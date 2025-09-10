Новини
Имоти »
Ремонтират Партийния дом в Пловдив за 9.5 милиона лева

Ремонтират Партийния дом в Пловдив за 9.5 милиона лева

10 Септември, 2025 09:51 507 4

  • партиен дом-
  • пловдив-
  • ремонт

Консорциум от 3 фирми ще извърши реновацията

Ремонтират Партийния дом в Пловдив за 9.5 милиона лева - 1
Снимка: БГНЕС
Антония Симеонова Антония Симеонова Автор във Fakti.bg

Консорциум ДЗЗД "Градски Инженеринг 2025", включващ фирмите “Главболгарстрой" АД, “ГБС - Пловдив" АД, “ГБС-Проджект" АД, ще ремонтира сградата на бившия партиен дом. Общо трима участници се конкурираха за обществената поръчка по обновяване и въвеждане на енергийни мерки на емблематичното здание на пл. "Централен", припомня Plovdiv24.bg.

9 милиона 419 хиляди лева е отделената сума за цялостния ремонт. “ПИРС-Д" ОД бе дала най-ниската предложена оферта - 9 135 039 лева, “Акваконструкт груп" ЕООД - 9 360 000 лева. Третата - 9 409 569,60 лева е и най-високата оферта на победителя според решението на комисията по ЗОП-а, подписано от заместник-кмета Владимир Темелков.

Според целите на поръчката избраната фирма изпълнител трябва да направи цялостна топлоизолация отвън на 12-етажната сграда, на пода и на покрива, да премахне старата и да сложи нова дограма, осветление, отоплителна и охладителна система. Предвижда се и изграждането на фотоволтаична електроцентрала за собствени нужди. Възложител е самият кмет Костадин Димитров.

3 942 000 лв. са осигурени от Плана за възстановяване и устойчивост, а останалите са от бюджета на общината.

Припомняме, че преди няколко години се повдигна въпросът за събаряне на сградата и отваряне на гледката към Родопите. Тогава сериозна част от пловдивчани се обявиха “за" идеята. Проблемът е, че там се намира строителната дирекция на община Пловдив, а някои от етажите са заети и с държавни учреждения. Сградата обаче не е функционална, а е толкова тясно, че дори ксероксите се намират в коридорите, тъй като няма място за тях в малките стаи, предназначени за офиси.

Против разходване на обществени средства за ремонт на тази сграда се обяви и бившият кмет Иван Тотев:

Решение за саниране сградата на бившия Партиен дом е безлично решение. Санирането на морално остаряла сграда, натоварваща визуално, транспортно и исторически централната част на града, е грешно решение.

10 милиона за саниране на сграда 7 000 кв./м. РЗП, неотговаряща на съвременните земетръсни норми. Нефункционална, с големи коридори и малки стаи. С действащо и все още в сила решение на Общинския съвет за премахването ѝ.

Подробна статистика за средните цени на имоти в България по градове и квартали може да видите в imot.bg


Пловдив / България
Поставете оценка:
Оценка 1 от 3 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Шиши

    0 1 Отговор
    БКП,КПСС,Вечна Дружба!

    09:52 10.09.2025

  • 2 Даниел

    0 1 Отговор
    Ужас,партията продължава да управлява!

    09:54 10.09.2025

  • 3 Интересно

    3 0 Отговор
    Преди години общинския съвет гласува да се събори сградата не е функционална. Сега ще му сложат грим за 10 милиона, а после ще го съборят. Точно по български ще усвоим едни пари.

    09:56 10.09.2025

  • 4 РЕАЛИСТ

    2 0 Отговор
    Що ми се струва, че освен партиен дом , в тази сграда се помещаваше пловдивската филхармония и имаше концертна зала.

    09:57 10.09.2025