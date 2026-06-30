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Договор за изграждане на бална зала в Белия дом e възложен без търг

Договор за изграждане на бална зала в Белия дом e възложен без търг

30 Юни, 2026 14:47 588 7

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  • договор-
  • сторителство-
  • цена

Стойността му е 500 милиона долара

Договор за изграждане на бална зала в Белия дом e възложен без търг - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Администрацията на САЩ конфиденциално е възложила договор на стойност до 500 млн. USD за изграждането на бална зала в Белия дом без стандартна конкурентна тръжна процедура, съобщи The Washington Post (WP), позовавайки се на копие от споразумението.

„Секретният документ“ е бил предаден чрез офиса на Белия дом, който се занимава с ремонти и обзавеждане и е освободен от изискванията за конкурентна тръжна процедура. Според копие от споразумението, миналата година служители на администрацията „тайно, без търг“, са възложили договор на стойност до половин милиард долара на Clark Construction за строителство, използвайки необичайна схема. Това им позволява да заобиколят стандартните процедури за възлагане на договори, предназначени за контрол на разходите.

Конкурентното наддаване обикновено се използва в повечето федерални агенции на САЩ. Според експерти Белият дом е освободен от тези правила и американският лидер има право да наеме компании по свой избор.

Както WP съобщи по-рано, цената на балната зала, която администрацията строи, се е утроила, откакто амбициозният проект беше обявен миналата година, достигайки близо 600 милиона долара. Очаква се половината от тази сума да дойде от федерални източници.

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САЩ
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 сащисан кравар

    4 0 Отговор
    ГЕРБ САЩ 😅

    14:49 30.06.2026

  • 2 Хахаххахаха

    5 0 Отговор
    там където нашите крадци са се учили, американците са преподавали

    14:56 30.06.2026

  • 3 тиквата съм

    1 0 Отговор
    учат се от мен затова не ни връчват ордер магнитски при мъдоро

    Договор за изграждане на бална зала в Белия дом e възложен без търг

    15:02 30.06.2026

  • 4 Сила

    4 0 Отговор
    И Боршош директор , Лиляна Дебелана балет майстор а Горанов къса билетите на входа ....

    15:09 30.06.2026

  • 5 А пък да ви кажа...

    4 0 Отговор
    ...,ако някой не е чул...!
    Бай-Дън,нарече Тръмп -...
    ...,,Загубеняк"...😆😆😆!

    15:24 30.06.2026

  • 6 Павел пенев

    3 1 Отговор
    Да я трансформират в погребална зала за терориста Тръмп,започнал няколко войни за две години. Дебил.

    15:27 30.06.2026

  • 7 Историк

    1 0 Отговор
    Така става в Тръмпландия. Пред очите ни се разрушава държавата САЩ от един малоумен диктатор,заобиколен от банда некомпетентни и затова послушни и страхливи блюдолизци. Неговото еднолично безобразие наречено управление ще остане поучителен пример в историята на 21 век, който никоя държава не бива да допуска. Сега е създал министерство на отмъщението и ще публикува списъци на всички агенти от националната сигурност, които не са съгласни с него. Така заплашва живота на хиляди американци. Този напълно луд човек трябва да бъде вързан с дебели вериги и устата му бъде залепена с дебела лепенка.

    15:51 30.06.2026