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Над 3000 имота поевтиняват всеки ден на Острова

Над 3000 имота поевтиняват всеки ден на Острова

19 Октомври, 2026 17:50 672 9

  • имоти-
  • великобритания-
  • цени на жилища-
  • ипотечни лихви-
  • rightmove

Продавачите са намалявали офертните цени на повече от 3000 жилища дневно през септември

Над 3000 имота поевтиняват всеки ден на Острова - 1
Снимка: Shutterstock
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Продавачите във Великобритания са намалявали офертните цени на повече от 3000 имота дневно средно през септември. Това е най-високият резултат за един месец от 15 години, сочат данни на Rightmove, предоставени на BBC.

Големият брой корекции е свързан с излишъка от жилища на пазара и с очаквания на продавачи, които не съответстват на реалното търсене. Делът на обявените имоти, при които впоследствие е направено намаление, е достигнал пик през 2023 г. и остава сравнително висок.

Купувачите разполагат с по-голям избор

На пазара има повече предложения, докато много купувачи работят с ограничен бюджет. Ипотечните лихви са достигнали най-високото си равнище от три години, което допълнително ограничава сумата, която домакинствата могат да отделят за жилище.

„Когато един дом е на пазара от известно време и след това цената му бъде намалена, някои купувачи започват да си задават въпроси, дори когато няма нищо нередно с имота“, казва Колийн Бабкок от Rightmove. По думите ѝ при голям избор първото впечатление е от значение.

Един имот е продаден след 18 месеца

Стюарт от Лестър е продал един имот и сега предлага за продажба жилището на покойната си майка. И в двата случая има елемент на leasehold - форма на собственост, при която купувачът придобива правото върху имота за определен срок, но не и върху земята, върху която е построен. По думите му все повече купувачи избягват такива имоти.

Стюарт е отказал оферта, направена ден след публикуването на обявата, защото е била под исканата цена. По-късно по-добри предложения не са последвали. Имотът е останал на пазара 18 месеца и в крайна сметка е продаден с 30 000 паунда под първоначалната офертна цена.

„Част от проблема е да се определи правилната продажна цена. Имоти се предлагаха на високи и ниски цени, но не се продаваха“, казва Стюарт.

Подробна статистика за средните цени на имоти в България по градове и квартали може да видите в imot.bg


Великобритания
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Цецо Асенов

    8 3 Отговор
    Аааахахаха хахах вуееее как така поевтиняват бе? Нали имотету не поевтиняваха а само растяха? Малиии вуеее мноооого лоша раутъ

    Коментиран от #2, #4

    17:54 19.10.2026

  • 2 Амадо

    7 3 Отговор

    До коментар #1 от "Цецо Асенов":

    Не мъ закачай в аптеката съм за мента глог и валериан.....

    Коментиран от #6

    17:55 19.10.2026

  • 3 Аз Кочо

    7 2 Отговор
    "Големият брой корекции е свързан с излишъка от жилища на пазара и с очаквания на продавачи, които не съответстват на реалното търсене."

    Само в България нямало такова нещо.

    Ама никой не казва за тихите отстъпки под масата до 20-35 процнета

    17:57 19.10.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Маринчо

    6 3 Отговор
    Значи веднъж цените падат номинално и втори път заради натрупаната инфлация

    Имотите били най сигурения актив!!!

    Онвеститурииии упе да вии якуууу ахаха

    18:00 19.10.2026

  • 6 Амадо

    2 3 Отговор

    До коментар #2 от "Амадо":

    Вместо от гУдини да цинкяш тук и пишиш с моя НИК - ходи да живееш в чужбина щом е по добре там.

    18:02 19.10.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Вуеее

    7 1 Отговор
    Кога ще разбереш че този пазар вече е на купувачите? Но никой няма да купи докато не свалите цените както трябва. Никой не купува докато цените падаааат ахахай
    Само вие продавачите разбирате последни

    18:10 19.10.2026