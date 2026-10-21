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Жилищата в Канада поевтиняха

Жилищата в Канада поевтиняха

21 Октомври, 2026 16:16 620 22

  • цени на жилищата-
  • канада-
  • недвижими имоти-
  • ипотечни лихви-
  • жилищен пазар

Националният индекс отчита годишен спад от 3,4%, а средната цена на продадените имоти е 666 538 канадски долара

Жилищата в Канада поевтиняха - 1
Снимка: Shutterstock
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Цените на жилищата в Канада са продължили да се понижават през септември, показват данните на Канадската асоциация за недвижими имоти (CREA). Националният композитен индекс MLS Home Price Index е спаднал с 3,4% спрямо септември 2025 г. Това е първото разширяване на годишния спад от януари насам.

Средната цена на продадените жилища е била 666 538 канадски долара, което е с 1,6% по-малко на годишна база. CREA уточнява, че двете измервания не описват напълно едно и също движение на пазара. Индексът MLS HPI следи цената на представителен тип жилище, докато средната цена зависи от вида и местоположението на имотите, които са сменили собственост през месеца.

Продажбите и новите обяви също намаляват

На месечна база индексът е отстъпил с 0,4% между август и септември. Продажбите на жилища чрез канадските MLS системи са намалели с 2,3% спрямо август и са били със 7,7% под нивото от септември 2025 г. Новите обяви са се свили с 1,8% за месец.

В края на септември на пазара са били обявени малко над 200 000 имота, или с 1,8% повече спрямо същия месец на миналата година. Националните наличности са достигнали 4,9 месеца. Показателят измерва колко време би било необходимо за продажбата на всички налични жилища при запазване на текущия темп на сделките.

Лихвите остават важен фактор

„След четири месеца на умерено положително развитие на търсенето, предлагането и цените много от жилищните пазари в Канада направиха крачка назад през септември“, заяви главният икономист на CREA Шон Каткарт. По думите му отстъплението е очаквано на фона на новото повишение на фиксираните ипотечни лихви и очакванията за увеличение на основната лихва от Канадската централна банка до края на годината.

Националните резултати прикриват съществени различия между отделните пазари. Данните показват общата посока за страната, но не отразяват еднакво условията в провинциите и градовете, където цените, предлагането и търсенето могат да се движат в различни посоки.

Следващият пакет със статистика на CREA ще бъде публикуван на 17 ноември 2026 г.

Подробна статистика за средните цени на имоти в България по градове и квартали може да видите в imot.bg


Канада
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Амадо

    5 1 Отговор
    П о о о о м ооощщщ

    16:20 21.10.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Плачко

    6 0 Отговор
    Ама, ама ... ама какво става беее.........неее

    16:22 21.10.2026

  • 5 Серко

    2 3 Отговор
    Беги беегии за ,канада

    16:22 21.10.2026

  • 6 Разплакан брокер

    10 1 Отговор
    Скоро и в България .....

    16:22 21.10.2026

  • 7 Честен бивш брокер

    8 2 Отговор
    Сделки вече няма, пазара се срути, банкрут на инвеститори, ЧСИ са в подем

    Коментиран от #9

    16:24 21.10.2026

  • 8 ипотекар

    9 1 Отговор
    В целия свят цените на имотите паднаха , в някой държави още от преди една-две години . При нас някакви брокери ни облъчват по телевизора . Колкото повече се задържат цените високи , толкова дълбок ще е спада.

    Коментиран от #13

    16:24 21.10.2026

  • 9 Серко

    4 2 Отговор

    До коментар #7 от "Честен бивш брокер":

    Нещо не ми е добре, некой не тръси ли апартамент да копи, отстапки, пормоций, черен петък

    Коментиран от #12

    16:26 21.10.2026

  • 10 ......-

    2 4 Отговор
    А в клоаката СФ само растат .

    Коментиран от #15

    16:26 21.10.2026

  • 11 бедняка от селото

    0 5 Отговор
    Може да си купя две жилища.

    16:27 21.10.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Лопата Орешник

    1 5 Отговор

    До коментар #8 от "ипотекар":

    За да спаднат цените у нас трябва първо да стигнат тия в клуба на богатите, братле! Материали, майсторите, книжата, всичко е много скъпо и трудно ще накараш някой да свали много! Винаги ще има някои спешни продажби, цените ще се успокоят, ама да чакаш срив? Все едно да чакаш билетчето да стане 6 стотинки и нафтата левче!

