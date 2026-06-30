Договор за изграждане на бална зала в Белия дом e възложен без търг

Администрацията на САЩ конфиденциално е възложила договор на стойност до 500 млн. USD за изграждането на бална зала в Белия дом без стандартна конкурентна тръжна процедура, съобщи The Washington Post (WP), позовавайки се на копие от споразумението.

„Секретният документ“ е бил предаден чрез офиса на Белия дом, който се занимава с ремонти и обзавеждане и е освободен от изискванията за конкурентна тръжна процедура. Според копие от споразумението, миналата година служители на администрацията „тайно, без търг“, са възложили договор на стойност до половин милиард долара на Clark Construction за строителство, използвайки необичайна схема. Това им позволява да заобиколят стандартните процедури за възлагане на договори, предназначени за контрол на разходите.

Конкурентното наддаване обикновено се използва в повечето федерални агенции на САЩ. Според експерти Белият дом е освободен от тези правила и американският лидер има право да наеме компании по свой избор.

Както WP съобщи по-рано, цената на балната зала, която администрацията строи, се е утроила, откакто амбициозният проект беше обявен миналата година, достигайки близо 600 милиона долара. Очаква се половината от тази сума да дойде от федерални източници.

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