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Памела Андерсън превърна къщата си в зеленчукова градина

Памела Андерсън превърна къщата си в зеленчукова градина

14 Октомври, 2026 10:21 470 3

  • памела андерсън-
  • градина-
  • канада-
  • аркади-
  • хранителни банки

В нея се отглеждат зеленчуци, билки и цветя

Памела Андерсън превърна къщата си в зеленчукова градина - 1
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Памела Андерсън е превърнала близо 1400 кв.м от семейното си имение на остров Ванкувър в Канада в огромна градина, която осигурява зеленчуци, билки и цветя не само за семейството ѝ. Част от произведената храна достига до съседи и приятели, но се дарява и на църкви, кухни за хора в нужда и хранителни банки.

Памела Андерсън превърна къщата си в зеленчукова градина

Градината заема около 1400 кв.м, и е част от имението Аркади с обща площ 28 300 кв.м. Андерсън купува имота преди десетилетия, но се връща да живее там в началото на пандемията. Тогава започва постепенно да разширява съществуващото малко пространство за отглеждане на растения, докато проектът достига сегашните си мащаби. Налага се дори изграждането на специална ограда, която да предпазва насажденията от елени.

В създаването на градината участват и двамата синове на актрисата – Брандън и Дилън. Брандън подготвя чертежи, схеми и планове за засаждането, включително с латинските наименования на растенията. Дилън, по думите на майка му, има по-интуитивен подход и преценява кога дадена част от пространството изглежда добре.

Самата градина не следва строг геометричен план. Андерсън определя стила ѝ като „провансалски“ – диви цветя, билки и ядливи растения растат едни до други, а между лехите има конструкции за увивни растения. Сред културите са стари сортове домати, цвекло, репички и различни салати.

Отглежданата продукция е пряко свързана и с интереса на Андерсън към готвенето на растителна основа. Част от рецептите в готварската ѝ книга „Обичам те“ използват продукти, които могат да бъдат набрани директно от градината. Сред примерите е салата от стари сортове домати.

Цветята също заемат важно място. Един от любимите сортове рози на Андерсън е Yves Piaget, а шипките се използват за приготвяне на домашни масла за лице и други козметични продукти.

Памела Андерсън превърна къщата си в зеленчукова градина

Имотът има и силна семейна история. Актрисата е ремонтирала една от малките къщи за родителите си, които са се върнали да живеят в същата сграда, обитавана от тях в началото на брака им. Така мястото събира няколко поколения от семейството – от младостта на родителите на Андерсън през детството на синовете ѝ до сегашния ѝ живот в Канада.

Имението е разположено върху склон с изглед към океана. Андерсън описва местността като район с характер на дъждовна гора и богато биоразнообразие. За градината тя черпи идеи от британската и френската традиция, както и от книгите и предаванията на известния британски градинар Монти Дон.

За актрисата проектът няма окончателен вид – лехите се преместват, добавят се нови растения и непрекъснато се експериментира. Така близо 1400-те кв.м постепенно са се превърнали от лично пространство за градинарство в източник на храна и за хора извън имението.

Памела Андерсън превърна къщата си в зеленчукова градина


Канада
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  • 1 Сенека

    4 4 Отговор
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  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Тая

    0 0 Отговор
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    10:50 14.10.2026