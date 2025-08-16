Двустаен стилно обзаведен апартамент на престижна софийска локация (ВИДЕО)

От всички имоти, публикувани с видео клип в imot.bg, се избират най-интересните и се публикуват допълнително и в Facebook, TikTok, Instagram и YouTube каналите на сайт No 1 за имоти.
Днес Ви представяме, специално подбран за Вас клип, публикуван през изтеклата седмица - ново жилище в квартал Симеоново. Напълно обзаведения апартамент се намира в близост до Симеоновско шосе.
Подробна статистика за средните цени на имоти в България по градове и квартали може да видите в imot.bg
Оценка 1.7 от 9 гласа.
1 1488
08:08 16.08.2025
2 Сталин
08:27 16.08.2025
3 зрител
08:42 16.08.2025
4 шаа
08:50 16.08.2025
5 456
Коментиран от #11
08:53 16.08.2025
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Брей брей
09:06 16.08.2025
8 Тоя дето го трият
09:15 16.08.2025
9 Българин
09:21 16.08.2025
10 Ел Капитан
09:22 16.08.2025
11 Човека с Опелите
До коментар #5 от "456":Има има ...след 5 години ще струва поне милион ..
Коментиран от #16
09:26 16.08.2025
12 Верно ли
09:35 16.08.2025
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 ганьовщина
10:40 16.08.2025
15 Този коментар съдържа снимка/видео и ще бъде публично достъпен след одобрение от модератор.
16 До вуету
До коментар #11 от "Човека с Опелите":Може само че милион донги или рупии или рубли, хахаха
10:59 16.08.2025