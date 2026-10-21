Жилищата в Канада поевтиняха

Цените на жилищата в Канада са продължили да се понижават през септември, показват данните на Канадската асоциация за недвижими имоти (CREA). Националният композитен индекс MLS Home Price Index е спаднал с 3,4% спрямо септември 2025 г. Това е първото разширяване на годишния спад от януари насам.
Средната цена на продадените жилища е била 666 538 канадски долара, което е с 1,6% по-малко на годишна база. CREA уточнява, че двете измервания не описват напълно едно и също движение на пазара. Индексът MLS HPI следи цената на представителен тип жилище, докато средната цена зависи от вида и местоположението на имотите, които са сменили собственост през месеца.
Продажбите и новите обяви също намаляват
На месечна база индексът е отстъпил с 0,4% между август и септември. Продажбите на жилища чрез канадските MLS системи са намалели с 2,3% спрямо август и са били със 7,7% под нивото от септември 2025 г. Новите обяви са се свили с 1,8% за месец.
В края на септември на пазара са били обявени малко над 200 000 имота, или с 1,8% повече спрямо същия месец на миналата година. Националните наличности са достигнали 4,9 месеца. Показателят измерва колко време би било необходимо за продажбата на всички налични жилища при запазване на текущия темп на сделките.
Лихвите остават важен фактор
„След четири месеца на умерено положително развитие на търсенето, предлагането и цените много от жилищните пазари в Канада направиха крачка назад през септември“, заяви главният икономист на CREA Шон Каткарт. По думите му отстъплението е очаквано на фона на новото повишение на фиксираните ипотечни лихви и очакванията за увеличение на основната лихва от Канадската централна банка до края на годината.
Националните резултати прикриват съществени различия между отделните пазари. Данните показват общата посока за страната, но не отразяват еднакво условията в провинциите и градовете, където цените, предлагането и търсенето могат да се движат в различни посоки.
Следващият пакет със статистика на CREA ще бъде публикуван на 17 ноември 2026 г.
Подробна статистика за средните цени на имоти в България по градове и квартали може да видите в imot.bg
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Амадо
16:20 21.10.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Плачко
16:22 21.10.2026
5 Серко
16:22 21.10.2026
6 Разплакан брокер
16:22 21.10.2026
7 Честен бивш брокер
Коментиран от #9
16:24 21.10.2026
8 ипотекар
Коментиран от #13
16:24 21.10.2026
9 Серко
До коментар #7 от "Честен бивш брокер":Нещо не ми е добре, некой не тръси ли апартамент да копи, отстапки, пормоций, черен петък
Коментиран от #12
16:26 21.10.2026
10 ......-
Коментиран от #15
16:26 21.10.2026
11 бедняка от селото
16:27 21.10.2026
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Лопата Орешник
До коментар #8 от "ипотекар":За да спаднат цените у нас трябва първо да стигнат тия в клуба на богатите, братле! Материали, майсторите, книжата, всичко е много скъпо и трудно ще накараш някой да свали много! Винаги ще има някои спешни продажби, цените ще се успокоят, ама да чакаш срив? Все едно да чакаш билетчето да стане 6 стотинки и нафтата левче!
Коментиран от #17, #20
16:29 21.10.2026
14 Аз Кочо
Продажбите на недвижими имоти в Канада се понижават, а наличностите остават високи.
Спадът в търсенето очевидно е една от причините за отдръпването на цените.
Търсенето на недвижими имоти в Канада е на най-ниското си ниво от 1994 г.
Само в България след срив на сделките пазара се бил стабилизирал а цените нямало да паднат а щели да се задържат ахаха
16:32 21.10.2026
15 Аз Кочо
До коментар #10 от "......-":Обясних ЕДИН МИЛИОН ПЪТИ ЗАЩО РАСТАТ. Изкривената статистика е малко продадени имоти НО на високи цени. Това изкривява средната цена и НЕ значи че цените на всички имоти са нагоре.СРЕДНАТА ЦЕНА Е НАГОРЕ
Коментиран от #16
16:36 21.10.2026
16 Кочо
До коментар #15 от "Аз Кочо":Ама, те не растат! Аз съм другият Кочо. Често ни бъркат! :)
16:39 21.10.2026
17 Бананова държава
До коментар #13 от "Лопата Орешник":Ние сме по - близо да Монголия и Занзибар в развитието си, за какъв клуб на богатите мечтаеш, цените се сриват, това е новото нормално, свиквай
16:42 21.10.2026
18 Аз Кочо
Продажбите на съществуващи еднофамилни къщи са на дъното на 4-годишния контейнер за боклук, предлагането е на 11-годишен връх. Продажбите на апартаменти са на рекордно ниско ниво, предлагането е на рекордно високо ниво.
Средната национална цена на еднофамилните жилища спадна сезонно до 422 700 долара през септември, без да се отчита сезонно изглаждане. На годишна база тя се е увеличила с 1,2%.
Средната национална цена на апартаментите и кооперативните жилища спадна сезонно до 363 000 долара през септември. На годишна база тя се е увеличила с 1,2%.
16:44 21.10.2026
19 Аз Кочо
НО В БЪЛГАРИЯ НЯМА ДА ПАДНАТ ЩЕ СЕ СТАБИЛИЗИРАТ И ПОСЛЕ ПАК ЩЕ РАСТАТ
ХАХАХАБ
16:47 21.10.2026
20 Аз Кочо
До коментар #13 от "Лопата Орешник":И в сащ.и навсякъде материалите и заплатите скочиха но цените падат. Ето какво казва един от най големите строители в сащ.за трудния пазар на жилища: Средната продажна цена е намаляла с 24% от пика, връщайки се към 2017 г.
Средната продажна цена, включително стимулите, спадна допълнително, както на продадено жилище, така и на квадратен фут. Това се случи до голяма степен за сметка на брутния марж, който падна до 15,6% от 17,8% преди година и от 29,5% през второто тримесечие на 2022 г., когато страхът от пропускане на собственост (FOMO) достигна пика. Усилията за намаляване на строителните разходи – те намаляха с „13% през последните няколко години“, се казва в съобщението – също помогнаха. Но цените на земята се повишиха.
Средната цена на жилище, доставено през второто тримесечие, е спаднала с 4,6% на годишна база до 371 000 долара, „главно поради продължаващата слабост на пазара“ и „отразявайки приблизително 12,9% стимули, заедно с корекции на базовата цена, необходими за поддържане на обема на пазар, където достъпността остава определящата константа“, заяви компанията. Тази цена се е върнала там, където е била първоначално през 2017 г., и е намаляла с 24,4% спрямо третото тримесечие на 2022 г.
16:53 21.10.2026
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 Амадо
17:05 21.10.2026