Над 3000 имота поевтиняват всеки ден на Острова

Продавачите във Великобритания са намалявали офертните цени на повече от 3000 имота дневно средно през септември. Това е най-високият резултат за един месец от 15 години, сочат данни на Rightmove, предоставени на BBC.

Големият брой корекции е свързан с излишъка от жилища на пазара и с очаквания на продавачи, които не съответстват на реалното търсене. Делът на обявените имоти, при които впоследствие е направено намаление, е достигнал пик през 2023 г. и остава сравнително висок.

Купувачите разполагат с по-голям избор

На пазара има повече предложения, докато много купувачи работят с ограничен бюджет. Ипотечните лихви са достигнали най-високото си равнище от три години, което допълнително ограничава сумата, която домакинствата могат да отделят за жилище.

„Когато един дом е на пазара от известно време и след това цената му бъде намалена, някои купувачи започват да си задават въпроси, дори когато няма нищо нередно с имота“, казва Колийн Бабкок от Rightmove. По думите ѝ при голям избор първото впечатление е от значение.

Един имот е продаден след 18 месеца

Стюарт от Лестър е продал един имот и сега предлага за продажба жилището на покойната си майка. И в двата случая има елемент на leasehold - форма на собственост, при която купувачът придобива правото върху имота за определен срок, но не и върху земята, върху която е построен. По думите му все повече купувачи избягват такива имоти.

Стюарт е отказал оферта, направена ден след публикуването на обявата, защото е била под исканата цена. По-късно по-добри предложения не са последвали. Имотът е останал на пазара 18 месеца и в крайна сметка е продаден с 30 000 паунда под първоначалната офертна цена.

„Част от проблема е да се определи правилната продажна цена. Имоти се предлагаха на високи и ниски цени, но не се продаваха“, казва Стюарт.

Подробна статистика за средните цени на имоти в България по градове и квартали може да видите в imot.bg