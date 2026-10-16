Делото около Trump Tower в Белград стигна до Вучич

Проектът Trump Tower в Белград се превърна в център на наказателно дело за злоупотреба със служебно положение и политически спор в Сърбия. Разследване на The Guardian твърди, че Александър Вучич лично е ръководил среща, на която е обсъждано премахването на защитения статут на сградата на Генералния щаб, за да бъде реализиран проект за хотел и жилищна кула на стойност 500 милиона долара.

Теренът в центъра на Белград е бил предоставен на компанията на Джаред Къшнър за срок от 99 години без наем. Къшнър, който е женен за Иванка Тръмп, е бивш съветник в Белия дом и партньор на семейството на американския президент Доналд Тръмп в проекта.

Натиск за премахване на защитата

На 6 февруари 2024 г. Вучич е свикал среща в президентството с Дубравка Джуканович, тогава директор на сръбския институт за защита на паметниците на културата, и друг служител, отговарящ за културното наследство. Темата е била бъдещето на сградата на Генералния щаб.

Комплексът е бивше югославско министерство на отбраната и е бил бомбардиран от НАТО през 1999 г. по време на операцията срещу режима на Слободан Милошевич. Вучич е потвърдил защитения му статут през 2016 г.

Според двама души, запознати със срещата, Вучич е настоял статутът да бъде отменен. По сръбското законодателство това не е било правомощие на директора на института. Необходимо е било експертно становище, което да докаже, че сградата вече не отговаря на условията за защита.

Седмица след подписването на договора от 13 май 2024 г. финансовият министър Синиша Мали е провел нова среща с Джуканович и Оливера Вучкович, висш служител по опазването на културното наследство в Белград. Според обвинителния акт той е настоял те да започнат процедура за премахване на статута или да подадат оставки.

Обвинения и спиране на проекта

„Не мога да се съглася на неподходящи намеси, които трайно биха унищожили всички ценности на комплекса“, е написала Джуканович в оставката си.

През ноември 2025 г. сръбските власти са обявили, че сградата е лишена от защитения си статут. След това са последвали арести и обвинения срещу представители на държавната система за опазване на културното наследство. През декември 2025 г. министърът на културата Никола Селакович е привлечен като обвиняем за злоупотреба със служебно положение.

В обвинителния акт не се споменава първоначалната среща с Вучич, въпреки че свидетелски показания сочат, че тя се е състояла. Говорител на специализираната прокуратура е заявил, че разследва евентуалната наказателна отговорност и на други лица. Вучич не е обвиняем по делото, а Синиша Мали също отрича да е извършил нарушение.

След повдигането на обвиненията компанията на Къшнър е обявила, че проектът няма да бъде реализиран „на този етап“. Вучич е заявил: „Изгубихме една изключителна инвестиция. Лично ще се погрижа всеки, който е допринесъл за нанасянето на тази вреда, да понесе отговорност.“

Представители на семействата Тръмп и Къшнър отричат да са участвали в премахването на защитения статут. Те определят като невярно твърдението, че проектът е част от схема, при която политическо влияние се разменя срещу бизнес облаги.

Очаква се свидетели по делото да дадат показания след изборите в Сърбия, насрочени за 25 октомври. Вучич вече не може да се кандидатира за нов президентски мандат, но се очаква да запази влиянието си в управлението чрез позицията на премиер.

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