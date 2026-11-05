Въздушният поток е ключов при "подреждането на спалнята"..

Леглото и гардеробът обикновено са първите елементи, които се нанасят в плана на една спалня. Въздушният поток обаче често остава невидим, докато мебелите вече не са сглобени. Висок шкаф може да закрие вентилационна решетка, плътна завеса да попадне пред отоплително тяло, а единственото удобно място за вентилатор да се окаже насочено встрани от леглото.

За българския пазар практичното решение е планът да започне с неподвижните елементи. В него се нанасят точните размери на стаята, нишите, первазите, посоката на отваряне на вратата, прозорците, контактите, радиаторите, вътрешните тела на климатиците и всички видими решетки. Ако е възможно, трябва да се установи коя решетка подава въздух и коя го отвежда. Не е безопасно да се приема, че всяко отверстие може да бъде закрито по един и същ начин.

Особено внимание изискват прозорците. Легло, което се побира под прозореца на чертеж, може да затрудни отварянето му или достъпа до дръжката. Това е важно и при помещения, в които прозорецът има значение за проветряване или за евакуация. При промени по инсталации, отоплителни тела и електрически контакти мебелният план не трябва да замества проект или работа на квалифициран специалист.

Мебелите се чертаят с отворени врати и чекмеджета

Гардеробът, скринът и нощните шкафчета трябва да бъдат нанесени с реалните си размери, включително с пространството, необходимо за отваряне на врати и чекмеджета. Проверява се и мястото за стоене пред тях. Висока табла на леглото може да попречи на достъпа до отвор, който остава свободен при ниска рамка. Плътните завеси също трябва да се разглеждат в затворено положение, а не само когато са прибрани до стената.

В българските жилища често една стая изпълнява повече от една функция. Ако в спалнята има бюро, столът трябва да бъде включен в плана в позицията, в която се използва. Същото важи за кошове за пране, сушилник, куфар или допълнителни кутии за съхранение. Именно тези предмети често заемат оставените свободни пространства пред радиатора, климатика или вентилационната решетка.

Пречиствателят и вентилаторът не решават един и същ проблем

При пречиствател за въздух мястото се избира според конкретния модел, а не само според външния му вид. Трябва да остане свободно пространство около входа и изхода на въздуха, както и достъп за изваждане на филтъра. Малкият размер на уреда не доказва, че капацитетът му е достатъчен за дадена стая. Значение имат площта, височината на тавана и връзките с останалата част от жилището.

Вентилаторът има друга функция. Той движи въздуха за по-голям комфорт, но не вкарва самостоятелно свеж въздух, не премахва частици и не поправя недостатъчна вентилация. Позицията му се преценява от леглото и от стола, ако стаята се използва и като работно място. Уредът трябва да е стабилен, извън обсега на завеси и свободни тъкани, а кабелът да не пресича нощната пътека.

Областна администрация Ловеч напомня: „Не претоварвай електрическата инсталация и не използвай едновременно голям брой удължители и разклонители.“ Това правило е особено важно, когато в близост до леглото се събират зарядни устройства, лампа, вентилатор и пречиствател.

Проверка при затворена врата

Спалнята трябва да се оцени и в състоянието, в което най-често се използва. При затворена врата се проверява дали въздухът, температурата и достъпът до уредите остават приемливи. Ако помещението постоянно се усеща различно от останалата част на жилището, преместването на нощното шкафче може да освободи решетка, но не доказва, че системата работи правилно. В такъв случай е необходима оценка от квалифициран специалист.

Преди окончателното обзавеждане позициите могат да се отбележат с хартиено тиксо или картон. Така се проверяват маршрутите от двете страни на леглото, отварянето на чекмеджетата, достъпът до прозореца и мястото за почистване. Малко по-тесен шкаф или преместен стол често е достатъчен, за да останат свободни въздуховодът, контактът и пътеката към вратата.

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