Нов председател на Национално сдружение "Недвижими имоти"

За втори път в историята на Националното сдружение "Недвижими имоти" (НСНИ) начело на организацията застана жена. Това е Даниела Грозева - управител на агенция за недвижими имоти с дългогодишен опит. Тя поема ръководния пост от Александър Бочев, който последните 2 години беше начело на организацията и не се кандидатира за втори мандат.

Грозева е втората жена начело на НСНИ, след като два поредни мандата в периода 2014-2018 гг. председател на УС беше инж. Ирена Перфанова. Тя има три мандата като член на УС на НСНИ (2014-2018 гг. и 2023-2025 гг.). Работи като брокер на недвижими имоти над 25 години и е управител на агенция "Веда Корект". Завършила е магистратура по „Бизнес с недвижими имоти“ и магистър-икономист по социално-културни дейности.

НСНИ е най-старата браншова организация в България. Тя обединява стотици агенции за недвижими имоти. Сдружението е създадено през 1992 г.

Общото събрание на НСНИ избра и нов Управителен съвет:

Даниела Грозева, собственик и управител на „Веда-Корект“ (София);

Станислава Сачарова, основател и управител на „СТей Мениджмънт“ (Бургас);

адв. Светлана Георгиева, собственик и управител на „Юрохоум“ (София);

Десислава Зехирева, съдружник и управител на „Имоти Бургас 1“;

Надя Антова, собственик и управител на „Надилена Риъл Естейтс“ (София);

Иван Семков, съдружник и управител на „Ирис Имоти“ (София);

Иван Василев, съдружник и управител на „Капитал Естейт“ (Бургас);

Христо Хаджиев, собственик и управител на „Ейч Ейч Пропърти 2017“ (Пловдив);

Атанас Аргиров, собственик и управител на „АРГОС Имоти“ (Варна);

