Съд забрани на наемателите да печелят от преотдаване имота под наем

Германският федерален съд (BGH) разреши спора относно печалбата от преотдаване под наем на апартаменти. На наемателите вече е официално забранено да печелят от преотдаване под наем на стаите или апартаментите си. Решението създава важен прецедент за цялата страна.

Делото започна в Берлин, където наемател на двустаен апартамент плащаше на собственика 460 EUR на месец и вземаше от поднаемателите 962 EUR. Освен това преотдаването се извършваше без съгласието на собственика.

След като научи за измамата, собственикът прекрати договора. Съдът застана на страната на наемодателя, потвърждавайки, че преотдаването под наем не трябва да бъде източник на печалба. Освен това наемът, определен от наемателя, значително надвишаваше законовия лимит за района (Mietpreisbremse).

В големите германски градове, където се наблюдава дефицит на жилища, практиката на „преотдаване под наем“ е широко разпространена.

Основни изводи от решението на съда:

Печалбата е забранена . Целта на преотдаването под наем е да се помогне на наемателя да запази дома си, докато е далеч, а не да се печели от разликата в цената.

Риск от изгонване . Незаконното преотдаване под наем и завишените цени вече са основание за прекратяване на основния договор.

Права на преотдаването под наем. Хората, които наемат чрез агенти, вече могат законно да оспорят завишените цени, позовавайки се на този съдебен прецедент.

