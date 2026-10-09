Португалия е обработила 13% от заявленията за „Златна виза“

Португалската Агенция за интеграция, миграция и убежище (AIMA) е обработила 6000 от общо 46 000 заявления по програмата „Златна виза“. Това представлява около 13% от натрупаните процедури. Още приблизително 30 000 кандидати са получили насрочени часове за предоставяне на биометрични данни.

Данните бяха представени от министъра на президентството Антониу Лейтао Амару пред парламентарната комисия по конституционни въпроси. Според него освобождаването на ресурси от други натрупани имиграционни преписки е позволило на AIMA да насочи повече служители към семейното събиране и инвестиционните заявления.

Средното време за обработка на заявленията, които са били финализирани през второто тримесечие, е достигнало 50,4 месеца. През първото тримесечие този показател е бил 43,9 месеца.

Вернер Грунер от Get Golden Visa определя разликата между 30 000 насрочени посещения и 6000 приключени процедури като знак, че основното затруднение вече не е само при биометричните данни. „Насрочването на биометрични данни престава да бъде пречка в процеса, а ограничението се премества към етапа между биометрията и решението“, казва той.

Жуау Педру Оливейра Куня от MFG Consultants също предупреждава, че насрочването на час и приключването на заявлението са различни етапи. По думите му е твърде рано да се заключи, че сроковете ще се съкратят трайно за всички нови кандидати.

Заявленията, подадени от януари 2025 г., вече преминават през изцяло цифрова процедура и според имиграционни консултанти се обработват по-бързо от по-старите преписки на хартиен носител.

За новите кандидати обаче очакванията остават различни. Монтейру посочва приблизителен срок от 14 месеца до първата карта, докато Грунер съветва клиентите си да планират около 18 месеца. Оливейра Куня отчита осем до девет месеца от подаването до поканата за биометрични данни, но подчертава, че това са реални срокове по конкретни случаи, а не гаранция.

От 16 февруари 2026 г. подновяването на разрешенията се извършва изцяло онлайн, а кандидатите могат да следят движението на преписките си чрез портала на AIMA. Консултантите отчитат повече насрочени часове и постепенно постъпване на одобрения, но определят предвидимостта на процедурата като нерешен проблем.

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