Двустаен стилно обзаведен апартамент на престижна софийска локация (ВИДЕО)

16 Август, 2025 08:05

Цената му е близо 250 000 EUR

Двустаен стилно обзаведен апартамент на престижна софийска локация (ВИДЕО) - 1
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

От всички имоти, публикувани с видео клип в imot.bg, се избират най-интересните и се публикуват допълнително и в Facebook, TikTok, Instagram и YouTube каналите на сайт No 1 за имоти.

Днес Ви представяме, специално подбран за Вас клип, публикуван през изтеклата седмица - ново жилище в квартал Симеоново. Напълно обзаведения апартамент се намира в близост до Симеоновско шосе.

Подробна статистика за средните цени на имоти в България по градове и квартали може да видите в imot.bg


  • 1 1488

    9 1 Отговор
    праситу защити електората си като обви в собствената си лои мангаула дето брутално уби 7 българи в центъра на българската столицата

    08:08 16.08.2025

  • 2 Сталин

    28 0 Отговор
    В България не съществува такова нещо като престижна локация ,всичко е кочина ,навсякъде мръсотия,няма трева ,няма дървета ,няма тротоар,няма въздух,също в България няма такова нещо като жилище,това са бетонни коптори в които няма условия за нормален живот ,жилища има в Европа където около сградите има трева ,дървета ,тротоари и въздух,а за тези пари в Европа може да се купи жилище където може да се живее нормално

    08:27 16.08.2025

  • 3 зрител

    18 0 Отговор
    луксозна теснотия за студент или пенсионер....или метреса и на цената за успял бизнесмен . безперспективно жилище !

    08:42 16.08.2025

  • 4 шаа

    12 0 Отговор
    половин милион лева за хотелска стая?!? не че ги имам толкова пари, и 1/10 от тях нямам, ама и да имах, нямаше да ги пилея за този стилно обзаведен апартамент на тази престибна локация. но хора всякакви, може и да има такива, на които да им харесва това.

    08:50 16.08.2025

  • 5 456

    15 0 Отговор
    250К € за 2 стайно жилище?!! В това няма абсолютно никакъв смисъл. Дори и като инвестиция не си заслужава.

    Коментиран от #11

    08:53 16.08.2025

  • 7 Брей брей

    9 0 Отговор
    Симеоново - престижна локация? По кой стандарт? От “Приказки под Шипковият Храст”? Най-тъжното е, че ще се намерят пора които да повярват и купят. Тъжна картинка, тъжна и жалка.

    09:06 16.08.2025

  • 8 Тоя дето го трият

    6 0 Отговор
    Симеоново, всички граждани, които желаят да се присъединят към новоизграждащата се канализация, трябва да подадат заявление по образец за присъединяване към какнализационната мрежа в р-н Витоша- СО към заявлението е необходимо да бъде приложено и копие от нотариален акт.

    09:15 16.08.2025

  • 9 Българин

    1 6 Отговор
    Готов съм и 450 хиляди евро да дам, но да живея сред илита! Моето положение ма задължава!

    09:21 16.08.2025

  • 10 Ел Капитан

    9 0 Отговор
    Това е нелепо! Аз за тези пари купих къща в Мадрид.

    09:22 16.08.2025

  • 11 Човека с Опелите

    2 5 Отговор

    До коментар #5 от "456":

    Има има ...след 5 години ще струва поне милион ..

    Коментиран от #16

    09:26 16.08.2025

  • 12 Верно ли

    4 0 Отговор
    Симеоново е престижна локация?

    09:35 16.08.2025

  • 14 ганьовщина

    0 0 Отговор
    с цена като за топ луксозен апартамент на центъра в ню йорк или на френската ривиера …

    10:40 16.08.2025

  • 16 До вуету

    0 0 Отговор

    До коментар #11 от "Човека с Опелите":

    Може само че милион донги или рупии или рубли, хахаха

    10:59 16.08.2025