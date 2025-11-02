Новини
Вече не е принц: Къде ще живее Андрю, след лишаване от титлата

2 Ноември, 2025 17:47 367 3

  • андрю-
  • нов дом-
  • преместване-
  • сандрингам

Новият му дом е кралското имение Сандрингам

Вече не е принц: Къде ще живее Андрю, след лишаване от титлата - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Братът на крал Чарлз III, Андрю Маунтбатън-Уиндзор (досега известен като принц Андрю) ще се премести от Уиндзор в кралското имение Сандрингам. Очаква се престоят на Андрю да бъде платен от личните средства на краля, без никакъв принос от данъкоплатците, съобщава BBC.

Андрю се мести на приблизително 225 км североизточно от имението си в Уиндзор - далеч от крал Чарлз III и кралица Камила, които живеят в Лондон, и принца и принцесата на Уелс, които пребивават в Уиндзор.

Официално известие за прекратяване на договора за наем на Кралската ложа в Уиндзор, където е живял бившият принц, беше връчено в четвъртък.

В същото време кралят лиши Андрю от княжеската му титла, заедно с другите му останали титли и почести, и го помоли да освободи имението си в Уиндзор поради нови подробности за връзките му с Джефри Епщайн.

Както каза пред Би Би Си кралският биограф Робърт Хардман, мнозина преди това са предполагали, че Андрю просто ще смени къщата в имението Уиндзор - например, ще се премести във Фрогмор Котидж.

„Но не, той напуска тази територия, той напуска Уиндзор, той напуска кралски Бъркшир - той на практика е заточен по магистрала М11 до кралския еквивалент на Сибир, за да прекара остатъка от живота си в Сандрингам“, отбеляза Хардман.

Великобритания
