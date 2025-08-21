Новини
Държавите с най-високи данъци върху недвижимите имоти

21 Август, 2025

Този вид данъци са основен източник на приходи в редица европейски страни

Милена Богданова

Политиките за данък върху недвижимите имоти варират в различните части на Европа. В някои страни, като Обединеното кралство и Франция, данъците върху недвижимите имоти представляват значителен дял както от БВП, така и от общото данъчно облагане, съобщава Euronews.

Испания обмисля въвеждането на 100% данък върху жилища, закупени от купувачи извън ЕС. Въпреки че целта е да се облекчи жилищната криза в страната, данъците върху недвижимите имоти са основен източник на приходи в редица европейски страни.

Според Европейската комисия делът на данъците върху недвижимите имоти в БВП в страните от ЕС варира от 0,3% в Чехия и Естония до 3,7% във Франция през 2023 г. Средната стойност за ЕС е 1,9%.

Но колко данък върху недвижимите имоти събират правителствата в цяла Европа? Какъв дял от общите данъчни приходи представлява данъкът върху недвижимите имоти? И какъв е данъкът върху прехвърлянето на имоти като процент от БВП?

Каква част от БВП представлява данъкът върху недвижимите имоти?

В ЕС данъкът върху недвижимите имоти представлява най-висок дял от БВП във Франция (3,7%) и най-нисък в Чехия и Естония (и двете по 0,3%).

Ако включим страните от Европейската асоциация за свободна търговия (ЕАСТ), Обединеното кралство и Турция – използвайки някои данни на ОИСР – Обединеното кралство е малко пред Франция, въпреки че и двете страни имат дял от около 3,7%. Белгия също е над 3% с 3,2%. Испания е пета с 2,5%, следвана от Гърция с 2,7%. Други страни с дял над 2% включват Исландия, Люксембург, Дания, Швейцария, Италия и Португалия.

В почти половината от 32-те страни в списъка данъкът върху недвижимите имоти представлява по-малко от 1% от БВП. Словакия, Литва, Естония и Чехия са особено ниски с по-малко от 0,5%.

Сред петте най-големи икономики в Европа делът на Германия е значително по-нисък – 1%. Италия е четвърта с 2,1%, като Франция и Обединеното кралство оглавяват списъка.

Северозападна Европа събира по-висок процент от БВП от данъци върху недвижимите имоти, докато Източна Европа и Балтийските страни събират по-малък процент. В Южна Европа картината е по-смесена, макар и често по-висока.

Според ОИСР, данъците върху недвижимите имоти са повтарящи се и еднократни такси за ползване, собственост или прехвърляне на собственост. Те включват данъци върху недвижими имоти или нетно богатство, данъци върху наследство и дарения, както и данъци върху финансови и капиталови сделки.

Приходи от данък върху недвижимите имоти

Обединеното кралство ще събере най-много приходи от данък върху недвижимите имоти през 2023 г. - 115 млрд. EUR, следвана от Франция със 104,5 млрд. EUR. Тези две страни доминират в приходите от данък върху недвижимите имоти, докато Италия, на трето място, е събрала само 45,3 млрд. EUR.

Германия и Испания допълват челната петица, събирайки съответно 41,4 млрд. EUR и 36,8 млрд. EUR. Общата сума за ЕС е 318,8 млрд. EUR.

Белгия (18,8 млрд. EUR), Швейцария (17,9 млрд. EUR), Нидерландия (14,4 млрд. EUR) и Полша (10,7 млрд. EUR) също ще съберат над 10 млрд. EUR приходи от данък върху недвижимите имоти през 2023 г.

В 10 държави от ЕС приходите от данък върху недвижимите имоти са по-малко от 1 млрд. EUR, докато в Естония са 110 млн. EUR.

Дял на данъка върху недвижимите имоти в общото данъчно облагане

Делът на данъците върху недвижимите имоти в общото данъчно облагане варира значително в различните части на Европа. Според Европейската комисия през 2023 г. той варира в ЕС от 0,8% в Естония и Чехия до 8,4% във Франция. Средната стойност за ЕС е 4,7%.

В допълнение към Франция, седем други държави от ЕС имат дял на данъка върху недвижимите имоти над 5%: Белгия (7,4%), Гърция (7%), Испания (6,7%), Португалия (5,9%), Люксембург (5,7%), Италия (5,1%) и Дания (5,1%).

В Германия данъците върху недвижимите имоти представляват само 2,5% от общото данъчно облагане.

Дял на данъка върху прехвърлянето на собственост в Европа

Данъците върху прехвърлянето на собственост, изразени като дял от БВП, показват значението на продажбите на недвижими имоти като източник на държавни приходи в някои страни. Тези данъци се прилагат за финансови и капиталови транзакции, включително главно покупки, продажби и гербови такси.

Според ОИСР, през 2023 г. Италия е представлявала 1% от БВП, следвана от Белгия, Португалия и Испания (всички по 0,8%).

Във Франция данъците върху прехвърлянето на собственост са представлявали 0,7% от БВП, във Великобритания - 0,6%, а в Германия - 0,3%.

Предложението на Испания за налагане на 100% данък върху имотите за купувачи извън ЕС предизвиква дебат в цяла Европа. През май 2025 г., по време на изслушване в Европейския парламент, Хосе Гарсия Монталво, професор по икономика в университета „Помпеу Фабра“ в Барселона, твърди, че политиката за данък върху жилищата може да не е най-ефективният начин за справяне с проблема.

Непрекъснатите промени в политиката и липсата на координация между данъчната политика и мерките за жилищно настаняване подкопават ефективността на данъчната политика, което води до непредсказуеми резултати и постоянни проблеми с достъпността на жилищата“, каза той.

Диана Хурани от отдела за данъци върху физическите лица и богатството на ОИСР отбеляза, че има значителен потенциал страните от ОИСР да подобрят ефективността, справедливостта и потенциала за приходи от различните видове данъци върху жилищата.

„Подобряването на тези данъци би могло също така да облекчи натиска за повишаване на цените на жилищата в много случаи“, добави Хурани.

Подробна статистика за средните цени на имоти в България по градове и квартали може да видите в imot.bg


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Последния Софиянец

    6 0 Отговор
    В момента в България е 0,1 процента.В еврозоната ще стане 2 процента.

    13:41 21.08.2025

  • 2 Аз Кочо

    6 3 Отговор
    Данъците ще растат както навсякъде по света. Освен това на запад те растат предимно заради ЗАДЪЛЖИТЕЛНИТЕ ЗАСТРАХОВКИ ВЪРХУ ИМОТИТЕ. В България само 10пр са застраховани. Тоест купувате имот но рискувате съседа да ви запали, наводни или земетресение да заличи сградата. Понеже българите са толкова "богати" няма институция която да се престраши и да направи застраховката на имотите задължителна.

    Коментиран от #5

    13:49 21.08.2025

  • 3 ПИСАРКЕ А ЗА БГ?

    5 0 Отговор
    НЕ СИ ЦЪКНАЛА

    13:54 21.08.2025

  • 4 Боко Тквочев

    4 0 Отговор
    Аз съм я писал тая статия. Нищо да не ссе разбере. Само общи приказки и никаква конкретика...

    14:36 21.08.2025

  • 5 С две ръце

    3 2 Отговор

    До коментар #2 от "Аз Кочо":

    Застраховката трябва да е задължителна а и цената ще е по ниска след като се застрахова всичко...

    14:37 21.08.2025