за самостоятелни къщи достигат 700 000 EUR, за къща близнак са 620 000 EUR, а за редова къща възлизат на 460 000 EUR.

Предлагането на къщи в комплекси възлиза на 1910 жилищни единици, а в строеж са още 1500.

Подробна статистика за средните цени на имоти в България по градове и квартали може да видите в imot.bg


България
  • 1 Аз Кочо

    2 2 Отговор
    Не бе, цените ще падат :)

    16:07 29.10.2025

  • 2 Руснак

    2 2 Отговор
    Вече четвърта гадина не мага да си прадам апартамента в Крим.

    Коментиран от #3

    16:08 29.10.2025

  • 3 А я уже месяц опитвам да прадам

    2 1 Отговор

    До коментар #2 от "Руснак":

    на Елените в Негреску и никакой резултат!

    16:32 29.10.2025

  • 4 Аз Кочо

    0 0 Отговор
    Ннеееее ,стигааааааааа.Ей са ште ви покажа графиката за цените в Торонто,Остин,Шри ланка,Сингапур и Зимбабве.Само гледайте графиката,графиката гледайте и те така

    16:41 29.10.2025