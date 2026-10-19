Над 3000 имота поевтиняват всеки ден на Острова

Продавачите във Великобритания са намалявали офертните цени на повече от 3000 имота дневно средно през септември. Това е най-високият резултат за един месец от 15 години, сочат данни на Rightmove, предоставени на BBC.
Големият брой корекции е свързан с излишъка от жилища на пазара и с очаквания на продавачи, които не съответстват на реалното търсене. Делът на обявените имоти, при които впоследствие е направено намаление, е достигнал пик през 2023 г. и остава сравнително висок.
Купувачите разполагат с по-голям избор
На пазара има повече предложения, докато много купувачи работят с ограничен бюджет. Ипотечните лихви са достигнали най-високото си равнище от три години, което допълнително ограничава сумата, която домакинствата могат да отделят за жилище.
„Когато един дом е на пазара от известно време и след това цената му бъде намалена, някои купувачи започват да си задават въпроси, дори когато няма нищо нередно с имота“, казва Колийн Бабкок от Rightmove. По думите ѝ при голям избор първото впечатление е от значение.
Един имот е продаден след 18 месеца
Стюарт от Лестър е продал един имот и сега предлага за продажба жилището на покойната си майка. И в двата случая има елемент на leasehold - форма на собственост, при която купувачът придобива правото върху имота за определен срок, но не и върху земята, върху която е построен. По думите му все повече купувачи избягват такива имоти.
Стюарт е отказал оферта, направена ден след публикуването на обявата, защото е била под исканата цена. По-късно по-добри предложения не са последвали. Имотът е останал на пазара 18 месеца и в крайна сметка е продаден с 30 000 паунда под първоначалната офертна цена.„Част от проблема е да се определи правилната продажна цена. Имоти се предлагаха на високи и ниски цени, но не се продаваха“, казва Стюарт.
Подробна статистика за средните цени на имоти в България по градове и квартали може да видите в imot.bg
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Цецо Асенов
Коментиран от #2, #4
17:54 19.10.2026
2 Амадо
До коментар #1 от "Цецо Асенов":Не мъ закачай в аптеката съм за мента глог и валериан.....
Коментиран от #6
17:55 19.10.2026
3 Аз Кочо
Само в България нямало такова нещо.
Ама никой не казва за тихите отстъпки под масата до 20-35 процнета
17:57 19.10.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Маринчо
Имотите били най сигурения актив!!!
Онвеститурииии упе да вии якуууу ахаха
18:00 19.10.2026
6 Амадо
До коментар #2 от "Амадо":Вместо от гУдини да цинкяш тук и пишиш с моя НИК - ходи да живееш в чужбина щом е по добре там.
18:02 19.10.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Вуеее
Само вие продавачите разбирате последни
18:10 19.10.2026