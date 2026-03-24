Съд забрани на наемателите да печелят от преотдаване имота под наем

Съд забрани на наемателите да печелят от преотдаване имота под наем

24 Март, 2026 15:15

Решението създава важен прецедент за Германия

Съд забрани на наемателите да печелят от преотдаване имота под наем - 1
Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Германският федерален съд (BGH) разреши спора относно печалбата от преотдаване под наем на апартаменти. На наемателите вече е официално забранено да печелят от преотдаване под наем на стаите или апартаментите си. Решението създава важен прецедент за цялата страна.

Делото започна в Берлин, където наемател на двустаен апартамент плащаше на собственика 460 EUR на месец и вземаше от поднаемателите 962 EUR. Освен това преотдаването се извършваше без съгласието на собственика.

След като научи за измамата, собственикът прекрати договора. Съдът застана на страната на наемодателя, потвърждавайки, че преотдаването под наем не трябва да бъде източник на печалба. Освен това наемът, определен от наемателя, значително надвишаваше законовия лимит за района (Mietpreisbremse).

В големите германски градове, където се наблюдава дефицит на жилища, практиката на „преотдаване под наем“ е широко разпространена.

Основни изводи от решението на съда:

  • Печалбата е забранена. Целта на преотдаването под наем е да се помогне на наемателя да запази дома си, докато е далеч, а не да се печели от разликата в цената.
  • Риск от изгонване. Незаконното преотдаване под наем и завишените цени вече са основание за прекратяване на основния договор.
  • Права на преотдаването под наем. Хората, които наемат чрез агенти, вече могат законно да оспорят завишените цени, позовавайки се на този съдебен прецедент.

Подробна статистика за средните цени на имоти в България по градове и квартали може да видите в imot.bg


Германия
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Схемата подизпълнител

    5 1 Отговор
    измислена от доганя.
    По тази схема работят анадолците.
    Който е бил там знае как е.

    15:19 24.03.2026