    Коментиран от #17, #20

    16:29 21.10.2026

  • 14 Аз Кочо

    5 0 Отговор
    Цените на жилищата в Канада достигнаха пик през март 2022 г., падайки с 22,5% (-189 000 долара) спрямо миналия месец. Спадът е голям, а 54-месечната корекция заличи печалбите от февруари 2021 г. до март 2022 г.
    Продажбите на недвижими имоти в Канада се понижават, а наличностите остават високи.
    Спадът в търсенето очевидно е една от причините за отдръпването на цените.

    Търсенето на недвижими имоти в Канада е на най-ниското си ниво от 1994 г.

    Само в България след срив на сделките пазара се бил стабилизирал а цените нямало да паднат а щели да се задържат ахаха

    16:32 21.10.2026

  • 15 Аз Кочо

    5 1 Отговор

    До коментар #10 от "......-":

    Обясних ЕДИН МИЛИОН ПЪТИ ЗАЩО РАСТАТ. Изкривената статистика е малко продадени имоти НО на високи цени. Това изкривява средната цена и НЕ значи че цените на всички имоти са нагоре.СРЕДНАТА ЦЕНА Е НАГОРЕ

    Коментиран от #16

    16:36 21.10.2026

  • 16 Кочо

    2 1 Отговор

    До коментар #15 от "Аз Кочо":

    Ама, те не растат! Аз съм другият Кочо. Често ни бъркат! :)

    16:39 21.10.2026

  • 17 Бананова държава

    3 1 Отговор

    До коментар #13 от "Лопата Орешник":

    Ние сме по - близо да Монголия и Занзибар в развитието си, за какъв клуб на богатите мечтаеш, цените се сриват, това е новото нормално, свиквай

    16:42 21.10.2026

  • 18 Аз Кочо

    2 1 Отговор
    Сащ

    Продажбите на съществуващи еднофамилни къщи са на дъното на 4-годишния контейнер за боклук, предлагането е на 11-годишен връх. Продажбите на апартаменти са на рекордно ниско ниво, предлагането е на рекордно високо ниво.
    Средната национална цена на еднофамилните жилища спадна сезонно до 422 700 долара през септември, без да се отчита сезонно изглаждане. На годишна база тя се е увеличила с 1,2%.
    Средната национална цена на апартаментите и кооперативните жилища спадна сезонно до 363 000 долара през септември. На годишна база тя се е увеличила с 1,2%.

    16:44 21.10.2026

  • 19 Аз Кочо

    2 1 Отговор
    пазарът на недвижими имоти в Австралия преминава през исторически спад през 2026 г.. През октомври 2026 г. беше отчетен най-големият тримесечен спад на цените на жилищата на национално ниво от 15 години насам, като за първи път оттогава насам цените падат едновременно във всички столици на австралийските щати. През третото тримесечие на годината цените на къщите в осемте главни града се сринаха средно с 4,7%.

    НО В БЪЛГАРИЯ НЯМА ДА ПАДНАТ ЩЕ СЕ СТАБИЛИЗИРАТ И ПОСЛЕ ПАК ЩЕ РАСТАТ

    ХАХАХАБ

    16:47 21.10.2026

  • 20 Аз Кочо

    2 0 Отговор

    До коментар #13 от "Лопата Орешник":

    И в сащ.и навсякъде материалите и заплатите скочиха но цените падат. Ето какво казва един от най големите строители в сащ.за трудния пазар на жилища: Средната продажна цена е намаляла с 24% от пика, връщайки се към 2017 г.
    Средната продажна цена, включително стимулите, спадна допълнително, както на продадено жилище, така и на квадратен фут. Това се случи до голяма степен за сметка на брутния марж, който падна до 15,6% от 17,8% преди година и от 29,5% през второто тримесечие на 2022 г., когато страхът от пропускане на собственост (FOMO) достигна пика. Усилията за намаляване на строителните разходи – те намаляха с „13% през последните няколко години“, се казва в съобщението – също помогнаха. Но цените на земята се повишиха.

    Средната цена на жилище, доставено през второто тримесечие, е спаднала с 4,6% на годишна база до 371 000 долара, „главно поради продължаващата слабост на пазара“ и „отразявайки приблизително 12,9% стимули, заедно с корекции на базовата цена, необходими за поддържане на обема на пазар, където достъпността остава определящата константа“, заяви компанията. Тази цена се е върнала там, където е била първоначално през 2017 г., и е намаляла с 24,4% спрямо третото тримесечие на 2022 г.

    16:53 21.10.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Амадо

    0 0 Отговор
    Кочооооо стига казва фактите затриваш.бизнеса и ми взимаш хляба от рацете а имам кредити да връщам

    17:05 21.10.2026