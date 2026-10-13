AI секторът понижава процента на свободните офиси в Дъблин

Инвестициите в ирландския сектор на изкуствения интелект подпомагат търсенето на офис площи в Дъблин, където вакантността е спаднала до 13,4% през третото тримесечие на 2026 г. През второто тримесечие показателят е бил 13,9%, а година по-рано - 14,3%.

AI компаниите в Ирландия са привлекли допълнителни 256 млн. евро чрез 75 сделки от началото на годината. Това е по-малко от привлечените през 2025 г. 691 млн. евро по 107 сделки, но PitchBook определя промяната като „нормализиране, а не отстъпление“. Медианната стойност на сделките е 1,6 млн. евро спрямо 2,4 млн. евро година по-рано, като остава над равнищата от всяка година преди 2025 г.

„Независимият анализ на PitchBook показва мащаба на инвестициите, които сега се насочват към ирландските AI компании, като от началото на 2025 г. са набрани почти 1 млрд. евро“, заявява главният изпълнителен директор на Enterprise Ireland Джени Мелия.

OpenAI е начело на офис сделките

По данни на Colliers през третото тримесечие в Дъблин са наети 530 884 квадратни фута офис площи по 55 сделки. Общият обем за първите девет месеца на годината достига 1,6 млн. квадратни фута, въпреки че тримесечният резултат е с около 15% под този от предходното тримесечие и под средното за последните пет години.

Най-голямата сделка е на OpenAI, която е придобила 88 261 квадратни фута в Tropical Fruit Warehouse чрез прехвърляне на договор за наем от TikTok. Следват наемът на Klaviyo в One Le Pole Square с 57 264 квадратни фута и сделката на оператора на гъвкави офиси Pembr, който е заел целия обект на 16 St. Stephen’s Green.

В края на септември са били резервирани повече от 1 млн. квадратни фута. Това подкрепя очакването на Colliers годишното търсене да се доближи до средното за последното десетилетие от 2,5 млн. квадратни фута. При финализиране на очакваните сделки ефективната вакантност може да се понижи до 11,4%.

Компаниите разширяват екипите си

Търсенето идва от различни сектори - технологии, медии и телекомуникации, финанси, професионални услуги, търговия, гъвкави офиси, здравеопазване и фармация. AI компаниите обаче се очертават като един от двигателите на интереса към качествени офис площи в централните райони.

Ирландската Tines, която разработва софтуер за автоматизация на работни процеси, планира да създаде 100 работни места в страната през следващите две години и да открие нова централа в Дъблин по-късно през годината. Компанията е съвместно базирана в Дъблин и Бостън, привлякла е 272 млн. USD от инвеститори, сред които Goldman Sachs, SoftBank, Accel и Felicis, а последната ѝ оценка е около 1,1 млрд. USD.

Технологичната консултантска компания Version 1 също разшири присъствието си в Дъблин. През март тя откри нова централа и AI Studio във Four Park Place.

„Това е повече от откриване на офис. Това е заявка за намерение. Основното ни убеждение е, че изкуственият интелект разширява човешките способности, а не ги заменя“, заявява главният изпълнителен директор на Version 1 Руп Сингх.

Източници: bisnow.com

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