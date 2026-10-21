Жилищата в Канада поевтиняха

Цените на жилищата в Канада са продължили да се понижават през септември, показват данните на Канадската асоциация за недвижими имоти (CREA). Националният композитен индекс MLS Home Price Index е спаднал с 3,4% спрямо септември 2025 г. Това е първото разширяване на годишния спад от януари насам.

Средната цена на продадените жилища е била 666 538 канадски долара, което е с 1,6% по-малко на годишна база. CREA уточнява, че двете измервания не описват напълно едно и също движение на пазара. Индексът MLS HPI следи цената на представителен тип жилище, докато средната цена зависи от вида и местоположението на имотите, които са сменили собственост през месеца.

Продажбите и новите обяви също намаляват

На месечна база индексът е отстъпил с 0,4% между август и септември. Продажбите на жилища чрез канадските MLS системи са намалели с 2,3% спрямо август и са били със 7,7% под нивото от септември 2025 г. Новите обяви са се свили с 1,8% за месец.

В края на септември на пазара са били обявени малко над 200 000 имота, или с 1,8% повече спрямо същия месец на миналата година. Националните наличности са достигнали 4,9 месеца. Показателят измерва колко време би било необходимо за продажбата на всички налични жилища при запазване на текущия темп на сделките.

Лихвите остават важен фактор

„След четири месеца на умерено положително развитие на търсенето, предлагането и цените много от жилищните пазари в Канада направиха крачка назад през септември“, заяви главният икономист на CREA Шон Каткарт. По думите му отстъплението е очаквано на фона на новото повишение на фиксираните ипотечни лихви и очакванията за увеличение на основната лихва от Канадската централна банка до края на годината.

Националните резултати прикриват съществени различия между отделните пазари. Данните показват общата посока за страната, но не отразяват еднакво условията в провинциите и градовете, където цените, предлагането и търсенето могат да се движат в различни посоки.

Следващият пакет със статистика на CREA ще бъде публикуван на 17 ноември 2026 г.

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