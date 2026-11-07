ООН обсъжда връщането на Вароша на кипърските гърци

Връщането на изоставения курортен район Вароша в северната част на Кипър на неговите законни жители ще бъде обсъдено днес, 7 ноември, на среща с личния пратеник на генералния секретар на ООН Мария Анхела Олгин. Тя ще разговаря с делегации на кипърско-гръцките общински власти на Фамагуста и Морфу, които продължават да функционират в изгнание след разделянето на острова през 1974 г., съобщават БНР и кипърското издание Cyprus Mail.

Кметът на Фамагуста Симос Йоану ще настоява оградената част на Вароша да бъде върната на предишните ѝ жители под управлението на ООН. В замяна се предлага отваряне на пристанището на Фамагуста под надзора на Европейския съюз.

Според Йоану подобна стъпка би могла да се превърне във важна мярка за изграждане на доверие между двете кипърски общности и да създаде условия за възобновяване на преговорите за обединение на острова.

Предложението е част от пакет от 19 инициативи на президента на Република Кипър Никос Христодулидис, насочени към преодоляване на продължителния застой в преговорите.

Лидерът на кипърските турци Туфан Ерхюрман обаче вече отхвърли плана. Според него предложените мерки не осигуряват достатъчни гаранции за пряка търговия на кипърските турци с Европейския съюз и не представляват равностойна договореност.

Вароша, някога един от най-популярните туристически райони в Източното Средиземноморие, е изоставена през август 1974 г., когато жителите ѝ напускат района по време на турската военна операция в Кипър. В продължение на десетилетия кварталът остава ограден и необитаем, което му носи прозвището „градът призрак“.

През 2020 и 2021 г. кипърско-турските власти отвориха части от района за посетители, предизвиквайки критики от ООН и Европейския съюз.

Резолюции 550 от 1984 г. и 789 от 1992 г. на Съвета за сигурност на ООН определят международната рамка за статута на Вароша. Те отхвърлят заселването на района от лица, различни от законните му жители, и предвиждат поставянето му под администрацията на ООН.

В резолюция от 2026 г. Съветът за сигурност отново призовава за отмяна на едностранните действия, предприети във Вароша след октомври 2020 г., и предупреждава срещу нови стъпки, които биха увеличили напрежението на острова.

Днешните разговори са част от дипломатическата мисия на Мария Анхела Олгин за възстановяване на диалога между двете кипърски общности. На 9 ноември е планирана тристранна среща между нея, Никос Христодулидис и Туфан Ерхюрман.

Основната цел е да бъдат установени възможности за конкретни мерки за доверие и евентуално подновяване на официалните преговори под егидата на ООН. Въпреки дипломатическата активност към момента няма постигнато споразумение за бъдещето на Вароша.

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